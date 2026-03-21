Куба отряза за дизелово гориво "безсрамниците" от посолството на САЩ в Хавана, генераторите им спират

Кубинските власти няма да предоставят на посолството на САЩ дизелово гориво за генератори, съобщи The Washington Post.

Според изданието решението е взето на фона на недостиг на гориво, дължащ се на енергийната блокада на острова от страна на САЩ. Представители на кубинското правителство нарекоха искането на посолството на САЩ безсрамно.

„Тази седмица правителството отказа искането на посолството на САЩ в Хавана за внос на дизелово гориво за своите генератори, наричайки искането безсрамно предвид горивната блокада на острова от администрацията на Тръмп“, се казва в статията.

Поради отказа да се осигури гориво за генератори, някои американски дипломати може да напуснат острова през май или дори по-рано.

Ден преди това Bloomberg съобщи, че Министерството на финансите на САЩ е добавило Куба към списък с държави, на които е забранено да продават, транспортират и разтоварват руски петрол и петролни продукти. Списъкът включва още Иран, Северна Корея и т. нар. нови руски региони, включително Крим.

Куба изпитва сериозен недостиг на гориво. Страната не е получавала никакви доставки на петрол от 9 януари. Последната доставка е извършена от Мексико, но впоследствие снабдяването беше прекъснато поради натиск от Вашингтон.