Франция предупреждава САЩ за последиците от евентуално нахлуване в Гренландия

Френският министър на финансите Ролан Лескюр отправи сериозно предупреждение към американския си колега Скот Бесент, че всяка опит за завземане на Гренландия би представлявал „прекрачване на линия“ с потенциално сериозно влияние върху икономическите връзки между Европа и САЩ, съобщават „Ройтерс“ и „Файненшъл таймс“, предава News.bg.

„Гренландия е суверенна територия, част от държава-членка на ЕС. Това не бива да се поставя под риск“, подчерта Лескюр.

Попитан дали Европейският съюз би могъл да реагира с икономически санкции в случай на американска инвазия, той избягна конкретен отговор, но посочи: „Не мога да говоря за конкретни мерки. Ясно е обаче, че ако се стигне до такъв сценарий, ще се окажем в съвсем нова реалност и ще трябва да се адаптираме съответно“.