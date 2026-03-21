Белият дом припомни: Операцията в Иран е планирана за 4 до 6 седмици, едва завършва третата

Белият дом припомни, че според оценките на Вашингтон, военната операция на САЩ срещу Иран може да продължи 4-6 седмици.

„Президентът и Пентагонът изчислиха, че ще са необходими приблизително 4-6 седмици за изпълнение на поставените задачи. Утре приключва третата седмица“, отбеляза прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит, цитирана от Axios.

Според нея, съобщението на президента Доналд Тръмп за евентуалното скорошно приключване на операцията не означава, че тя ще се случи скоро.

Както отбелязва порталът обаче, „някои съветници на Тръмп все още клонят към възможността за сухопътна операция“ на територията на Ислямската република.