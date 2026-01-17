Брюксел обмисля да вкара Украйна в Европейския съюз още през 2027 г.

Европейската комисия обмисля възможността да позволи бързо присъединяване към Европейския съюз на Украйна и други страни-кандидати, съобщава агенция Ройтерс.
Идеята за присъединяване на Киев още през 2027 година е записана в 20-точковия мирен план, обсъждан от Евросъюза, Съединените щати и Украйна.
Предложението, което се подготвя в Брюксел, е Украйна да бъде допусната в Евросъюза, но с ограничени права. Придобиването на пълни права за гласуване в Европейския съвет ще стане постепенно и едва след като политиците в Киев изпълнят необходимите критерии.
Придвижването на процеса на европейска интеграция ще помогне политически на Киев още в хода на войната, но ще срещне отпор в страните от Източна Европа, които могат да блокират процеса в Европейския съвет, посочи Филип Беднарчик, директор на варшавския офис на Германския фонд "Маршал", в интервю за "Хоризонт", което може да чуете след 9:30 часа в предаването "Събота 150".
17 Януари, 2026 07:51, обновена 17 Януари, 2026 07:57 1 259 51
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иван костов
07:59 17.01.2026
2 Европеец
08:01 17.01.2026
3 оня с питон.я
08:01 17.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хи хи
Коментиран от #10
08:03 17.01.2026
6 оня с питон.я
Коментиран от #19
08:03 17.01.2026
7 ЯСНО!
Няма да приключи доенето ни,в посока Украйна...!
08:04 17.01.2026
8 Клоуни
08:04 17.01.2026
9 ами
08:05 17.01.2026
10 Пореден наивник!
До коментар #5 от "Хи хи":Ама ти си мислиш,че някога Украйна ще връща тия милиарди ли...?!?!
08:06 17.01.2026
11 2027г
Но продължавайте да подмамвате зеленото магаре с морков.
Коментиран от #50
08:07 17.01.2026
12 Шопо
Коментиран от #33
08:07 17.01.2026
13 Точката
08:07 17.01.2026
14 Фен
08:08 17.01.2026
15 дано им натресат и на тях еврото
Коментиран от #24
08:09 17.01.2026
16 оня с питон.я
08:10 17.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Русуфил хардлайнар
08:11 17.01.2026
19 Морския
До коментар #6 от "оня с питон.я":Сталин е казал и друго.Нет человека — нет проблемы.
Коментиран от #22
08:11 17.01.2026
20 Евреина КАБЗОН
СИНЪТ НА КАДИРОВ
АДАМ
е претърпял в Грозни автомобилна катастрофа
И е в много тежко състояние.
Господ си знае работата
Ще накаже по един или друг начин
Всички Руски Терористи.
По непотвърдена информация
Шампионът на UFC
Хамзат Чимаев
Също е бил в автомобила на Адам .
Може дори да е починал в катастрофата .
Коментиран от #27
08:12 17.01.2026
21 Факт
08:13 17.01.2026
22 оня с питон.я
До коментар #19 от "Морския":Казал е и друго: всеки провал си има име и фамилия. Нещо, което е крайно време да приложим тук, в България.
08:13 17.01.2026
23 Безпомощни англосакси и либерасти
08:14 17.01.2026
24 ами
До коментар #15 от "дано им натресат и на тях еврото":ха ха ха - а може евросъюза да приеме гривната за общо европейска валута
08:14 17.01.2026
25 Даскал Манол
08:15 17.01.2026
26 Факт
08:16 17.01.2026
27 оня с питон.я
До коментар #20 от "Евреина КАБЗОН":А Кюмура кога?
08:16 17.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Вaтенкоушaнка
08:21 17.01.2026
31 Нищо ново!
08:22 17.01.2026
32 Александър 3
Коментиран от #45
08:27 17.01.2026
33 Е те това е истината...
До коментар #12 от "Шопо":"Мирен план има само една точка, капитулация."
08:28 17.01.2026
34 защо
Само в Киев е РАЗДАДЕНО 50 000 бройки огнестрелно оръжие. От 800 000 хилядната армия, колко оръжие ще остане непредадено след края на войната?
ЕК - Welcome in Europe
08:31 17.01.2026
35 Госあ
08:33 17.01.2026
36 Лоша работа
08:34 17.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Георги
08:40 17.01.2026
39 Величко
08:41 17.01.2026
40 Да сме на ясно
08:41 17.01.2026
41 ами
До коментар #37 от "А где":ха ха ха - само върхът му изчезна другото си е там където беше
08:42 17.01.2026
42 Украинска делегация в Давос
08:42 17.01.2026
43 Тото 1 и Тото 2
08:42 17.01.2026
44 Орбан
08:43 17.01.2026
45 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #32 от "Александър 3":Защо копейките каквото си пожелаят никога не се случва?
08:43 17.01.2026
46 Груйчо
08:45 17.01.2026
47 Ровя В явоР
РАЗПАДЪТ ПРОДЪЛЖАВА ЛАВИНООБРАЗНО !
08:45 17.01.2026
48 факт
08:46 17.01.2026
49 Голяма
08:47 17.01.2026
50 Вещицата
До коментар #11 от "2027г":Тихо, не издавай таната. Ние 80 години търсим глуп@ци да се хвърлят на мечката и сега когато невярвайки открихме тактиката е до последният такъв, щото лично на нас страшно ни се иска, но много ни е страх
08:47 17.01.2026
51 Урсулите
Като вкара Светкавицно Украйна в Европейския съюз още през 2027 г
Като за възстановяването й ще трябват по Сто Милиарда месечно поне Пет години!
08:48 17.01.2026