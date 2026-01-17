Новини
Свят »
Дания »
Датската армия в Гренландия е фокусирана върху военна заплаха от Русия, а не от САЩ

17 Януари, 2026 08:00, обновена 17 Януари, 2026 08:09 912 41

  • дания-
  • гренландия-
  • русия-
  • сащ-
  • военни

Най-близкият руски кораб е на близо 600 километра от острова, заяви в интервю генерал-майор Сьорен Андерсен, началник на Датското арктическо командване на острова

Датската армия в Гренландия е фокусирана върху военна заплаха от Русия, а не от САЩ - 1
Ген.-майор Сьорен Андерсен, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Датската армия в Гренландия е фокусирана върху противодействието на евентуална руска активност, а не върху защитата от военни заплахи от Съединените щати, заяви в интервю за Ройтерс генерал-майор Сьорен Андерсен, началник на Датското арктическо командване в Гренландия.

„Фокусът ми не е върху Съединените щати – изобщо не. Фокусът ми е върху Русия“, каза Андерсен.

Той каза, че няма китайски или руски кораби близо до Гренландия, въпреки че отбеляза, че един руски изследователски кораб е на 310 морски мили (574,12 км). „Това е най-близкото“, каза военният офицер, добавяйки, че съюзниците от НАТО „имат добро разбиране за ситуацията тук“.

Според Андерсен съюзниците очакват засилена руска активност около Гренландия през следващите години. „Трябва да започнем подготовка и да увеличим присъствието си тук в Арктика, за да защитим северната граница на НАТО“, подчерта Андерсен.

Той отхвърли възможността за конфликт между партньорите от НАТО и подчерта, че Дания действа в тясна координация с алианса. Освен това, Андерсен заяви, че сътрудничеството с американските военни остава редовно.

В интервю за CNN, Андерсен заяви, че дългосрочната цел на мисията на европейските съюзници от НАТО в Гренландия е да „държат Русия далеч от нея“.

Гренландия е от съществено значение за националната сигурност на САЩ, повтори президентът Доналд Тръмп на 14 януари. Той подчерта, че НАТО трябва да ръководи процеса на анексиране на острова. Според Тръмп, Дания няма начин да защити Гренландия от руските и китайски подводници, разположени около нея. Дипломати, присъстващи на срещата на НАТО, отрекоха наличието на такива подводници близо до острова, съобщи Файненшъл таймс.

На 15 януари военни от европейските държави-членки на НАТО Дания и Франция пристигнаха в Гренландия като част от операция „Арктическа издръжливост“, разузнавателна мисия на фона на претенциите на САЩ към острова. Швеция, Германия, Обединеното кралство, Норвегия и Нидерландия също обявиха участието си в маневрите.


Дания
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    29 1 Отговор
    🤣🤣🤣😂😂😂🤣🤣🤣

    08:10 17.01.2026

  • 2 Карагьоз

    57 0 Отговор
    Не съм чул Путин да иска Гренландия, но Тръмп я иска с цената на всичко. Подлогите пак извъртяха събитията

    08:12 17.01.2026

  • 3 оня с коня

    34 0 Отговор
    и на нас така ни казаха че само русия е страшна
    пазете се от русия

    бат дончо не е жалустив като путин идва и си взема насила без нато-то да изквичи

    08:13 17.01.2026

  • 4 Бат Сали

    44 0 Отговор
    На ЕвроШматките американците им взимат едно островче бе референдум и пак Путин им виновен

    Коментиран от #36

    08:13 17.01.2026

  • 5 ти да видиш

    35 1 Отговор
    И тия ги е олепила параноята! Напълнили са вече гащите.

    08:13 17.01.2026

  • 6 Каква

    23 0 Отговор
    Тактика гледаш към Русия да не те нападне отпред докато работят от зад Гренландия. Ето ще или Русия или САЩ и НАТО.

    08:13 17.01.2026

  • 9 Майк Алън Патън

    34 2 Отговор
    Разкрачено положение ! Кой ще ги нападне ? Русия ли , САЩ ли , Урсула ли , просташката им либералност ли ?

    08:16 17.01.2026

  • 10 ВВП

    33 1 Отговор
    Изкривяване на действителността..Фулл шизофрения .гони тая кочина ЕСССР..

    08:16 17.01.2026

  • 11 ВВП

    30 1 Отговор
    Генералът е готов да скочи по прашки в леда .""Руснаците идат .на 600 км са ""!.трябва да ги спра..

    08:18 17.01.2026

  • 12 ВВП

    21 1 Отговор
    И нас ни е страх от РФ.На 200 км са по права линия .Росен е напълнил гащите .

    08:20 17.01.2026

  • 14 ВВП

    21 1 Отговор
    Доналд с две думи им взема 2,2млн км земя ..Евала на холдинга..И при нас ,с една дума им дадохме земя за бази и златни мини..Очаровани сме ..Толковаье приятно да те ограбят като немощна бабичка ...Ахаха .

    Коментиран от #27

    08:23 17.01.2026

  • 16 Фон дер Миндер

    19 1 Отговор
    Колко много глупост има по тая земя... Човек не знае да се смее ли , да плаче ли ...

    08:25 17.01.2026

  • 17 ВВП

    8 3 Отговор
    И ние искаме да станем щат на сащ .искам 100 бона зелено в брой..давам шоплука .

    08:26 17.01.2026

  • 19 Пийпинг ТОМ

    7 1 Отговор
    Кой е агресорЪТ ? Откъде ли ще дойде ?

    08:27 17.01.2026

  • 21 Динго

    16 1 Отговор
    Има нещо гнило в Дания!!!

    Коментиран от #30

    08:29 17.01.2026

  • 22 фон Сморхаузен

    8 1 Отговор
    Датската армия готова ли е да се сбие с американската ?
    Те нали датчаните се пишат за наследници на страшните ВИКИНГИ ? Ще застанат ли смело и самоотвержено пред по-многобройния и по-мощно оборудван противник ? И ако...
    А ?

    08:29 17.01.2026

  • 23 Джендъри

    11 1 Отговор
    И тоя смъкна прашките?!

    08:29 17.01.2026

  • 24 ДЖЕНДЕРАЛЕЕЕЕЕ

    7 1 Отговор
    С ПЪЛНИ ГАЩИ МАЙ ТРУДНО СЕ МИСЛИ РАЦИОНАЛНО, НАЛИ...........?

    08:31 17.01.2026

  • 25 Георгиев

    6 0 Отговор
    И какво ще правят руски или китайски подводници около Гренландия? Ще завладеят острова? Русия, която се чуди какво да прави с нейните земи? Или Китай, чийто жълтурковчета живеят на топло, на юг? Те са наоколо да пазят северния морски път, мисля аз. Неговата сигурност е много важна и струва много пари. Американските бази на острова открай време контролират най краткия път на МБР от СССР до САЩ. И продължават, въпреки че сегашната техника не е онази отпреди 50 години, пътища много.

    08:33 17.01.2026

  • 26 Разбрал

    9 0 Отговор
    Начи, обора няма да отхапе Гренландия от Дания, а ще я пази от мечОко! Демек, ще демократизира земните недра, как всегда!

    Коментиран от #41

    08:33 17.01.2026

  • 27 ЗАЩОТО

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "ВВП":

    СРЕДНОВЕКОВИЕТО СЕ ЗАВРЪЩА, ВАСА ЛИТЕ СЕ МНОЖАТ .......!

    08:33 17.01.2026

  • 28 Вале-каро

    4 0 Отговор
    Тези само за войни мислят.Защо не се разберат с руснаците,те също да изпратят научно-изследователски кораб и съвместно да изучават Арктика.Как на МКС може ,а в Арктика не може.

    Коментиран от #39

    08:34 17.01.2026

  • 29 А истината е

    7 0 Отговор
    Ако Тръмп наистина иска да им отнеме Гренландия на датчаните и ЕС , само Русия би им помогнала!
    Но си провалиха шанса!

    Но най-интресното ще е, ако САЩ наистина тръгне да я завладява военно и Русия заплаши САЩ да не се опитва, че ще се намеси...на чия ли страна ли ще застанат датчаните и ЕС???

    08:34 17.01.2026

  • 30 Само Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Динго":

    Как ли се чувства Ларс Улрих от Металика ? Живее в щатите , пък те да искат да си вземат от датската територия !
    Дали ще протестира публично ? Известен е и може мнозина да го последват !

    08:35 17.01.2026

  • 31 Петер Брьогел

    4 0 Отговор
    Важното е , че Урсула и нейната върхушка от евро-лидери и бюрократи , си стоят в хубавите къщи на топло и добре наяли се.

    08:37 17.01.2026

  • 32 ВВП

    2 0 Отговор
    Ако беше жив Съби ,щеше да потвърди.. Ахахаха

    08:38 17.01.2026

  • 33 воденМАДАГАВУР

    1 0 Отговор
    Ний пък що да не си поискаме МАКЕДОНСКИТЕ земи обратно ? Всеки прави каквот си иска и каквот му кефне. Защо не и ний да не ?
    НАТО на 100 % ще застане зад гърба ни и ще ни подкрепя неизменно. Все пак веч сме техни хора , пък макетата не !

    08:40 17.01.2026

  • 34 ВВП

    4 0 Отговор
    РФ има 12000км северна икономическа зона .Има морски път..Китай Корея и Япония превозват стоки до Ротердам,Хамбург хавър ..Има изследователски кораби по този маршрут,има и военни кораби.Обапе Доню каза че до два. Месеца ,Гренландия става част от САЩ..РФ и Путин ги боли фара за Дания и Урсула +тъпото Мете..

    08:42 17.01.2026

  • 35 защо

    1 0 Отговор
    "Датската армия в Гренландия е фокусирана върху военна заплаха от Русия, а не от САЩ"

    Браво Милене,
    Най-добрия виц за деня!

    08:43 17.01.2026

  • 36 Българин 681

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Бат Сали":

    Абе най-големият остров на Земята е.
    Не е "островче".......

    08:43 17.01.2026

  • 37 Някой

    0 0 Отговор
    Ако приемем това за вярно , значи Дания свали гащите пред САЩ. И скоро ще види руските кораби (подводници) самолети съвсем близо.

    08:44 17.01.2026

  • 38 ВВП

    0 0 Отговор
    Сега ДВ ще напише че Москва мълчи от срам..или от т нещо друго..реалността е че Путин и РФ не се интересуват от Гренландия..

    08:45 17.01.2026

  • 39 Аоо

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Вале-каро":

    МКС е руска, американците нямат, както винаги използват чуждото. Ако беше обратното-базата да е американска, руснаците щяха да получат достъп нанай. Затова има разбирателство-защото амер са на далавера.,

    08:47 17.01.2026

  • 40 Мишел

    0 0 Отговор
    Датската армия в Гренландия - с очи на изток, със заголен зад.ик на запад.
    Дания подари на Украйна толкова оръжия, че сега армията й е неспособна за реални бойни действия. Ако поискат, САЩ взимат Гренландия без бой.

    08:47 17.01.2026

  • 41 Развеселен

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Разбрал":

    Тоя се е навел назад, свалил гащите и се взира напред в хоризонта в очакване:)

    Най-интересното ще е, ако САЩ наистина тръгне да я завладява военно Гренландия, а Русия заплаши САЩ да не се опитва, че ще се намеси...на чия ли страна ли ще застанат датчаните и ЕС???
    Приемам облози!!!:)

    08:48 17.01.2026

