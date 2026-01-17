"Датската армия в Гренландия е фокусирана върху военна заплаха от Русия, а не от САЩ"

Датската армия в Гренландия е фокусирана върху противодействието на евентуална руска активност, а не върху защитата от военни заплахи от Съединените щати, заяви в интервю за Ройтерс генерал-майор Сьорен Андерсен, началник на Датското арктическо командване в Гренландия.
„Фокусът ми не е върху Съединените щати – изобщо не. Фокусът ми е върху Русия“, каза Андерсен.
Той каза, че няма китайски или руски кораби близо до Гренландия, въпреки че отбеляза, че един руски изследователски кораб е на 310 морски мили (574,12 км). „Това е най-близкото“, каза военният офицер, добавяйки, че съюзниците от НАТО „имат добро разбиране за ситуацията тук“.
Според Андерсен съюзниците очакват засилена руска активност около Гренландия през следващите години. „Трябва да започнем подготовка и да увеличим присъствието си тук в Арктика, за да защитим северната граница на НАТО“, подчерта Андерсен.
Той отхвърли възможността за конфликт между партньорите от НАТО и подчерта, че Дания действа в тясна координация с алианса. Освен това, Андерсен заяви, че сътрудничеството с американските военни остава редовно.
В интервю за CNN, Андерсен заяви, че дългосрочната цел на мисията на европейските съюзници от НАТО в Гренландия е да „държат Русия далеч от нея“.
Гренландия е от съществено значение за националната сигурност на САЩ, повтори президентът Доналд Тръмп на 14 януари. Той подчерта, че НАТО трябва да ръководи процеса на анексиране на острова. Според Тръмп, Дания няма начин да защити Гренландия от руските и китайски подводници, разположени около нея. Дипломати, присъстващи на срещата на НАТО, отрекоха наличието на такива подводници близо до острова, съобщи Файненшъл таймс.
На 15 януари военни от европейските държави-членки на НАТО Дания и Франция пристигнаха в Гренландия като част от операция „Арктическа издръжливост“, разузнавателна мисия на фона на претенциите на САЩ към острова. Швеция, Германия, Обединеното кралство, Норвегия и Нидерландия също обявиха участието си в маневрите.
