Financial Times: Тръмп планира „Съвет за мир“ да следи изпълнението на споразумението за край на войната в Украйна
  Тема: Украйна

Financial Times: Тръмп планира „Съвет за мир“ да следи изпълнението на споразумението за край на войната в Украйна

17 Януари, 2026 04:30, обновена 17 Януари, 2026 04:42 720 10

Подобно на съвета за мир в Газа, той ще бъде оглавяван от президента на САЩ

Financial Times: Тръмп планира „Съвет за мир“ да следи изпълнението на споразумението за край на войната в Украйна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля създаването на „Съвет за мир“, който би могъл да наблюдава изпълнението на бъдещо споразумение за прекратяване на войната в Украйна, според Financial Times.

„Съветът за мир“ е част от мирния план за ивицата Газа, сключен с посредничеството на американския лидер. Очаква се този орган, председателстван от самия Тръмп, да координира бъдещото управление на палестинския анклав.

Още новини от Украйна

Високопоставен украински служител, участващ в преговори със САЩ, заяви пред изданието, че създаването на „Съвет за мир“ за Украйна (който също ще бъде председателстван от американския президент) е „важна част от предложенията, насочени към прекратяване на руската война“.

Твърди се, че съветът включва представители на Украйна, Европа, НАТО и Русия, а целта му е да гарантира изпълнението на бъдещия мирен план и да наблюдава неговото спазване. В статията се казва:

„Все още няма индикации, че Русия е готова да се съгласи – или дори сериозно да обсъди – 20-точковия мирен план, договорен между САЩ, Украйна и техните западни съюзници. Москва настоява за териториални отстъпки от Украйна, искания, които Киев счита за неприемливи.“

Отбелязва се, че администрацията на Тръмп обмисля използването на рамката на „Съвета за мир“ за прекратяване на други конфликти, включително в Украйна и Венецуела.

Според вестника, този план може да бъде представен на Световния икономически форум в Давос, който ще се проведе следващата седмица.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че украинска делегация е заминала за САЩ за преговори. Според Зеленски, в момента се работи по два документа.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 много съвет

    5 1 Отговор
    Съвет за О крайна
    Съвет за Га за
    Съвет за Венецуела
    Съвет за Гренландия
    Съвет за Съветския Съюз
    Нещо нас да съветв за изборите, а ?
    Вън янките от Ново село !

    04:46 17.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 На това в психиатрията

    8 0 Отговор
    Му казават « Мания за величие»!

    04:46 17.01.2026

  • 5 Рижавият ...

    7 0 Отговор
    ...селски бек триабва да благодари на баща си. Преди да стане президент 2 пъти почти фалира . Некадърник, но след като стана президент окраде фондовете, измислиха платените от него умници нови a стана и Носител на Нобелава нагрaда, а сега и председател да става. Ще се задави от лакомия ..някой ден

    04:51 17.01.2026

  • 6 Интересно ми е

    7 0 Отговор
    Каква гадост е била написана, за да я изтрият6.
    Че то Дончо, стана за посмесище!
    Дали спи прегърнал Нобеловата награда за мир?????? Това пък каква излагация беше!
    Понеже в регламента е, четтазитнаграда не може да се преобстъпва, Комитетъ за връчването й трябва да я обяви за невалидна!
    Аз така смятам!

    04:52 17.01.2026

  • 7 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Плановете у дома ,не излизали на пазара ,и когато англосаксонец ти говори за мир по добре го изгони от земята си ,и никога не го пускай да се доближи

    05:02 17.01.2026

  • 8 Перник

    1 0 Отговор
    Умно Красивите не се написахте.

    05:12 17.01.2026

  • 9 Перник

    0 0 Отговор
    Г..р..о..з..н..и..о У..р..у..н..г..е..л и Плешо п..р..е..з..и..д..е..н..т..о румен радев, че ни оправи...

    05:12 17.01.2026

  • 10 Кумшията

    0 0 Отговор
    Нали един българин щеше да е председател, защо не го споменават ?

    05:38 17.01.2026