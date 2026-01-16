Новини
Британският вицепремиер Дейвид Лами на посещение в Украйна за форум по стратегическото партньорство
  Тема: Украйна

16 Януари, 2026 13:45 433 8

Лондон и Киев обсъждат бъдещото си сътрудничество в рамките на 100-годишното споразумение между двете страни

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът на Великобритания Дейвид Лами пристигна на посещение в Украйна, съобщи Ройтерс, като се позова на украинския посланик в Лондон Валерий Залужни, предава БТА.

По думите на Залужни, публикувани в „Телеграм“, представители на двете държави ще вземат участие във Форум, посветен на Стогодишното партньорство, по време на който ще бъдат обсъдени перспективите за по-нататъшно двустранно сътрудничество.

Преди година президентът на Украйна Володимир Зеленски и британският премиер Киър Стармър подписаха споразумение за 100-годишно партньорство. Документът има за цел да задълбочи взаимодействието между Киев и Лондон, особено в областта на отбраната, както и да осигури дългосрочно продължаване на военната подкрепа за Украйна.


Украйна
