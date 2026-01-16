Новини
Франция предупреждава САЩ за последиците от евентуално нахлуване в Гренландия

16 Януари, 2026 09:51 1 274 49

Ролан Лескюр подчертава, че подобен ход би застрашил икономическите отношения на ЕС с Вашингтон

Франция предупреждава САЩ за последиците от евентуално нахлуване в Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френският министър на финансите Ролан Лескюр отправи сериозно предупреждение към американския си колега Скот Бесент, че всяка опит за завземане на Гренландия би представлявал „прекрачване на линия“ с потенциално сериозно влияние върху икономическите връзки между Европа и САЩ, съобщават „Ройтерс“ и „Файненшъл таймс“, предава News.bg.

„Гренландия е суверенна територия, част от държава-членка на ЕС. Това не бива да се поставя под риск“, подчерта Лескюр.

Попитан дали Европейският съюз би могъл да реагира с икономически санкции в случай на американска инвазия, той избягна конкретен отговор, но посочи: „Не мога да говоря за конкретни мерки. Ясно е обаче, че ако се стигне до такъв сценарий, ще се окажем в съвсем нова реалност и ще трябва да се адаптираме съответно“.


  • 1 Българин

    11 7 Отговор
    Макрон е шефа!!!

    Коментиран от #8, #13

    09:53 16.01.2026

  • 2 мнение

    12 4 Отговор
    Няма вече САЩ, всичко е Сесесере

    Коментиран от #29

    09:54 16.01.2026

  • 3 някой

    4 18 Отговор
    Тръмп е съветски агент като Рузвелт

    09:54 16.01.2026

  • 4 az СВО Победа 80

    28 2 Отговор
    Какеи времена доживяхме, а?

    Кой да повярва, че паяците в буркана ще започнат да се самоизяждат пред очите ни! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #11, #31

    09:54 16.01.2026

  • 5 име

    3 7 Отговор
    Сорос е съветски агент фалшива опозиция

    09:55 16.01.2026

  • 6 Абе де Гол

    28 2 Отговор
    Беше прав. Вън от сащиянското нато. Всеки трябва да е независим и си има свои, силни оръжия и армия. За да не те анексират, презират и ограбват.
    Сега разбрахте ли, кво животно е демокрация?
    Който може, яде другите. И ги лъже, че са му "съюзници"! То и кокошките на двора са ми "съюзници", докато не паднат в тенджерата ми! 😀

    Коментиран от #18, #35

    09:56 16.01.2026

  • 7 друг

    14 5 Отговор
    Източния блок е вкаран в ЕС за да го разпадне. ПП-ДБ са фалшива опозиция

    Коментиран от #36, #38

    09:56 16.01.2026

  • 8 Хахаха

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Френските петлета ще се бият с орела

    Коментиран от #41, #42

    09:57 16.01.2026

  • 9 ами

    17 2 Отговор
    ха ха ха - е те сега вече тръмпа ще се уплаши...10 германски войника два норвежки и 600 датски ще пазят острова от американскорускокитайска агресия

    Коментиран от #19, #37

    09:58 16.01.2026

  • 10 Дедо

    19 2 Отговор
    Кво каже бай Тръмпа тва ше стане, а тиа само моо си пункят. Он се е разбрал с бай Вовата оше на Аляската.

    Коментиран от #15

    09:58 16.01.2026

  • 11 😂🤣😂🤣

    19 0 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 80":

    НАТЮ срещу НАТЮ. Бой до нас...ане .

    09:59 16.01.2026

  • 12 Хи хи

    15 0 Отговор
    Франсетата да не предупреждават Америка, че може микрона да го сгащят в спалнята като мадуро !!

    Коментиран от #17, #32

    10:00 16.01.2026

  • 13 бабата

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    а аз съм шефа на макарончо

    10:00 16.01.2026

  • 14 ето

    2 13 Отговор
    Гражданите на Америка ще изхвърлят съветската администрация на Тръмп, а след това целия свят ще се обединим срещу Сесесере.

    10:00 16.01.2026

  • 15 Баба

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дедо":

    На Макарончик явно не му стига боя от дядо му:))

    10:00 16.01.2026

  • 17 Дедо

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хи хи":

    Е па за какво им е па тоа?

    10:01 16.01.2026

  • 18 смешен си

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "Абе де Гол":

    Тръмп работи са съветските другари. Те му диктуват.

    Коментиран от #22

    10:01 16.01.2026

  • 19 Късно е чадо

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "ами":

    Сащиянците от много години всичко са си подготвили. В Германия са още и тя има за тях статут на победена и окупирана страна. Тъпия Горбачов само така се отказа от половин Германия за да вземе 6 милиона западни марки. И някоя златна огърлица за жена си, Раиса. Докато на запад такива балами няма. Сащ успя с години да държи Европа слаба. Даже атомните ракети на британците са сащиянски. Без кодовете от сащ, тези са безполезно желязо. Само Франция има някакви, техни си атомни оръжия. Други в западна и в източна Европа НЯМАТ. Е, Русия има много, но тя не е в коалицията на "желаещите" 😀

    10:04 16.01.2026

  • 20 мнение

    6 4 Отговор
    Съветския съюз не се е разпадал, перестройката е маньовър в дългосрочна стратегия за подчиняване на Запада.

    10:04 16.01.2026

  • 21 хаха

    2 10 Отговор
    Тъпите български комунисти си мислят, че Горбачов ги е предал, а той ги доближи до победата над Запада, чрез сливане с врага и преструктуриране му.

    10:06 16.01.2026

  • 22 Не е така

    9 2 Отговор

    До коментар #18 от "смешен си":

    Тръмп е американския Горбачов. Тъп и упорит, не вижда, че с това, което прави, цялата система се клати и ще му се срине на главата. Ама в сащ обучението не е много добро. Не разбира.

    10:07 16.01.2026

  • 23 име

    5 3 Отговор
    Горбачов си изигра ролята перфектно и накара Запада да повярва в добрите намерения на Сесесере.

    10:08 16.01.2026

  • 24 Аха

    15 1 Отговор
    Когато руснаците опасявайки се за сигурността си атакуват Украйна ЕС налага санкции но когато Америка заграбва част от ЕС то нямаме санкции?!? Украйна не е част от ЕС и там има доста руснаци а в Гренландия няма американци а това Китай или руснаците да искат да завладеят Гренландия като там има американска база са измислици

    Коментиран от #28

    10:10 16.01.2026

  • 25 дядото

    10 0 Отговор
    не ни правете на наивници.ясно е че ще дадете на тръмп и гренландия,че и д у п е

    10:12 16.01.2026

  • 27 Прекрачване на линията?

    8 0 Отговор
    Като едни други червени линии?Суверенитетът приключи с грубото погазване на международното право в края на миналия век и последващите военни интервенции без мандат на ООН.Сега по-силният поглъща по-слабия.Криза след криза от 2008 г. до сега, водене на икономическа война срещу несъгласните с налаганите икономически условия , от които потенциално е засегнато цялото световно население.Превърнахте хората в ЕС в плъховете от ,, Вселена 25” на фондация ,,Калхун”!Сценарият е Хаос, нали???!

    10:16 16.01.2026

  • 28 Не са измислици

    3 2 Отговор

    До коментар #24 от "Аха":

    Нръмп разпада Нато, разпада сащ и тази военна база в Гренландия също се разпада, понеже без пари и заплати, нито един военен там на тоя студ и лед няма да остане. Виж, колко важни и много военни поделения на СССР, както и в България просто престанаха да съществуват! При разпадане на една система, почти всички стари структури се рушат. Днешната българска армия няма нищо общо с някогашната БНА. И Тръмп е на "добър" път да разруши англо-саксонската цивилизация! Китай и Русия може само да чакат от страни и да си вземат, какво падне...

    Коментиран от #33

    10:16 16.01.2026

  • 29 Ихууууу ганьооо

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "мнение":

    Намали пърцуцата,наблегни на лимонадата.

    10:16 16.01.2026

  • 30 Хохо Бохо

    7 2 Отговор
    Кво ще се адаптираш бе мъпет, най-мбого някоя и друга протестна декларация. Дания ще го д у а

    10:17 16.01.2026

  • 31 Пръдлячко

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 80":

    Паяците в буркана сте вие,още ли не си го разбрал??

    Коментиран от #40

    10:18 16.01.2026

  • 32 Нема да го сгащят..

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хи хи":

    Деда му го пази.

    10:19 16.01.2026

  • 33 Има договор

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "Не са измислици":

    Подписан между Америка и Дания...не НАТО с който амеръъпоема защитата на Гренландия чрез база там която е одобрена от датчаните. И базата там е американска и не се издържа от НАТО . Базите в Турция, Косово и при нас са американски а не на нато

    Коментиран от #39

    10:20 16.01.2026

  • 34 Тръмп помогни на Гренландия

    5 0 Отговор
    Тръмп да незабавно да спаси Гренландия от ЕС военни които я налазиха и искат да я окупират.

    10:20 16.01.2026

  • 35 Ганьовотооо

    3 10 Отговор

    До коментар #6 от "Абе де Гол":

    Путин излъга Венецуела ,излъга Сирия,излъга и Иран!А колко още има да лъже,той си знае!!

    Коментиран от #44

    10:22 16.01.2026

  • 36 Бързо при доктора

    1 7 Отговор

    До коментар #7 от "друг":

    Жалко путинуфилие

    10:23 16.01.2026

  • 37 Соваж бейби

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "ами":

    И 15 войника от Франция вчера пратиха 🤣резил.Да си прибира войниците от Украйна и да ги пращат в Гренландия мен ако питаш.Украйна не е европейска грижа,пък може и бизнес с Русия да помага срещу Америка по добрият вариант.

    10:25 16.01.2026

  • 38 Пръдлячко

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "друг":

    Опитваш се да хитрееш,ама ни ти се получава.Толкова имаш горе.

    10:25 16.01.2026

  • 39 Е, да де

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Има договор":

    Ама ако предишната Америка не съществува? Кво става с нейните договори? Същото, което стана и с договорите на СССР и на нашата НРБ от преди 1989 г. Пенсионерите също го разбраха. По договор имат право на "социалистическа пенсия "! Е, да де, ама социалистическата държава вече я НЯМА и договора вече нищо НЕ струва.

    10:26 16.01.2026

  • 40 Учебникарски пример си за силата на

    5 1 Отговор

    До коментар #31 от "Пръдлячко":

    пропагандата. Светът не се дели на ние и вие, а на нас и ТЕ.

    Коментиран от #43

    10:27 16.01.2026

  • 43 Учебникарски пример си за

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Учебникарски пример си за силата на":

    Късогледството и неграмотността,фашко!

    Коментиран от #45

    10:31 16.01.2026

  • 44 Той просто оставя

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "Ганьовотооо":

    Тръмп да си разиграе сценария до край!
    А ако започне директна война със сащ, какво ще стане? Тръмп е също много своеволен и ще си повярва, че може да победи в атомна война Русия... За това го остави да вземе Венецуела и Гренландия, западните "съюзници " сами ще се изтрепят и може на мине и БЕЗ атомна война? Това е ходът на Путин. Западналите вече се самоунищожават. Дори само мигрантите вземи и ти е ясно, след 20-30 години кои ще са на власт в цяла Европа? И тези, ако бяха образовани и работливи, можеха там в техните си страни да развиват индустрия, да имат силни армии... А тука в Европа просто нас ни развалят...

    10:32 16.01.2026

  • 45 Защо тогава

    6 0 Отговор

    До коментар #43 от "Учебникарски пример си за":

    броят на милиардерите и на милионерите в световен мащаб се увеличава, а там, където има средна класа тя намалява???

    Коментиран от #47

    10:36 16.01.2026

  • 46 Боко

    5 1 Отговор
    урсулитка че тресне на рижавия 200-300 пакета санкции😂

    10:42 16.01.2026

  • 47 Въпросът ти е добър

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Защо тогава":

    Системата на "демокрацията" е такава. Има постоянно разпределение на пари, активи, ресурси ... Средна класа има при "нормална, пазарна икономика "! В западна Европа я имаше до към 2000-та г. Но тази система неминуемо отива към тотално разделяне на много богата олигархия и милиарди "бедни", които са напълно зависими от олигархията... Ако не се измени коренно системата, то отиваме в желязна, цифрова диктатура! Не го ли виждаш? Това даже и "нашите" кирчовци, пеевски и боко не го разбират. Ще им вземат всичко... И ще са и те в концлагера на олигархията, трилионерите в сащ... Те са временни "полезни идиоти" на онези хитреци, които ги водят за носа.

    10:45 16.01.2026

  • 48 Титак

    2 0 Отговор
    Франция предупреждава........добра сутрешна шега.

    10:51 16.01.2026

