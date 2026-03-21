Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
В САЩ разпределиха първите 42,5 милиона барела суров петрол от Стратегическия резерв

21 Март, 2026 06:12, обновена 21 Март, 2026 06:16

  • сащ-
  • петрол-
  • резерв-
  • компании

Министерството на енергетиката очаква първите компании-получатели да върнат общо 55 милиона барела

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати разпределиха първите 42,5 милиона барела суров петрол от Стратегическия петролен резерв на петролни компании, от планираните общо 172 милиона барела, стана ясно от информация, публикувана на уебсайта на Министерството на енергетиката на САЩ на 20 март.

В съобщението се посочва, че Съединените щати са започнали първата фаза на освобождаване на 42,5 милиона барела суров петрол от стратегическия резерв. Доставките започнаха на 20 март.

Министерството на енергетиката очаква компаниите, които получават суров петрол от стратегическия резерв в първата фаза, впоследствие да го попълнят с общо 55 милиона барела.

На 12 март министерството обяви, че администрацията на Вашингтон ще освободи общо 172 милиона барела от националния стратегически резерв за 120 дни. Министерството на енергетиката изчислява, че резервът ще бъде попълнен с „приблизително 200 милиона барела петрол“ до 2027 г.

В момента резервът съдържа приблизително 415 милиона барела. Общият му разрешен капацитет в момента е определен на 714 милиона барела.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бай Дончо Ограниченото

    10 0 Отговор
    Бай Дончо ФАЛИРА Америка!
    Скоро ще бяга и той като Башар Асад в Москва

    Коментиран от #2, #4, #11

    06:19 21.03.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Дончо Ограниченото":

    Той е от малцината успели да фалират собствено казино, колко му е да фалира една фалирала държава❗

    Коментиран от #8

    06:22 21.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Дончо Ограниченото":

    Ние имахме един Нейчо Неев с :
    "Егати държавата, щом аз съм ѝ вицепремиер!“
    Те си имат ТръНп с :
    Егати държавата щом аз съм й Президент!🤠

    06:25 21.03.2026

  • 5 Швейк

    5 0 Отговор
    Тръмп направи Америка отново нещастна.

    06:25 21.03.2026

  • 6 Споко

    3 0 Отговор
    пичове, с тея 8 литрови биг блок двигатели това ще се изпари в атмосферата за отрицателно време

    06:26 21.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А де

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    всички сме чували и виждали по света банки да фалират ама фалирало казино де се е чуло и видяло... портокала обаче го може. И той тва казино не го ли спаси с някакви дарения от хората, демек нещо като "с народна пара" е може да се бъркам понеже тоя поставя рекорди по фалити и все изплува с чужди пари

    Коментиран от #12

    06:32 21.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    А идиотите управляващи ЕС щели да освобождават нови заеми и данъци от Ротшилд ,и да освободят инфлацията която е е свободно падане или вдигане

    06:36 21.03.2026

  • 11 Ако не друго

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бай Дончо Ограниченото":

    Тръмпоча има много богат опит във фалитите.

    06:38 21.03.2026

  • 12 И да уточним,

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "А де":

    че изплуванията му с чужди пари са все с еврейски пари и зависимости от евреите.

    06:39 21.03.2026