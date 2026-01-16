Шефът на Ryanair: Доналд Тръмп е идиот

Главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри отправи остри критики към президента на САЩ Доналд Тръмп, като го нарече "лъжец" и заяви, че той е "исторически неправ" по редица ключови геополитически въпроси през 2026 г. В интервю за Politico О'Лиъри обвини Тръмп, че не подкрепя Украйна срещу Русия и че налаганите от него мита са разклатили глобалната търговия.

"Смятам, че Тръмп е исторически неправ по отношение на Украйна и Русия, както и по въпроса за митата", заяви О'Лиъри, като все пак призна, че американският президент има основание да критикува европейските държави, че не отделят достатъчно средства за отбрана. Ръководителят на Ryanair добави, че макар по убеждения да се определя като "естествен републиканец", не би подкрепил партия, ръководена от Тръмп. "Нямам никакво доверие в Тръмп, който многократно се е доказвал като лъжец", каза той.

Изказванията на О'Лиъри са рядък пример за открита атака срещу Тръмп от страна на корпоративния свят, който по правило избягва конфронтация с американския президент. Позицията му обаче е до известна степен защитена от факта, че Ryanair няма планове за полети през Атлантика и е сред най-големите клиенти на Boeing.

В същото интервю О'Лиъри настоя Европейският съюз да защити по-активно единния пазар и да намали "глупавите пътнически данъци" и регулации, които според него подкопават конкурентоспособността на европейските компании. Той определи Европейския парламент като "говорилня на идиоти", критикувайки предложенията за увеличаване на данъците върху авиацията и за разширяване на правата на пътниците, включително безплатен допълнителен багаж.

На фона на предложеното повишение на авиационния данък в Белгия, Ryanair обяви, че ще съкрати с един милион местата си на летище Шарлероа през 2026 г., а през 2027 г. ще намали още капацитета си и броя на базираните самолети. Вместо това О'Лиъри призова схемата за търговия с въглеродни емисии на ЕС да бъде разширена и върху дългите полети извън Съюза, включително до САЩ, Азия и страните от Персийския залив.

По думите му подобна мярка би била истински тест за екологичната политика на ЕС, но тя едва ли ще бъде реализирана, докато Тръмп е в Белия дом, тъй като би предизвикала директен сблъсък с Вашингтон.