„Иран е напът да бъде унищожен“: ударът по газово находище променя хода на войната

Развитията във войната на САЩ, Израел срещу Иран са водеща тема в световния печат, пише БТА.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви снощи, че вижда "пробиви" както в иранското правителство, така и "на терен", пише френският в. "Монд".

Иран "е напът да бъде унищожен", арсеналът му от дронове и ракети е силно намалял, а Израел "печели войната", заяви още премиерът на телевизионната си пресконференция, като подчерта, че Иран вече не може да обогатява уран, нито да произвежда балистични ракети.

Унищожаването на тези програми беше ключова цел на американско-израелската офанзива, напомня френското издание.

Нетаняху добави, че не е сигурен "кой управлява Иран в момента". "Това, което наблюдаваме, е, че има много напрежение сред онези, които се борят за властта", подчерта той по време на пресконференцията си.

За разлика от Доналд Тръмп, израелският премиер не изключи възможността за разполагане на израелски сухопътни войски, отбелязва "Монд".

Нетаняху обаче заяви, че Тръмп е помолил Израел да се въздържа от нови атаки срещу газовите находища на Иран, пише в. "Уолстрийт джърнъл".

Иранските удари по съоръженията за втечнен природен газ в катарския индустриален обект "Рас Лафан" са намалили износния капацитет на страната със 17% и възстановяването им ще отнеме от три до пет години, заяви министърът на енергетиката на страната.

Нетаняху добави, че Израел е действал самостоятелно при удара си по газово съоръжение в Иран по-рано тази седмица.

Ударът по находището беше ракетната атака, която промени хода на войната, пише британският в. "Телеграф". Ирански медии съобщиха за подпалени петролни резервоари, но истинските щети бяха другаде.

Войните ескалират според определен, макар и неписан, набор от правила, които и двете страни разбират. Ако вие ударите военни цели, ние удряме военни цели; ако вие ударите транспортна инфраструктура, ние удряме транспортна инфраструктура и така нататък. Така че не беше изненадващо, че Иран веднага обяви, че ще нанесе удари по нефтени и газови съоръжения в Персийския залив. Ирански дронове взимат на прицел цели в съседните държави, нанасяйки удари по енергийната инфраструктура в Катар, ОАЕ, Кувейт и Саудитска Арабия. Две ирански балистични ракети удариха Рас Лафан в Катар, най-голямото газово съоръжение в света, предизвиквайки неконтролируем пожар.

Ответните удари по енергийни обекти, както се очакваше, предизвикаха скок в цените на газа и петрола на световните пазари.

Досега САЩ внимаваха да не нападат ирански енергийни обекти, отбелязва британското издание, като посочва, че според анализатори, ударът показа различия в интересите на Вашингтон и Тел Авив. Тръмп обича бързите победи от типа на тази, която постигна наскоро във Венецуела, и се твърди, че от повече от седмица търси "изход" от Близкия изток.

През ноември го очакват избори, а с растящите цени на бензина в Америка, спада на борсовия пазар и очакваното повишение на инфлацията, той е под натиск да сложи край на войната и да върне американските войски у дома.

Може би е съвпадение, но израелският удар дойде само два дни, след като Тръмп заяви, че войната "скоро ще приключи", отбелязва "Телеграф".

Интересите на Нетаняху са различни:

Той води война срещу това, което неговите политици отдавна наричат "главата на змията" – режим, който отдавна призовава за унищожаването на Израел и финансира терористични групи, за да му помогнат в това.

Натан Браун, старши научен сътрудник в Карнеги Център за Близкия Изток, заяви в статия тази седмица, че традиционната израелска политика за сигурност, основана на "възпиране и дипломация", след клането на 7 октомври 2023 г. е отстъпила пред "нещо по-сурово: предпочитание към доминация, унижение и предотвратяване на възстановяването на противниците". Това е в ярък контраст със "стабилността" в Близкия изток, към която се стремяха, поне на думи, почти всички американски администрации от първата израелско-арабска война през 1948 г., подчертава в. "Телеграф".

Тръмп иска да спаси и дългосрочните отношения на Америка в Персийския залив. Но икономиката на Израел до голяма степен е изолирана от региона и от самото начало на войната Израел е бил страната, която ескалира конфликта.

От израелска страна нямаше признаци на разкаяние след удара по газовото находище и последващата ескалация - особено преди предстоящите общи избори.

Според израелски военен представител атаката срещу газовото находище е част от усилията на страната да доведе до срив на иранския режим, като предизвика прекъсване на газоснабдяването за цивилните в напрегнат момент поради религиозните празници. Според експертите, водната инфраструктура на Иран също е изключително уязвима, като вече има удари по станция за обезсоляване. Висш израелски специалист по отбрана заяви пред "Телеграф" още през 2023 г., че израелската армия отдавна има планове за унищожаване на иранската водоснабдителна система - също с цел да предизвика смяна на режима.

В същото време президентът на САЩ се подигра на Япония на срещата си с японската премиерка Санае Такаичи, напомняйки за Пърл Харбър във връзка с войната в Иран, отбелязва британският в. "Гардиън". "Кой знае повече от Япония за изненадата?", попита Тръмп в отговор на въпрос защо не е предупредил съюзниците си в Европа и Азия за началото на войната в Иран.

Това предизвика смях, който утихна изведнъж при въпроса "Защо не ми казахте за Пърл Харбър", отбелязва британското издание.

"Това щеше да е смешно, ако не беше толкова типично тръмпистко", добавя "Гардиън", като посочва, че срещата отново показа способността на Такаичи да очарова Тръмп, след многократните му оплаквания пред камерите и в интернет, че съюзниците на САЩ, включително Япония, не са се съобразили с молбата му да помогнат за сигурността на Ормузкия проток, след като той обяви война на Иран. Вчера той заяви, че помощта не е била необходима, но направи и други коментари, които сочат, че все още очаква подкрепа, като заяви, че е "уместно хората да се включат".

За Япония изпращането на Силите за самоотбрана в чужбина е политически деликатен въпрос - нацията е официално пацифистка, а много избиратели подкрепят наложената от САЩ конституция от 1947 г., която се отказва от войната.

По-късно Такаичи заяви пред репортери, че двамата лидери са били единодушни, че осигуряването на безопасността на протока е от първостепенно значение, но тя е обяснила подробно на Тръмп действията, които Япония може и не може да предприеме съгласно своето законодателство.