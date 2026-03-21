В психиатрия в Русия: какво се случи с блогъра Иля Ремесло

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Руският проправителствен блогър Иля Ремесло е настанен в психиатрия, съобщават руски медии. Това стана ясно след поредица неговия изявления, съдържащи остра критика към руските власти и прогнози за падане на режима, в които Владимир Путин бе наречен "военнопрестъпник".

В публикациите си в своя канал в Телеграм от последните дни Ремесло казва: "Войната вече се води само заради комплексите на Путин. Ние, обикновените граждани, не получаваме от нея нищо – само губим. С икономиката имаше проблеми още преди войната, но сега бяха нанесени огромни щети на икономиката и на благосъстоянието на гражданите. Властта до такава степен се самозабрави, че дори лишава хората от техните животни, както стана наскоро в Новосибирск." И още: "Владимир Путин не е легитимен президент и трябва да подаде оставка. Той трябва да бъде даден на съд като военнопрестъпник и крадец. Кралят е гол!"

На какво се дължи резкият обрат и кой е Иля Ремесло?

Рязката смяна в реториката му предизвика бурни реакции както в проправителствените, така и в опозиционните среди. От опозицията предполагат, че неговите изявления може да са свързани с риск от наказателно преследване. Същевременно близките до властта блогъри говорят за външен натиск, личен срив или вътрешнополитически конфликти.

Иля Ремесло казва за себе си, че е юрист, но той е известен най-вече като проправителствен блогър и доносник, участвал в кампаниите срещу руската опозиция - като например срещу Алексей Навални и проекти на неговия Фонд за борба с корупцията.

Непосредствено преди последните си критични изявления спрямо Кремъл, Ремесло обясни акцията си срещу руските власти в интервю за The Breakfast Show (рускоезичен канал в Ютюб с новини и обществено-политически теми под ръководството на журналиста Александър Плющев, работил и за Дойче веле).

В това интервю блогърът отрече версиите за финансиране или координация отвън, както и за заплахи - увери, че действията му били доброволни, не бил под влиянието на трети лица и не бил съгласувал стъпките си с никого. Ремесло призна, че поведението му може да изглежда противоречиво, но обясни това с вътрешната си еволюция и "жизнената задача". Каза също така, че участието му в кампании против опозицията с течение на времето престанало да отговаря на неговите възгледи. Решението му за разрива с властта зреело още от 2023 година на фона на политическите събития, включително метежа на Евгений Пригожин и последвалите разочарования. Ремесло споделя, че тогава за първи път се усъмнил в политическия курс, а по-късно окончателно стигнал до извода, че трябва да се дистанцира.

Блогърът казва, че първоначално разчитал на бързи сделки по отношение на войната на Русия срещу Украйна, но сега осъзнал, че всеки военен успех само укрепва действащата власт в Русия. Той твърди още, че осъзнал и безперспективността на актуалния курс и необходимостта от промени. Въпреки рисковете за Ремесло емграцията не е решение, понеже разчита на скорошни политически промени още през тази година. "И да вляза в затвора, няма страшно. Но пък ще изляза като победител."

Как реагираха проправителствените среди

"Много съм шокиран", написа в своя канал в Телеграм Апти Алаудинов, ръководител на чеченско бойно подразделение. По-рано Ремесло е бил негов сътрудник и той го смятал за "абсолютно адекватен" и лоялен, затова не изключва вероятността да са го принудили да направи последните си изявления. Пропагандистът Владимир Соловьов пък обясни случващото се със "срив" на фона на войната, допълвайки, че "на някои не им издържат нервите".

Същевременно някои от авторите, поддържащи войната, допускат по-прагматични или конспиративни обяснения - например, че всичко това е било "нужно някому", макар да не изключват да става дума за лична позиция на Ремесло. Съществуват и версии, съгласно които блогърът бил "засегнат" от нещо. Но дори и в провоенния сегмент се чуват предупреждения за риск от вътрешен разкол: каналът "Беларуски силовик" напомня, че "единственият начин да бъде победена Русия са разприте вътре в страната".

Версиите на политолозите

Изследователят Иван Филипов нарича Ремесло "съучастник в убийството на Алексей Навални" и отбелязва, че блогърът "никога не прави нещата просто така и никога безплатно". За Филипов изявленията по адрес на Путин, в коити е наречен военнопрестъпник и крадец, са безпрецедентни дори по стандартите на руската система. Затова той допуска, че Ремесло ще бъде арестуван. Политологът Абас Галямов свързва поведението на блогъра с широката динамика в обществото. "В тази посока има движение и в медийната сфера, и в обществото като цяло" на фона на умората от войната, икономическите проблеми и спада на доверието към властите казва Галямов. Той не изключва и още една версия - че резките публични изявления могат да служат за дискредитиране на прехода на лоялните към опозицията.

Според политолога Дмитрий Орешкин руските власти не са можели да останат равнодушни към акцията на Ремесло. "Властта не можеше да не реагира твърдо. Ако искат да го направят героя, трябва някак да го засегнат или пречупят. Ако е излязъл от правата линия и е изпаднал в истерия - трябва да бъде изолиран." Орешкин изтъква и това, че психиатричната болница, в която е изпратен Ремесло, има печална слава още от съветско време, когато е изпълнявала наказателни функции. Експертът не изключва версията за психически срив, но не вярва особено в нея: по-вероятно става дума за действия "след нечие обаждане".

Какви могат да бъдат последствията

Рязката промяна в реториката на Иля Ремесло стана един от най-забележимите епизоди на публични "метаморфози" в проправителствения лагер. Най-известният от тях бе метежът на Евгений Пригожин, след като Министерството на отбраната се опита да го лиши от възможността да има своя войска. В крайна сметка Пригожин се отказа от настъплението си към Москва, сключвайки някаква сделка с руските власти, но неочаквано загина при самолетна катастрофа, която властите нарекоха нещастен случай.

Автор: Алексей Стрелников