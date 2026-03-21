Въпросът за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток може да бъде контролиран от главния дипломат на ЕС Кая Калас и ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).
„Може би Урсула и Кая, неуморните и безстрашни лидери на ЕС, трябва да поемат отговорност за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток. Това несъмнено би помогнало за свършване на работата, успокояване на пазарите и избягване на най-тежката енергийна криза в историята на ЕС“, написа той в блога си.
Жителите на Европа и Обединеното кралство скоро ще се сблъскат с битови проблеми поради отказа на европейските бюрократи да приемат руска енергия. смята Дмитриев.
„Когато седите без климатик, не можете да използвате колата си, не можете да плащате сметките си и нямате работа, помнете, че Урсула, Кая и други русофобски бюрократи от ЕС и Обединеното кралство причиниха това, като отхвърлиха надеждна и достъпна руска енергия“, написа той в коментар на статия в „Уолстрийт Джърнъл“ относно опасенията на европейското правителство относно потенциална криза с петрола и газа.
Методите, които европейските бюрократи използват, за да се справят с последствията от собствените си грешки, са заимствани от пандемията от COVID-19, смята Дмитриев.
„Урсула организира карантината и цензурата, свързани с COVID. Сега вече опитната Урсула ще се заеме с карантината и цензурата в енергийния сектор. Методите остават същите“, пише той в статията си.
Според него европейските бюрократи разсейват гражданите си и ги карат да плащат за собствените си стратегически провали.
„Уплашени британски и европейски подстрекатели разпространяват фалшиви новини, за да отвлекат вниманието, знаейки, че наближава енергийно цунами, което ще разкрие катастрофалните им стратегически грешки и неспособността им да ги признаят или коригират. Няма мозък, няма газ“, написа той.
Германският канцлер Фридрих Мерц демонстрира истинското си противопоставяне на движението „Make America Great Again“ (MAGA), допълни Дмитриев.
„Мерц потвърждава, че е решително против MAGA. Бюрократите от Обединеното кралство и ЕС вече не крият истинските си възгледи за това движение и Тръмп“, написа той.
Според него "западните подстрекатели на военни конфликти правят заключения, основани на невярна информация".
„Вярно е. Подстрекателите на война разчитат на фалшиви новини от фалшиви, анонимни източници“, написа той в блога си.
Така той отговори на твърдението на конгресменката Анна Паулина Луна, че европейското издание Politico е „рупор на провоенната машина в Украйна“.
Дмитриев отхвърли като "фалшив" материал на Politico, в който се твърди, че е предал на САЩ руско предложение да спре споделянето на разузнавателна информация с Иран в замяна на отмяна на помощта за Украйна.
1 Начо
05:09 21.03.2026
2 Някой
05:12 21.03.2026
3 Някой
До коментар #1 от "Начо":Стой на студено и не се купи със седмици. Руснаците има какво да правят с газта и петрола си - не всички да умнокрасиви!
05:13 21.03.2026
4 Тия за
05:16 21.03.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Начо":Заглавието е вярно и няма да чета.... Твоя коментар е нелеп, явно не виждаш Какво става , сложи си очилата може и да ти стане ясно....
05:16 21.03.2026
6 Кирил Дмитриев
05:18 21.03.2026
7 Улав
До коментар #5 от "Европеец":Не те слуша главата
05:18 21.03.2026
8 Улав
До коментар #3 от "Някой":Не те слуша главата
05:19 21.03.2026
9 С петрола да
До коментар #3 от "Някой":но са газа какво могат да правят?
05:19 21.03.2026
10 Лост
05:20 21.03.2026
11 Нормално 👍
05:22 21.03.2026
12 Архимандрисандрит Бибиян
05:23 21.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Докато Украйна побеждава, според
Населението на Украйна е намаляло до 20 милиона души.
Това заяви замредакторът на британското списание New Statesman - Уил Лойд.
Такава оценка му изказа един от британските чиновници, работили в Украйна.
В същото време Лойд припомня, че в началото на 1990-те години населението на Украйна наброява 52 милиона души.
"Искам да кажа, това са извънредни промени. Не мога да си представя какво прави това за обществото — когато хората умират, те се отдалечават. Честно казано, не мога да си представя каква ще бъде Украйна през 2040 г.", заяви журналистът.
По-рано за това, че Украйна преживява демографска катастрофа заяви директорът на Института по демография и социални изследвания на НАН на Украйна Либанова.
Ако Война в Арабският Гълф продължи до Септември, Русия ще спечели 250 милиарда долара от продажбата на Петрол
05:31 21.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ъъъъ
05:34 21.03.2026
17 Оня
05:36 21.03.2026
18 Доналд Тръмп разкритикува НАТО
Те не искаха да се присъединят към борбата за спиране на ядрен Иран.
Сега, когато битката е спечелена военно, с много малка опасност за тях, те се оплакват от високите цени на петрола, които са принудени да плащат, но не искат да помогнат за отварянето на Ормузкия проток?
Проста военна маневра, която е единствената причина за високите цени на петрола. Толкова лесно за тях, с толкова малък риск .
Страхливци, ще си спомним!
Президентът Доналд Тръмп".
05:38 21.03.2026
19 Mими Кучева🐕🦺
🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
05:42 21.03.2026
20 Някой
05:44 21.03.2026
21 пламен
Ние ще купуваме от където поискаме
05:52 21.03.2026
22 Тервел
05:55 21.03.2026
23 Гедер
05:57 21.03.2026
24 Тоя глист
05:58 21.03.2026
25 Ницше
06:00 21.03.2026
26 Като
До коментар #22 от "Тервел":Костинбродския , дето вкара България , без знанието на народа , в както си го е нарекъл Тръмп най - безсрамно , "Съюз за мир" .
06:16 21.03.2026
27 Името
06:16 21.03.2026
28 Иван
06:29 21.03.2026
29 Оффф
06:30 21.03.2026
30 Гошо
До коментар #27 от "Името":Не ги мисли тях. Виж ти как ще съществуваш
06:36 21.03.2026
31 Гориил
До коментар #1 от "Начо":България е важна транзитна страна. Не те разбирам.
06:36 21.03.2026
32 Дмитриев, чадо
06:40 21.03.2026