Иран отново прати ракети към Израел, атакува американски обекти на летището в Багдад и военната база "Диего Гарсия"

Техеран обяви 70-ата вълна от удари по израелска територия и американски военни цели в региона. Към еврейската страна са пратени три ракетни залпа.

Израелските отбранителни сили потвърдиха, че са засекли трети ракетен обстрел от Иран през последните часове, съобщи говорителят на военните.

„IDF е засекла ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел. Системите за противовъздушна отбрана работят за неутрализиране на заплахата“, се казва в изявлението.

Междувременно новинарският портал Ynet съобщи, че сирени за въздушна тревога, предупреждаващи за ракетен обстрел, са били задействани в южната част на страната близо до Мъртво море.

Иран изстреля две балистични ракети към съвместната британско-американска база на Диего Гарсия, съобщава The Wall Street Journal.

Дрон атакува дипломатически обект на САЩ близо до летище Багдад, предизвиквайки пожар, съобщи Ройтерс.

Мащабен пожар е избухнал в американската логистична база Виктория, разположена близо до международното летище в Багдад, съобщи Ал Хадат.

Иран е атакувал базата, използвайки безпилотни летателни апарати, съобщи информационната агенция Fars в своя Telegram канал.

След удара в базата е избухнал голям пожар. Все още не е публикувана допълнителна информация.

Иран е причинил щети на американски военни бази за най-малко 800 милиона долара по време на 14-дневната война в Близкия изток, съобщи Би Би Си.

Израел нанася удари в иранската столица, в няколко района на града се чуват експлозии.

Направен е опит да бъде убит началника на иранската полиция генерал Реза Радан по време на последните си въздушни удари по столицата, съобщи Ал-Хадат.

Седем деца са убити при нападение срещу жилищна сграда в източен Техеран, предаде Mehr в своя Telegram канал.

Агенцията отбеляза, че при нападението е убито десетдневно бебе.