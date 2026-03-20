„Иран е напът да бъде унищожен“: ударът по газово находище променя хода на войната

Развитията във войната на САЩ, Израел срещу Иран са водеща тема в световния печат, пише БТА.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви снощи, че вижда "пробиви" както в иранското правителство, така и "на терен", пише френският в. "Монд".
Иран "е напът да бъде унищожен", арсеналът му от дронове и ракети е силно намалял, а Израел "печели войната", заяви още премиерът на телевизионната си пресконференция, като подчерта, че Иран вече не може да обогатява уран, нито да произвежда балистични ракети.
Унищожаването на тези програми беше ключова цел на американско-израелската офанзива, напомня френското издание.
Нетаняху добави, че не е сигурен "кой управлява Иран в момента". "Това, което наблюдаваме, е, че има много напрежение сред онези, които се борят за властта", подчерта той по време на пресконференцията си.
За разлика от Доналд Тръмп, израелският премиер не изключи възможността за разполагане на израелски сухопътни войски, отбелязва "Монд".
Нетаняху обаче заяви, че Тръмп е помолил Израел да се въздържа от нови атаки срещу газовите находища на Иран, пише в. "Уолстрийт джърнъл".
Иранските удари по съоръженията за втечнен природен газ в катарския индустриален обект "Рас Лафан" са намалили износния капацитет на страната със 17% и възстановяването им ще отнеме от три до пет години, заяви министърът на енергетиката на страната.
Нетаняху добави, че Израел е действал самостоятелно при удара си по газово съоръжение в Иран по-рано тази седмица.
Ударът по находището беше ракетната атака, която промени хода на войната, пише британският в. "Телеграф". Ирански медии съобщиха за подпалени петролни резервоари, но истинските щети бяха другаде.
Войните ескалират според определен, макар и неписан, набор от правила, които и двете страни разбират. Ако вие ударите военни цели, ние удряме военни цели; ако вие ударите транспортна инфраструктура, ние удряме транспортна инфраструктура и така нататък. Така че не беше изненадващо, че Иран веднага обяви, че ще нанесе удари по нефтени и газови съоръжения в Персийския залив. Ирански дронове взимат на прицел цели в съседните държави, нанасяйки удари по енергийната инфраструктура в Катар, ОАЕ, Кувейт и Саудитска Арабия. Две ирански балистични ракети удариха Рас Лафан в Катар, най-голямото газово съоръжение в света, предизвиквайки неконтролируем пожар.
Ответните удари по енергийни обекти, както се очакваше, предизвикаха скок в цените на газа и петрола на световните пазари.
Досега САЩ внимаваха да не нападат ирански енергийни обекти, отбелязва британското издание, като посочва, че според анализатори, ударът показа различия в интересите на Вашингтон и Тел Авив. Тръмп обича бързите победи от типа на тази, която постигна наскоро във Венецуела, и се твърди, че от повече от седмица търси "изход" от Близкия изток.
През ноември го очакват избори, а с растящите цени на бензина в Америка, спада на борсовия пазар и очакваното повишение на инфлацията, той е под натиск да сложи край на войната и да върне американските войски у дома.
Може би е съвпадение, но израелският удар дойде само два дни, след като Тръмп заяви, че войната "скоро ще приключи", отбелязва "Телеграф".
Интересите на Нетаняху са различни:
Той води война срещу това, което неговите политици отдавна наричат "главата на змията" – режим, който отдавна призовава за унищожаването на Израел и финансира терористични групи, за да му помогнат в това.
Натан Браун, старши научен сътрудник в Карнеги Център за Близкия Изток, заяви в статия тази седмица, че традиционната израелска политика за сигурност, основана на "възпиране и дипломация", след клането на 7 октомври 2023 г. е отстъпила пред "нещо по-сурово: предпочитание към доминация, унижение и предотвратяване на възстановяването на противниците". Това е в ярък контраст със "стабилността" в Близкия изток, към която се стремяха, поне на думи, почти всички американски администрации от първата израелско-арабска война през 1948 г., подчертава в. "Телеграф".
Тръмп иска да спаси и дългосрочните отношения на Америка в Персийския залив. Но икономиката на Израел до голяма степен е изолирана от региона и от самото начало на войната Израел е бил страната, която ескалира конфликта.
От израелска страна нямаше признаци на разкаяние след удара по газовото находище и последващата ескалация - особено преди предстоящите общи избори.
Според израелски военен представител атаката срещу газовото находище е част от усилията на страната да доведе до срив на иранския режим, като предизвика прекъсване на газоснабдяването за цивилните в напрегнат момент поради религиозните празници. Според експертите, водната инфраструктура на Иран също е изключително уязвима, като вече има удари по станция за обезсоляване. Висш израелски специалист по отбрана заяви пред "Телеграф" още през 2023 г., че израелската армия отдавна има планове за унищожаване на иранската водоснабдителна система - също с цел да предизвика смяна на режима.
В същото време президентът на САЩ се подигра на Япония на срещата си с японската премиерка Санае Такаичи, напомняйки за Пърл Харбър във връзка с войната в Иран, отбелязва британският в. "Гардиън". "Кой знае повече от Япония за изненадата?", попита Тръмп в отговор на въпрос защо не е предупредил съюзниците си в Европа и Азия за началото на войната в Иран.
Това предизвика смях, който утихна изведнъж при въпроса "Защо не ми казахте за Пърл Харбър", отбелязва британското издание.
"Това щеше да е смешно, ако не беше толкова типично тръмпистко", добавя "Гардиън", като посочва, че срещата отново показа способността на Такаичи да очарова Тръмп, след многократните му оплаквания пред камерите и в интернет, че съюзниците на САЩ, включително Япония, не са се съобразили с молбата му да помогнат за сигурността на Ормузкия проток, след като той обяви война на Иран. Вчера той заяви, че помощта не е била необходима, но направи и други коментари, които сочат, че все още очаква подкрепа, като заяви, че е "уместно хората да се включат".
За Япония изпращането на Силите за самоотбрана в чужбина е политически деликатен въпрос - нацията е официално пацифистка, а много избиратели подкрепят наложената от САЩ конституция от 1947 г., която се отказва от войната.
По-късно Такаичи заяви пред репортери, че двамата лидери са били единодушни, че осигуряването на безопасността на протока е от първостепенно значение, но тя е обяснила подробно на Тръмп действията, които Япония може и не може да предприеме съгласно своето законодателство.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ОБАЧЕ
Цените на петрола и газа зa западните държави не са завишени. Те просто дълго време бяха изкуствено поддържани ниски от държавите в Близкия Изток заради американските бази на тяхна територия.
Сега, когато Израел и базите на САЩ не могат да влияят върху тези цени, те започнаха да се доближават до реалните.
Според КСИР реалната цена на петрола е 200$ за барел.
Когато западните държави свършат стратегическите си запаси от нефт, те наистина ще скочат на 200$, че даже и повече .
Ако САЩ не успеят да спрат навреме войната, Запада го чака още по-тежка икономическа криза.
Коментиран от #15, #27, #66
11:12 20.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #48, #70
9 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #62
13 Съмнявам се бибчо
Досега нищо нестана а прехваления железен купол пропуска ли пропуска
Коментиран от #111
11:15 20.03.2026
Коментиран от #59
15 Антикомуне
До коментар #2 от "ОБАЧЕ":Кое е Запада?? Много смешно изказване, защото западната цивилизация поддържа икономиката на Света. Без тях Русия ще една безсмислена бензиностанция, а Китай нямаше да има технологията. Та, ходи да спиш в землянка та, за да не ти пречи Запада!
Коментиран от #69
16 Забелязал
На думи са много силни, а в действителност мишоци.
Коментиран от #84
Коментиран от #41
22 Така Така
Коментиран от #60, #98
11:32 20.03.2026
Коментиран от #126
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Крайцерът Москва потъна 😂,
До коментар #2 от "ОБАЧЕ":а Раша отива при него в небитието.
11:34 20.03.2026
28 Иран пък ще джасне АЕЦ в Израел
11:34 20.03.2026
31 Митко Пешев
11:37 20.03.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Аз пък искам високи цени на петрола
Днешните държави- бензиностанции са обречени, без многомилиардни инвестиции в нови технологии!
Русия няма тези пари, няма индустриалната база, няма населението. Тя не успя да извърши този скок дори в най- доходните години на мир и Меркел, та камо ли сега при криза и война.
Путин се оказа жалък шахматист!
Коментиран от #121
11:40 20.03.2026
36 Глупости на търкалета
11:40 20.03.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Карго 200
До коментар #21 от "Механик":Бъркаш се,зимата свърши вчера. Днес е първа пролет.
42 ИРАН Е В НОКДАУН
Коментиран от #47, #49, #82
11:44 20.03.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Помнещ
Аха, помним че и Русия свърши ракетите още лятото на 2022 и се биеха само с лопатки и крадяха чипове от перални.
11:46 20.03.2026
45 Ъъъъ
От отвъдното ли ще нареди разполагане на сухопътни войски? Щото той е мъртъв и снощното "интервю" е генерирано посредством ИИ.
11:46 20.03.2026
46 Гай Турий
Коментиран от #54, #85
11:48 20.03.2026
47 Запознат
До коментар #42 от "ИРАН Е В НОКДАУН":Май господарите ти са нокаут - колкото и да се напъвате загубихте войната че и "съюзниците" си от НАТО.
11:48 20.03.2026
48 Голем смех
До коментар #6 от "Българин":Дреме ми за кой ше гласуваш, Радев няма да има мнозинство :) хахаххаахаахаа
Коментиран от #64
11:49 20.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Запознат
До коментар #46 от "Гай Турий":"с усилване на обстрела с все по-нови и по-мощни ракети"
Даже и нови и мощни ракети не са необходими - като пуснат 500 дрона Шахед на евреите им трябват 1000 ракети за Пейтриът за да ги свалят по 4 милиона всяка а като ги нямат ще има 500 ударени цели. Иран в подземни фабрики тези евтини дронове може да ги произвежда ежедневно и то много дълго време особено с помощта на Китай и Русия.
Коментиран от #63
11:57 20.03.2026
Коментиран от #58
56 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 гледна точка
До коментар #14 от "Директора👨✈️":Пропускаш, че Иран иска да унищожи Израел.
12:00 20.03.2026
60 Жоро-павето
До коментар #22 от "Така Така":Истината е,че никой не ще да бачка,а иска само да лапа.Отварянето на границите и напредъка на технологиите поставиха народите в нестихващи войни.Края ще е една пагубна за намаляване на населението което не може да се увеличава безкрайно.Планетата има капацитет.Храните са боклук.Пластмасите са навсякъде.Докато имаше Берлинска стена и Студената война беше в сила света беше в относителен мир.Днес няма ООН.До кога ще продължава този хаос?
12:00 20.03.2026
61 Мошето
Вярно ли някой си мисли, че Израел ще седи и ще гледа, когато всички около него постоянно говорят как ще го заличат от картата от десетки години на сам.
Коментиран от #67
12:00 20.03.2026
62 не може да бъде
До коментар #10 от "Дълъг път, дълъг":Ако не се намери някой който да усмири г-н Озверяху всички ще страдат!?
12:01 20.03.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Учуден
До коментар #48 от "Голем смех":"Радев няма да има мнозинство"
Ти на врачка ли ходи или от "сглобката" така ти казаха
12:02 20.03.2026
66 разбор
До коментар #2 от "ОБАЧЕ":И ако тези радикални фанатици започнат да произвеждат атомни бомби,тогава какво?Ще чакаме да ни избият ли?
Коментиран от #71
12:05 20.03.2026
67 Учуден
До коментар #61 от "Мошето":"когато всички около него постоянно говорят как ще го заличат от картата от десетки години на сам"
А защо ли всички съседи искат да заличат "миролюбивите" евреи от картата не ти ли казаха. Защо ли евреите в Европа са били преследвани не само от Хитлер ами от почти всички през цялото средновековие - даже и от Карл Велики и от Наполеон.
12:07 20.03.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Орк
До коментар #15 от "Антикомуне":Мечтай. Запада отдавна никой и ничто не поддържа освен своите гащи.
За тая работа трябва промишленост и углеводороди
12:07 20.03.2026
70 Добре
До коментар #6 от "Българин":Гласуваш за Радев - получаваш ППДБ (Прокопиев), Доган, Георги Гергов, братя Бобокови и черепа.
Коментиран от #74, #90
12:08 20.03.2026
71 Учуден
До коментар #66 от "разбор":"И ако тези радикални фанатици започнат да произвеждат атомни бомби"
По радикални фанатици от евреите няма пък те вече имат атомни бомби. Пакистанците и те имат атомни бомби и те са радикални фанатици. Защо така за едните може а пък за другите не може.
12:10 20.03.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Избирател
До коментар #70 от "Добре":"Гласуваш за Радев - получаваш ППДБ"
Гласуваш за ПП$ДБ и получаваш Боко и Шиши добре изпрани и като гарнитура ИТН и БСП.
12:12 20.03.2026
Коментиран от #86
Коментиран от #87
Коментиран от #93, #94, #100
78 дядо дръмпир-инфо
От края на февруари Израел и Съединените щати нападат Иран, унищожават ядрени съоръжения и военни съоръжения и елиминират водещи фигури на режима в Техеран. Моджтаба Хаменей наследява убития си баща аятолах Али Хаменеи на държавния ръководител. Иранските въоръжени сили и Революционната гвардия обстрелват Израел и държавите от Залива и блокират протока Ормуз, през който преминава около една пета от световния транспорт на петрол и втечнен природен газ.10:10 ч. – "WSJ": САЩ откриват битката за пролива Ормуз
Според доклад в Wall Street Journal, САЩ и техните съюзници засилват борбата за повторно отваряне на Ормузкия проток. Те използват нисколетящи изтребители за атаки на ирански военноморски кораби, както и атакуващи хеликоптери Apache, за да свалят ирански дронове, съобщиха американски военни пред американския вестник.
Началникът на щаба Дан Кейн направи операцията публична на пресконференция в Пентагона. Той обясни, че тежко въоръжени изтребители A-10 – известни още като "Warthog" – както и ударни хеликоптери Apache, изпълняват мисии над пролива или край южното крайбрежие на Иран. "A-10 Warthog сега е разположен на южния фланг и атакува бързи атакуващи лодки в пролива Ормуз," каза той пред репортери
79 дълга статия пълна с глупости
И като как една държава с десет пъти по малко население ще окупира по голямата .
12:13 20.03.2026
80 Григор
Глупости на търкалета! Този удар ще съсипе икономиката на Европа. Ударите срещу рафинериите в Иран и страните от региона ще доведат Европа до икономическа катастрофа. Затова САЩ и Израел час по-скоро трябва да приключват с ударите си по Иран. Апропо,Иран е започнал да използва нов тип хиперзвукови и балистични ракети и както се вижда Израел, а и САЩ не са в състояние да се справят с тях. Ударите по американски бази са факт. Факт са и ударите срещу военни обекти и енергетични съоръжения в Израел. Къде е сериозната опасност? Съществува огромна вероятност нервите на Израел да не издържат и да прибегнат до ядрено оръжие. Точно по тази причина конфликта бързо трябва да приключва.
12:14 20.03.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 555
До коментар #42 от "ИРАН Е В НОКДАУН":Самият израз "право кроше" показва колко "разбираш" от бокс.
12:15 20.03.2026
Коментиран от #92, #104
84 ои8уйхътгрф
До коментар #18 от "Бла бла бла":Не е вярно, че Тел Авив гори днес... Правилно е да се каже така:
Пожарите в Тел Авив НЕ СА УГАСВАЛИ от 2 седмици и над 6000 мошета са изпепелени
12:16 20.03.2026
85 Гай Турий
До коментар #46 от "Гай Турий":За голямо съжаление на България, вкарала се в еврейския съюз (ЕС) с надежди за просперитет, на практика влезе в един измамен деструктивен глобал-ционистки съюз, където забраните и безумията се роят всеки ден по 3-4. Вместо да постигнем просперитет, тия малоумници, качени по избор на глобалното задкулисие и купени от тях, ще ни закопават всеки ден по-дълбоко и болезнено. Погрешни политики и мерки, вместо да търсим евтини суровини и енергия, негодниците в Брюксел правят малоумно точно обратното, тия са шайка дебуили, които трябваше да бъдат изритани от там още преди 5 години. Тия ще ни пощурят и върнат с десетилетия назад, ако не ни вкарат в ТСВ, в която ще сме само унищожавани без никаква печалба.
12:16 20.03.2026
86 най големия палячо си самия ти
До коментар #75 от "Пиночет":Като почнеш да плащаш по 3-4€ за горивата , двойни тройни сметки за водата и тока , за храната - тогава вий като пробита тонколона .
Коментиран от #95
12:16 20.03.2026
87 Зевзек
До коментар #76 от "шок":"нали някой твърдеше че Нетаняху са го убили"
Няма такова нещо жив си е ама пръстите на ръката му станаха 6 - това сигурно е от иранската ядрена програма.
12:17 20.03.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Българин
До коментар #70 от "Добре":Радев е наш. Радев винаги е бил човек на Сорос, но ние винаги говорим против него като копейка, рашист.... защото ни трябват гласовете на дебилните русофили, чрез които да завземем властта и да дойде военно положение, което ще ни бетонира завинаги, и който надигне глава ще има участта на тези в Украйна на неизвестно място под земята.
Коментиран от #97
12:18 20.03.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Зевзек
До коментар #83 от "Пиночет":То Шахеди няма отдавна както и руснаците свършиха ракетите още 2022 и крадяха чипове от перални да ги слагат на лопатките с които се бият.
12:19 20.03.2026
93 смех
До коментар #77 от "Цък":от разкостването един говорител още един не могат да го съберат от гвардейския корпус
12:20 20.03.2026
94 дълбоко виждащ дядо дръмпир
До коментар #77 от "Цък":така са ги разкостили.. ,че в иран вече няма никкакви комуникации и има над 500хиляди бежанци към турция и още толкоз към армения.....Иран е тотално унищожен и се пускат такива като теб за да могат напълно да го заличат от света!За втори път пиша.Целта на евреите не е победа ,а унищожение на иран като държава и ако искаш като хора!А ,ти си пиши...тръмп ,загубил,самолетоносача ,ударен ,самолета паднал ,ама няма иран скакво.В момента иран воюва с китайски ракети ,но докога!Не са просиянски ,а китайски ,защото това с ормуз е удар към китай не към теб с пластмасовата кола с 2вентилатора дето имат наименование -ТУУрбо!
12:20 20.03.2026
95 Пиночет
До коментар #86 от "най големия палячо си самия ти":Всичко ще намалее,като смачкат миризливите аятоласи
Коментиран от #99, #113
12:20 20.03.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Избирател
До коментар #90 от "Българин":"Радев е наш. Радев винаги е бил човек на Сорос"
Обаче от сглобката не са хора на Сорос нали - той ако беше човек на Сорос нямаше всички наши козячета да плюят по него - и сега продължават.
12:22 20.03.2026
Коментиран от #103, #117
99 Антитрол
До коментар #95 от "Пиночет":"Всичко ще намалее"
Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда
12:24 20.03.2026
100 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Зевзек
До коментар #98 от "Касата":Ама пък попиляха "силното и сплотено" НАТО и фалираха ЕС пък Тръмп се моли на Путин и Си - даже и санкциите махна.
12:25 20.03.2026
104 Този коментар е премахнат от модератор.
105 Запознат
До коментар #100 от "Бай Ганьо":Направо попиля господарите ви Иран че чак тръмпоча взе да се моли на ЕС, Русия и Китай да му помагали.
12:28 20.03.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
Коментиран от #110, #115
108 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Европеец
До коментар #107 от "Пиночет":"НАТО трябва"
НАТО глътна въздух и умре - няма го вече.
12:32 20.03.2026
111 чифутистан
До коментар #13 от "Съмнявам се бибчо":не може сам един Ливан да пребори, щял да влезе в Иран! Ще влезе, ама дали ще излезе......
12:33 20.03.2026
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 палячото Пиночет
До коментар #95 от "Пиночет":И да смачкат всички , тая инфраструктура в целия залив - няма да могат да я възстановят следващите 5 години !!!!
12:41 20.03.2026
115 да бе палячо
До коментар #107 от "Пиночет":Наполеон от съседната стая и той така разправя !!
12:43 20.03.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 та па вашите са активни
До коментар #98 от "Касата":Всичките са изтипосани и документирани в едни досиета .
12:44 20.03.2026
121 Офча Мисъл
До коментар #35 от "Аз пък искам високи цени на петрола":Правилно. Кракомобилът е едно от най-екологичните превозни средства.
12:47 20.03.2026
123 Хаха
До коментар #78 от "дядо дръмпир-инфо":Ето как я "печелят" битката за Ормузкия проток епщайнци:
"Иран започна да начислява такси за транзит на кораби през Ормузкия проток, установявайки „безопасен коридор“ за одобрени превозвачи, съобщава Lloyds List. Според източници на изданието, един оператор е платил приблизително 2 милиона долара за транзита на своя танкер.
Най-малко девет кораба вече са преминали през пролива по тази схема. Не е известно обаче колко от тях са платили за транзит, тъй като в някои случаи страните са се ограничили до дипломатическа намеса. Механизмът на плащане също остава неясен предвид настоящите санкции срещу Иран.
Предвид неспособността на САЩ да деблокират Ормузкия проток, тази схема е напълно осъществима."
12:49 20.03.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
126 Химик с два пръста мустачки под носа
До коментар #23 от "Скот Ритър":Химията е велика сила.По силна и от атома.Няма пламък, няма трясък.Заспиваш и не се събуждаш.И всичко е непокътнато.И не трае дълго,като на атома лъчението.А от хуманна гледна точка,са еднакво жестоки.Но и звярът не е хуманист.Затова и него го определят като агресор,а не този който се отбранява.
13:03 20.03.2026
