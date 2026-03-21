Иран отново прати ракети към Израел, атакува американски обекти на летището в Багдад и военната база "Диего Гарсия"

Техеран обяви 70-ата вълна от удари по израелска територия и американски военни цели в региона. Към еврейската страна са пратени три ракетни залпа.
Израелските отбранителни сили потвърдиха, че са засекли трети ракетен обстрел от Иран през последните часове, съобщи говорителят на военните.
„IDF е засекла ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел. Системите за противовъздушна отбрана работят за неутрализиране на заплахата“, се казва в изявлението.
Междувременно новинарският портал Ynet съобщи, че сирени за въздушна тревога, предупреждаващи за ракетен обстрел, са били задействани в южната част на страната близо до Мъртво море.
Иран изстреля две балистични ракети към съвместната британско-американска база на Диего Гарсия, съобщава The Wall Street Journal.
Израелската армия е засекла ракети, изстреляни от Иран към еврейската държава.
Дрон атакува дипломатически обект на САЩ близо до летище Багдад, предизвиквайки пожар, съобщи Ройтерс.
Мащабен пожар е избухнал в американската логистична база Виктория, разположена близо до международното летище в Багдад, съобщи Ал Хадат.
Иран е атакувал базата, използвайки безпилотни летателни апарати, съобщи информационната агенция Fars в своя Telegram канал.
След удара в базата е избухнал голям пожар. Все още не е публикувана допълнителна информация.
Иран е причинил щети на американски военни бази за най-малко 800 милиона долара по време на 14-дневната война в Близкия изток, съобщи Би Би Си.
Израел нанася удари в иранската столица, в няколко района на града се чуват експлозии.
Направен е опит да бъде убит началника на иранската полиция генерал Реза Радан по време на последните си въздушни удари по столицата, съобщи Ал-Хадат.
Седем деца са убити при нападение срещу жилищна сграда в източен Техеран, предаде Mehr в своя Telegram канал.
Агенцията отбеляза, че при нападението е убито десетдневно бебе.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Доналд Тръмп
Ракетите летят.
Коментиран от #10, #16
05:35 21.03.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
СЪОБЩАВА СЕ ЗА СМЪРТТА НА СЕДЕМ ДЕЦА ❗❗
Кой е Т-ЕРОР-ИСТ номер ЕДНО🤔❓
Коментиран от #7, #11
05:37 21.03.2026
7 Европеец
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Според мен първото място на терористите се менка, но винаги челната двойка са кравари и евреи...
05:42 21.03.2026
8 ъъъ
До коментар #6 от "Оня":Иранците ще поправят грешката.
05:43 21.03.2026
10 Чалмите шават още,но
До коментар #1 от "Доналд Тръмп":няма да е задълго.
05:46 21.03.2026
11 Ха ха,аха
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Как кой,любовниците ти от московския улус
Коментиран от #22
05:48 21.03.2026
13 иранците пак им напълниха багажника
Коментиран от #14
05:48 21.03.2026
14 ама
До коментар #13 от "иранците пак им напълниха багажника":То няма да има друг път. Еврейската клоака приключи.😆
05:50 21.03.2026
15 ко викаше миналия месец Пасито
А сега бай Паси да поведе трите гумени лодки нашите паветняци на абордаж !
И да не се връщат !
05:51 21.03.2026
16 Дончо е ученик на Путлер
До коментар #1 от "Доналд Тръмп":затова лъже нелепо като него.😂
Коментиран от #17, #24
05:52 21.03.2026
17 ха ха ха ....
До коментар #16 от "Дончо е ученик на Путлер":Всички козляци са с IQ на мушкато .
05:55 21.03.2026
21 Путриот
До коментар #18 от "Оня":Исус Христос бе турчин
Коментиран от #27
06:10 21.03.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Ха ха,аха":ХА ХО, първо не са ми любовници и второ те не избиват по 200 деца наведнъж в училище‼️
Ама когато си глух и сляп, поне да беше и ням❗
Че да не ти личи , че си и GЛУПАF‼️
06:11 21.03.2026
24 Не толкова ученик
До коментар #16 от "Дончо е ученик на Путлер":колкото от един дол дренки - дола на нахалните и безсрамни лъжци
06:24 21.03.2026
27 Да, ама
До коментар #21 от "Путриот":евреите са го убили и не без предварителни мъки
06:38 21.03.2026