Руски удари по газова инфраструктура задълбочават енергийната криза в Украйна
Руски удари по газова инфраструктура задълбочават енергийната криза в Украйна

17 Януари, 2026 14:36 1 626 99

„Нафтогаз“ съобщава за шеста атака срещу газодобивно оборудване за една седмица

Руски удари по газова инфраструктура задълбочават енергийната криза в Украйна - 1
Снимкa: БГНЕС
Русия е нанесла през нощта нов удар по съоръжения за добив на природен газ в Украйна, съобщи украинската енергийна компания „Нафтогаз“, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

По данни на дружеството това е шестата подобна атака само в рамките на последната седмица.

От компанията определиха ударите като целенасочени атаки срещу гражданската инфраструктура. „Целта е украинците да останат без газ и отопление през зимния период“, се казва в съобщение, публикувано в канала на „Нафтогаз“ в „Телеграм“.

Украйна в момента преживява най-сериозната си енергийна криза от началото на войната. Енергийният сектор е под силен натиск заради постоянните руски обстрели, екстремно ниските температури и натрупаните щети от предишни атаки, които допълнително затрудняват поддържането на стабилни доставки.


  • 1 По бандерите

    74 84 Отговор
    само удари, видя се, че от дума и добра воля не разбират.

    Коментиран от #13

    14:39 17.01.2026

  • 2 татунчо 🍌

    44 4 Отговор
    Комуналните услуги в уркията работят денонощно , руснаците - тоже ! И по-зле ще става ....

    14:40 17.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 56 Отговор
    бункерните терористи и копейките им трябва да са в чувал.

    Коментиран от #8, #17

    14:40 17.01.2026

  • 4 гошо пияндето

    58 2 Отговор
    на некой дреме ли му за укронацитата командвани от зелен наркоман който проси и краде от народа си,рашките да си зимат кво им требва а ние да си вземем нашето от украинските крадци,ама наще политици са вулви космясали от корупционна миризма на еврокоптор

    14:40 17.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    4 45 Отговор
    До като не висне ботокса от башнята няма да има мир по света.

    Коментиран от #87

    14:41 17.01.2026

  • 7 Един

    50 1 Отговор
    Папата каза! Бял байрак!

    14:41 17.01.2026

  • 8 като лижеш

    28 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    си скрий езика че се вижда пенята от срермата

    14:41 17.01.2026

  • 9 а бе мачока

    33 2 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    никой ли не ти подфръли коричка лебец у тоя студ та мяучкаш на гладно

    14:42 17.01.2026

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 43 Отговор
    бункерното е отчаян, бомби само многоетажки и болници, а на фронта 4та година превзема КУпянс.

    Коментиран от #29

    14:43 17.01.2026

  • 11 Времето

    52 1 Отговор
    на Зеленски изтича безвъзвратно, а можеше и Украйна да е цяла и войната да бъде избегната! Можеше ако не слушаше алчните западни хиени изпълнени с омраза към Русия!

    14:43 17.01.2026

  • 12 Сатана Z

    1 33 Отговор
    Само от млатене разбира ватата и коейките им продажни.

    14:44 17.01.2026

  • 13 град София

    50 40 Отговор

    До коментар #1 от "По бандерите":

    Каквито и удари да прави Русия, нямат никакъв ефект за постигането на целта й. На всички вече е ясно, че Русия няма как да изпълни целта си и да спечели тази война. Това и всички в Русия го знаят. Но Путин няма как да спре войната, няма избор, защото последствията за него могат да му костват и живота, а не само свалянето от власт. Затова предпочита да продължи да жертва още милиони руснаци и да се надява САЩ и Европа, да спрат военната помощ за Украйна.

    Коментиран от #21

    14:44 17.01.2026

  • 14 Димяща ушанка

    2 21 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    Коментиран от #23

    14:44 17.01.2026

  • 15 Времето

    3 24 Отговор
    изтича и на бункерния страхливец който беше тръгнал да взема Кииф за два дня, а заминаха над милион солдата при кабзон!

    14:45 17.01.2026

  • 16 Да живеят най-великите лидери и сили

    30 1 Отговор
    Путин, Си Дзин и Ким Чен!!!
    Европейските и краварските управители да внимават, че ще ги научим на обноски.
    Мачкайте украинските радиоактивни глави.

    Коментиран от #32

    14:45 17.01.2026

  • 17 дончичо

    12 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Последният няма да стане първи,а ще бъде похоронен на горубленско кладбище

    14:46 17.01.2026

  • 18 руската мечка

    3 24 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    14:46 17.01.2026

  • 19 Атина Палада

    4 22 Отговор
    Трябва да се нулира блатара до крак, задунайските им роби тоже.

    Коментиран от #20

    14:46 17.01.2026

  • 20 дончичо

    9 7 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Така е, терористите и рабите им трябва да са в дървени сандъци, потомствено.

    Коментиран от #30

    14:47 17.01.2026

  • 21 гора Яна

    24 1 Отговор

    До коментар #13 от "град София":

    Софиянчето ,от поне на 3 туби от софето , що не си дадеш почивка и не спреш да драскаш по сайтовете ?! Сам ти ли не си разбрал , че урките вече са в праисторическо време благодарение на руснаците ?! Без топло , на тъмно ....А сме 21 -ви век , ако не знаеш ...

    14:47 17.01.2026

  • 22 Морски

    3 19 Отговор
    И докато в Русия раздават купони за хляб и бензин, копейките ще продължават да сънуват всеки ден великата тридневна победа и превземането на Киев от руската мечка. 🤣🐻🤣🐻🤣.

    14:49 17.01.2026

  • 23 гора Яна

    3 19 Отговор

    До коментар #14 от "Димяща ушанка":

    Те и 2022 тръгнаха да влизат, но Залужни ги върна всичките в торби за смет!

    14:49 17.01.2026

  • 24 Вашето мнение

    20 1 Отговор
    Демонстрацията с Орешник вече не може да бъде прикривана от развитите циливилизовани. Най-голямото газово хранилище в европа е леш. Сичкото еврюжинжър спря да се пени, агент краснов и той. Леко по леко западналите взеха да пропускат стаии от този тип и мераците им да пращат войски там резко секнаха. Останаха паветни до главния мозък, на които още не е пробляснало, но и това време ще дойде. За сега гладко полираните им мозъчета могат да поемат само западнала пропаганда.

    Коментиран от #34

    14:50 17.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Страшна работа тия

    15 0 Отговор
    летящи лопатки с чипове!

    14:51 17.01.2026

  • 27 Това

    16 0 Отговор
    трябваше да го направят още първата седмица на операцията през февруари 2022. Всичко щеше да е приключило за месец.

    Коментиран от #45

    14:51 17.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Вашето мнение

    15 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    Наскоро бях до европарламента по работа. Нямаш си представа колко си приличате. Ти, депутати, прислуга и джурналя. Всички са зомбирани русофоби, на горния етаж няма никой, само заучени клишета. Ползват паметта си за да изфъфлят някой лозунг. Има един мисирчок от бтв, оно е върха на сладоледа. Барнала се е като двойник на мърцула, същите мимики, същите фрази, пълна трагедия и обезличаване.

    14:52 17.01.2026

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 0 Отговор

    До коментар #20 от "дончичо":

    Ама укробите са в черни чували.

    Коментиран от #35

    14:53 17.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тук си в много голяма заблуда

    0 16 Отговор

    До коментар #16 от "Да живеят най-великите лидери и сили":

    От изброените само Си е сред Великите сила. А най-великата сила в света е коя е - естествено, че САЩ.

    14:55 17.01.2026

  • 33 Няма предсказания защото

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    не ми пука дали имат газ отопление гориво и дали въобще са живи. При вашата измислена пропаганда че побеждавате сутрин обед и вечер не обръщам внимание на глупостите ви грам.
    Ако се опитваш да реанимираш един полуразложен труп със сигурност няма да успееш.
    Послепис.... Не съм путинист а реалист

    14:56 17.01.2026

  • 34 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов

    2 14 Отговор

    До коментар #24 от "Вашето мнение":

    Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.

    😆

    14:56 17.01.2026

  • 35 Вашето мнение

    1 12 Отговор

    До коментар #30 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    От 64км колона пред Киев със зор се прибра половината, останалата още гние по украинските поля, а нат 1.5 милиона вата е в чували

    Коментиран от #46

    14:56 17.01.2026

  • 36 Българският народ подкрепя Украйна !

    1 18 Отговор
    Целта на Москва е ясна – да пречупи волята на украинския народ чрез систематично разрушаване на условията за живот и като използва силните студове. Това е форма на геноцид.
    Като не успяват да постигнат превес на фронта, удрят тила за да ударят цивилното население и да ерозират отвътре решимостта на украинския народ.
    Украйна съзнателно избягва да удря по невралгични точки от руската критична инфраструктура, които могат да засегнат гражданското население, въпреки че такива съществуват и биха създали огромни проблеми за Москва и Санкт Петербург.
    Украинците не атакуват цивилни цели – нито пряко, нито косвено.
    Затова в Европа и в България започна спешна кампания за помощ на украинския народ в тези драматични дни.
    От Украйна ясно казаха от какво имат нужда:
    генератори с различна мощност;
    акумулаторни и батерийни устройства;
    отоплителни уреди;
    грейки;
    стари, но запазени вълнени одеяла;
    всичко, което може да помогне на хора, останали без ток и без топлина.
    С каквото можете. Сега.
    Това не е абстрактна геополитика – това са хора, които замръзват.

    Коментиран от #42

    14:56 17.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Вашето мнение

    8 1 Отговор

    До коментар #36 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Колко заплати приведе ти по заръка на парапета?

    15:00 17.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Вашето мнение

    1 10 Отговор

    До коментар #41 от "Последния Софиянец":

    Тьота е пияна от снощи, не върви СВОто уж па план.

    15:01 17.01.2026

  • 45 Руснаците, ако искат да

    5 5 Отговор

    До коментар #27 от "Това":

    успяват и да побеждават, трябва да правят операции като Тръмп, без нито един загинал американец. А не да жертват десетки милиони руснаци, за тоя дето духа и накрая - нищо. После 30 години не могат да възстановят Русия. Не се прави така.

    Коментиран от #48

    15:02 17.01.2026

  • 46 Укра без ръце

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "Вашето мнение":

    Аз съм добре, топло ми е на ръцете.

    15:03 17.01.2026

  • 47 Вашето мнение

    0 11 Отговор
    За миналата година ватите са заграбили по малко от 3000 км2 с 500 000 жертви! Ще им трябват 20 г за да заграбят само донецка област

    15:03 17.01.2026

  • 48 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 7 Отговор

    До коментар #45 от "Руснаците, ако искат да":

    Блатарите са технологично в 19ти век, бункерното се изложи пак

    Коментиран от #60

    15:04 17.01.2026

  • 49 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 1 Отговор

    До коментар #38 от "хаха🤣":

    Укродебилите са на друго мнение. 😁😁😁

    15:05 17.01.2026

  • 50 Княз Вандал Новгородски

    6 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    15:05 17.01.2026

  • 51 Княз Вандал Новгородски

    6 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #55, #64

    15:05 17.01.2026

  • 52 Курти

    5 1 Отговор
    Има ли ток в бункера на Бащицата

    Коментиран от #73

    15:05 17.01.2026

  • 53 Тока в Украйна е 96%

    6 1 Отговор
    За военни заводи, военни лагери, военни кухни . Само 4% са за някоя бабичка или старец.

    15:05 17.01.2026

  • 54 Княз Вандал Новгородски

    6 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    15:05 17.01.2026

  • 55 Курти

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "Княз Вандал Новгородски":

    Ибре курорте

    15:06 17.01.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 6000 замразени бандеровци

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "хаха🤣":

    Не ни питай нас.

    Коментиран от #62, #79

    15:11 17.01.2026

  • 58 Ъъъъъъъ

    4 0 Отговор
    "Украйна в момента преживява най-сериозната си енергийна криза от началото на войната."

    Ако беше само енергийната криза, а то.... Нали знаете какво казало кучето?

    Кое ми е наред, че и м.... те ми да са отпред?

    15:12 17.01.2026

  • 59 Георги

    4 0 Отговор
    едните удрят рафинерии другите газови съоражения. Не виждам разлика

    15:13 17.01.2026

  • 60 Княз Вандал Новгородски

    0 5 Отговор

    До коментар #48 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Те щом изкараха магаретата и затворниците на първата година от войната смятай, бункерното си мислеше, че са втората армия, а се оказа почти последната!

    Коментиран от #63, #74

    15:16 17.01.2026

  • 61 Георги

    0 3 Отговор

    До коментар #56 от "Хохо Бохо":

    АЗ МОЯТА СИ Я ДАРЯВАМ НА ТЬОТА, тя ни е обещала след победа да ни е върне тройно, в златни рубли!

    15:17 17.01.2026

  • 62 Ъъъъъъъ

    1 3 Отговор

    До коментар #57 от "6000 замразени бандеровци":

    1.5 милиона блатни изпушиха през комините на крематорките в името на дворците и яатите на кабаев.

    15:18 17.01.2026

  • 63 Ъъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Княз Вандал Новгородски":

    Ми като са "последната армия" , що не отидете да ги набиете? М?

    Коментиран от #66, #71

    15:21 17.01.2026

  • 64 Ха-ха

    4 1 Отговор

    До коментар #51 от "Княз Вандал Новгородски":

    По твоите данни излиза, че убитите руски войници са над 10 милиона, 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #67, #77

    15:23 17.01.2026

  • 65 Павел Пенев

    4 0 Отговор
    Щом като твърди че е президент, Зельо да подписва капитулацията и тогава ще има ток и газ.

    15:24 17.01.2026

  • 66 Ха-ха

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Ъъъъъъ":

    Е не виждаш ли кво чувализиране им прави Сирски, колкото пратят толкова им върне в чували, за какво са ви изкарали да ревете от заран за жълти денги!

    Коментиран от #68

    15:24 17.01.2026

  • 67 Павел Пенев

    3 3 Отговор

    До коментар #64 от "Ха-ха":

    жертвите са поне 5-7 към едно в полза на блатните мужици, то за това бункерното направи мобилизация още септември 2022ра, от тогава не е спирала, няма такъв позор за копейките!

    15:25 17.01.2026

  • 68 Ъъъъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Ха-ха":

    "Е не виждаш ли кво чувализиране им прави Сирски.."

    Къде това? На плейстейшъна ли?

    15:26 17.01.2026

  • 69 КОБЗОН 🤩666🤩

    1 3 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #75

    15:26 17.01.2026

  • 70 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    3 3 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    15:27 17.01.2026

  • 71 Княз Вандал Новгородски

    1 4 Отговор

    До коментар #63 от "Ъъъъъъ":

    Зеленски се справя отлично, бункерното няма да плаши с ЯО и орешници , ако му вървеше на фронта!

    Коментиран от #82, #86

    15:27 17.01.2026

  • 72 Опорка

    2 0 Отговор
    Укропия 404 вече няма нито една!!! работеща електрическа централа. Олигофpeнската пропаганда, лееща се от всички платени медии споменава за "затруднения през зимния период".

    Коментиран от #76

    15:27 17.01.2026

  • 73 Розовото пони Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Курти":

    Имаме ток в бункера, след тая война само тока ще ни остане в Русия. Хора, бензин, самолети, хляб, танкове, картофи и всичко останало - нет 🌈😅

    15:27 17.01.2026

  • 74 Княз Вандал Новгородски

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Княз Вандал Новгородски":

    Ха ха. Пак ли ти ве пееддрр00, не стига че обичаш да хапваш саламчета а си и одговаряш сам с чужди никове. Набора те очаква отново, ха ха

    15:27 17.01.2026

  • 75 Ъъъъъъъъ

    0 2 Отговор

    До коментар #69 от "КОБЗОН 🤩666🤩":

    Крематориумите в блатата пушат 24/7, а копейките си мислят, че всичко е по план!

    15:28 17.01.2026

  • 76 Княз Вандал Новгородски

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "Опорка":

    А купянск го взимат за 5ти път, поне така се хвали ботокса!

    15:29 17.01.2026

  • 77 Княз Вандал Новгородски

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Ха-ха":

    Ха ха, руските загуби са 15 пъти по малко. Спри да пиеш белина, не ти влияе добре на мозъка

    Коментиран от #83

    15:29 17.01.2026

  • 78 Путин гол до кръста на пони

    1 0 Отговор
    Нашите братя украинците са добре дошли в РуSSкий мир. Ясно се виждат превъзходствата на живота в РуSSия.

    Коментиран от #81

    15:32 17.01.2026

  • 79 Историк

    3 2 Отговор

    До коментар #57 от "6000 замразени бандеровци":

    6000 нищо не е, гледай при противника какво се случва. Русия е абсолютен световен шампион по даване на жертви. Във всички войни, в които е участвала Русия, тя е рекордьор по даване не жертви, и то десетки милиони убити руснаци. Такава си е руско-съветската военна тактика, броят на собствените им жертви няма значение и хвърлят напред, противника да си хаби боеприпасите по тях. Същото е и сега в Украйна, затова са 6 пъти повече убитите руснаци.

    15:32 17.01.2026

  • 80 Княз Вандал Новгородски

    2 1 Отговор
    Но и на мен ми е странно защо в СВО бункерното прави мобилизация и изкара всички затворници,а 11та година боксува в донбас!

    15:33 17.01.2026

  • 81 Тодор Колев

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Путин гол до кръста на пони":

    След Голодомор 1, Голодомор 2 и Четиригодишната специална операция, украинците остават вечно признателни на братския руски народ!

    15:34 17.01.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #77 от "Княз Вандал Новгородски":

    "На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "

    Коментиран от #90

    15:34 17.01.2026

  • 84 @@@

    3 0 Отговор
    Укри, беше ви много хубаво,
    когато ядохте меда и ви залъгваха със средства и стоки,
    сега следва жилото на англосаксите!
    Украйна стана жертва на Омразата на Англосаксите
    към Християнството и Русия!

    Коментиран от #89, #93

    15:35 17.01.2026

  • 85 Задунаец

    1 0 Отговор
    И ние чакаме с отворени обятия, благата на русския мир да се изсипят над България!

    15:36 17.01.2026

  • 86 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Княз Вандал Новгородски":

    бункepния не го мисли, той неговат си я е опе къл. Както и зeлю, мъpсyла, тромб, мepц, макa рон, кая, сu и т. н. Обикновените хора страдат и остават по пошетата.

    Коментиран от #94

    15:36 17.01.2026

  • 87 До оняДебил

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Докато не висне ЗеленияНаркоман от бункера,
    няма да има мир в ЕС.

    Коментиран от #92

    15:37 17.01.2026

  • 88 Механик

    4 1 Отговор
    Удрииии! Удри яко и да не ти пука!
    Нека вият от безпомощност украинските бандерки! Той им не трябва на тях. Не им е студено. Те са подгрели на майдана.
    Бяхте им дали газ почти без пари. Бяхте им построили атомни централи и им ги п одарихте, те искаха да ви качат по клоновете. Щяха да ви зануляват и да в и разпадат на феоди. За това, удрииииииййййййййй!

    15:38 17.01.2026

  • 89 Мумията от Красная плашчад

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "@@@":

    Никой не обича християнството повече от руския челавек. Затова и аз лежа на площада и се вият опашки от християни да ми се поклонят!

    Коментиран от #91

    15:38 17.01.2026

  • 90 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Мишел":

    а лопатите и пералните не свършват ли? Какво показват сателитите?

    15:38 17.01.2026

  • 91 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Мумията от Красная плашчад":

    Така е, но важното е, че дворците на кабаев са непокътнати, за ватата на никой не му пука!

    15:39 17.01.2026

  • 92 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "До оняДебил":

    За това Зеленски обикаля света, а ботокса се крие по мазетата

    Коментиран от #96

    15:40 17.01.2026

  • 93 Християнин

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "@@@":

    Християнството означава като срещнеш някой да го пребиеш, да му запалиш къщата и да му прибереш пералнята, телевизора и тоалетната чиния.

    15:41 17.01.2026

  • 94 Механик

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Георги":

    Обикновени хора няма в укрия. Там всички са необикновени.
    На майдана кой скачаше? Кой люскаше тенджерите и викаше "москаляку на гиляку"? М?
    Не беше зеленски и Кая. Обикновените, НЕОБИКНОВЕНИ руснаци искаха да с е къпят в руска кръв и да разпадат "москалията".
    Сега ще ги дъндят, ще седят гладни и на студено, защото са точно толкова виновни и те.

    Коментиран от #95

    15:42 17.01.2026

  • 95 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "Механик":

    винаги заради една шепа центаджии/рубладжии го отнасят всички.

    15:44 17.01.2026

  • 96 Механик

    0 1 Отговор

    До коментар #92 от "Механик":

    Колега, Зеленски обикаля като гладен по.ми.яр и проси като дърта, брадясала ромка.
    А наПутин му постилат червен килим и го охраняват с изтребители.
    Кога Зели се е качвал в колата на Тръмп? Никога. И никога няма да бъде поканен. Винаги ще седи в ъгъла прав и ще го наритват като проскубано ку.че.

    15:44 17.01.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Краят на една ера

    0 0 Отговор
    " Проектът на Путин да направи Русия отново една от великите сили каквато е била СССР, се срина окончателно. Руският президент не успява да защити съюзниците си във Венецуела и Иран от неочаквано конфронтационния американски президент Доналд Тръмп. Докато Русия регистрира колосални загуби на жива сила в Украйна, без никакви изгледи за успех, мрежата от съюзници, която Путин изграждаше две десетилетия, сега бързо се разпада под натиска на САЩ. "

    15:49 17.01.2026

  • 99 Българин

    0 0 Отговор
    Който не обича Русия, много има да страда.
    Сега в Украйна, скоро и в ивропката!

    15:54 17.01.2026

