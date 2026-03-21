Кирил Дмитриев към европейците: Няма мозък - няма газ. Сърдете се на Урсула и Кая

Кирил Дмитриев към европейците: Няма мозък - няма газ. Сърдете се на Урсула и Кая

21 Март, 2026 04:52, обновена 21 Март, 2026 05:08 1 380 32

Може би неуморните и безстрашни лидери на ЕС трябва да поемат отговорност за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток

Снимка: YouTube
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въпросът за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток може да бъде контролиран от главния дипломат на ЕС Кая Калас и ръководителя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Това заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ).

„Може би Урсула и Кая, неуморните и безстрашни лидери на ЕС, трябва да поемат отговорност за осигуряването на сигурността на Ормузкия проток. Това несъмнено би помогнало за свършване на работата, успокояване на пазарите и избягване на най-тежката енергийна криза в историята на ЕС“, написа той в блога си.

Жителите на Европа и Обединеното кралство скоро ще се сблъскат с битови проблеми поради отказа на европейските бюрократи да приемат руска енергия. смята Дмитриев.

„Когато седите без климатик, не можете да използвате колата си, не можете да плащате сметките си и нямате работа, помнете, че Урсула, Кая и други русофобски бюрократи от ЕС и Обединеното кралство причиниха това, като отхвърлиха надеждна и достъпна руска енергия“, написа той в коментар на статия в „Уолстрийт Джърнъл“ относно опасенията на европейското правителство относно потенциална криза с петрола и газа.

Методите, които европейските бюрократи използват, за да се справят с последствията от собствените си грешки, са заимствани от пандемията от COVID-19, смята Дмитриев.

„Урсула организира карантината и цензурата, свързани с COVID. Сега вече опитната Урсула ще се заеме с карантината и цензурата в енергийния сектор. Методите остават същите“, пише той в статията си.

Според него европейските бюрократи разсейват гражданите си и ги карат да плащат за собствените си стратегически провали.

„Уплашени британски и европейски подстрекатели разпространяват фалшиви новини, за да отвлекат вниманието, знаейки, че наближава енергийно цунами, което ще разкрие катастрофалните им стратегически грешки и неспособността им да ги признаят или коригират. Няма мозък, няма газ“, написа той.

Германският канцлер Фридрих Мерц демонстрира истинското си противопоставяне на движението „Make America Great Again“ (MAGA), допълни Дмитриев.

„Мерц потвърждава, че е решително против MAGA. Бюрократите от Обединеното кралство и ЕС вече не крият истинските си възгледи за това движение и Тръмп“, написа той.

Според него "западните подстрекатели на военни конфликти правят заключения, основани на невярна информация".

„Вярно е. Подстрекателите на война разчитат на фалшиви новини от фалшиви, анонимни източници“, написа той в блога си.

Така той отговори на твърдението на конгресменката Анна Паулина Луна, че европейското издание Politico е „рупор на провоенната машина в Украйна“.

Дмитриев отхвърли като "фалшив" материал на Politico, в който се твърди, че е предал на САЩ руско предложение да спре споделянето на разузнавателна информация с Иран в замяна на отмяна на помощта за Украйна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Начо

    49 38 Отговор
    Въобще не ни пука. Заврете си руската газ в. г. з

    Коментиран от #3, #5, #13, #31

    05:09 21.03.2026

  • 2 Някой

    39 29 Отговор
    Ние това отдавна си го знаем. Има и други безмозъчни гугутки, които са се нацедили на топи властови позиции. Затова и ЕС е в плачевно състояние.

    05:12 21.03.2026

  • 3 Някой

    38 27 Отговор

    До коментар #1 от "Начо":

    Стой на студено и не се купи със седмици. Руснаците има какво да правят с газта и петрола си - не всички да умнокрасиви!

    Коментиран от #8, #9

    05:13 21.03.2026

  • 4 Тия за

    24 13 Отговор
    хора ли се имат

    05:16 21.03.2026

  • 5 Европеец

    25 22 Отговор

    До коментар #1 от "Начо":

    Заглавието е вярно и няма да чета.... Твоя коментар е нелеп, явно не виждаш Какво става , сложи си очилата може и да ти стане ясно....

    Коментиран от #7

    05:16 21.03.2026

  • 6 Кирил Дмитриев

    18 18 Отговор
    Много ни се вдигна гребена с цена на петрола над $100 за барел. Когато към края на годината падне под $50 ще пеем друга песен.

    05:18 21.03.2026

  • 7 Улав

    12 10 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Не те слуша главата

    05:18 21.03.2026

  • 8 Улав

    9 10 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    Не те слуша главата

    05:19 21.03.2026

  • 9 С петрола да

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "Някой":

    но са газа какво могат да правят?

    05:19 21.03.2026

  • 10 Лост

    20 18 Отговор
    ЕС са далтонисти.Иска зелена сделка,ама ще им излезе накрая червена.

    05:20 21.03.2026

  • 11 Нормално 👍

    20 20 Отговор
    Кремълският рептил сам разкрива къде ги боли най-много ...😁

    05:22 21.03.2026

  • 12 Архимандрисандрит Бибиян

    12 10 Отговор
    Тоз черав е на Менделя замесник палячото

    05:23 21.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Докато Украйна побеждава, според

    12 4 Отговор
    мас медиите?🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    Населението на Украйна е намаляло до 20 милиона души.

    Това заяви замредакторът на британското списание New Statesman - Уил Лойд.

    Такава оценка му изказа един от британските чиновници, работили в Украйна.

    В същото време Лойд припомня, че в началото на 1990-те години населението на Украйна наброява 52 милиона души.

    "Искам да кажа, това са извънредни промени. Не мога да си представя какво прави това за обществото — когато хората умират, те се отдалечават. Честно казано, не мога да си представя каква ще бъде Украйна през 2040 г.", заяви журналистът.

    По-рано за това, че Украйна преживява демографска катастрофа заяви директорът на Института по демография и социални изследвания на НАН на Украйна Либанова.

    Ако Война в Арабският Гълф продължи до Септември, Русия ще спечели 250 милиарда долара от продажбата на Петрол

    05:31 21.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ъъъъ

    12 4 Отговор
    Урсула щяла да харчи €30 милиарда за зелена енергия......Сигурно ще отваря вятърни мелници.... 🤔

    05:34 21.03.2026

  • 17 Оня

    12 4 Отговор
    Залозите продължават кой ще е първият на килимчето в Кремъл?

    05:36 21.03.2026

  • 18 Доналд Тръмп разкритикува НАТО

    3 7 Отговор
    Американският президент Доналд Тръмп разкритикува НАТО, че не помага на Америка във войната в Иран. "Без САЩ НАТО е хартиен тигър!

    Те не искаха да се присъединят към борбата за спиране на ядрен Иран.

    Сега, когато битката е спечелена военно, с много малка опасност за тях, те се оплакват от високите цени на петрола, които са принудени да плащат, но не искат да помогнат за отварянето на Ормузкия проток?

    Проста военна маневра, която е единствената причина за високите цени на петрола. Толкова лесно за тях, с толкова малък риск .

    Страхливци, ще си спомним!
    Президентът Доналд Тръмп".

    05:38 21.03.2026

  • 19 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 2 Отговор
    Тоя па!Ние сме климатично и полово неутрални!
    🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    05:42 21.03.2026

  • 20 Някой

    6 8 Отговор
    Този каквото каже трябва да е обратното.

    05:44 21.03.2026

  • 21 пламен

    6 11 Отговор
    Не сте надежден доставчик. Играете с цените, лъжете, изнудвате. Търсете си друг пазар
    Ние ще купуваме от където поискаме

    05:52 21.03.2026

  • 22 Тервел

    5 10 Отговор
    Тоя руснак е много противен Прилича на руски гол охлюв с това червендалесто бебешко лице .

    Коментиран от #26

    05:55 21.03.2026

  • 23 Гедер

    7 4 Отговор
    Ами продавайте на Китай и Индия какъв ви е проблема Европа е 400 милиона , а Китай и Индия са 3 милиарда.

    05:57 21.03.2026

  • 24 Тоя глист

    6 7 Отговор
    Марш обратно в задника си, Дмитриев!

    05:58 21.03.2026

  • 25 Ницше

    4 7 Отговор
    Това, което не те убива, те прави по-силен. Светът ще страда, но ще оцелее и стане по-силен след тази криза. Изкопаемите горива повече няма да са това, което бяха.

    06:00 21.03.2026

  • 26 Като

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тервел":

    Костинбродския , дето вкара България , без знанието на народа , в както си го е нарекъл Тръмп най - безсрамно , "Съюз за мир" .

    06:16 21.03.2026

  • 27 Името

    4 3 Отговор
    Тия в Русия,ако нямаха петрол и газ ,как ли щяха въобще да съществуват ?

    Коментиран от #30

    06:16 21.03.2026

  • 28 Иван

    1 1 Отговор
    Руските “ме ке ре та” рано рано са се развихрили.

    06:29 21.03.2026

  • 29 Оффф

    1 1 Отговор
    Че и суетен , "прикрил" с три косъма плешивото си теме ! С Путинова прическа .

    06:30 21.03.2026

  • 30 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Името":

    Не ги мисли тях. Виж ти как ще съществуваш

    06:36 21.03.2026

  • 31 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Начо":

    България е важна транзитна страна. Не те разбирам.

    06:36 21.03.2026

  • 32 Дмитриев, чадо

    0 0 Отговор
    Стига плака. Нема за вас газови евраци от ЕС....

    06:40 21.03.2026

