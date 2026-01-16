Новини
Шефът на Ryanair: Доналд Тръмп е идиот

16 Януари, 2026 20:38 2 159 30

Изказванията на О'Лиъри са рядък пример за открита атака срещу Тръмп от страна на корпоративния свят, който по правило избягва конфронтация с американския президент

Главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри отправи остри критики към президента на САЩ Доналд Тръмп, като го нарече "лъжец" и заяви, че той е "исторически неправ" по редица ключови геополитически въпроси през 2026 г. В интервю за Politico О'Лиъри обвини Тръмп, че не подкрепя Украйна срещу Русия и че налаганите от него мита са разклатили глобалната търговия.

"Смятам, че Тръмп е исторически неправ по отношение на Украйна и Русия, както и по въпроса за митата", заяви О'Лиъри, като все пак призна, че американският президент има основание да критикува европейските държави, че не отделят достатъчно средства за отбрана. Ръководителят на Ryanair добави, че макар по убеждения да се определя като "естествен републиканец", не би подкрепил партия, ръководена от Тръмп. "Нямам никакво доверие в Тръмп, който многократно се е доказвал като лъжец", каза той.

Изказванията на О'Лиъри са рядък пример за открита атака срещу Тръмп от страна на корпоративния свят, който по правило избягва конфронтация с американския президент. Позицията му обаче е до известна степен защитена от факта, че Ryanair няма планове за полети през Атлантика и е сред най-големите клиенти на Boeing.

В същото интервю О'Лиъри настоя Европейският съюз да защити по-активно единния пазар и да намали "глупавите пътнически данъци" и регулации, които според него подкопават конкурентоспособността на европейските компании. Той определи Европейския парламент като "говорилня на идиоти", критикувайки предложенията за увеличаване на данъците върху авиацията и за разширяване на правата на пътниците, включително безплатен допълнителен багаж.

На фона на предложеното повишение на авиационния данък в Белгия, Ryanair обяви, че ще съкрати с един милион местата си на летище Шарлероа през 2026 г., а през 2027 г. ще намали още капацитета си и броя на базираните самолети. Вместо това О'Лиъри призова схемата за търговия с въглеродни емисии на ЕС да бъде разширена и върху дългите полети извън Съюза, включително до САЩ, Азия и страните от Персийския залив.

По думите му подобна мярка би била истински тест за екологичната политика на ЕС, но тя едва ли ще бъде реализирана, докато Тръмп е в Белия дом, тъй като би предизвикала директен сблъсък с Вашингтон.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 дони съчмата

    28 9 Отговор
    САЩ продадоха първата пратка откраднат венецуелски петрол, записвайки печалба от 500 милиона долара. Приходите от продажбата се поставят в сметки, контролирани от Вашингтон.

    20:40 16.01.2026

  • 2 Е все някой трябва да го нахрани

    31 5 Отговор
    Този педофил Тръмп с късата пишка

    20:41 16.01.2026

  • 3 Ганчев

    9 18 Отговор
    ЕС трябва да достигнат 5 % за въоръжаване.Тук мистър Тръмп е прав.

    20:42 16.01.2026

  • 4 ?????

    7 0 Отговор
    Даже ми е интересно кво ще е е.

    20:42 16.01.2026

  • 5 Даниел Немитов

    15 14 Отговор
    Еми трудно е, да не се съгласи човек с шефа на Раянеър! Ама то и отпреди беше ясно - само такъв може да стане агент на Путин.

    Коментиран от #30

    20:43 16.01.2026

  • 6 Факт

    18 1 Отговор
    Ала-Бала-Портокала!

    20:44 16.01.2026

  • 7 Българин ..

    16 2 Отговор
    Докато умните се наумуват! Лудите се налудуват! Българска поговорка! Имаше преди 60 години български книжен герой/ПЕРКО НАУМОВ/

    20:44 16.01.2026

  • 8 Тик- Ток

    26 5 Отговор
    Бай Донни ,тъпо ционистко прасе на каишка при Натаняху ,който му пази снимките в сейфа си от списъка на Епстиин

    20:46 16.01.2026

  • 9 Да,бе

    16 4 Отговор
    Айде ся,кой няма да превърти,като е станал президент на хегемон,който вече не е и сянката си...Особено нарцис с ментални увреждания.

    20:47 16.01.2026

  • 10 Нашите върховни главнокомандващи

    15 10 Отговор
    Урсула и останалите розови понита са толкова изплашени че няма да посмеят даже и да изцвилят а този ужилен от Тръмп ниско разряден бизнесмен се напъва да промени отношението на батето към смъртта на Украйна. Ако такива като него бяха умни и щяха да бъдат президенти на съединените щати на мястото на Тръмп. Ако моите работници в провинцията бяха по-умни от мен щяха да стоят в момента пред камината на огромната ми къща в София и да ми дават разпореждания а не обратното

    20:47 16.01.2026

  • 11 Пич

    15 4 Отговор
    Че то , ако някой е нормален , никога не го назначават за президент на САЩ !!! В последните години стават само за да им се посмеем !!!

    Коментиран от #18, #25

    20:47 16.01.2026

  • 12 Kaлпазанин

    11 4 Отговор
    И двамата сте идиоти ,

    20:47 16.01.2026

  • 13 Голям смех

    11 2 Отговор
    Абсолютно съм съглсен.... идиот с картечница, който трябва да се усмири.

    20:51 16.01.2026

  • 14 Икономист

    10 1 Отговор
    Търговия с въглероддни емисии !Американец би възкликнал Уотта булл6иттт ,а руснак би казал :Какая та Херня,блиаттт !Да си дойдем на думата ,едни компании плащат едни суми които пък едни мо6етта директно лапаттт.Къде е бизнес логиката в случая ?

    20:51 16.01.2026

  • 15 Но има

    5 1 Отговор
    нобелов медал !Ти ри рам рам рам ...

    20:52 16.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цомчо Плюнката

    1 7 Отговор
    Руснаците са неможачи .

    Коментиран от #19

    20:54 16.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Браво Мими

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    И аз на млади години правих чук-чук на с Линда Еванджелиста но след това се събуждах облян в.....

    21:01 16.01.2026

  • 22 нпо агент

    5 0 Отговор
    Европейския парламент и урсуля като "говорилня на идиоти"

    21:03 16.01.2026

  • 23 РЕАЛИСТ

    4 4 Отговор
    Намери се човек с топки, който да каже, че " царят е гол" . Аз като писах същото тук , бях заличен.

    21:04 16.01.2026

  • 24 Бг гражданин

    6 4 Отговор
    Закрийте тая нискотарифна компания и ще миряса тоя евроатлантик... откога всякви отрепки си позволяват да плюят президента на САЩ?! Даже и наши " разбирачи".

    21:05 16.01.2026

  • 25 Голям

    2 12 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Всъщност бившият президент Обама е един достоен и умен човек с ораторски умения. Нямам представа как такъв отпадък, като Тръмп стана президент на Америка, а тя жена му Мелания все още,... дори и след толкова години не може да говори английски, говори го като спъната крава...за да стане президент такъв отпадък, по всяка вероятност има помощ от руските служби с едничката цел да провалят Америка... и полека-лека нещата вървят натам. Представям си как му се смеят в Кремъл на изцепките, които прави ежедневно, като знаят, че те са го сложили там.

    21:06 16.01.2026

  • 26 И кому е нужно ,да лъжете...?!

    8 2 Отговор
    Шефът на Ryanair не казва- ,,Тръмп е идиот"...?!
    А казва -,,Тръмп е лъжец!"...!

    21:12 16.01.2026

  • 27 Гошо

    1 2 Отговор
    " Той определи Европейския парламент като "говорилня на идиоти", критикувайки предложенията за увеличаване на данъците върху авиацията и за разширяване на правата на пътниците, включително безплатен допълнителен багаж." Е те тука го стега чепика тоя ,а не Тръмп

    21:18 16.01.2026

  • 28 Ооо

    1 2 Отговор
    Дания, ЕС и Тръмп са го настъпили здраво тоя и той квичи: всички са идиоти! Нямал бил планове за полети към Арктика за сега, да, ама за сега.

    21:24 16.01.2026

  • 29 Озирис

    1 0 Отговор
    О’Лиъри е железен и като аргументи и като позиция

    21:41 16.01.2026

  • 30 Симпатизант

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Даниел Немитов":

    АЗ бих бил горд да работя за Президента В. Путин, спасителят на съвременна Русия от атланто-фашизма

    21:47 16.01.2026