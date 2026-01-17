Руски удари по газова инфраструктура задълбочават енергийната криза в Украйна

Русия е нанесла през нощта нов удар по съоръжения за добив на природен газ в Украйна, съобщи украинската енергийна компания „Нафтогаз“, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

По данни на дружеството това е шестата подобна атака само в рамките на последната седмица.

От компанията определиха ударите като целенасочени атаки срещу гражданската инфраструктура. „Целта е украинците да останат без газ и отопление през зимния период“, се казва в съобщение, публикувано в канала на „Нафтогаз“ в „Телеграм“.

Украйна в момента преживява най-сериозната си енергийна криза от началото на войната. Енергийният сектор е под силен натиск заради постоянните руски обстрели, екстремно ниските температури и натрупаните щети от предишни атаки, които допълнително затрудняват поддържането на стабилни доставки.