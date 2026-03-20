„Иран е напът да бъде унищожен“: ударът по газово находище променя хода на войната

„Иран е напът да бъде унищожен“: ударът по газово находище променя хода на войната

20 Март, 2026 11:11 6 487 127

За разлика от Доналд Тръмп, израелският премиер не изключи възможността за разполагане на израелски сухопътни войски

„Иран е напът да бъде унищожен“: ударът по газово находище променя хода на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Развитията във войната на САЩ, Израел срещу Иран са водеща тема в световния печат, пише БТА.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви снощи, че вижда "пробиви" както в иранското правителство, така и "на терен", пише френският в. "Монд".

Иран "е напът да бъде унищожен", арсеналът му от дронове и ракети е силно намалял, а Израел "печели войната", заяви още премиерът на телевизионната си пресконференция, като подчерта, че Иран вече не може да обогатява уран, нито да произвежда балистични ракети.

Унищожаването на тези програми беше ключова цел на американско-израелската офанзива, напомня френското издание.

Нетаняху добави, че не е сигурен "кой управлява Иран в момента". "Това, което наблюдаваме, е, че има много напрежение сред онези, които се борят за властта", подчерта той по време на пресконференцията си.

За разлика от Доналд Тръмп, израелският премиер не изключи възможността за разполагане на израелски сухопътни войски, отбелязва "Монд".

Нетаняху обаче заяви, че Тръмп е помолил Израел да се въздържа от нови атаки срещу газовите находища на Иран, пише в. "Уолстрийт джърнъл".

Иранските удари по съоръженията за втечнен природен газ в катарския индустриален обект "Рас Лафан" са намалили износния капацитет на страната със 17% и възстановяването им ще отнеме от три до пет години, заяви министърът на енергетиката на страната.

Нетаняху добави, че Израел е действал самостоятелно при удара си по газово съоръжение в Иран по-рано тази седмица.

Ударът по находището беше ракетната атака, която промени хода на войната, пише британският в. "Телеграф". Ирански медии съобщиха за подпалени петролни резервоари, но истинските щети бяха другаде.

Войните ескалират според определен, макар и неписан, набор от правила, които и двете страни разбират. Ако вие ударите военни цели, ние удряме военни цели; ако вие ударите транспортна инфраструктура, ние удряме транспортна инфраструктура и така нататък. Така че не беше изненадващо, че Иран веднага обяви, че ще нанесе удари по нефтени и газови съоръжения в Персийския залив. Ирански дронове взимат на прицел цели в съседните държави, нанасяйки удари по енергийната инфраструктура в Катар, ОАЕ, Кувейт и Саудитска Арабия. Две ирански балистични ракети удариха Рас Лафан в Катар, най-голямото газово съоръжение в света, предизвиквайки неконтролируем пожар.

Ответните удари по енергийни обекти, както се очакваше, предизвикаха скок в цените на газа и петрола на световните пазари.

Досега САЩ внимаваха да не нападат ирански енергийни обекти, отбелязва британското издание, като посочва, че според анализатори, ударът показа различия в интересите на Вашингтон и Тел Авив. Тръмп обича бързите победи от типа на тази, която постигна наскоро във Венецуела, и се твърди, че от повече от седмица търси "изход" от Близкия изток.

През ноември го очакват избори, а с растящите цени на бензина в Америка, спада на борсовия пазар и очакваното повишение на инфлацията, той е под натиск да сложи край на войната и да върне американските войски у дома.

Може би е съвпадение, но израелският удар дойде само два дни, след като Тръмп заяви, че войната "скоро ще приключи", отбелязва "Телеграф".

Интересите на Нетаняху са различни:

Той води война срещу това, което неговите политици отдавна наричат "главата на змията" – режим, който отдавна призовава за унищожаването на Израел и финансира терористични групи, за да му помогнат в това.

Натан Браун, старши научен сътрудник в Карнеги Център за Близкия Изток, заяви в статия тази седмица, че традиционната израелска политика за сигурност, основана на "възпиране и дипломация", след клането на 7 октомври 2023 г. е отстъпила пред "нещо по-сурово: предпочитание към доминация, унижение и предотвратяване на възстановяването на противниците". Това е в ярък контраст със "стабилността" в Близкия изток, към която се стремяха, поне на думи, почти всички американски администрации от първата израелско-арабска война през 1948 г., подчертава в. "Телеграф".

Тръмп иска да спаси и дългосрочните отношения на Америка в Персийския залив. Но икономиката на Израел до голяма степен е изолирана от региона и от самото начало на войната Израел е бил страната, която ескалира конфликта.

От израелска страна нямаше признаци на разкаяние след удара по газовото находище и последващата ескалация - особено преди предстоящите общи избори.

Според израелски военен представител атаката срещу газовото находище е част от усилията на страната да доведе до срив на иранския режим, като предизвика прекъсване на газоснабдяването за цивилните в напрегнат момент поради религиозните празници. Според експертите, водната инфраструктура на Иран също е изключително уязвима, като вече има удари по станция за обезсоляване. Висш израелски специалист по отбрана заяви пред "Телеграф" още през 2023 г., че израелската армия отдавна има планове за унищожаване на иранската водоснабдителна система - също с цел да предизвика смяна на режима.

В същото време президентът на САЩ се подигра на Япония на срещата си с японската премиерка Санае Такаичи, напомняйки за Пърл Харбър във връзка с войната в Иран, отбелязва британският в. "Гардиън". "Кой знае повече от Япония за изненадата?", попита Тръмп в отговор на въпрос защо не е предупредил съюзниците си в Европа и Азия за началото на войната в Иран.

Това предизвика смях, който утихна изведнъж при въпроса "Защо не ми казахте за Пърл Харбър", отбелязва британското издание.

"Това щеше да е смешно, ако не беше толкова типично тръмпистко", добавя "Гардиън", като посочва, че срещата отново показа способността на Такаичи да очарова Тръмп, след многократните му оплаквания пред камерите и в интернет, че съюзниците на САЩ, включително Япония, не са се съобразили с молбата му да помогнат за сигурността на Ормузкия проток, след като той обяви война на Иран. Вчера той заяви, че помощта не е била необходима, но направи и други коментари, които сочат, че все още очаква подкрепа, като заяви, че е "уместно хората да се включат".

За Япония изпращането на Силите за самоотбрана в чужбина е политически деликатен въпрос - нацията е официално пацифистка, а много избиратели подкрепят наложената от САЩ конституция от 1947 г., която се отказва от войната.

По-късно Такаичи заяви пред репортери, че двамата лидери са били единодушни, че осигуряването на безопасността на протока е от първостепенно значение, но тя е обяснила подробно на Тръмп действията, които Япония може и не може да предприеме съгласно своето законодателство.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ОБАЧЕ

    81 81 Отговор
    ЗАПАДЪТ ПОТЪНА – нямa дa види пoвeчe пeтpoл пoд 200 дoлapa
    Цените на петрола и газа зa западните държави не са завишени. Те просто дълго време бяха изкуствено поддържани ниски от държавите в Близкия Изток заради американските бази на тяхна територия.
    Сега, когато Израел и базите на САЩ не могат да влияят върху тези цени, те започнаха да се доближават до реалните.
    Според КСИР реалната цена на петрола е 200$ за барел.
    Когато западните държави свършат стратегическите си запаси от нефт, те наистина ще скочат на 200$, че даже и повече .
    Ако САЩ не успеят да спрат навреме войната, Запада го чака още по-тежка икономическа криза.

    Коментиран от #15, #27, #66

    11:12 20.03.2026

  • 3 Радев

    60 27 Отговор
    ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ ИРАН!

    11:12 20.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ИРАН Е В НОКДАУН

    23 82 Отговор
    Още малко и ша го нокаутират.

    11:12 20.03.2026

  • 6 Българин

    55 43 Отговор
    АЗ ЩЕ ГЛАСУВАМ ЗА РАДЕВ!

    Коментиран от #48, #70

    11:12 20.03.2026

  • 7 Програмист

    21 33 Отговор
    Величие номер 14!

    11:13 20.03.2026

  • 8 604

    69 8 Отговор
    Стигъ сте преписвали лъжи. Краварския дирник замязъ на кюнец..пръждосъхъ въ...ама еврейските сатани де ще се крият незнам....

    11:13 20.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дълъг път, дълъг

    58 5 Отговор
    На пък е, ама пътят е мнооого дълъг и минава през руините на Израел

    Коментиран от #62

    11:14 20.03.2026

  • 11 Град Козлодуй

    27 26 Отговор
    За 37 години само Ивелин Михайлов построи нещо без да краде от държавата!

    11:14 20.03.2026

  • 12 Българин

    68 5 Отговор
    Израел няма никакъв шанс за успешна сухопътна инвазия без САЩ. Нетаняху иска САЩ да проведе сухопътна операция в Иран.

    11:15 20.03.2026

  • 13 Съмнявам се бибчо

    71 8 Отговор
    Че ще стане така както го планирате
    Досега нищо нестана а прехваления железен купол пропуска ли пропуска

    Коментиран от #111

    11:15 20.03.2026

  • 14 Директора👨‍✈️

    84 8 Отговор
    Още не мога да разбера, как Натаняху просто решава, че ще нападне държава и след това ще я завладее, като откара там войски? Хора, 2026 година сме, те мятат бомби като през ВСВ.
    Това е безумие. Това ли искаме????????????

    Коментиран от #59

    11:16 20.03.2026

  • 15 Антикомуне

    50 73 Отговор

    До коментар #2 от "ОБАЧЕ":

    Кое е Запада?? Много смешно изказване, защото западната цивилизация поддържа икономиката на Света. Без тях Русия ще една безсмислена бензиностанция, а Китай нямаше да има технологията. Та, ходи да спиш в землянка та, за да не ти пречи Запада!

    Коментиран от #69

    11:21 20.03.2026

  • 16 Забелязал

    54 61 Отговор
    Персите са неможачи като рашистите (и русофилите).
    На думи са много силни, а в действителност мишоци.

    11:23 20.03.2026

  • 17 Да се чете

    58 35 Отговор
    Израел и Сащ са на път да бъдат унищожени!

    11:25 20.03.2026

  • 18 Бла бла бла

    52 9 Отговор
    Тел Авив гори днес. Това е истината.

    Коментиран от #84

    11:27 20.03.2026

  • 19 Това ги чака

    50 6 Отговор
    Афганистан беше на два пъти унищожаване от СССР и САЩ. Накрая тия с джапанките и калашниците изгониха навлеците. САЩ и Израел това ги чака.

    11:28 20.03.2026

  • 20 Анонимен

    9 34 Отговор
    САЩ и Израел - Стожери на Свободата и Демокрацията! Нобелови награди за мир за Господата Тръмп и Нетаняху.

    11:31 20.03.2026

  • 21 Механик

    55 4 Отговор
    Не го знам иранското газово хранилище в какво състояние е, ама европейското вече е под 12%, а зимата не е свършила.

    Коментиран от #41

    11:31 20.03.2026

  • 22 Така Така

    42 6 Отговор
    И Япония няма късмет с политиците винаги им назначават мишки както и в Германия, вече и Венецуела същата демокрация хахаха егати и демокрацията

    Коментиран от #60, #98

    11:32 20.03.2026

  • 23 Скот Ритър

    51 5 Отговор
    Играта се промени изцяло със удари по инфраструктурата на Израел, военните им обекти и нефтопреработващите им рафинерии. Обявена е тревога първа степен със риск от изтичане на химически материали от най-голямата им рафинерия ударена от ирански ракети. Иран постига целите си методично и ясно, САЩ и Израел губят войната, която те започнаха първи.

    Коментиран от #126

    11:32 20.03.2026

  • 24 ПИНДОСКИ МЕЧТИ

    27 3 Отговор
    НЕОЗЪЩЕСТВИМИ.

    11:33 20.03.2026

  • 25 Доктор

    41 3 Отговор
    Израел е карцином.

    11:33 20.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Крайцерът Москва потъна 😂,

    30 41 Отговор

    До коментар #2 от "ОБАЧЕ":

    а Раша отива при него в небитието.

    11:34 20.03.2026

  • 28 Иран пък ще джасне АЕЦ в Израел

    17 21 Отговор
    дда да

    11:34 20.03.2026

  • 29 Чуй чуй

    35 5 Отговор
    Праведната пропаганда ни вмешава израелско надмощие и скорошна победа, нещо което няма да се осъществи. Израел е слаб и безпомощен, не може да се защити ат иранските дронове и ракети, няма работещо ПВО и е обстрелван всяка нощ.

    11:35 20.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Митко Пешев

    27 4 Отговор
    Марчето вчера унищожи Иран поне 15 пъти. Айде марче, давай днеска да станат 30 пъти

    11:37 20.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Аз пък искам високи цени на петрола

    6 23 Отговор
    и газа в цял свят, вкл. Китай.

    Това ще ограничи потреблението им, ще подтикне алтернативните източници и двигатели и ще ускори технологичния преход към нови енергии.

    Светът ще се справи и ще постигне технологичен скок.

    Днешните държави- бензиностанции са обречени, без многомилиардни инвестиции в нови технологии!
    Русия няма тези пари, няма индустриалната база, няма населението. Тя не успя да извърши този скок дори в най- доходните години на мир и Меркел, та камо ли сега при криза и война.

    Путин се оказа жалък шахматист!

    Коментиран от #121

    11:40 20.03.2026

  • 36 Глупости на търкалета

    21 3 Отговор
    Сухопътна офанзива в Иран е блян и химера. Дори сащисаните нямат идея как може да се предприеме някаква подобна атака, Иран ще ги погълне и унищожи. Иран диктува правилата в пролива, обстрелва и унищожава амерските съюзници, нефтените им находища горят в Катар и Саудитска Арабия. Кризата е във Европа и скоро ще стане весело.

    11:40 20.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Нетаняху

    2 6 Отговор
    - Или , Или , ламахта схвабани?

    11:41 20.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Карго 200

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Бъркаш се,зимата свърши вчера. Днес е първа пролет.

    11:43 20.03.2026

  • 42 ИРАН Е В НОКДАУН

    6 17 Отговор
    Няколко ъперкъта и едно право круше и в нокаут.

    Коментиран от #47, #49, #82

    11:44 20.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Помнещ

    16 4 Отговор
    "Иран вече не може да обогатява уран, нито да произвежда балистични ракети"

    Аха, помним че и Русия свърши ракетите още лятото на 2022 и се биеха само с лопатки и крадяха чипове от перални.

    11:46 20.03.2026

  • 45 Ъъъъ

    16 2 Отговор
    "За разлика от Доналд Тръмп, израелският премиер не изключи възможността за разполагане на израелски сухопътни войски"

    От отвъдното ли ще нареди разполагане на сухопътни войски? Щото той е мъртъв и снощното "интервю" е генерирано посредством ИИ.

    11:46 20.03.2026

  • 46 Гай Турий

    17 2 Отговор
    Глупава самоизмама на жидоянките и ционистите. Иран започва да побеждава. Персийският залив е вече техен, макар да са инкасирали множетво щети. Това закалява иранците. Те от 45 години се самовъоръжават сами, създават свои технологии и трупат хиляди единици различни модерни ракети и десетки хиляди дронове. Иран този път ще довърши войната, без да се съглрасява с моленето на колене на ционистите и техните американски марионетки. Иран ще изчерпи ПВО арсенала на Июъизръил и след това ще го размаже месеци наред с усилване на обстрела с все по-нови и по-мощни ракети, докато ги попилеят до средновековието, докато ония не разберат, че повече никога не трябва да посягат на Иран и се перселят с милиони от тия скапани земи.

    Коментиран от #54, #85

    11:48 20.03.2026

  • 47 Запознат

    15 3 Отговор

    До коментар #42 от "ИРАН Е В НОКДАУН":

    Май господарите ти са нокаут - колкото и да се напъвате загубихте войната че и "съюзниците" си от НАТО.

    11:48 20.03.2026

  • 48 Голем смех

    9 9 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Дреме ми за кой ше гласуваш, Радев няма да има мнозинство :) хахаххаахаахаа

    Коментиран от #64

    11:49 20.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Холивуд пикчърс

    12 2 Отговор
    А Холивуд армията няма ли да е на терен,а само ционистката?

    11:53 20.03.2026

  • 52 Жмръц

    13 2 Отговор
    Мдаа...Винаги отиват кат аслани.Знаем ги.Знаем и как се връщат.иранците са търпелив и древен народ.Трудно се пречупват.

    11:53 20.03.2026

  • 53 БАРС

    18 2 Отговор
    ХА ,ХА,ХА ,ИМА НЯКОИ ДЕТО ВАЗХВАЛЯВАТ АМЕРИКАНСКОТО ОРЪЖИЯ .ТУКО ЩО ДОКАЗАНО И С ФОТО ОТ ИРАНЦИТЕ И ПЕНТАГОНА Е ПРИЗНАЛ ,ЧЕ ИРАНЦИТЕ УДАРИЛИ ДВА САМОЛЕТА Ф-35 НЕВИДИМКИ Е НА АМЕРИКАНЦИТЕ.ДА САМОЛЕТИ Е СА СЕ ПРЕЗИМИЛИ НО СА БИЛЕ УДАРЕНИ.ИРАНЦИТЕ ПОКАЗАХА ПРЕЗ МЕРНИКА НА РАДАРА СИЛОЕТА НА Ф-35.ДО КОЛКОТО ЗНАМ ИРАНЦИТЕ ИМАТ РАШЕН Усовершенствования ПВО СИСТЕМИ С200И С 300 А МОЖЕ ДА ИМАТ И СВОИ .ВЖНОТО ЧЕ ПЕНТАГОНА ПРИЗНАЛ,А ЕВРЕИТЕ КАЗАХА ЧЕ УНИЩОЖИЛИ ПВО НА ИРАН.БРАВО НА ИРАНЦИТЕ.

    11:55 20.03.2026

  • 54 Запознат

    9 2 Отговор

    До коментар #46 от "Гай Турий":

    "с усилване на обстрела с все по-нови и по-мощни ракети"

    Даже и нови и мощни ракети не са необходими - като пуснат 500 дрона Шахед на евреите им трябват 1000 ракети за Пейтриът за да ги свалят по 4 милиона всяка а като ги нямат ще има 500 ударени цели. Иран в подземни фабрики тези евтини дронове може да ги произвежда ежедневно и то много дълго време особено с помощта на Китай и Русия.

    Коментиран от #63

    11:57 20.03.2026

  • 55 😁.........

    5 11 Отговор
    Тъ. Пи. Те. български копейки от путинисти сега са чалмалии-ислямисти🤣

    Коментиран от #58

    11:58 20.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Абе

    9 1 Отговор
    Биби ще опита да открадне урана в скоро време.

    11:58 20.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 гледна точка

    3 10 Отговор

    До коментар #14 от "Директора👨‍✈️":

    Пропускаш, че Иран иска да унищожи Израел.

    12:00 20.03.2026

  • 60 Жоро-павето

    13 1 Отговор

    До коментар #22 от "Така Така":

    Истината е,че никой не ще да бачка,а иска само да лапа.Отварянето на границите и напредъка на технологиите поставиха народите в нестихващи войни.Края ще е една пагубна за намаляване на населението което не може да се увеличава безкрайно.Планетата има капацитет.Храните са боклук.Пластмасите са навсякъде.Докато имаше Берлинска стена и Студената война беше в сила света беше в относителен мир.Днес няма ООН.До кога ще продължава този хаос?

    12:00 20.03.2026

  • 61 Мошето

    2 10 Отговор
    Я вижте колко е територията на Израел и колко е населението му.
    Вярно ли някой си мисли, че Израел ще седи и ще гледа, когато всички около него постоянно говорят как ще го заличат от картата от десетки години на сам.

    Коментиран от #67

    12:00 20.03.2026

  • 62 не може да бъде

    13 2 Отговор

    До коментар #10 от "Дълъг път, дълъг":

    Ако не се намери някой който да усмири г-н Озверяху всички ще страдат!?

    12:01 20.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Учуден

    8 2 Отговор

    До коментар #48 от "Голем смех":

    "Радев няма да има мнозинство"

    Ти на врачка ли ходи или от "сглобката" така ти казаха

    12:02 20.03.2026

  • 65 Гост

    11 3 Отговор
    Израел не може да пробие Хизбула в Южен Ливан, където всеки опит за танков пробив търпи провал, та ми е интересно да ги видя как ще "успеят" на над 1000 километра от тяхна територия, с "логика" в арабски държави... Има/няма 10 милионен Израел, подкрепени от десетина хиляди кравари срещу 90 милионен Иран, при това на тяхна територия...
    🍿😧🙂

    12:03 20.03.2026

  • 66 разбор

    3 17 Отговор

    До коментар #2 от "ОБАЧЕ":

    И ако тези радикални фанатици започнат да произвеждат атомни бомби,тогава какво?Ще чакаме да ни избият ли?

    Коментиран от #71

    12:05 20.03.2026

  • 67 Учуден

    11 2 Отговор

    До коментар #61 от "Мошето":

    "когато всички около него постоянно говорят как ще го заличат от картата от десетки години на сам"

    А защо ли всички съседи искат да заличат "миролюбивите" евреи от картата не ти ли казаха. Защо ли евреите в Европа са били преследвани не само от Хитлер ами от почти всички през цялото средновековие - даже и от Карл Велики и от Наполеон.

    12:07 20.03.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Орк

    12 3 Отговор

    До коментар #15 от "Антикомуне":

    Мечтай. Запада отдавна никой и ничто не поддържа освен своите гащи.
    За тая работа трябва промишленост и углеводороди

    12:07 20.03.2026

  • 70 Добре

    4 7 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Гласуваш за Радев - получаваш ППДБ (Прокопиев), Доган, Георги Гергов, братя Бобокови и черепа.

    Коментиран от #74, #90

    12:08 20.03.2026

  • 71 Учуден

    11 3 Отговор

    До коментар #66 от "разбор":

    "И ако тези радикални фанатици започнат да произвеждат атомни бомби"

    По радикални фанатици от евреите няма пък те вече имат атомни бомби. Пакистанците и те имат атомни бомби и те са радикални фанатици. Защо така за едните може а пък за другите не може.

    12:10 20.03.2026

  • 72 гошо

    7 3 Отговор
    Евреите са виновни за две световни войни.Сега лъсна истинското им лице.Сатанисти.

    12:11 20.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Избирател

    4 4 Отговор

    До коментар #70 от "Добре":

    "Гласуваш за Радев - получаваш ППДБ"

    Гласуваш за ПП$ДБ и получаваш Боко и Шиши добре изпрани и като гарнитура ИТН и БСП.

    12:12 20.03.2026

  • 75 Пиночет

    4 8 Отговор
    Този път терористите -палячовци аятоласи от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло.

    Коментиран от #86

    12:12 20.03.2026

  • 76 шок

    1 8 Отговор
    нали някой твърдеше че Нетаняху са го убили, пък то само висши функционери от обкръжението на аятолаха се извисяват

    Коментиран от #87

    12:13 20.03.2026

  • 77 Цък

    10 3 Отговор
    Кой ги пише тези глупости. Тази нощ Иран разкости Израел, нямали ракети, смехорани

    Коментиран от #93, #94, #100

    12:13 20.03.2026

  • 78 дядо дръмпир-инфо

    1 8 Отговор
    САЩ започват битката за протока Ормуз с изтребители и ударни хеликоптери!Иран атакува държавите от Залива с нови атаки. САЩ засилват усилията си да прекратят иранската блокада на Ормузкия проток. Wall Street Journal дава подробности. Повече в живия тикер.

    От края на февруари Израел и Съединените щати нападат Иран, унищожават ядрени съоръжения и военни съоръжения и елиминират водещи фигури на режима в Техеран. Моджтаба Хаменей наследява убития си баща аятолах Али Хаменеи на държавния ръководител. Иранските въоръжени сили и Революционната гвардия обстрелват Израел и държавите от Залива и блокират протока Ормуз, през който преминава около една пета от световния транспорт на петрол и втечнен природен газ.10:10 ч. – "WSJ": САЩ откриват битката за пролива Ормуз
    Според доклад в Wall Street Journal, САЩ и техните съюзници засилват борбата за повторно отваряне на Ормузкия проток. Те използват нисколетящи изтребители за атаки на ирански военноморски кораби, както и атакуващи хеликоптери Apache, за да свалят ирански дронове, съобщиха американски военни пред американския вестник.

    Началникът на щаба Дан Кейн направи операцията публична на пресконференция в Пентагона. Той обясни, че тежко въоръжени изтребители A-10 – известни още като "Warthog" – както и ударни хеликоптери Apache, изпълняват мисии над пролива или край южното крайбрежие на Иран. "A-10 Warthog сега е разположен на южния фланг и атакува бързи атакуващи лодки в пролива Ормуз," каза той пред репортери

    Коментиран от #123

    12:13 20.03.2026

  • 79 дълга статия пълна с глупости

    10 2 Отговор
    Като как евреите ще закарат сухопътни сили до там .
    И като как една държава с десет пъти по малко население ще окупира по голямата .

    12:13 20.03.2026

  • 80 Григор

    7 2 Отговор
    "Ударът по газово находище променя хода на войната".
    Глупости на търкалета! Този удар ще съсипе икономиката на Европа. Ударите срещу рафинериите в Иран и страните от региона ще доведат Европа до икономическа катастрофа. Затова САЩ и Израел час по-скоро трябва да приключват с ударите си по Иран. Апропо,Иран е започнал да използва нов тип хиперзвукови и балистични ракети и както се вижда Израел, а и САЩ не са в състояние да се справят с тях. Ударите по американски бази са факт. Факт са и ударите срещу военни обекти и енергетични съоръжения в Израел. Къде е сериозната опасност? Съществува огромна вероятност нервите на Израел да не издържат и да прибегнат до ядрено оръжие. Точно по тази причина конфликта бързо трябва да приключва.

    12:14 20.03.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 555

    4 1 Отговор

    До коментар #42 от "ИРАН Е В НОКДАУН":

    Самият израз "право кроше" показва колко "разбираш" от бокс.

    12:15 20.03.2026

  • 83 Пиночет

    3 10 Отговор
    Тъкмо няма да има шахеди за руските отрепки

    Коментиран от #92, #104

    12:15 20.03.2026

  • 84 ои8уйхътгрф

    11 1 Отговор

    До коментар #18 от "Бла бла бла":

    Не е вярно, че Тел Авив гори днес... Правилно е да се каже така:

    Пожарите в Тел Авив НЕ СА УГАСВАЛИ от 2 седмици и над 6000 мошета са изпепелени

    12:16 20.03.2026

  • 85 Гай Турий

    7 2 Отговор

    До коментар #46 от "Гай Турий":

    За голямо съжаление на България, вкарала се в еврейския съюз (ЕС) с надежди за просперитет, на практика влезе в един измамен деструктивен глобал-ционистки съюз, където забраните и безумията се роят всеки ден по 3-4. Вместо да постигнем просперитет, тия малоумници, качени по избор на глобалното задкулисие и купени от тях, ще ни закопават всеки ден по-дълбоко и болезнено. Погрешни политики и мерки, вместо да търсим евтини суровини и енергия, негодниците в Брюксел правят малоумно точно обратното, тия са шайка дебуили, които трябваше да бъдат изритани от там още преди 5 години. Тия ще ни пощурят и върнат с десетилетия назад, ако не ни вкарат в ТСВ, в която ще сме само унищожавани без никаква печалба.

    12:16 20.03.2026

  • 86 най големия палячо си самия ти

    9 2 Отговор

    До коментар #75 от "Пиночет":

    Като почнеш да плащаш по 3-4€ за горивата , двойни тройни сметки за водата и тока , за храната - тогава вий като пробита тонколона .

    Коментиран от #95

    12:16 20.03.2026

  • 87 Зевзек

    14 2 Отговор

    До коментар #76 от "шок":

    "нали някой твърдеше че Нетаняху са го убили"

    Няма такова нещо жив си е ама пръстите на ръката му станаха 6 - това сигурно е от иранската ядрена програма.

    12:17 20.03.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 ко каза урсу лето ...

    6 3 Отговор
    Може и без ток да стоим , ама ще подкрепяме зеленчука ...

    12:17 20.03.2026

  • 90 Българин

    2 4 Отговор

    До коментар #70 от "Добре":

    Радев е наш. Радев винаги е бил човек на Сорос, но ние винаги говорим против него като копейка, рашист.... защото ни трябват гласовете на дебилните русофили, чрез които да завземем властта и да дойде военно положение, което ще ни бетонира завинаги, и който надигне глава ще има участта на тези в Украйна на неизвестно място под земята.

    Коментиран от #97

    12:18 20.03.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Зевзек

    6 2 Отговор

    До коментар #83 от "Пиночет":

    То Шахеди няма отдавна както и руснаците свършиха ракетите още 2022 и крадяха чипове от перални да ги слагат на лопатките с които се бият.

    12:19 20.03.2026

  • 93 смех

    1 4 Отговор

    До коментар #77 от "Цък":

    от разкостването един говорител още един не могат да го съберат от гвардейския корпус

    12:20 20.03.2026

  • 94 дълбоко виждащ дядо дръмпир

    1 8 Отговор

    До коментар #77 от "Цък":

    така са ги разкостили.. ,че в иран вече няма никкакви комуникации и има над 500хиляди бежанци към турция и още толкоз към армения.....Иран е тотално унищожен и се пускат такива като теб за да могат напълно да го заличат от света!За втори път пиша.Целта на евреите не е победа ,а унищожение на иран като държава и ако искаш като хора!А ,ти си пиши...тръмп ,загубил,самолетоносача ,ударен ,самолета паднал ,ама няма иран скакво.В момента иран воюва с китайски ракети ,но докога!Не са просиянски ,а китайски ,защото това с ормуз е удар към китай не към теб с пластмасовата кола с 2вентилатора дето имат наименование -ТУУрбо!

    12:20 20.03.2026

  • 95 Пиночет

    1 10 Отговор

    До коментар #86 от "най големия палячо си самия ти":

    Всичко ще намалее,като смачкат миризливите аятоласи

    Коментиран от #99, #113

    12:20 20.03.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Избирател

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Българин":

    "Радев е наш. Радев винаги е бил човек на Сорос"

    Обаче от сглобката не са хора на Сорос нали - той ако беше човек на Сорос нямаше всички наши козячета да плюят по него - и сега продължават.

    12:22 20.03.2026

  • 98 Касата

    4 10 Отговор

    До коментар #22 от "Така Така":

    Мишките са в Кремъл, начело с пасивен педофил.

    Коментиран от #103, #117

    12:23 20.03.2026

  • 99 Антитрол

    5 2 Отговор

    До коментар #95 от "Пиночет":

    "Всичко ще намалее"

    Без ЩЕ ЩЕ ЩЕ не върви ли козяшката пропаганда

    12:24 20.03.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Чудя се

    6 1 Отговор
    Дали и Тръмпоча сам си вярва вече на простотиите, които ръси нон-стоп?

    12:25 20.03.2026

  • 102 иранец

    5 2 Отговор
    израел както са толкова смели защо се крият зад уса могат да се пробват без уса

    12:25 20.03.2026

  • 103 Зевзек

    6 1 Отговор

    До коментар #98 от "Касата":

    Ама пък попиляха "силното и сплотено" НАТО и фалираха ЕС пък Тръмп се моли на Путин и Си - даже и санкциите махна.

    12:25 20.03.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Запознат

    7 1 Отговор

    До коментар #100 от "Бай Ганьо":

    Направо попиля господарите ви Иран че чак тръмпоча взе да се моли на ЕС, Русия и Китай да му помагали.

    12:28 20.03.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Пиночет

    3 7 Отговор
    НАТО трябва да смачка всички палячовци

    Коментиран от #110, #115

    12:30 20.03.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 ХаХа

    3 1 Отговор
    М те ито слезнат там могат да ядат шамари и от Калашников

    12:32 20.03.2026

  • 110 Европеец

    6 1 Отговор

    До коментар #107 от "Пиночет":

    "НАТО трябва"

    НАТО глътна въздух и умре - няма го вече.

    12:32 20.03.2026

  • 111 чифутистан

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Съмнявам се бибчо":

    не може сам един Ливан да пребори, щял да влезе в Иран! Ще влезе, ама дали ще излезе......

    12:33 20.03.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 палячото Пиночет

    3 0 Отговор

    До коментар #95 от "Пиночет":

    И да смачкат всички , тая инфраструктура в целия залив - няма да могат да я възстановят следващите 5 години !!!!

    12:41 20.03.2026

  • 114 Неразбрал

    3 0 Отговор
    Ма нали вече беше напълно унищожен? Пък сега не е? Но скоро ще бъде унищожен?

    12:43 20.03.2026

  • 115 да бе палячо

    3 0 Отговор

    До коментар #107 от "Пиночет":

    Наполеон от съседната стая и той така разправя !!

    12:43 20.03.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 та па вашите са активни

    2 1 Отговор

    До коментар #98 от "Касата":

    Всичките са изтипосани и документирани в едни досиета .

    12:44 20.03.2026

  • 118 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    1 1 Отговор
    Ч@футски надежди говежди ...

    12:45 20.03.2026

  • 119 СТАРИ МОРСКИ ВЪЛЦИ

    1 0 Отговор
    От войната в залива 1990-1991г, са насочват към Иран. Имали опит от войната със САДДАМА.

    12:45 20.03.2026

  • 120 Кален отпа.Д.ъ.К фил

    0 0 Отговор
    В 16 часа пред джамиите ще се прави безплатен сюнет на подлоги на тинята,напомняне !!!

    12:45 20.03.2026

  • 121 Офча Мисъл

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Аз пък искам високи цени на петрола":

    Правилно. Кракомобилът е едно от най-екологичните превозни средства.

    12:47 20.03.2026

  • 122 123

    0 0 Отговор
    пво ирана

    12:48 20.03.2026

  • 123 Хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "дядо дръмпир-инфо":

    Ето как я "печелят" битката за Ормузкия проток епщайнци:
    "Иран започна да начислява такси за транзит на кораби през Ормузкия проток, установявайки „безопасен коридор“ за одобрени превозвачи, съобщава Lloyds List. Според източници на изданието, един оператор е платил приблизително 2 милиона долара за транзита на своя танкер.
    Най-малко девет кораба вече са преминали през пролива по тази схема. Не е известно обаче колко от тях са платили за транзит, тъй като в някои случаи страните са се ограничили до дипломатическа намеса. Механизмът на плащане също остава неясен предвид настоящите санкции срещу Иран.
    Предвид неспособността на САЩ да деблокират Ормузкия проток, тази схема е напълно осъществима."

    12:49 20.03.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 СТАРИ МОРСКИ ВЪЛЦИ

    0 0 Отговор
    От войната в залива /1990-1991/ са на първа линия срещу Иран. Имали богат опит от трепането на иракчаните.

    13:00 20.03.2026

  • 126 Химик с два пръста мустачки под носа

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Скот Ритър":

    Химията е велика сила.По силна и от атома.Няма пламък, няма трясък.Заспиваш и не се събуждаш.И всичко е непокътнато.И не трае дълго,като на атома лъчението.А от хуманна гледна точка,са еднакво жестоки.Но и звярът не е хуманист.Затова и него го определят като агресор,а не този който се отбранява.

    13:03 20.03.2026

  • 127 АРАБСКА БОЙНА КОАЛИЦИЯ

    0 0 Отговор
    Са формира срещу Иран...Саудитска Арабия, Бахрейн, Катар, Ирак.....да отмъщават за ударите по техните петролни рафинерии...

    13:05 20.03.2026

