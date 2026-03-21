Куба отряза за дизелово гориво "безсрамниците" от посолството на САЩ в Хавана, генераторите им спират

21 Март, 2026 05:53, обновена 21 Март, 2026 06:01 1 002 8

Поради отказа някои дипломати може да напуснат острова през май или дори по-рано

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кубинските власти няма да предоставят на посолството на САЩ дизелово гориво за генератори, съобщи The Washington Post.

Според изданието решението е взето на фона на недостиг на гориво, дължащ се на енергийната блокада на острова от страна на САЩ. Представители на кубинското правителство нарекоха искането на посолството на САЩ безсрамно.

„Тази седмица правителството отказа искането на посолството на САЩ в Хавана за внос на дизелово гориво за своите генератори, наричайки искането безсрамно предвид горивната блокада на острова от администрацията на Тръмп“, се казва в статията.

Поради отказа да се осигури гориво за генератори, някои американски дипломати може да напуснат острова през май или дори по-рано.

Ден преди това Bloomberg съобщи, че Министерството на финансите на САЩ е добавило Куба към списък с държави, на които е забранено да продават, транспортират и разтоварват руски петрол и петролни продукти. Списъкът включва още Иран, Северна Корея и т. нар. нови руски региони, включително Крим.

Куба изпитва сериозен недостиг на гориво. Страната не е получавала никакви доставки на петрол от 9 януари. Последната доставка е извършена от Мексико, но впоследствие снабдяването беше прекъснато поради натиск от Вашингтон.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    5 1 Отговор
    Дзък .............и няма

    06:15 21.03.2026

  • 3 Само така

    14 2 Отговор
    САЩ ще бъдат наказани и ги очаква много лошо бъдеще! - каза перчема

    06:16 21.03.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 3 Отговор
    🤠 Ще минават на генератори с пе-дали❗

    06:17 21.03.2026

  • 5 ама

    13 1 Отговор
    Тия станаха за посмешище. Всички се гаврят с тях.

    06:22 21.03.2026

  • 6 Как беше

    14 2 Отговор
    Мейк америка греат агейн... Така е когато си оставиш държавата в ръцете на човек със 7 фалита в живота си... :Д:Д:Д:Д

    06:23 21.03.2026

  • 7 Куба няма да ви се продаде

    6 0 Отговор
    за няколко цента, бе американски терористи.

    06:31 21.03.2026

  • 8 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Даже и късно са им го спрели ,а ние в Европа и бг кога

    06:38 21.03.2026