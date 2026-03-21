В САЩ разпределиха първите 42,5 милиона барела суров петрол от Стратегическия резерв

Съединените щати разпределиха първите 42,5 милиона барела суров петрол от Стратегическия петролен резерв на петролни компании, от планираните общо 172 милиона барела, стана ясно от информация, публикувана на уебсайта на Министерството на енергетиката на САЩ на 20 март.

Министерството на енергетиката очаква компаниите, които получават суров петрол от стратегическия резерв в първата фаза, впоследствие да го попълнят с общо 55 милиона барела.

На 12 март министерството обяви, че администрацията на Вашингтон ще освободи общо 172 милиона барела от националния стратегически резерв за 120 дни. Министерството на енергетиката изчислява, че резервът ще бъде попълнен с „приблизително 200 милиона барела петрол“ до 2027 г.

В момента резервът съдържа приблизително 415 милиона барела. Общият му разрешен капацитет в момента е определен на 714 милиона барела.