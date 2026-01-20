Дания бойкотира форума в Давос заради спора с Тръмп за Гренландия

Представители на Дания не участват в Световния икономически форум в Давос, който се провежда до 23 януари. Бойкота на форума е своеобразна демонстрация на протест на Копенхаген срещу амбициите на Доналд Тръмп да поеме контрол над Гренландия, съобщи Bloomberg.

Решението е взето от правителството на страната на фона на ескалиращия спор със САЩ за датската автономна територия, който разтърси трансатлантическите отношения.

"Представители на датското правителство бяха поканени тази година и всички решения за участие са въпрос на съответното правителство", се казва в изявление на организаторите на Световния икономически форум. "Можем да потвърдим, че датското правителство няма да бъде представено в Давос", посочват още те.

Същевременно в рамките на форума се проведе среща на съветници по националната сигурност на западни държави с фокус върху ситуацията около Гренландия след промяна в последния момент в дневния ред, насочен първоначално към Украйна и продължаващите мирни преговори.

Контекстът на дискусията е свързан с нарастващото безпокойство сред европейските партньори във връзка с изявленията на Тръмп, който настоява автономна територия в състава на Дания да бъде поставена под контрола на Вашингтон. Тръмп е заплашил и с въвеждане на нови мита срещу европейски държави, които не подкрепят идеята му. Изместването на фокуса на такава среща на високо равнище подчертава колко чувствителен и потенциално дестабилизиращ е въпросът за трансатлантическите отношения на фона на новите геополитически приоритети на САЩ.

Преди началото на форума в Давос се проведе протест срещу събитието и планираното участие на Тръмп в него.