Иран отново прати ракети към Израел, атакува американски обекти на летището в Багдад и военната база "Диего Гарсия"

21 Март, 2026 05:21, обновена 21 Март, 2026 06:38 1 679 27

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Техеран обяви 70-ата вълна от удари по израелска територия и американски военни цели в региона. Към еврейската страна са пратени три ракетни залпа.

Израелските отбранителни сили потвърдиха, че са засекли трети ракетен обстрел от Иран през последните часове, съобщи говорителят на военните.

„IDF е засекла ракети, изстреляни от Иран към територията на Държавата Израел. Системите за противовъздушна отбрана работят за неутрализиране на заплахата“, се казва в изявлението.

Междувременно новинарският портал Ynet съобщи, че сирени за въздушна тревога, предупреждаващи за ракетен обстрел, са били задействани в южната част на страната близо до Мъртво море.

Иран изстреля две балистични ракети към съвместната британско-американска база на Диего Гарсия, съобщава The Wall Street Journal.

Израелската армия е засекла ракети, изстреляни от Иран към еврейската държава.

Дрон атакува дипломатически обект на САЩ близо до летище Багдад, предизвиквайки пожар, съобщи Ройтерс.

Мащабен пожар е избухнал в американската логистична база Виктория, разположена близо до международното летище в Багдад, съобщи Ал Хадат.

Иран е атакувал базата, използвайки безпилотни летателни апарати, съобщи информационната агенция Fars в своя Telegram канал.

След удара в базата е избухнал голям пожар. Все още не е публикувана допълнителна информация.

Иран е причинил щети на американски военни бази за най-малко 800 милиона долара по време на 14-дневната война в Близкия изток, съобщи Би Би Си.

Израел нанася удари в иранската столица, в няколко района на града се чуват експлозии.

Направен е опит да бъде убит началника на иранската полиция генерал Реза Радан по време на последните си въздушни удари по столицата, съобщи Ал-Хадат.

Седем деца са убити при нападение срещу жилищна сграда в източен Техеран, предаде Mehr в своя Telegram канал.

Агенцията отбеляза, че при нападението е убито десетдневно бебе.


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Тръмп

    9 30 Отговор
    Всичко е унищожено, нямат ракети; нямат красиви военни кораби, нямат ядрена програма …

    Ракетите летят.

    Коментиран от #10, #16

    05:35 21.03.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 23 Отговор
    ИЗРАЕЛ БОМБАРДИРА ТЕХЕРАН,
    СЪОБЩАВА СЕ ЗА СМЪРТТА НА СЕДЕМ ДЕЦА ❗❗

    Кой е Т-ЕРОР-ИСТ номер ЕДНО🤔❓

    Коментиран от #7, #11

    05:37 21.03.2026

  • 3 Европеец

    15 22 Отговор
    Прочетох статията и ще чакам следващата за причиненото от каравани и евреи-мръсно сган....

    05:38 21.03.2026

  • 4 а бе

    26 16 Отговор
    Персите ги направиха диви и щастливи. Победа за Иран.👍

    05:39 21.03.2026

  • 5 торбалан

    23 17 Отговор
    бой по еврейските мишки

    05:39 21.03.2026

  • 6 Оня

    25 17 Отговор
    И после трябвало да се гордеем че сме ги спасявали по време на ВСВ! Груба грешка!

    Коментиран от #8

    05:40 21.03.2026

  • 7 Европеец

    25 13 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Според мен първото място на терористите се менка, но винаги челната двойка са кравари и евреи...

    05:42 21.03.2026

  • 8 ъъъ

    19 12 Отговор

    До коментар #6 от "Оня":

    Иранците ще поправят грешката.

    05:43 21.03.2026

  • 9 Оня

    22 10 Отговор
    И що после се чудят че целия свят ги мрази! Много е лошо да си повярваш че си богоизбран, а всъщност си утайка!

    05:45 21.03.2026

  • 10 Чалмите шават още,но

    12 23 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Тръмп":

    няма да е задълго.

    05:46 21.03.2026

  • 11 Ха ха,аха

    9 15 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Как кой,любовниците ти от московския улус

    Коментиран от #22

    05:48 21.03.2026

  • 12 Оня

    16 7 Отговор
    Какво беше рекъл нашият виден еврейски гуро Сюлейман Паси за православието помните ли?

    05:48 21.03.2026

  • 13 иранците пак им напълниха багажника

    17 6 Отговор
    Друг път евреите да не воюват с тях .

    Коментиран от #14

    05:48 21.03.2026

  • 14 ама

    14 4 Отговор

    До коментар #13 от "иранците пак им напълниха багажника":

    То няма да има друг път. Еврейската клоака приключи.😆

    05:50 21.03.2026

  • 15 ко викаше миналия месец Пасито

    20 4 Отговор
    Отидохме в Ирак и победихме ? Победили , шушляци . И последните остатъци бягат от Ирак .
    А сега бай Паси да поведе трите гумени лодки нашите паветняци на абордаж !
    И да не се връщат !

    05:51 21.03.2026

  • 16 Дончо е ученик на Путлер

    15 18 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Тръмп":

    затова лъже нелепо като него.😂

    Коментиран от #17, #24

    05:52 21.03.2026

  • 17 ха ха ха ....

    17 7 Отговор

    До коментар #16 от "Дончо е ученик на Путлер":

    Всички козляци са с IQ на мушкато .

    05:55 21.03.2026

  • 18 Оня

    16 6 Отговор
    Що ли не мога да се сетя за нещо хубаво дошло от Израел?

    Коментиран от #21

    05:56 21.03.2026

  • 19 чичо,чичо що ти трябваше таралеж в гащи

    12 4 Отговор
    Що не си кара еваш мандата и да си гледаш спокойствието а се правиш на капитан краварника .

    05:58 21.03.2026

  • 20 чичо е цайтнот

    15 1 Отговор
    Или трябва да обявява победата и да бяга , пък евреите да се спасяват както могат . Или да се разбира с иранците и да плаща репарации. Ама тогава неговите ще го смелят от бой .

    05:59 21.03.2026

  • 21 Путриот

    0 4 Отговор

    До коментар #18 от "Оня":

    Исус Христос бе турчин

    Коментиран от #27

    06:10 21.03.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха,аха":

    ХА ХО, първо не са ми любовници и второ те не избиват по 200 деца наведнъж в училище‼️
    Ама когато си глух и сляп, поне да беше и ням❗
    Че да не ти личи , че си и GЛУПАF‼️

    06:11 21.03.2026

  • 23 Мишел

    12 0 Отговор
    Балистичните ракети с бойна глава 1.5 тона , които са ударили база Виктория, са изстреляни от дистанция 1200 км.

    06:17 21.03.2026

  • 24 Не толкова ученик

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Дончо е ученик на Путлер":

    колкото от един дол дренки - дола на нахалните и безсрамни лъжци

    06:24 21.03.2026

  • 25 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Техеран за три дейс стана като Кабул за туенти иърс. Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткия тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    06:33 21.03.2026

  • 26 Защо ли?

    1 0 Отговор
    Защо ли никой не показва как изглеждат израелските градове в момента? Един Тел Авив примерно? Да не би да изглежда като Берлин или Дрезден в края на ВСВ? То бива бива цензура, ама това на нищо не мяза. Иначе уж руснаците цензура, това онова, ама кадри от там непрекъснато има, докато виж от Израел, ни вопъл ни стон. И нещо се говори, че нямало да пуснат поповете, пък покрай тях и телевизиите в Божи Гроб за Великден. Това що така?

    06:37 21.03.2026

  • 27 Да, ама

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Путриот":

    евреите са го убили и не без предварителни мъки

    06:38 21.03.2026

