Шефът на Ryanair: Доналд Тръмп е идиот

Главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри отправи остри критики към президента на САЩ Доналд Тръмп, като го нарече "лъжец" и заяви, че той е "исторически неправ" по редица ключови геополитически въпроси през 2026 г. В интервю за Politico О'Лиъри обвини Тръмп, че не подкрепя Украйна срещу Русия и че налаганите от него мита са разклатили глобалната търговия.
"Смятам, че Тръмп е исторически неправ по отношение на Украйна и Русия, както и по въпроса за митата", заяви О'Лиъри, като все пак призна, че американският президент има основание да критикува европейските държави, че не отделят достатъчно средства за отбрана. Ръководителят на Ryanair добави, че макар по убеждения да се определя като "естествен републиканец", не би подкрепил партия, ръководена от Тръмп. "Нямам никакво доверие в Тръмп, който многократно се е доказвал като лъжец", каза той.
Изказванията на О'Лиъри са рядък пример за открита атака срещу Тръмп от страна на корпоративния свят, който по правило избягва конфронтация с американския президент. Позицията му обаче е до известна степен защитена от факта, че Ryanair няма планове за полети през Атлантика и е сред най-големите клиенти на Boeing.
В същото интервю О'Лиъри настоя Европейският съюз да защити по-активно единния пазар и да намали "глупавите пътнически данъци" и регулации, които според него подкопават конкурентоспособността на европейските компании. Той определи Европейския парламент като "говорилня на идиоти", критикувайки предложенията за увеличаване на данъците върху авиацията и за разширяване на правата на пътниците, включително безплатен допълнителен багаж.
На фона на предложеното повишение на авиационния данък в Белгия, Ryanair обяви, че ще съкрати с един милион местата си на летище Шарлероа през 2026 г., а през 2027 г. ще намали още капацитета си и броя на базираните самолети. Вместо това О'Лиъри призова схемата за търговия с въглеродни емисии на ЕС да бъде разширена и върху дългите полети извън Съюза, включително до САЩ, Азия и страните от Персийския залив.
По думите му подобна мярка би била истински тест за екологичната политика на ЕС, но тя едва ли ще бъде реализирана, докато Тръмп е в Белия дом, тъй като би предизвикала директен сблъсък с Вашингтон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дони съчмата
20:40 16.01.2026
2 Е все някой трябва да го нахрани
20:41 16.01.2026
3 Ганчев
20:42 16.01.2026
4 ?????
20:42 16.01.2026
5 Даниел Немитов
Коментиран от #30
20:43 16.01.2026
6 Факт
20:44 16.01.2026
7 Българин ..
20:44 16.01.2026
8 Тик- Ток
20:46 16.01.2026
9 Да,бе
20:47 16.01.2026
10 Нашите върховни главнокомандващи
20:47 16.01.2026
11 Пич
Коментиран от #18, #25
20:47 16.01.2026
12 Kaлпазанин
20:47 16.01.2026
13 Голям смех
20:51 16.01.2026
14 Икономист
20:51 16.01.2026
15 Но има
20:52 16.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Цомчо Плюнката
Коментиран от #19
20:54 16.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Браво Мими
До коментар #16 от "Mими Кучева🐕🦺":И аз на млади години правих чук-чук на с Линда Еванджелиста но след това се събуждах облян в.....
21:01 16.01.2026
22 нпо агент
21:03 16.01.2026
23 РЕАЛИСТ
21:04 16.01.2026
24 Бг гражданин
21:05 16.01.2026
25 Голям
До коментар #11 от "Пич":Всъщност бившият президент Обама е един достоен и умен човек с ораторски умения. Нямам представа как такъв отпадък, като Тръмп стана президент на Америка, а тя жена му Мелания все още,... дори и след толкова години не може да говори английски, говори го като спъната крава...за да стане президент такъв отпадък, по всяка вероятност има помощ от руските служби с едничката цел да провалят Америка... и полека-лека нещата вървят натам. Представям си как му се смеят в Кремъл на изцепките, които прави ежедневно, като знаят, че те са го сложили там.
21:06 16.01.2026
26 И кому е нужно ,да лъжете...?!
А казва -,,Тръмп е лъжец!"...!
21:12 16.01.2026
27 Гошо
21:18 16.01.2026
28 Ооо
21:24 16.01.2026
29 Озирис
21:41 16.01.2026
30 Симпатизант
До коментар #5 от "Даниел Немитов":АЗ бих бил горд да работя за Президента В. Путин, спасителят на съвременна Русия от атланто-фашизма
21:47 16.01.2026