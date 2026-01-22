Германия експулсира руски дипломат! Москва: Няма да остане без отговор

Експулсирането на руски дипломат, обвинен от Германия в предполагаем шпионаж, няма да остане без отговор, заяви днес руското посолство в Берлин, цитирано от Ройтерс, пише БТА.
Посолството допълва, че Германия "е избрала по-нататъшна ескалация на руско-германските отношения, използвайки очевидно изфабрикуван претекст, за да го направи.
Дипломатическата мисия потвърди, че ръководителят ѝ Сергей Нечаев е бил извикан в германското външно министерство във връзка със задържането на жена, заподозряна за шпионска дейност в полза на Русия, предаде ТАСС.
В коментар на посолството в неговия канал в "Телеграм" се казва, че на руския посланик е била "връчена протестна нота във връзка с извършеното задържане от германските правоприлагащи органи на гражданка на Германия и Украйна, заподозряна за шпионска дейност в полза на Руската федерация, и е бил обявен за персона нон грата служител на посолството, който предполагаемо я е ръководил".
Посолството "отхвърля това като нелепа и неумела провокация, насочена към дискредитация на руската дипломатическа мисия в контекст на активно разпалваната в Германия "шпиономания" и определя като абсурдни предявените претенции", се казва в коментара.
В него се допълва, че споменатата в делото информация, в частност за доставка на въоръжения и военна техника на Украйна "носи открит характер" и "редовно е била публикувана на сайта на германското министерство на отбраната, а в момента подробно се изнася от германските медии".
Германското външно министерство потвърди информацията за експулсирането на служител на руското посолство от Германия, посочва ТАСС.
Според сп. "Шпигел" става въпрос за заместник военния аташе на посолството, който е заподозрян в работа за руските специални служби и трябва да напусне Германия в рамките на 72 часа.
Федералната служба по наказателните дела на Германия задържа вчера в Берлин жена с двойно германско-украинско гражданство по подозрение в шпионаж в полза на Русия. Според данните на Главната прокуратура на Германия става въпрос за жена на име Илона В. Днес Главната прокуратура на Германия разпореди нейния арест. Според версията на разследващите жената е поддържала контакт с руските специални служби, като е предавала информация, свързана с конфликта в Украйна, включително данни за различни политически събрания в Германия.
Разследващите също така твърдят, че Илона В. с цел събиране на информация, е контактувала с пенсионирани служители на "подразделения на германското министерство на отбраната", с които се е познавала, отбелязва ТАСС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ицо
Коментиран от #13, #20
19:46 22.01.2026
2 хаха
19:46 22.01.2026
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #5
19:46 22.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #16
19:46 22.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сесесере2🤢🤮
19:48 22.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ха ХаХа
19:51 22.01.2026
9 Пич
Коментиран от #19
19:52 22.01.2026
10 ТДС
19:52 22.01.2026
11 "Замстник
19:53 22.01.2026
12 Харно
19:54 22.01.2026
13 За какво
До коментар #1 от "Ицо":Са ти "копейки тук" като вече има цирей като тебе.
Коментиран от #27, #31
19:55 22.01.2026
14 Хаха
20:09 22.01.2026
15 Ицо
Коментиран от #28, #30
20:12 22.01.2026
16 И къде
До коментар #4 от "Последния Софиянец":препоръчваш: Северна Корея, Русия, Иран, къде?
20:14 22.01.2026
17 ЖАЛКИ МИЖАВИ КОМПЛЕКСАРИ
Е , ККВО СВЯСТНО МОГАТ ДА НАПРЯВАТ БЕЗ ДА ИМ БЪДЕ НАРЕДЕНО ???
20:15 22.01.2026
18 Адолф Гитлер, художник
Абе тая нещастна Paша стана хептен за мезе.
ЗигXaйл 😁😁😁
20:15 22.01.2026
19 Руснак отива в Берлин и се пули
До коментар #9 от "Пич":Ние ли победихме тези или...?
Коментиран от #25
20:16 22.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Българин
20:19 22.01.2026
22 След
20:23 22.01.2026
23 ХА ХА
20:27 22.01.2026
24 Джак Спароу
Какъв беше Отговора на ПУЧЯ ВЪШКИН?
КАРИБСКИ ПИРАТИ
Сезон 2026
Продължава .
ХАХАХАХАХА
Коментиран от #29
20:29 22.01.2026
25 ХА ХА
До коментар #19 от "Руснак отива в Берлин и се пули":И у тирция да иде ше пита и тия ли победихме.
20:30 22.01.2026
26 70 % От Златото
Пари ли няма за Движухата ?
Планът на Бункерния ГЕЙО СТРАТЕГ
Върви строго по ГРАФИКУ.
Коментиран от #32
20:31 22.01.2026
27 Циреите са В Кремля
До коментар #13 от "За какво":Нещо пак си бутнал маслото.
20:33 22.01.2026
28 ХА ХА
До коментар #15 от "Ицо":Има беееее, хора спрете да изхвърляте храна в кофите, зада умориме копейките от глад.
Дарявайте на помиярите, клошарите и зоопарка, те са по ценни.
20:43 22.01.2026
29 ХА ХА
До коментар #24 от "Джак Спароу":Еееее, да можех и аз да барем едно танкерче напрао се пенсионирам, даже не ми требе пенция.
20:50 22.01.2026
30 стоян георгиев
До коментар #15 от "Ицо":Задай първо този въпрос на майка ти.
20:54 22.01.2026
31 ХА ХА
До коментар #13 от "За какво":У кремъл са ришляси, цирейте като теп са тук.
20:58 22.01.2026
32 Куфарче тоалетна
До коментар #26 от "70 % От Златото":Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация...
21:03 22.01.2026