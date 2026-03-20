Китайски експерти: Иран има ракети и дронове за още три месеца, САЩ и Израел също привършват запасите

Запасите от ракети и дронове на Иран ще стигнат за още два до три месеца на фона на войната със САЩ и Израел, но американските военни също изчерпват запасите си, пише „Саут Чайна Морнинг Поуст“ (SCMP), позовавайки се на китайски анализатори.

Според оценки на израелските военни, Иран е притежавал приблизително 2 500 балистични ракети в началото на войната.

Според данни на Пентагона към 4 март, Иран вече е изстрелял над 500 балистични ракети и 2000 дрона.

Иранските дронове Shahed-136 са евтини за производство, струвайки между 20 000 и 50 000 долара всеки, в сравнение с американските прехващачи като ракетите Patriot и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), които струват няколко милиона долара.

Shahed е семейство ирански безпилотни летателни апарати, разработени от Shahed Aviation Industries за Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Те са получили признание като евтини и масово произвеждани дронове-камикадзе, използвани в съвременни военни конфликти. The New York Times нарече иранските дронове „смъртоносни оръжия“.

Ху Бо, директор на Инициативата за стратегически изследвания в Южнокитайско море, отбеляза, че Иран е започнал да изстрелва по-малко балистични ракети дневно, като в арсенала му са останали по-малко от 1000.

„С тези темпове Иран ще може да продължи операциите си през следващите два до три месеца, ако не възникнат вътрешни сътресения.“ „Целта на САЩ да унищожат напълно ракетните възможности на Иран е нереалистична, като се има предвид, че останалите ракети са трудни за откриване или са строго охранявани“, каза Ху, добавяйки, че докато Иран запазва способността си да отвърне на удара, конфликтът „не може да бъде разрешен бързо“.

Анализаторите смятат, че Съединените щати и Израел също имат недостиг на някои ключови боеприпаси, въпреки твърдението на Тръмп по-рано този месец, че САЩ имат „практически неограничени“ запаси. Миналата седмица Semafor научи за критичния недостиг на ракети-прехващачи в Израел.

Анализаторите обаче отбелязват, че продължителността на войната ще зависи от нещо повече от запасите. Основното предимство на Иран, според тях, е контролът му над Ормузкия проток. „Иран разполага с други инструменти за контрол на пролива освен дронове и ракети, като например военноморски мини, които могат да се задържат за дълги периоди“, каза пенсионираният полковник от НОАК Юе Ганг.

Ситуацията зависи и от ефективността на новите американски разполагания и политическите сметки на президента на САЩ Доналд Тръмп, се казва в статията. „Решаващият фактор за определяне на края на войната не са боеприпасите, а политическата воля – дали Тръмп е готов да доведе конфликта до горчив край“, каза Юе.