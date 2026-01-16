Тръмп благодари на Мачадо за Нобеловата награда за мир: Забележителна жена, показа уважение ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече в Truth Social подарената му Нобелова награда за мир от венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо "знак на уважение".
Тръмп каза, че е „голяма чест“ да се срещне с Мачадо, която той описа като „забележителна жена, преживяла толкова много“. „Мария ми даде Нобеловата си награда за мир за работата, която свърших. Какъв прекрасен знак за взаимно уважение. Благодаря ти, Мария“, написа Тръмп.
Мачадо по-рано заяви, че му е връчила Нобеловата си награда за мир по време на среща с Тръмп в четвъртък. По-късно Fox News съобщи, че американският лидер я е приел. Нобеловият комитет по-рано заяви, че решението за присъждане на наградата е окончателно и не подлежи на преразглеждане, както и че наградата „не може да бъде отнета, разделена или прехвърлена“ на други.
Тръмп по-рано заяви, че не иска Мачадо да му предаде Нобеловата си награда за мир. Той многократно е заявявал, че се смята за достоен за Нобеловата награда за мир, но на 10 октомври 2025 г. Нобеловият комитет обяви наградата на Мачадо. В началото на януари „Вашингтон пост“ съобщи, че Тръмп е решил да не оказва политическа подкрепа на Мачадо, тъй като тя не се е отказала от наградата си за 2025 г. в негова полза.
След над двучасова среща при закрити врати с американския президент в Белия дом Мария Мачадо заяви пред свои привърженици: "Разчитаме на президента Тръмп". Мачадо обяви, че е предложила на Тръмп нобеловата си награда за мир, без да уточни дали той я е приел.
Говорителят на Белия дом Кералайн Левит описа опозиционния лидер като "забележителен и смел глас" на венецуелския народ, но припомни, че Тръмп запазва мнението си за нея и поставя под съмнение възможностите ѝ да наложи демократично управление във Венецуела. Според Тръмп Мачадо няма подкрепа сред хората. Говорителят на Белия дом повтори, че Доналд Тръмп подкрепя провеждането на избори в латиноамериканската държава, но когато настъпи подходящият момент..
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
03:10 16.01.2026
2 Я стига, бе
Отвоатена съм!
03:18 16.01.2026
3 Поредна краварска марионетка
03:26 16.01.2026
4 Стрино Маpо,
03:26 16.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хмм
Коментиран от #8
03:49 16.01.2026
7 Ами
03:53 16.01.2026
8 Този смях
До коментар #6 от "Хмм":Съм го пропуснала!
Жалко, но сега се посмях на разведиляване!
Добро утро на всички!
04:02 16.01.2026
9 Пипи
04:04 16.01.2026
10 Хмм
04:21 16.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Хмм
04:30 16.01.2026
13 Буха ха
04:30 16.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Лост
04:54 16.01.2026
16 Рускиня
Минава обяд и е време да прегледам новините. Немога да повярвам, че макар и на най-висока длъжност може да е човек толкова кух.
Ако съученик отличник ми даде дипломата си, аз с тройки, това прави ли ме отличник заслужил тази диплома?
Това е толкова елементарно, че не си заслужава да се разисква.
Честито на Трамп!
04:56 16.01.2026
17 Уса
04:58 16.01.2026
18 побърканяк
05:04 16.01.2026
19 Нищо и никаква Нобелова Награда не може
Коментиран от #35
05:05 16.01.2026
20 Ха ха ха
05:15 16.01.2026
21 Тръмп е един трън в петата
Луд е!
05:19 16.01.2026
22 Фейкове и маниполации
05:26 16.01.2026
23 Тази награда може да подариш като
05:29 16.01.2026
24 Борисов е Смешник Футболист
05:31 16.01.2026
25 Хи хи ха
05:33 16.01.2026
26 Жената
05:37 16.01.2026
27 Смешно-трагично
Той - вилнее с политическия и икономическия си бандитизъм из сащ и по света, с което се и гордее.
Тя - Никому неизвестната получава наградата единствено за това, че призовава сащ да бомбардират страната й и израел за разработва (т.е.граби) ресурсите на Венецуела...
05:44 16.01.2026
28 БАЙ ---ХОЙ
ИЗНУДВАЧ, ТАКЪВ. МУ. В. И. БИЗНЕСА.
05:51 16.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Агент Мълдър
Какви Шменти и капели
Агент Стоянов държавна сигурност
06:01 16.01.2026
31 Радев
06:04 16.01.2026
32 Дабеда
06:05 16.01.2026
33 Заслужава
06:11 16.01.2026
34 Mими Кучева🐕🦺
💋👩😪😪😪👩💋
06:14 16.01.2026
35 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #19 от "Нищо и никаква Нобелова Награда не може":Може да се дава под наем!🥳🤣🤣🤣🤣🤣👍
06:18 16.01.2026