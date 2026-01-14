Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Искам Гренландия! НАТО ще стане много по-силна организация, ако тя е в ръцете на СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ

Доналд Тръмп: Искам Гренландия! НАТО ще стане много по-силна организация, ако тя е в ръцете на СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ

14 Януари, 2026 22:30, обновена 14 Януари, 2026 22:37 1 540 55

  • доналд тръмп-
  • нато-
  • гренландия-
  • дания-
  • арктика-
  • марко рубио

Американският президент направи изказването си часове преди вицепрезидентът Джей Ди Ванс да приеме датски и гренландски представители за разговори

Доналд Тръмп: Искам Гренландия! НАТО ще стане много по-силна организация, ако тя е в ръцете на СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп написа днес в социалните мрежи, че е неприемливо всичко, което е по-малко от това САЩ да имат контрол над Гренландия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Той направи изказването си часове преди вицепрезидентът Джей Ди Ванс да приеме датски и гренландски представители за разговори.

„НАТО ще стане много по-силна и ефективна организация, ако Гренландия е в ръцете на СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ“, написа Тръмп.

По отношение на Иран заплахата на Тръмп да наложи 25% данък върху вноса от държави, които търгуват с Ислямската република, може да доведе до повишаване на цените за американските потребители и допълнително да изостри напрежението в страна, където инфлацията надхвърля 40%.

В същото време, проучване на АП-НОРК показва, че 56% от пълнолетните американци смятат, че Тръмп е прекрачил границите по отношение на военните интервенции в чужбина, а мнозинството не одобряват начина, по който той води външната политика.

Междувременно, републиканците в Сената са подложени на силен натиск от страна на Тръмп да гласуват днес против резолюция за военните правомощия, целяща да ограничи възможността той да предприема допълнителни военни действия срещу Венецуела.

Министрите на външните работи на Дания и Гренландия Ларс Льоке Расмусен и Вивиан Моцфелд пристигнаха по-рано в Белия дом за среща с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, като президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори искането си Вашингтон да поеме контрола над Гренландия, автономна територия, част от Кралство Дания, предаде Ройтерс.

Тръмп заяви също, че НАТО ще всява много повече страх и ще бъде много по-ефективен, ако Гренландия премине в ръцете на САЩ. "Всичко по-малко от това е неприемливо", написа той в социалната си мрежа "Трут соушъл".

"НАТО: Кажете на Дания да ги махне оттук, СЕГА! Два кучешки впряга няма да свършат работа! Само САЩ могат !!!", написа той в друга публикация, като имаше предвид интересите на Русия и Китай, свързани с Гренландия и Арктика.

Дания и Гренландия заявяват, че островът не е за продан, че заплахите за употреба на сила са безразсъдни и че въпросите, свързани със сигурността, трябва да се решават между съюзниците. Водещи страни от Европейския съюз подкрепиха Дания.

Преди срещата Копенхаген и Нук заявиха, че са започнали да засилват военното си присъствие в и около Гренландия в тясно сътрудничество с алианса, като част от обещанието си да укрепят отбраната на Арктика. Според датското министерство на отбраната, засиленото военно присъствие ще включва редица учения през тази година, в които ще участват самолети, кораби и военнослужещи.

Целта е да се проведат маневри за разполагането на сили в специфичните условия на Арктика и да се засили присъствието на НАТО, се посочва в съвместно изявление на външните министерства на Дания и Гренландия. Ученията може да включват отработване на начини за подкрепа за властите в Гренландия, наблюдение на критична инфраструктура, разполагане на изтребители във и около Гренландия, изпълнение на военноморски задачи, както и приемането на съюзнически войски, се уточнява в изявлението. Причината е, че "напрежението в областта на сигурността е достигнало чак до Арктика", заявиха министерствата.

Дания и САЩ имат фундаментални различия в мненията си относно бъдещето на Гренландия и все още няма решение на спора, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен след среща с висши американски официални представители във Вашингтон, предадоха световните агенции.

Срещата на министрите на външните работи на Дания и Гренландия Ларс Льоке Расмусен и Вивиан Моцфелт с американския им колега Марко Рубио и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс се състоя вследствие на съгласувания натиск от страна на Белия дом Гренландия да бъде превзета от САЩ от съображения за сигурност, отбелязва ДПА.

Имаме "фундаментално разминаване в мненията", заяви Льоке Расмусен пред медиите.

"Изобщо не е необходимо" САЩ да контролират Гренландия, подчерта той, цитиран от Франс прес.

По-рано американският президент Доналд Тръмп потвърди желанието си да придобие Гренландия, като Белият дом заяви, че всички варианти са на масата, включително покупка или военни действия.

"НАТО става много по-мощна и ефективна организация, когато Гренландия е в ръцете на САЩ. Всичко по-малко от това е неприемливо", написа той в "Трут соушъл", като се позова на рисковете, които представляват Русия и Китай.

Дания, която притежава полуавтономния и богат на минерали арктически остров, започна да увеличава военното си присъствие във и около Гренландия. Скандинавското кралство е член на ЕС, но и на западния военен алианс НАТО, в който членуват и САЩ. Копенхаген постави под въпрос бъдещето на Северноатлантическия пакт, ако продължи "дрънкането на оръжие" от американска страна.

Швеция и Норвегия също изпратиха военнослужещи в Гренландия, припомня ДПА.

Вашингтон и Копенхаген обаче са се споразумели да създадат работна група, която да намери решение на противоречията, отбелязва Асошиейтед прес.

"Според нас групата трябва да се съсредоточи върху това как да отговори на американските опасения за сигурността, като в същото време зачита червените линии на Кралство Дания", подчерта Льоке Расмусен.

Германия ще изпрати утре първа група свои войници в Гренландия, съобщи правителствен говорител в Берлин, след като преди това подобна мярка обявиха и Швеция и Дания, на фона на исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп Вашингтон да поеме контрола над острова, предаде Ройтерс.

В Гренландия предстои да бъде изпратена първа разузнавателна група, състояща се от над десетина германски военни, посочи пред Ройтерс официалният представител.

По този начин той потвърди по-ранна информация на вестник "Билд", който пръв съобщи за дислоцирането на военнослужещите.

През последните седмици Тръмп многократно заяви, че стратегически разположеният и богат на природни залежи остров е от жизнена важност за сигурността на САЩ и че Вашингтон не трябва да допусне Китай и Русия да окупират Гренландия.

По думите на републиканеца всички опции са на масата, що се отнася до осигуряването на тази територия за страната му. Риториката на американския президент доведе до сериозно обтягане на отношенията с Европа.

Френски военни ще участват в европейска военна мисия в Гренландия, заедно с военни от други европейски страни, предаде Франс прес, като се позова на информация от френските въоръжени сили.

Швеция и Германия обявиха днес, че ще разположат военни на арктическия остров, който президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да присъедини към САЩ. Те ще бъдат изпратени в рамките на разузнавателна мисия "с оглед на евентуален военен принос, целящ да подкрепи Дания в гарантирането на сигурността в региона", според германското Министерство на отбраната.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не можа да земе

    28 2 Отговор
    Украйна и сега се точи на Гренландия...

    Коментиран от #32

    22:34 14.01.2026

  • 2 хаха

    21 1 Отговор
    Пълни лъжи. Както и за руските/китайски кораби около Гренландия.

    22:34 14.01.2026

  • 3 дъртия рижко

    29 1 Отговор
    е тотално изпляскал

    22:34 14.01.2026

  • 4 Пич

    29 8 Отговор
    Не Тръмп е силен , трето половите от ЕС са слаби!!! Сега ще се вкарат в голям проблем като отстъпят Гренландия !!! Как ще обясняват на Европейците , че Русия е врага !!! Но..... ако лошата новина за Европа е загубата на Гренландия , добрата е , че с това си действие Урсулианците сами ще положат началото на края си !!!

    Коментиран от #8

    22:36 14.01.2026

  • 5 Хаха

    21 2 Отговор
    Ако Тръмп вземе Гренландия, следващият мандат демократите ще я върнат обратно.

    Коментиран от #43

    22:36 14.01.2026

  • 6 хаха

    20 1 Отговор
    Оранжевият педофил ще направи всичко за да спрат да го питат за Тръмпстийн файловете.

    22:36 14.01.2026

  • 7 Госあ

    15 2 Отговор
    ха ха ха ха 😂 краварите винаги са ненавиждали Европа

    22:37 14.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мдаа

    21 2 Отговор
    Мен ми се струва, че Тръмп е поел ангажимент към определен кръг от олигарси, които са го подкрепили по един или друг начин на президентските избори. Явно имат интерес за ресурсите тук-там.

    22:38 14.01.2026

  • 10 Госあ

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Руската пропаганда":

    ха ха ха ха 😂

    22:39 14.01.2026

  • 11 Опа

    9 2 Отговор
    Тръмп да си гледа Колумбия, Иран и Куба. Гренландия и в момента е в ръцете на НАТО.

    22:39 14.01.2026

  • 12 Защо липсват новини

    16 2 Отговор
    Че му искат оставката и се канят да го свалят заради незаконни действия. Човек вече не знае къде да търси истината.

    22:40 14.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 И какво значи това

    7 4 Отговор
    САЩ да имат контрол над Гренландия ?

    22:42 14.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Брокеро

    6 0 Отговор
    Он сака да ги купи за 35 цента на квадратен метър според офертите.... После ще продава по 3000 евро

    22:44 14.01.2026

  • 17 Дания добре

    6 4 Отговор
    А защо Швеция и Норвегия също са изпратили военнослужещи в Гренландия ? Те пък какво общо имат. Ние няма ли да пратим също ? Там няма ли "коалиция на желаещите" да правим ? Поне ако не друго ГЕЙргиев може яко да се изцепи отново със дЖилезку ....че отново някой да бомбардира София

    22:46 14.01.2026

  • 18 Амиии

    7 3 Отговор
    Бай Дончо да размени Гренландия за Хаваи тъкмо хавайците малко да си починат от американското робство, а инуитите да им идат на гости на морце😉
    А Бай Дончо да си чука рижавата кратуна в студените гренландски камъняци и лед докато не му изплува някоя руска ядрена подводница в заниядвор и не го отърве от мъките му!

    22:47 14.01.2026

  • 19 А ние а?

    8 2 Отговор
    Германия ще изпрати утре първа група свои войници в Гренландия... Къде така без нас

    22:47 14.01.2026

  • 20 Във Венецуела са разочаровани от Русия

    5 9 Отговор
    Почти 10 дни след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, Русия с нищо не е помогнала за освобождаването му, страхувайки се, да се противопостави на САЩ. Венецуела не е единствения военен съюзник на Русия, който е бил в критична ситуация, но не е получил помощ и вече не вижда смисъл от съюз с Русия. В Сирия, Иран и Армения, Русия отново не успя да направи нищо, за да защити съюзниците си. Въпреки отчитането на факта, че Русия в момента се намира в много трудна ситуация, в която тя самата не може да се справи, военните й съюзници се чувстват напълно изоставени и забравени.

    Коментиран от #24, #29, #30

    22:48 14.01.2026

  • 21 Веднага да цепним една скаличка

    2 0 Отговор
    Щом е богат на минерали тоя арктически остров ! И да внасяме тюленско евтино месо за бахур Стоичков

    22:50 14.01.2026

  • 22 Даниел Немитов

    5 1 Отговор
    Конгресът на САЩ трябва да премахне длъжността "Президент" и да въведе "Император" заради агент Краснов!

    22:50 14.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Испания мисирчо

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "Във Венецуела са разочаровани от Русия":

    Е доста по голям съюзник на Мадуро ако не знаеш !

    22:53 14.01.2026

  • 25 САЩ е Помия

    4 5 Отговор
    САЩ е Бака с Помия..
    Доколкото знам, САЩ са искали да купят Аляска от Русия, преди 200 години, НО парите ( златото) изобщо НЕ са пристигнали в Русия...
    На датчаните, които живеят Гренландия, НЕ им трябва някакви НЕГГРИ- маймуни шимпанзета и всякакви араби и китайци да се домъкнат в Гренландия !!!
    Тия държави в Европа сме ги направили точно като уббиваме негггри, араби- МЮСССЮЛМАНИ и китайци...
    САЩ да вземат да ИЗТРЕБЯТ негггрите в градовете си, а после и в Африка и така да вземят земя, а НЕ да се опитват да крадат от приятели ( Дания).

    Коментиран от #42, #46

    22:53 14.01.2026

  • 26 Али Турчинът

    6 1 Отговор
    :)))
    Ха сега да видите Нато колко е отбранителна организация. Ида разберете, че без Сащ Нато са спукана гума на велосипеда ви през детството. Разказвачи на международно право.

    22:54 14.01.2026

  • 27 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Какво слънчаса тоя

    22:57 14.01.2026

  • 28 Абе оуууу. Само луд за връзване

    10 0 Отговор
    Като Тръмп може такя да се изцепи: Искам Гренландия! Той и Канада искаше ако сте забравили

    Коментиран от #34

    22:58 14.01.2026

  • 29 Кой точно

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Във Венецуела са разочаровани от Русия":

    Във Венецуела е разочарован от Русия ? Къде го прочете?

    22:59 14.01.2026

  • 30 Авеее

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Във Венецуела са разочаровани от Русия":

    Вие понитата освен некадърни и необразовани сте и доста тьпи! Как си представяш ве пони, Русия да даде от върховните си оръжия на нестабилна държава от третия свят!? Дори и тези които са им дали онези не са положили грам усилия да ги разучат и да се обучат, как се работи с тях! За разлика от рижавия Дончо, Путин е доста по-умен и хладнокръвен и не би жертвал партията шах заради една пешка, какво не разбрахте?

    23:00 14.01.2026

  • 31 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор
    Разбрахме що им трябва Гренландия на американците от филма "Гренландия" Там си правят бункер за оцеляване след катаклизми, като Трета световна, промени в климата или вируси. Събират хора с различни професии и политици. Тръмп иска да се крив с Мелания в дупката, като му тресне Путин Сатана II по говедарника.

    23:00 14.01.2026

  • 32 Дядо ви

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Не можа да земе":

    Украйна си беше изцяло превзета, розовите мечти бяха да разкъсат и изядат Русия. Сега лъсна ясно, че дребните хищници дето подклаждаха огъня и обикаляха около казана с разни мерудии и люти чушки бяха хванати за ушите (и за някои други части) и хвърлени кипящия бульон от американската мечка. Първа започна да пищи Дания. Да видим какви звуци ще издават мъглявите ако американския мечок напъне и Канада. П. С. На въпрос към МОК "-Ще изгоните ли американските спортисти от Олимпийските игри заради нападението на Венецуела, убийствата и отвличането на техния президент?" от МОК отговарят: "-Ние не се занимаваме с политика!" Буахааха, супер, мега, ултра, мултра наглост и тепегьозщина! Живеем в театър на абсурда, всяка мярка и намек за честност и достойнство (дори поне привидно) за захвърлени на бунището. А новите ЕСССР Комсомолци тука още подскачат в кръг и пеят старите си хипно-мантри. Стои баба Яга пред огледалото и повтаря, аз съм красива и добра, млада и ухая на виолетки... Каква гротеска.

    23:01 14.01.2026

  • 33 Дж.Роб.Бидон

    9 4 Отговор
    маските отпаднаха. европейските пудели мълчат. позволено им е да лаят само на Русия. америка и Израел, разбира се, са блестящи борци за демокрация. (ха-ха три пъти)

    Коментиран от #37

    23:02 14.01.2026

  • 34 Али Турчинът

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Абе оуууу. Само луд за връзване":

    Че тя Канада си е тяхна по право.Още от 19-ти век.Ти не гледай ,че са под короната на Англия.
    Човека си иска.

    Коментиран от #38, #52

    23:02 14.01.2026

  • 35 До 2027 година

    4 3 Отговор
    Сащ няма да съществува!

    23:03 14.01.2026

  • 36 Не е добре чичката

    5 1 Отговор
    МозакТ му е като на прекарал сифилист!
    Я не тропай с крак, че ще ситизцапаш лачените обувки!
    Ще видиш Гренландия, кога цъфнат налъмите!

    23:05 14.01.2026

  • 37 ЪХЪ

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Дж.Роб.Бидон":

    Бункерният кво обади за Мадуро, аятолаха и танкерите?

    Коментиран от #41, #45

    23:06 14.01.2026

  • 38 Той и Путин си иска

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Али Турчинът":

    Бащинията!

    23:07 14.01.2026

  • 39 Да гласуват с мадуровки

    1 1 Отговор
    И да видим резултата. Да им дадем нашите

    23:07 14.01.2026

  • 40 Оти да се лажеме?

    4 0 Отговор
    Е сакаш или не сакаш ама ово си е земя макдонска и даром я не даваме. Екваторот е мисловна линия коя я дели Македонията на северна и южна.

    23:07 14.01.2026

  • 41 Али Турчинът

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "ЪХЪ":

    Ама след Ореха веднага пусна руснаците от кораба. Нали?)))

    Коментиран от #44

    23:08 14.01.2026

  • 42 Дядо ви

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "САЩ е Помия":

    Брате потърси помощ. Говориш като бесноват.

    23:09 14.01.2026

  • 43 Едва ли

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хаха":

    Ако природните ресурси недрата на Гренландия са необходими за величието на съединените щати и зад този ход стоят интереси никой няма да я върне

    Коментиран от #47

    23:12 14.01.2026

  • 44 Айде бе,

    0 4 Отговор

    До коментар #41 от "Али Турчинът":

    Ами като се качиха американците на кораба защо руснаците свалиха гащите? Че и подводницата руска си плю на петите (витлото) та дим да я няма.

    23:16 14.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Кви пък

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "САЩ е Помия":

    приятели са Дания на САЩ ? От кога са приятели че не мога да се сетя ?

    23:17 14.01.2026

  • 47 Али Турчинът

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Едва ли":

    Според мен е заради ресурсите в Арктическия район. Русия отдавна е напреднала там. Норвегия, Швеция и Финландия нищо досега. Сащ сега осъзнават какво може да постигне Русия без тях. Най краткият път от Запад 6ъм Изток, или обратното.

    23:20 14.01.2026

  • 48 САЩ как ще стигнат до Грнландия ?

    2 0 Отговор
    С кораби или самолети. И там къде ще спят ?

    Коментиран от #51

    23:22 14.01.2026

  • 49 Агресорът е САЩ на Тръмп

    2 0 Отговор
    "...написа той (Тръмп) в "Трут соушъл", като се позова на рисковете, които представляват" ...извънземните от Марс.

    Подкрепа на европейските сили в Гренландия!

    Долу американското лицемерие!

    Долу и европейското лицемерие!

    Долу новата Световна Римска империя (водена за носа от юдео-циониста Нетаняху), за която претендира САЩ, а Тръмп се самовеличае като диктатора Цезар и императора Август, едновременно!

    23:24 14.01.2026

  • 50 Дедо

    2 0 Отговор
    По неговата логика утре ще поиска целия континент Антарктида , защото ще е важна за националната сигурност на САЩ и не е на никой.

    23:24 14.01.2026

  • 51 Али Турчинът

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "САЩ как ще стигнат до Грнландия ?":

    С плувки )))
    Ти що имаш евро бре?

    Коментиран от #53

    23:24 14.01.2026

  • 52 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Али Турчинът":

    Я ни осветли малко, как Канада се пада по право на САЩ? Там играчите винаги са били Великобритания и Франция. Те са се заселили и тв са я усвоили. САЩ никога не са имали нищо общо с Канада.

    Коментиран от #54

    23:25 14.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Али Турчинът

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "РЕАЛИСТ":

    По най простата причина. В Канада се преселил първият американец с американско гражданство (не му помня името).още тогава си е направил договор, че земите са негови. Такива са законите, ще ги съблюдавате, особенно американските.

    23:32 14.01.2026

  • 55 Хи хи

    0 0 Отговор
    Гренландия тръпне в очакване да бъде освободена от датска агресия и окупация !!

    23:32 14.01.2026