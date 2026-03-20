Сухопътна операция в Иран? САЩ изпращат още три военни кораба и хиляди войници в Близкия изток

Въоръжените сили на Съединените щати разполагат хиляди допълнителни морски пехотинци и моряци в Близкия изток, съобщиха трима американски служители пред "Ройтерс".

Разполагането на подводницата USS Boxer, заедно с нейния експедиционен отряд на морската пехота и придружаващия го военен кораб, се случва, след като беше съобщено, че администрацията на президента Доналд Тръмп обмисля разполагането на хиляди американски войници за подсилване на операцията си в Близкия изток.

Вчера Тръмп заяви, че не разполага войски "никъде", но ако възнамерява да го направи, няма да каже на журналистите.

Източниците, пожелали анонимност, не уточниха каква ще бъде ролята на допълнителните войски.

Един от тях обаче посочи, че войските напускат западното крайбрежие на Съединените щати около 3 седмици по-рано от предвиденото.

"Уол стрийт джърнъл" пък съобщи, че Съединените щати изпращат общо три военни кораба и между 2200 и 2500 допълнителни войници в Близкия изток.

По данни на Централното командване на САЩ около 50 000 войници вече са в региона.