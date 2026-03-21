Белият дом припомни: Операцията в Иран е планирана за 4 до 6 седмици, едва завършва третата

21 Март, 2026 05:13, обновена 21 Март, 2026 05:18 848 16

Някои съветници на Тръмп все още клонят към възможността за сухопътна операция, пише Axios

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом припомни, че според оценките на Вашингтон, военната операция на САЩ срещу Иран може да продължи 4-6 седмици.

„Президентът и Пентагонът изчислиха, че ще са необходими приблизително 4-6 седмици за изпълнение на поставените задачи. Утре приключва третата седмица“, отбеляза прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит, цитирана от Axios.

Според нея, съобщението на президента Доналд Тръмп за евентуалното скорошно приключване на операцията не означава, че тя ще се случи скоро.

Както отбелязва порталът обаче, „някои съветници на Тръмп все още клонят към възможността за сухопътна операция“ на територията на Ислямската република.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Отряд 1

    12 7 Отговор
    След шестата седмица ще твърдят, че това изказване е фейк!

    Коментиран от #5, #7

    05:21 21.03.2026

  • 2 Европеец

    11 8 Отговор
    Грешно зададени параметри, винаги водят до грешни резултати.... Относно Дончо-луд за връзване, многократно казвах, че от хегимон се превърна в пуделчето на евреите....

    05:24 21.03.2026

  • 3 среднощен

    12 7 Отговор
    "...Белият дом припомни, че според оценките на Вашингтон, военната операция на САЩ срещу Иран може да продължи 4-6 седмици...";

    "Ядрено оръжие" дали намериха?
    Че това е много важно за "световната демокрация"...

    Коментиран от #6

    05:25 21.03.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 8 Отговор
    оСрАЩ🤠 се чуди вече как да се измъкне като
    ИЗПОН@СР@Л@ СЕ ЛЕЙДИ от опера‼️

    05:25 21.03.2026

  • 5 Европеец

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Отряд 1":

    Вероятно си прав, да видим какво ще измислят след шестата седмица, а пък и да видим какво ще стане и с цената на бензина в бг територията, че нещо все нагоре бяга.......

    05:29 21.03.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "среднощен":

    Колкото намериха Отровите на Садам в Ирак 😉
    Британецът поне се извини❗
    джЯНКИТЕ нанесоха БОМБИкрация в Ирак, Либия, Сирия......

    05:32 21.03.2026

  • 7 Бoй по чалмите

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Отряд 1":

    до откат. Само това вразумява тези фанатици и рашистите.

    05:35 21.03.2026

  • 8 Архимандрисандрит Бибиян

    0 8 Отговор
    На кольегите аетоласи не им остая друго освем да се снишават без да се сношават,обаче да се разбереме! За Мочтадара е ясно,таме спасение нема шо геврекът мо е на осморка! Другите амужи да си турат каски на торачките и така да нанкат у лабиринта.

    Коментиран от #11

    05:39 21.03.2026

  • 9 Само питам

    9 1 Отговор
    Нали беше Иран за три деня ?

    05:40 21.03.2026

  • 10 Чичо е цайтнот

    9 0 Отговор
    Или трябва да обявява победата и да бяга , пък евреите да се спасяват както могат . Или да се разбира с иранците и да плаща репарации. Ама тогава неговите ще го смелят от бой .

    05:42 21.03.2026

  • 11 ха ха ха ....

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Козашкио Цар Вул , от кога аетоласите са ти колеги ?

    05:43 21.03.2026

  • 12 торбалан

    7 0 Отговор
    А дано и сухопътна операция.....и тогава ще се наиграят американските малоумници

    05:44 21.03.2026

  • 13 Саманта

    6 0 Отговор
    А що бягат от Ирак ? Те там уж победиха . Или победиха колкото в Афганистан .

    Коментиран от #14

    05:46 21.03.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Саманта":

    Т-ЕРОР-ИСТИ коненкрадци, мадам ❗
    Бомбят, крадат и бягат❗

    05:50 21.03.2026

  • 15 Юда

    5 0 Отговор
    „някои съветници на Тръмп все още клонят към възможността за сухопътна операция“. Съгурно това са същите съветници, които са го посъветвали да започне войната.

    05:55 21.03.2026

  • 16 Хахахаха

    3 0 Отговор
    До шестата седмица колко ли още пъти ще се палят и преливат от фекалии плаващите ви летища?

    06:28 21.03.2026