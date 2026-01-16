Франция предупреждава САЩ за последиците от евентуално нахлуване в Гренландия

Френският министър на финансите Ролан Лескюр отправи сериозно предупреждение към американския си колега Скот Бесент, че всяка опит за завземане на Гренландия би представлявал „прекрачване на линия“ с потенциално сериозно влияние върху икономическите връзки между Европа и САЩ, съобщават „Ройтерс“ и „Файненшъл таймс“, предава News.bg.
„Гренландия е суверенна територия, част от държава-членка на ЕС. Това не бива да се поставя под риск“, подчерта Лескюр.
Попитан дали Европейският съюз би могъл да реагира с икономически санкции в случай на американска инвазия, той избягна конкретен отговор, но посочи: „Не мога да говоря за конкретни мерки. Ясно е обаче, че ако се стигне до такъв сценарий, ще се окажем в съвсем нова реалност и ще трябва да се адаптираме съответно“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
09:53 16.01.2026
2 мнение
09:54 16.01.2026
3 някой
09:54 16.01.2026
4 az СВО Победа 80
Кой да повярва, че паяците в буркана ще започнат да се самоизяждат пред очите ни! 🤣🤣🤣
09:54 16.01.2026
5 име
09:55 16.01.2026
6 Абе де Гол
Сега разбрахте ли, кво животно е демокрация?
Който може, яде другите. И ги лъже, че са му "съюзници"! То и кокошките на двора са ми "съюзници", докато не паднат в тенджерата ми! 😀
09:56 16.01.2026
7 друг
09:56 16.01.2026
8 Хахаха
До коментар #1 от "Българин":Френските петлета ще се бият с орела
09:57 16.01.2026
9 ами
09:58 16.01.2026
10 Дедо
09:58 16.01.2026
11 😂🤣😂🤣
До коментар #4 от "az СВО Победа 80":НАТЮ срещу НАТЮ. Бой до нас...ане .
09:59 16.01.2026
12 Хи хи
10:00 16.01.2026
13 бабата
До коментар #1 от "Българин":а аз съм шефа на макарончо
10:00 16.01.2026
14 ето
10:00 16.01.2026
15 Баба
До коментар #10 от "Дедо":На Макарончик явно не му стига боя от дядо му:))
10:00 16.01.2026
17 Дедо
До коментар #12 от "Хи хи":Е па за какво им е па тоа?
10:01 16.01.2026
18 смешен си
До коментар #6 от "Абе де Гол":Тръмп работи са съветските другари. Те му диктуват.
10:01 16.01.2026
19 Късно е чадо
До коментар #9 от "ами":Сащиянците от много години всичко са си подготвили. В Германия са още и тя има за тях статут на победена и окупирана страна. Тъпия Горбачов само така се отказа от половин Германия за да вземе 6 милиона западни марки. И някоя златна огърлица за жена си, Раиса. Докато на запад такива балами няма. Сащ успя с години да държи Европа слаба. Даже атомните ракети на британците са сащиянски. Без кодовете от сащ, тези са безполезно желязо. Само Франция има някакви, техни си атомни оръжия. Други в западна и в източна Европа НЯМАТ. Е, Русия има много, но тя не е в коалицията на "желаещите" 😀
10:04 16.01.2026
20 мнение
10:04 16.01.2026
21 хаха
10:06 16.01.2026
22 Не е така
До коментар #18 от "смешен си":Тръмп е американския Горбачов. Тъп и упорит, не вижда, че с това, което прави, цялата система се клати и ще му се срине на главата. Ама в сащ обучението не е много добро. Не разбира.
10:07 16.01.2026
23 име
10:08 16.01.2026
24 Аха
10:10 16.01.2026
25 дядото
10:12 16.01.2026
27 Прекрачване на линията?
10:16 16.01.2026
28 Не са измислици
До коментар #24 от "Аха":Нръмп разпада Нато, разпада сащ и тази военна база в Гренландия също се разпада, понеже без пари и заплати, нито един военен там на тоя студ и лед няма да остане. Виж, колко важни и много военни поделения на СССР, както и в България просто престанаха да съществуват! При разпадане на една система, почти всички стари структури се рушат. Днешната българска армия няма нищо общо с някогашната БНА. И Тръмп е на "добър" път да разруши англо-саксонската цивилизация! Китай и Русия може само да чакат от страни и да си вземат, какво падне...
10:16 16.01.2026
29 Ихууууу ганьооо
До коментар #2 от "мнение":Намали пърцуцата,наблегни на лимонадата.
10:16 16.01.2026
30 Хохо Бохо
10:17 16.01.2026
31 Пръдлячко
До коментар #4 от "az СВО Победа 80":Паяците в буркана сте вие,още ли не си го разбрал??
10:18 16.01.2026
32 Нема да го сгащят..
До коментар #12 от "Хи хи":Деда му го пази.
10:19 16.01.2026
33 Има договор
До коментар #28 от "Не са измислици":Подписан между Америка и Дания...не НАТО с който амеръъпоема защитата на Гренландия чрез база там която е одобрена от датчаните. И базата там е американска и не се издържа от НАТО . Базите в Турция, Косово и при нас са американски а не на нато
10:20 16.01.2026
34 Тръмп помогни на Гренландия
10:20 16.01.2026
35 Ганьовотооо
До коментар #6 от "Абе де Гол":Путин излъга Венецуела ,излъга Сирия,излъга и Иран!А колко още има да лъже,той си знае!!
10:22 16.01.2026
36 Бързо при доктора
До коментар #7 от "друг":Жалко путинуфилие
10:23 16.01.2026
37 Соваж бейби
До коментар #9 от "ами":И 15 войника от Франция вчера пратиха 🤣резил.Да си прибира войниците от Украйна и да ги пращат в Гренландия мен ако питаш.Украйна не е европейска грижа,пък може и бизнес с Русия да помага срещу Америка по добрият вариант.
10:25 16.01.2026
38 Пръдлячко
До коментар #7 от "друг":Опитваш се да хитрееш,ама ни ти се получава.Толкова имаш горе.
10:25 16.01.2026
39 Е, да де
До коментар #33 от "Има договор":Ама ако предишната Америка не съществува? Кво става с нейните договори? Същото, което стана и с договорите на СССР и на нашата НРБ от преди 1989 г. Пенсионерите също го разбраха. По договор имат право на "социалистическа пенсия "! Е, да де, ама социалистическата държава вече я НЯМА и договора вече нищо НЕ струва.
10:26 16.01.2026
40 Учебникарски пример си за силата на
До коментар #31 от "Пръдлячко":пропагандата. Светът не се дели на ние и вие, а на нас и ТЕ.
10:27 16.01.2026
43 Учебникарски пример си за
До коментар #40 от "Учебникарски пример си за силата на":Късогледството и неграмотността,фашко!
10:31 16.01.2026
44 Той просто оставя
До коментар #35 от "Ганьовотооо":Тръмп да си разиграе сценария до край!
А ако започне директна война със сащ, какво ще стане? Тръмп е също много своеволен и ще си повярва, че може да победи в атомна война Русия... За това го остави да вземе Венецуела и Гренландия, западните "съюзници " сами ще се изтрепят и може на мине и БЕЗ атомна война? Това е ходът на Путин. Западналите вече се самоунищожават. Дори само мигрантите вземи и ти е ясно, след 20-30 години кои ще са на власт в цяла Европа? И тези, ако бяха образовани и работливи, можеха там в техните си страни да развиват индустрия, да имат силни армии... А тука в Европа просто нас ни развалят...
10:32 16.01.2026
45 Защо тогава
До коментар #43 от "Учебникарски пример си за":броят на милиардерите и на милионерите в световен мащаб се увеличава, а там, където има средна класа тя намалява???
10:36 16.01.2026
46 Боко
10:42 16.01.2026
47 Въпросът ти е добър
До коментар #45 от "Защо тогава":Системата на "демокрацията" е такава. Има постоянно разпределение на пари, активи, ресурси ... Средна класа има при "нормална, пазарна икономика "! В западна Европа я имаше до към 2000-та г. Но тази система неминуемо отива към тотално разделяне на много богата олигархия и милиарди "бедни", които са напълно зависими от олигархията... Ако не се измени коренно системата, то отиваме в желязна, цифрова диктатура! Не го ли виждаш? Това даже и "нашите" кирчовци, пеевски и боко не го разбират. Ще им вземат всичко... И ще са и те в концлагера на олигархията, трилионерите в сащ... Те са временни "полезни идиоти" на онези хитреци, които ги водят за носа.
10:45 16.01.2026
48 Титак
10:51 16.01.2026
