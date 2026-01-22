Новини
Германия експулсира руски дипломат! Москва: Няма да остане без отговор

22 Януари, 2026

На руския посланик е била връчена протестна нота във връзка с извършеното задържане от германските правоприлагащи органи на гражданка на Германия и Украйна, заподозряна за шпионска дейност в полза на Руската федерация

Германия експулсира руски дипломат! Москва: Няма да остане без отговор - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Експулсирането на руски дипломат, обвинен от Германия в предполагаем шпионаж, няма да остане без отговор, заяви днес руското посолство в Берлин, цитирано от Ройтерс, пише БТА.

Посолството допълва, че Германия "е избрала по-нататъшна ескалация на руско-германските отношения, използвайки очевидно изфабрикуван претекст, за да го направи.

Дипломатическата мисия потвърди, че ръководителят ѝ Сергей Нечаев е бил извикан в германското външно министерство във връзка със задържането на жена, заподозряна за шпионска дейност в полза на Русия, предаде ТАСС.

В коментар на посолството в неговия канал в "Телеграм" се казва, че на руския посланик е била "връчена протестна нота във връзка с извършеното задържане от германските правоприлагащи органи на гражданка на Германия и Украйна, заподозряна за шпионска дейност в полза на Руската федерация, и е бил обявен за персона нон грата служител на посолството, който предполагаемо я е ръководил".

Посолството "отхвърля това като нелепа и неумела провокация, насочена към дискредитация на руската дипломатическа мисия в контекст на активно разпалваната в Германия "шпиономания" и определя като абсурдни предявените претенции", се казва в коментара.

В него се допълва, че споменатата в делото информация, в частност за доставка на въоръжения и военна техника на Украйна "носи открит характер" и "редовно е била публикувана на сайта на германското министерство на отбраната, а в момента подробно се изнася от германските медии".

Германското външно министерство потвърди информацията за експулсирането на служител на руското посолство от Германия, посочва ТАСС.

Според сп. "Шпигел" става въпрос за заместник военния аташе на посолството, който е заподозрян в работа за руските специални служби и трябва да напусне Германия в рамките на 72 часа.

Федералната служба по наказателните дела на Германия задържа вчера в Берлин жена с двойно германско-украинско гражданство по подозрение в шпионаж в полза на Русия. Според данните на Главната прокуратура на Германия става въпрос за жена на име Илона В. Днес Главната прокуратура на Германия разпореди нейния арест. Според версията на разследващите жената е поддържала контакт с руските специални служби, като е предавала информация, свързана с конфликта в Украйна, включително данни за различни политически събрания в Германия.

Разследващите също така твърдят, че Илона В. с цел събиране на информация, е контактувала с пенсионирани служители на "подразделения на германското министерство на отбраната", с които се е познавала, отбелязва ТАСС.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 21 гласа.
