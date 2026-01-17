Новини
Брюксел обмисля да вкара Украйна в Европейския съюз още през 2027 г.
  Тема: Украйна

Брюксел обмисля да вкара Украйна в Европейския съюз още през 2027 г.

17 Януари, 2026 07:51, обновена 17 Януари, 2026 07:57 1 259 51

Идеята е записана в 20-точковия мирен план, обсъждан от ЕС, САЩ и Киев

Брюксел обмисля да вкара Украйна в Европейския съюз още през 2027 г. - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Европейската комисия обмисля възможността да позволи бързо присъединяване към Европейския съюз на Украйна и други страни-кандидати, съобщава агенция Ройтерс.

Идеята за присъединяване на Киев още през 2027 година е записана в 20-точковия мирен план, обсъждан от Евросъюза, Съединените щати и Украйна.

Предложението, което се подготвя в Брюксел, е Украйна да бъде допусната в Евросъюза, но с ограничени права. Придобиването на пълни права за гласуване в Европейския съвет ще стане постепенно и едва след като политиците в Киев изпълнят необходимите критерии.

Придвижването на процеса на европейска интеграция ще помогне политически на Киев още в хода на войната, но ще срещне отпор в страните от Източна Европа, които могат да блокират процеса в Европейския съвет, посочи Филип Беднарчик, директор на варшавския офис на Германския фонд "Маршал", в интервю за "Хоризонт", което може да чуете след 9:30 часа в предаването "Събота 150".

Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иван костов

    49 36 Отговор
    Нека видим първо, какво ще остане от украйна и дали ще има ЕС !

    07:59 17.01.2026

  • 2 Европеец

    43 33 Отговор
    Една вещица мислила и накрая я качили на кладата... Ако Украйна влезе в Европейския тоталитарен е колониален съюз то това ще бъде неговия край.....

    08:01 17.01.2026

  • 3 оня с питон.я

    26 35 Отговор
    ЕС е проект на сащ. От тях зависи колко дълго ще съществува.

    08:01 17.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хи хи

    43 27 Отговор
    ЕС няма право да приема дръжави в състояние на война, с неясни граници, и тотално разбити !!! Освен тва имат да ни връщат ПАРИ, МНОГО ПАРИ !!

    Коментиран от #10

    08:03 17.01.2026

  • 6 оня с питон.я

    28 29 Отговор
    Някои представят капитализма като безалтернативен. Но Сталин е казал: Как може да е свободен човек, който трепери от страх да не изгуби работата си? Който не знае дали утре ще има с какво да нахрани семейството си?

    Коментиран от #19

    08:03 17.01.2026

  • 7 ЯСНО!

    31 25 Отговор
    Дори и войната да приключи...!
    Няма да приключи доенето ни,в посока Украйна...!

    08:04 17.01.2026

  • 8 Клоуни

    23 8 Отговор
    ха ха ха

    08:04 17.01.2026

  • 9 ами

    32 6 Отговор
    ха ха ха - още през 2026 я вкарайте в европа и без това е на издръжка на европа, а и пригответе 800 милярда че й трябват

    08:05 17.01.2026

  • 10 Пореден наивник!

    26 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хи хи":

    Ама ти си мислиш,че някога Украйна ще връща тия милиарди ли...?!?!

    08:06 17.01.2026

  • 11 2027г

    22 4 Отговор
    няма да има ЕС.
    Но продължавайте да подмамвате зеленото магаре с морков.

    Коментиран от #50

    08:07 17.01.2026

  • 12 Шопо

    27 3 Отговор
    Мирен план има само една точка, капитулация.

    Коментиран от #33

    08:07 17.01.2026

  • 13 Точката

    21 2 Отговор
    Тия си убиха държавата вече. Най важното условие. Нас доста време ни извивана врата.

    08:07 17.01.2026

  • 14 Фен

    21 2 Отговор
    Ами там и е мястото на Украйна. На бунището.

    08:08 17.01.2026

  • 15 дано им натресат и на тях еврото

    14 3 Отговор
    дано като го вкарат във гей съюза да им натресат и на тях евро банкнотите

    Коментиран от #24

    08:09 17.01.2026

  • 16 оня с питон.я

    25 4 Отговор
    Некадърните лидери на ЕС пропуснаха шанса да превърнат ЕС в най-могъщия съюз като присъединят Русия и Турция. Още едно доказателство, че са марионетки на сащ.

    08:10 17.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Русуфил хардлайнар

    3 12 Отговор
    Първо да свърши войната! Украйна ще се бие до последния руснак!

    08:11 17.01.2026

  • 19 Морския

    9 2 Отговор

    До коментар #6 от "оня с питон.я":

    Сталин е казал и друго.Нет человека — нет проблемы.

    Коментиран от #22

    08:11 17.01.2026

  • 20 Евреина КАБЗОН

    2 12 Отговор
    Добри новини от Чечня .

    СИНЪТ НА КАДИРОВ

    АДАМ

    е претърпял в Грозни автомобилна катастрофа

    И е в много тежко състояние.

    Господ си знае работата
    Ще накаже по един или друг начин
    Всички Руски Терористи.

    По непотвърдена информация

    Шампионът на UFC

    Хамзат Чимаев

    Също е бил в автомобила на Адам .
    Може дори да е починал в катастрофата .

    Коментиран от #27

    08:12 17.01.2026

  • 21 Факт

    10 2 Отговор
    ЕС е в продоволствен глад. Затова е сделката с Меркосюр и бързането с Украйна! Търсят кой да ги храни!

    08:13 17.01.2026

  • 22 оня с питон.я

    10 2 Отговор

    До коментар #19 от "Морския":

    Казал е и друго: всеки провал си има име и фамилия. Нещо, което е крайно време да приложим тук, в България.

    08:13 17.01.2026

  • 23 Безпомощни англосакси и либерасти

    16 1 Отговор
    Пълни глупости. Невъзможни неща, но им се иска на вампирите. И нищо не могат да направят, Украйна е руска

    08:14 17.01.2026

  • 24 ами

    13 1 Отговор

    До коментар #15 от "дано им натресат и на тях еврото":

    ха ха ха - а може евросъюза да приеме гривната за общо европейска валута

    08:14 17.01.2026

  • 25 Даскал Манол

    2 10 Отговор
    Вyнята на пyтин цeто вече четир годин е пречка Украйна да влезе в ЕС!

    08:15 17.01.2026

  • 26 Факт

    15 2 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции.

    08:16 17.01.2026

  • 27 оня с питон.я

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Евреина КАБЗОН":

    А Кюмура кога?

    08:16 17.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Вaтенкоушaнка

    3 6 Отговор
    Бяла лада мa преследва в живота!

    08:21 17.01.2026

  • 31 Нищо ново!

    7 8 Отговор
    Брутални,русофилски халюцинации в коментарите им.

    08:22 17.01.2026

  • 32 Александър 3

    7 0 Отговор
    ЕССР е пред разпад с това ръководство ! Президент Микрон го бие съпруга му на публично място ! Ужассс ! Егати семейството на Тиквун !

    Коментиран от #45

    08:27 17.01.2026

  • 33 Е те това е истината...

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Шопо":

    "Мирен план има само една точка, капитулация."

    08:28 17.01.2026

  • 34 защо

    3 0 Отговор
    ОФИЦИАЛНО!!!
    Само в Киев е РАЗДАДЕНО 50 000 бройки огнестрелно оръжие. От 800 000 хилядната армия, колко оръжие ще остане непредадено след края на войната?
    ЕК - Welcome in Europe

    08:31 17.01.2026

  • 35 Госあ

    2 0 Отговор
    ай ай ай само това остава да отворят широко вратата на напомпаната украинска мафия !

    08:33 17.01.2026

  • 36 Лоша работа

    1 0 Отговор
    Поне с корупцията в България сме на първо място, сега искат да ни отнемат приза. осрайна е безспорен лидер в тази дисциплина, спор няма.

    08:34 17.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Георги

    1 0 Отговор
    това е страхотна новина! Ще си имаме фалирала държава пълна с безотчетно оръжие и войници, воювали за да може зелю да има златни тоалетни, а евпроейските оръжейни компании да облажат едни €800,000,000,000. Да ги вкараме и в шенген и еврозоната!

    08:40 17.01.2026

  • 39 Величко

    1 0 Отговор
    Дааа ... , сън в зимна нощ ... ! А и тези кретени трябва да питат Бог дедя Вова дори какво да сънуват ... !

    08:41 17.01.2026

  • 40 Да сме на ясно

    0 0 Отговор
    Говорим само за Иванофранковск, Лвов и Гаициа.

    08:41 17.01.2026

  • 41 ами

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "А где":

    ха ха ха - само върхът му изчезна другото си е там където беше

    08:42 17.01.2026

  • 42 Украинска делегация в Давос

    0 1 Отговор
    Кремълските плъховепо бункерите.

    08:42 17.01.2026

  • 43 Тото 1 и Тото 2

    0 1 Отговор
    И след това експресно вкарване в ЕС , Европата ще нападне Русия ли ? За да защитава своя член ?

    08:42 17.01.2026

  • 44 Орбан

    0 0 Отговор
    Началото на края на ЕС, честито на българите и те ще се освободят отново, както те казват "без да искам".

    08:43 17.01.2026

  • 45 Една мисъл не ми дава мира

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Александър 3":

    Защо копейките каквото си пожелаят никога не се случва?

    08:43 17.01.2026

  • 46 Груйчо

    0 0 Отговор
    По кои критерии ще ги вкарват? За братята от С. Македония питам.

    08:45 17.01.2026

  • 47 Ровя В явоР

    0 0 Отговор
    Ами то Европа вкара хиляди и милиони емигранти / черни , араби , перси / . Прави го денонощно и нощноденно ! Прави го по вода , въздух и земя. Колко му е и за Украйна ?
    РАЗПАДЪТ ПРОДЪЛЖАВА ЛАВИНООБРАЗНО !

    08:45 17.01.2026

  • 48 факт

    0 0 Отговор
    Има два варианта - първият е, Украйна да се върне у дома като влезе в състава на Руската федерация; вторият е - Украйна влиза в ЕС, България излиза. Българите са антифашисти.

    08:46 17.01.2026

  • 49 Голяма

    0 0 Отговор
    грешка ще е,с това бързане!

    08:47 17.01.2026

  • 50 Вещицата

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "2027г":

    Тихо, не издавай таната. Ние 80 години търсим глуп@ци да се хвърлят на мечката и сега когато невярвайки открихме тактиката е до последният такъв, щото лично на нас страшно ни се иска, но много ни е страх

    08:47 17.01.2026

  • 51 Урсулите

    0 0 Отговор
    Брюксел обмисля да Унищожи Окончателно ЕС,
    Като вкара Светкавицно Украйна в Европейския съюз още през 2027 г
    Като за възстановяването й ще трябват по Сто Милиарда месечно поне Пет години!

    08:48 17.01.2026

