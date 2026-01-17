Руски удари по газова инфраструктура задълбочават енергийната криза в Украйна

Русия е нанесла през нощта нов удар по съоръжения за добив на природен газ в Украйна, съобщи украинската енергийна компания „Нафтогаз“, цитирана от Ройтерс, предава БТА.
По данни на дружеството това е шестата подобна атака само в рамките на последната седмица.
От компанията определиха ударите като целенасочени атаки срещу гражданската инфраструктура. „Целта е украинците да останат без газ и отопление през зимния период“, се казва в съобщение, публикувано в канала на „Нафтогаз“ в „Телеграм“.
Украйна в момента преживява най-сериозната си енергийна криза от началото на войната. Енергийният сектор е под силен натиск заради постоянните руски обстрели, екстремно ниските температури и натрупаните щети от предишни атаки, които допълнително затрудняват поддържането на стабилни доставки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По бандерите
Коментиран от #13
14:39 17.01.2026
2 татунчо 🍌
14:40 17.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #17
14:40 17.01.2026
4 гошо пияндето
14:40 17.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 оня с коня
Коментиран от #87
14:41 17.01.2026
7 Един
14:41 17.01.2026
8 като лижеш
До коментар #3 от "Последния Софиянец":си скрий езика че се вижда пенята от срермата
14:41 17.01.2026
9 а бе мачока
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":никой ли не ти подфръли коричка лебец у тоя студ та мяучкаш на гладно
14:42 17.01.2026
10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
Коментиран от #29
14:43 17.01.2026
11 Времето
14:43 17.01.2026
12 Сатана Z
14:44 17.01.2026
13 град София
До коментар #1 от "По бандерите":Каквито и удари да прави Русия, нямат никакъв ефект за постигането на целта й. На всички вече е ясно, че Русия няма как да изпълни целта си и да спечели тази война. Това и всички в Русия го знаят. Но Путин няма как да спре войната, няма избор, защото последствията за него могат да му костват и живота, а не само свалянето от власт. Затова предпочита да продължи да жертва още милиони руснаци и да се надява САЩ и Европа, да спрат военната помощ за Украйна.
Коментиран от #21
14:44 17.01.2026
14 Димяща ушанка
Коментиран от #23
14:44 17.01.2026
15 Времето
14:45 17.01.2026
16 Да живеят най-великите лидери и сили
Европейските и краварските управители да внимават, че ще ги научим на обноски.
Мачкайте украинските радиоактивни глави.
Коментиран от #32
14:45 17.01.2026
17 дончичо
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Последният няма да стане първи,а ще бъде похоронен на горубленско кладбище
14:46 17.01.2026
18 руската мечка
14:46 17.01.2026
19 Атина Палада
Коментиран от #20
14:46 17.01.2026
20 дончичо
До коментар #19 от "Атина Палада":Така е, терористите и рабите им трябва да са в дървени сандъци, потомствено.
Коментиран от #30
14:47 17.01.2026
21 гора Яна
До коментар #13 от "град София":Софиянчето ,от поне на 3 туби от софето , що не си дадеш почивка и не спреш да драскаш по сайтовете ?! Сам ти ли не си разбрал , че урките вече са в праисторическо време благодарение на руснаците ?! Без топло , на тъмно ....А сме 21 -ви век , ако не знаеш ...
14:47 17.01.2026
22 Морски
14:49 17.01.2026
23 гора Яна
До коментар #14 от "Димяща ушанка":Те и 2022 тръгнаха да влизат, но Залужни ги върна всичките в торби за смет!
14:49 17.01.2026
24 Вашето мнение
Коментиран от #34
14:50 17.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Страшна работа тия
14:51 17.01.2026
27 Това
Коментиран от #45
14:51 17.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Вашето мнение
До коментар #10 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":Наскоро бях до европарламента по работа. Нямаш си представа колко си приличате. Ти, депутати, прислуга и джурналя. Всички са зомбирани русофоби, на горния етаж няма никой, само заучени клишета. Ползват паметта си за да изфъфлят някой лозунг. Има един мисирчок от бтв, оно е върха на сладоледа. Барнала се е като двойник на мърцула, същите мимики, същите фрази, пълна трагедия и обезличаване.
14:52 17.01.2026
30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #20 от "дончичо":Ама укробите са в черни чували.
Коментиран от #35
14:53 17.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тук си в много голяма заблуда
До коментар #16 от "Да живеят най-великите лидери и сили":От изброените само Си е сред Великите сила. А най-великата сила в света е коя е - естествено, че САЩ.
14:55 17.01.2026
33 Няма предсказания защото
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":не ми пука дали имат газ отопление гориво и дали въобще са живи. При вашата измислена пропаганда че побеждавате сутрин обед и вечер не обръщам внимание на глупостите ви грам.
Ако се опитваш да реанимираш един полуразложен труп със сигурност няма да успееш.
Послепис.... Не съм путинист а реалист
14:56 17.01.2026
34 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов
До коментар #24 от "Вашето мнение":Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.
😆
14:56 17.01.2026
35 Вашето мнение
До коментар #30 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":От 64км колона пред Киев със зор се прибра половината, останалата още гние по украинските поля, а нат 1.5 милиона вата е в чували
Коментиран от #46
14:56 17.01.2026
36 Българският народ подкрепя Украйна !
Като не успяват да постигнат превес на фронта, удрят тила за да ударят цивилното население и да ерозират отвътре решимостта на украинския народ.
Украйна съзнателно избягва да удря по невралгични точки от руската критична инфраструктура, които могат да засегнат гражданското население, въпреки че такива съществуват и биха създали огромни проблеми за Москва и Санкт Петербург.
Украинците не атакуват цивилни цели – нито пряко, нито косвено.
Затова в Европа и в България започна спешна кампания за помощ на украинския народ в тези драматични дни.
От Украйна ясно казаха от какво имат нужда:
генератори с различна мощност;
акумулаторни и батерийни устройства;
отоплителни уреди;
грейки;
стари, но запазени вълнени одеяла;
всичко, което може да помогне на хора, останали без ток и без топлина.
С каквото можете. Сега.
Това не е абстрактна геополитика – това са хора, които замръзват.
Коментиран от #42
14:56 17.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Вашето мнение
До коментар #36 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Колко заплати приведе ти по заръка на парапета?
15:00 17.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Вашето мнение
До коментар #41 от "Последния Софиянец":Тьота е пияна от снощи, не върви СВОто уж па план.
15:01 17.01.2026
45 Руснаците, ако искат да
До коментар #27 от "Това":успяват и да побеждават, трябва да правят операции като Тръмп, без нито един загинал американец. А не да жертват десетки милиони руснаци, за тоя дето духа и накрая - нищо. После 30 години не могат да възстановят Русия. Не се прави така.
Коментиран от #48
15:02 17.01.2026
46 Укра без ръце
До коментар #35 от "Вашето мнение":Аз съм добре, топло ми е на ръцете.
15:03 17.01.2026
47 Вашето мнение
15:03 17.01.2026
48 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #45 от "Руснаците, ако искат да":Блатарите са технологично в 19ти век, бункерното се изложи пак
Коментиран от #60
15:04 17.01.2026
49 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #38 от "хаха🤣":Укродебилите са на друго мнение. 😁😁😁
15:05 17.01.2026
50 Княз Вандал Новгородски
Фидел Кастро 1992 г.
15:05 17.01.2026
51 Княз Вандал Новгородски
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #55, #64
15:05 17.01.2026
52 Курти
Коментиран от #73
15:05 17.01.2026
53 Тока в Украйна е 96%
15:05 17.01.2026
54 Княз Вандал Новгородски
15:05 17.01.2026
55 Курти
До коментар #51 от "Княз Вандал Новгородски":Ибре курорте
15:06 17.01.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 6000 замразени бандеровци
До коментар #38 от "хаха🤣":Не ни питай нас.
Коментиран от #62, #79
15:11 17.01.2026
58 Ъъъъъъъ
Ако беше само енергийната криза, а то.... Нали знаете какво казало кучето?
Кое ми е наред, че и м.... те ми да са отпред?
15:12 17.01.2026
59 Георги
15:13 17.01.2026
60 Княз Вандал Новгородски
До коментар #48 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Те щом изкараха магаретата и затворниците на първата година от войната смятай, бункерното си мислеше, че са втората армия, а се оказа почти последната!
Коментиран от #63, #74
15:16 17.01.2026
61 Георги
До коментар #56 от "Хохо Бохо":АЗ МОЯТА СИ Я ДАРЯВАМ НА ТЬОТА, тя ни е обещала след победа да ни е върне тройно, в златни рубли!
15:17 17.01.2026
62 Ъъъъъъъ
До коментар #57 от "6000 замразени бандеровци":1.5 милиона блатни изпушиха през комините на крематорките в името на дворците и яатите на кабаев.
15:18 17.01.2026
63 Ъъъъъъ
До коментар #60 от "Княз Вандал Новгородски":Ми като са "последната армия" , що не отидете да ги набиете? М?
Коментиран от #66, #71
15:21 17.01.2026
64 Ха-ха
До коментар #51 от "Княз Вандал Новгородски":По твоите данни излиза, че убитите руски войници са над 10 милиона, 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #67, #77
15:23 17.01.2026
65 Павел Пенев
15:24 17.01.2026
66 Ха-ха
До коментар #63 от "Ъъъъъъ":Е не виждаш ли кво чувализиране им прави Сирски, колкото пратят толкова им върне в чували, за какво са ви изкарали да ревете от заран за жълти денги!
Коментиран от #68
15:24 17.01.2026
67 Павел Пенев
До коментар #64 от "Ха-ха":жертвите са поне 5-7 към едно в полза на блатните мужици, то за това бункерното направи мобилизация още септември 2022ра, от тогава не е спирала, няма такъв позор за копейките!
15:25 17.01.2026
68 Ъъъъъъъъ
До коментар #66 от "Ха-ха":"Е не виждаш ли кво чувализиране им прави Сирски.."
Къде това? На плейстейшъна ли?
15:26 17.01.2026
69 КОБЗОН 🤩666🤩
Коментиран от #75
15:26 17.01.2026
70 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
15:27 17.01.2026
71 Княз Вандал Новгородски
До коментар #63 от "Ъъъъъъ":Зеленски се справя отлично, бункерното няма да плаши с ЯО и орешници , ако му вървеше на фронта!
Коментиран от #82, #86
15:27 17.01.2026
72 Опорка
Коментиран от #76
15:27 17.01.2026
73 Розовото пони Путин
До коментар #52 от "Курти":Имаме ток в бункера, след тая война само тока ще ни остане в Русия. Хора, бензин, самолети, хляб, танкове, картофи и всичко останало - нет 🌈😅
15:27 17.01.2026
74 Княз Вандал Новгородски
До коментар #60 от "Княз Вандал Новгородски":Ха ха. Пак ли ти ве пееддрр00, не стига че обичаш да хапваш саламчета а си и одговаряш сам с чужди никове. Набора те очаква отново, ха ха
15:27 17.01.2026
75 Ъъъъъъъъ
До коментар #69 от "КОБЗОН 🤩666🤩":Крематориумите в блатата пушат 24/7, а копейките си мислят, че всичко е по план!
15:28 17.01.2026
76 Княз Вандал Новгородски
До коментар #72 от "Опорка":А купянск го взимат за 5ти път, поне така се хвали ботокса!
15:29 17.01.2026
77 Княз Вандал Новгородски
До коментар #64 от "Ха-ха":Ха ха, руските загуби са 15 пъти по малко. Спри да пиеш белина, не ти влияе добре на мозъка
Коментиран от #83
15:29 17.01.2026
78 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #81
15:32 17.01.2026
79 Историк
До коментар #57 от "6000 замразени бандеровци":6000 нищо не е, гледай при противника какво се случва. Русия е абсолютен световен шампион по даване на жертви. Във всички войни, в които е участвала Русия, тя е рекордьор по даване не жертви, и то десетки милиони убити руснаци. Такава си е руско-съветската военна тактика, броят на собствените им жертви няма значение и хвърлят напред, противника да си хаби боеприпасите по тях. Същото е и сега в Украйна, затова са 6 пъти повече убитите руснаци.
15:32 17.01.2026
80 Княз Вандал Новгородски
15:33 17.01.2026
81 Тодор Колев
До коментар #78 от "Путин гол до кръста на пони":След Голодомор 1, Голодомор 2 и Четиригодишната специална операция, украинците остават вечно признателни на братския руски народ!
15:34 17.01.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Мишел
До коментар #77 от "Княз Вандал Новгородски":"На Кремъл ще са необходими поне 85 години, за да превземе Украйна. Въпреки е изключително бавния темп на напредване на руските сили, темпът на нарастване на руските жертви е много голям. Към 15 декември, сателитните данни показват, че броят на убитите руснаци може да е достигнал до 1,8 милиона жертви, което е 7 пъти повече от украинските жертви. "
Коментиран от #90
15:34 17.01.2026
84 @@@
когато ядохте меда и ви залъгваха със средства и стоки,
сега следва жилото на англосаксите!
Украйна стана жертва на Омразата на Англосаксите
към Християнството и Русия!
Коментиран от #89, #93
15:35 17.01.2026
85 Задунаец
15:36 17.01.2026
86 Георги
До коментар #71 от "Княз Вандал Новгородски":бункepния не го мисли, той неговат си я е опе къл. Както и зeлю, мъpсyла, тромб, мepц, макa рон, кая, сu и т. н. Обикновените хора страдат и остават по пошетата.
Коментиран от #94
15:36 17.01.2026
87 До оняДебил
До коментар #6 от "оня с коня":Докато не висне ЗеленияНаркоман от бункера,
няма да има мир в ЕС.
Коментиран от #92
15:37 17.01.2026
88 Механик
Нека вият от безпомощност украинските бандерки! Той им не трябва на тях. Не им е студено. Те са подгрели на майдана.
Бяхте им дали газ почти без пари. Бяхте им построили атомни централи и им ги п одарихте, те искаха да ви качат по клоновете. Щяха да ви зануляват и да в и разпадат на феоди. За това, удрииииииййййййййй!
15:38 17.01.2026
89 Мумията от Красная плашчад
До коментар #84 от "@@@":Никой не обича християнството повече от руския челавек. Затова и аз лежа на площада и се вият опашки от християни да ми се поклонят!
Коментиран от #91
15:38 17.01.2026
90 Георги
До коментар #83 от "Мишел":а лопатите и пералните не свършват ли? Какво показват сателитите?
15:38 17.01.2026
91 Георги
До коментар #89 от "Мумията от Красная плашчад":Така е, но важното е, че дворците на кабаев са непокътнати, за ватата на никой не му пука!
15:39 17.01.2026
92 Механик
До коментар #87 от "До оняДебил":За това Зеленски обикаля света, а ботокса се крие по мазетата
Коментиран от #96
15:40 17.01.2026
93 Християнин
До коментар #84 от "@@@":Християнството означава като срещнеш някой да го пребиеш, да му запалиш къщата и да му прибереш пералнята, телевизора и тоалетната чиния.
15:41 17.01.2026
94 Механик
До коментар #86 от "Георги":Обикновени хора няма в укрия. Там всички са необикновени.
На майдана кой скачаше? Кой люскаше тенджерите и викаше "москаляку на гиляку"? М?
Не беше зеленски и Кая. Обикновените, НЕОБИКНОВЕНИ руснаци искаха да с е къпят в руска кръв и да разпадат "москалията".
Сега ще ги дъндят, ще седят гладни и на студено, защото са точно толкова виновни и те.
Коментиран от #95
15:42 17.01.2026
95 Георги
До коментар #94 от "Механик":винаги заради една шепа центаджии/рубладжии го отнасят всички.
15:44 17.01.2026
96 Механик
До коментар #92 от "Механик":Колега, Зеленски обикаля като гладен по.ми.яр и проси като дърта, брадясала ромка.
А наПутин му постилат червен килим и го охраняват с изтребители.
Кога Зели се е качвал в колата на Тръмп? Никога. И никога няма да бъде поканен. Винаги ще седи в ъгъла прав и ще го наритват като проскубано ку.че.
15:44 17.01.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Краят на една ера
15:49 17.01.2026
99 Българин
Сега в Украйна, скоро и в ивропката!
15:54 17.01.2026