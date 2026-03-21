В САЩ разпределиха първите 42,5 милиона барела суров петрол от Стратегическия резерв

Съединените щати разпределиха първите 42,5 милиона барела суров петрол от Стратегическия петролен резерв на петролни компании, от планираните общо 172 милиона барела, стана ясно от информация, публикувана на уебсайта на Министерството на енергетиката на САЩ на 20 март.
В съобщението се посочва, че Съединените щати са започнали първата фаза на освобождаване на 42,5 милиона барела суров петрол от стратегическия резерв. Доставките започнаха на 20 март.
Министерството на енергетиката очаква компаниите, които получават суров петрол от стратегическия резерв в първата фаза, впоследствие да го попълнят с общо 55 милиона барела.
На 12 март министерството обяви, че администрацията на Вашингтон ще освободи общо 172 милиона барела от националния стратегически резерв за 120 дни. Министерството на енергетиката изчислява, че резервът ще бъде попълнен с „приблизително 200 милиона барела петрол“ до 2027 г.
В момента резервът съдържа приблизително 415 милиона барела. Общият му разрешен капацитет в момента е определен на 714 милиона барела.
1 Бай Дончо Ограниченото
Скоро ще бяга и той като Башар Асад в Москва
Коментиран от #2, #4, #11
06:19 21.03.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Бай Дончо Ограниченото":Той е от малцината успели да фалират собствено казино, колко му е да фалира една фалирала държава❗
Коментиран от #8
06:22 21.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Бай Дончо Ограниченото":Ние имахме един Нейчо Неев с :
"Егати държавата, щом аз съм ѝ вицепремиер!“
Те си имат ТръНп с :
Егати държавата щом аз съм й Президент!🤠
06:25 21.03.2026
5 Швейк
06:25 21.03.2026
6 Споко
06:26 21.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 А де
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":всички сме чували и виждали по света банки да фалират ама фалирало казино де се е чуло и видяло... портокала обаче го може. И той тва казино не го ли спаси с някакви дарения от хората, демек нещо като "с народна пара" е може да се бъркам понеже тоя поставя рекорди по фалити и все изплува с чужди пари
Коментиран от #12
06:32 21.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Kaлпазанин
06:36 21.03.2026
11 Ако не друго
До коментар #1 от "Бай Дончо Ограниченото":Тръмпоча има много богат опит във фалитите.
06:38 21.03.2026
12 И да уточним,
До коментар #8 от "А де":че изплуванията му с чужди пари са все с еврейски пари и зависимости от евреите.
06:39 21.03.2026