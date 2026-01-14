Доналд Тръмп: Искам Гренландия! НАТО ще стане много по-силна организация, ако тя е в ръцете на СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ

Американският президент Доналд Тръмп написа днес в социалните мрежи, че е неприемливо всичко, което е по-малко от това САЩ да имат контрол над Гренландия, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Той направи изказването си часове преди вицепрезидентът Джей Ди Ванс да приеме датски и гренландски представители за разговори.

„НАТО ще стане много по-силна и ефективна организация, ако Гренландия е в ръцете на СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ“, написа Тръмп.

По отношение на Иран заплахата на Тръмп да наложи 25% данък върху вноса от държави, които търгуват с Ислямската република, може да доведе до повишаване на цените за американските потребители и допълнително да изостри напрежението в страна, където инфлацията надхвърля 40%.

В същото време, проучване на АП-НОРК показва, че 56% от пълнолетните американци смятат, че Тръмп е прекрачил границите по отношение на военните интервенции в чужбина, а мнозинството не одобряват начина, по който той води външната политика.

Междувременно, републиканците в Сената са подложени на силен натиск от страна на Тръмп да гласуват днес против резолюция за военните правомощия, целяща да ограничи възможността той да предприема допълнителни военни действия срещу Венецуела.

Министрите на външните работи на Дания и Гренландия Ларс Льоке Расмусен и Вивиан Моцфелд пристигнаха по-рано в Белия дом за среща с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, като президентът на САЩ Доналд Тръмп повтори искането си Вашингтон да поеме контрола над Гренландия, автономна територия, част от Кралство Дания, предаде Ройтерс.

"НАТО: Кажете на Дания да ги махне оттук, СЕГА! Два кучешки впряга няма да свършат работа! Само САЩ могат !!!", написа той в друга публикация, като имаше предвид интересите на Русия и Китай, свързани с Гренландия и Арктика.

Дания и Гренландия заявяват, че островът не е за продан, че заплахите за употреба на сила са безразсъдни и че въпросите, свързани със сигурността, трябва да се решават между съюзниците. Водещи страни от Европейския съюз подкрепиха Дания.

Преди срещата Копенхаген и Нук заявиха, че са започнали да засилват военното си присъствие в и около Гренландия в тясно сътрудничество с алианса, като част от обещанието си да укрепят отбраната на Арктика. Според датското министерство на отбраната, засиленото военно присъствие ще включва редица учения през тази година, в които ще участват самолети, кораби и военнослужещи.

Целта е да се проведат маневри за разполагането на сили в специфичните условия на Арктика и да се засили присъствието на НАТО, се посочва в съвместно изявление на външните министерства на Дания и Гренландия. Ученията може да включват отработване на начини за подкрепа за властите в Гренландия, наблюдение на критична инфраструктура, разполагане на изтребители във и около Гренландия, изпълнение на военноморски задачи, както и приемането на съюзнически войски, се уточнява в изявлението. Причината е, че "напрежението в областта на сигурността е достигнало чак до Арктика", заявиха министерствата.

Дания и САЩ имат фундаментални различия в мненията си относно бъдещето на Гренландия и все още няма решение на спора, заяви датският външен министър Ларс Льоке Расмусен след среща с висши американски официални представители във Вашингтон, предадоха световните агенции.

Срещата на министрите на външните работи на Дания и Гренландия Ларс Льоке Расмусен и Вивиан Моцфелт с американския им колега Марко Рубио и вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс се състоя вследствие на съгласувания натиск от страна на Белия дом Гренландия да бъде превзета от САЩ от съображения за сигурност, отбелязва ДПА.

Имаме "фундаментално разминаване в мненията", заяви Льоке Расмусен пред медиите.

"Изобщо не е необходимо" САЩ да контролират Гренландия, подчерта той, цитиран от Франс прес.

По-рано американският президент Доналд Тръмп потвърди желанието си да придобие Гренландия, като Белият дом заяви, че всички варианти са на масата, включително покупка или военни действия.

Дания, която притежава полуавтономния и богат на минерали арктически остров, започна да увеличава военното си присъствие във и около Гренландия. Скандинавското кралство е член на ЕС, но и на западния военен алианс НАТО, в който членуват и САЩ. Копенхаген постави под въпрос бъдещето на Северноатлантическия пакт, ако продължи "дрънкането на оръжие" от американска страна.

Швеция и Норвегия също изпратиха военнослужещи в Гренландия, припомня ДПА.

Вашингтон и Копенхаген обаче са се споразумели да създадат работна група, която да намери решение на противоречията, отбелязва Асошиейтед прес.

"Според нас групата трябва да се съсредоточи върху това как да отговори на американските опасения за сигурността, като в същото време зачита червените линии на Кралство Дания", подчерта Льоке Расмусен.

Германия ще изпрати утре първа група свои войници в Гренландия, съобщи правителствен говорител в Берлин, след като преди това подобна мярка обявиха и Швеция и Дания, на фона на исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп Вашингтон да поеме контрола над острова, предаде Ройтерс.

В Гренландия предстои да бъде изпратена първа разузнавателна група, състояща се от над десетина германски военни, посочи пред Ройтерс официалният представител.

По този начин той потвърди по-ранна информация на вестник "Билд", който пръв съобщи за дислоцирането на военнослужещите.

През последните седмици Тръмп многократно заяви, че стратегически разположеният и богат на природни залежи остров е от жизнена важност за сигурността на САЩ и че Вашингтон не трябва да допусне Китай и Русия да окупират Гренландия.

По думите на републиканеца всички опции са на масата, що се отнася до осигуряването на тази територия за страната му. Риториката на американския президент доведе до сериозно обтягане на отношенията с Европа.

Френски военни ще участват в европейска военна мисия в Гренландия, заедно с военни от други европейски страни, предаде Франс прес, като се позова на информация от френските въоръжени сили.

Швеция и Германия обявиха днес, че ще разположат военни на арктическия остров, който президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да присъедини към САЩ. Те ще бъдат изпратени в рамките на разузнавателна мисия "с оглед на евентуален военен принос, целящ да подкрепи Дания в гарантирането на сигурността в региона", според германското Министерство на отбраната.