Въпросът за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток може да бъде контролиран от главния дипломат на ЕС Кая Калас и ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

„Може би Урсула и Кая, неуморните и безстрашни лидери на ЕС, трябва да поемат отговорност за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток. Това несъмнено би помогнало за свършване на работата, успокояване на пазарите и избягване на най-тежката енергийна криза в историята на ЕС“, написа той в блога си.

Жителите на Европа и Обединеното кралство скоро ще се сблъскат с битови проблеми поради отказа на европейските бюрократи да приемат руска енергия. смята Дмитриев.

„Когато седите без климатик, не можете да използвате колата си, не можете да плащате сметките си и нямате работа, помнете, че Урсула, Кая и други русофобски бюрократи от ЕС и Обединеното кралство причиниха това, като отхвърлиха надеждна и достъпна руска енергия“, написа той в коментар на статия в „Уолстрийт Джърнъл“ относно опасенията на европейското правителство относно потенциална криза с петрола и газа.

Методите, които европейските бюрократи използват, за да се справят с последствията от собствените си грешки, са заимствани от пандемията от COVID-19, смята Дмитриев.

„Урсула организира карантината и цензурата, свързани с COVID. Сега вече опитната Урсула ще се заеме с карантината и цензурата в енергийния сектор. Методите остават същите“, пише той в статията си.

Според него европейските бюрократи разсейват гражданите си и ги карат да плащат за собствените си стратегически провали.

„Уплашени британски и европейски подстрекатели разпространяват фалшиви новини, за да отвлекат вниманието, знаейки, че наближава енергийно цунами, което ще разкрие катастрофалните им стратегически грешки и неспособността им да ги признаят или коригират. Няма мозък, няма газ“, написа той.

Германският канцлер Фридрих Мерц демонстрира истинското си противопоставяне на движението „Make America Great Again“ (MAGA), допълни Дмитриев.

„Мерц потвърждава, че е решително против MAGA. Бюрократите от Обединеното кралство и ЕС вече не крият истинските си възгледи за това движение и Тръмп“, написа той.

Според него "западните подстрекатели на военни конфликти правят заключения, основани на невярна информация".

„Вярно е. Подстрекателите на война разчитат на фалшиви новини от фалшиви, анонимни източници“, написа той в блога си.

Така той отговори на твърдението на конгресменката Анна Паулина Луна, че европейското издание Politico е „рупор на провоенната машина в Украйна“.

Дмитриев отхвърли като "фалшив" материал на Politico, в който се твърди, че е предал на САЩ руско предложение да спре споделянето на разузнавателна информация с Иран в замяна на отмяна на помощта за Украйна.