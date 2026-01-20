Новини
Ще удари ли Тръмп отвъд южната граница? Мексико успокоява след последната военна активност на САЩ в района

20 Януари, 2026 08:18 788 8

Правителството на САЩ предостави точни координати за мястото, където действа, а мексиканските власти издадоха изявление, в което се казва, че предупреждението на FAA няма последици за Мексико

Ще удари ли Тръмп отвъд южната граница? Мексико успокоява след последната военна активност на САЩ в района - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум успокои опасенията в понеделник относно последната активност на американските военни в близост до Мексико, съобщава АП.

В петък Федералната авиационна администрация на САЩ призова американските оператори на самолети да "проявяват повишено внимание", когато летят над източната част на Тихия океан близо до Мексико, Централна Америка и части от Южна Америка, позовавайки се на "военни дейности".

Президентът заяви, че нейната администрация е изчакала няколко часа, докато правителството на САЩ предостави "писмено" уверение, че няма да има никакви военни полети на САЩ над мексиканска територия. Тя каза, че правителството на САЩ не е предупредило Мексико за никакви военни операции.

Правителството на САЩ предостави точни координати за мястото, където действа, а мексиканските власти издадоха изявление, в което се казва, че предупреждението на FAA няма последици за Мексико.

След това в социалните медии започнаха да се разпространяват снимки на американски военнотранспортен самолет на пистата на летището в Толука, на около 63 километра западно от Мексико Сити.

Сенатор Клементе Кастанеда от опозиционната партия "Гражданско движение" в социалната платформа X поиска обяснение от правителството.

Сенатът на Мексико би трябвало да одобри изпращането на мексикански войски в чужбина или допускането на чуждестранни войски в Мексико.

Шейнбаум го описа като "логистична" операция, която не изисква одобрение от Сената.

"Самолетът на Съединените щати кацна, държавни служители се качиха на този самолет и отидоха (в САЩ) за обучение", каза Шейнбаум. "Кой разреши това? Министърът на отбраната."

Нейният кабинет по сигурността публикува в X в неделя вечерта, че подобни тренировъчни операции "се извършват в съответствие с установените протоколи и при спазване на двустранните споразумения за сътрудничество".

И двете събития подчертаха чувствителността, създадена не само от едностранните действия на администрацията на Тръмп за залавяне на тогавашния президент на Венецуела Николас Мадуро по-рано този месец, но и от последвалото подновяване на предложенията и заплахите за предприемане на преки военни действия срещу наркокартелите в Мексико.

Шейнбаум и Тръмп говориха отново миналата седмица по темата. И двете правителства продължават да заявяват, че ще си сътрудничат по въпросите на сигурността, като Мексико подчертава, че няма да приеме нарушения на суверенитета си.

Служители по сигурността от двете страни са планирани да се срещнат отново в петък, за да "продължат да предприемат осезаеми действия за укрепване на сътрудничеството в областта на сигурността и постигане на значими резултати за противодействие на картелите и спиране на незаконния поток от фентанил и оръжия, преминаващи през общата ни граница", според съвместно изявление, публикувано миналия четвъртък.


Мексико
  • 1 Красимир Петров

    2 0 Отговор
    Удрииии бай Дончо

    08:21 20.01.2026

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Браво бе , Дони ме кефи , защото е егати блъфьора!!! САЩ не са това което са , САЩ са риба фуго - дребни , но се надуват яко !!!

    08:22 20.01.2026

  • 3 Госあ

    0 0 Отговор
    председателят Си не се впечатлява особено от рижия хулиган. Мексико и Канада са в китайската сфера на търговия 😂 Влияние не иска председателят, просто бизнес 💁

    08:30 20.01.2026

  • 4 Абербайджанецът

    0 0 Отговор
    пак се е надул нещо.
    Що не опита в Колумбия…

    08:31 20.01.2026

  • 5 Мишел

    0 0 Отговор
    САЩ избягват да правят война около своите граници, защото САЩ трябва да са спокойна зона, единствената в света, където може да се прави бизнес.

    08:41 20.01.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор
    Не съм казал но пак повтарям Ако Армадата бе акостирала на Албиона и Инквизицията си бе свършила работата нямаше да имаме тези проблеми Нямаше да има Сащ нямаше да има Нгонго и Мапумбо сенатори И те така те

    08:42 20.01.2026

  • 7 ДОНИ ВЗЕМИ ШИШИ И ТИКВУН

    1 0 Отговор
    Отърви ни от тях

    08:44 20.01.2026

  • 8 ДОНИ ВЗЕМИ ШИШИ И ТИКВУН

    1 0 Отговор
    Ще изпаднат десетина милиарда $$$

    08:45 20.01.2026

