Financial Times: Тръмп планира „Съвет за мир“ да следи изпълнението на споразумението за край на войната в Украйна

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля създаването на „Съвет за мир“, който би могъл да наблюдава изпълнението на бъдещо споразумение за прекратяване на войната в Украйна, според Financial Times.

„Съветът за мир“ е част от мирния план за ивицата Газа, сключен с посредничеството на американския лидер. Очаква се този орган, председателстван от самия Тръмп, да координира бъдещото управление на палестинския анклав.

Високопоставен украински служител, участващ в преговори със САЩ, заяви пред изданието, че създаването на „Съвет за мир“ за Украйна (който също ще бъде председателстван от американския президент) е „важна част от предложенията, насочени към прекратяване на руската война“.

Твърди се, че съветът включва представители на Украйна, Европа, НАТО и Русия, а целта му е да гарантира изпълнението на бъдещия мирен план и да наблюдава неговото спазване. В статията се казва:

„Все още няма индикации, че Русия е готова да се съгласи – или дори сериозно да обсъди – 20-точковия мирен план, договорен между САЩ, Украйна и техните западни съюзници. Москва настоява за териториални отстъпки от Украйна, искания, които Киев счита за неприемливи.“

Отбелязва се, че администрацията на Тръмп обмисля използването на рамката на „Съвета за мир“ за прекратяване на други конфликти, включително в Украйна и Венецуела.

Според вестника, този план може да бъде представен на Световния икономически форум в Давос, който ще се проведе следващата седмица.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че украинска делегация е заминала за САЩ за преговори. Според Зеленски, в момента се работи по два документа.