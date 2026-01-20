Новини
Свят »
Швейцария »
Дания бойкотира форума в Давос заради спора с Тръмп за Гренландия

Дания бойкотира форума в Давос заради спора с Тръмп за Гренландия

20 Януари, 2026 09:18 1 515 45

  • доналд тръмп-
  • давос-
  • дания-
  • гренландия-
  • нато-
  • арктика

Контекстът на дискусията е свързан с нарастващото безпокойство сред европейските партньори във връзка с изявленията на Тръмп, който настоява автономна територия да бъде поставена под контрола на Вашингтон

Дания бойкотира форума в Давос заради спора с Тръмп за Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Представители на Дания не участват в Световния икономически форум в Давос, който се провежда до 23 януари. Бойкота на форума е своеобразна демонстрация на протест на Копенхаген срещу амбициите на Доналд Тръмп да поеме контрол над Гренландия, съобщи Bloomberg.

Решението е взето от правителството на страната на фона на ескалиращия спор със САЩ за датската автономна територия, който разтърси трансатлантическите отношения.

"Представители на датското правителство бяха поканени тази година и всички решения за участие са въпрос на съответното правителство", се казва в изявление на организаторите на Световния икономически форум. "Можем да потвърдим, че датското правителство няма да бъде представено в Давос", посочват още те.

Същевременно в рамките на форума се проведе среща на съветници по националната сигурност на западни държави с фокус върху ситуацията около Гренландия след промяна в последния момент в дневния ред, насочен първоначално към Украйна и продължаващите мирни преговори.

Контекстът на дискусията е свързан с нарастващото безпокойство сред европейските партньори във връзка с изявленията на Тръмп, който настоява автономна територия в състава на Дания да бъде поставена под контрола на Вашингтон. Тръмп е заплашил и с въвеждане на нови мита срещу европейски държави, които не подкрепят идеята му. Изместването на фокуса на такава среща на високо равнище подчертава колко чувствителен и потенциално дестабилизиращ е въпросът за трансатлантическите отношения на фона на новите геополитически приоритети на САЩ.

Преди началото на форума в Давос се проведе протест срещу събитието и планираното участие на Тръмп в него.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 22 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дякон Унуфрий Араллампиев

    14 1 Отговор
    Аз съм най щастливият Човек Какви хубави неща ни очакват

    09:21 20.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    А Тръмп искаше да говори с тях за Гренландия.

    09:22 20.01.2026

  • 3 Доналд Тръмп, Президентът

    8 1 Отговор
    Вярно ли ?
    Не забелязах .......

    09:23 20.01.2026

  • 4 ДАВОС

    22 4 Отговор
    Форумът на удавниците.

    09:23 20.01.2026

  • 5 Рижавия малоум е за вързване

    9 8 Отговор
    Утре ще каже че Канада му принадлежи

    Коментиран от #6, #10

    09:24 20.01.2026

  • 6 Трол

    16 1 Отговор

    До коментар #5 от "Рижавия малоум е за вързване":

    Вече го каза.

    09:25 20.01.2026

  • 7 Лудия козел

    13 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    09:25 20.01.2026

  • 8 Лудия козел

    9 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #33

    09:25 20.01.2026

  • 9 Лудия козел

    8 4 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    09:26 20.01.2026

  • 10 Последния Софиянец

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Рижавия малоум е за вързване":

    Като вземе Гренландия Тръмп ще обгради Канада отвсякъде.

    09:28 20.01.2026

  • 11 осраински

    10 2 Отговор
    Протестиращи фермери са изхвърлили тонове оборски тор по улиците на Франция Общото количество оборски тор, което се озова по улиците на Франция заради протестите на фермерите, надхвърли хиляда тона,

    09:29 20.01.2026

  • 12 Гориил

    21 2 Отговор
    Дания ще съжалява за това, въпреки че е един от най-щедрите донори на Украйна.

    Коментиран от #15, #18

    09:30 20.01.2026

  • 13 китайски балон

    12 1 Отговор
    Дания трябва да нанесе изпреварващ удар и да извлече (както се изразяват краварите) БайДончо от Белия дом да го закара с кану на Гренландия и и да го съди🤣🤣🤣
    Ми тъй де няма само краварите да отвличат, те започнаха😉

    09:32 20.01.2026

  • 14 Хмм

    9 4 Отговор
    Дания е окупатор

    Коментиран от #38

    09:32 20.01.2026

  • 15 Дякон Унуфрий Араллампиев

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    Ами някой да ги е карал да дават на Украйна Значи Щатите ще поддържат Нато а нато ще пилее Никъде го няма това

    09:33 20.01.2026

  • 16 хаспелге

    7 2 Отговор
    Поредният "ТЕАТЪР", ДАНИЯ, 10млрд-ния кредитор на войната

    09:33 20.01.2026

  • 17 Мурка

    12 1 Отговор
    Прекрасна БГ поговорка " И БЕЗ ПЕТЕЛ ЩЕ СЪМНЕ"

    09:34 20.01.2026

  • 18 Ами

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "Гориил":

    Русия била окупатор, а тя каква е, Гренландия е далеч в океана, но ѝ се иска да е колониална империя, а е държава джудже.

    09:35 20.01.2026

  • 19 Българин

    8 2 Отговор
    Къде ще идете бре господа?Американското хоро ще играете та ушите ви ще пищят!Демократи-пфу!

    09:35 20.01.2026

  • 20 БАЦЕ ЕООД

    6 2 Отговор
    Ами бойкотира, туй от смелост да видят американската делегация...

    09:37 20.01.2026

  • 21 гост

    7 3 Отговор
    Да клякат и да ближат .... на Тръм за да не извади той тоягата!Само на демократи ще станете!

    09:38 20.01.2026

  • 22 Голямата цел на Сащ

    5 3 Отговор
    беше да скара Европа и Русия, а Сащ да стои отстрани и да се възползва максимално! Да ги ослаби икономически и политически, и Сащ на техен гръб да избегне фалита! Тоя път на Сащ няма да му се получи! Русия Китай и Европа ще бъдат в един блок, Сащ е аут!

    Коментиран от #45

    09:40 20.01.2026

  • 23 То па, голема

    9 3 Отговор
    Полза от това? Рижия си взема острова и те така те... Никой нищо не мое да му направи. Русия и Китай биха могли, но Русия си взема покрайнините, а Китай Тайван и за това си траят и те... В света започна открито да действа "Законът на джунглата "!

    09:42 20.01.2026

  • 24 В Сащ

    8 3 Отговор
    В момента тече гражданска война, Тръмп се загрижил за Гренландия!

    Коментиран от #25

    09:42 20.01.2026

  • 25 Нема лошо

    5 2 Отговор

    До коментар #24 от "В Сащ":

    Ако го погнат във Флорида ще се скрие в бункерите на Гренландия! Рижия мисли стратегически... За себе си, само.

    09:46 20.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 нннн

    7 2 Отговор
    Не контрол; Тръмп иска да открадне Гренландия.
    Дания бойкотира, а останалите участници? Те съгласни ли са на кражбата?

    09:48 20.01.2026

  • 28 Първо Дания,

    5 1 Отговор
    после и останалите.
    Докато остане сам да си играе с камиончето и да плаче за нобела.

    09:48 20.01.2026

  • 29 Оранжевият

    4 1 Отговор
    може само насила да открадне острова.
    Никой няма да му го даде доброволно.
    Това му е единствения ход там.
    Останалото са кьорфишеци да плаши гаргите.
    Да не забравя и че мястото му може много бързо да изстине и да търка нара в панделата.

    09:55 20.01.2026

  • 30 стоян георгиев

    7 2 Отговор
    Европа след като се отказа от руски газ, стана зависима от САЩ. Каквото и да си говорят много добре знаят, че Гренландия замина. Да се готви Канада. За да оцелее САЩ трябва да разшири територията си. Умно решение, което хората които издигнаха Доньо са взели отдавна.

    Коментиран от #34

    09:57 20.01.2026

  • 31 Доналд Тръмп, Президентът

    7 2 Отговор
    Чувал съм за Златната русалка, златната рибка и някъв Шекспир !!! Дания.....какво е Дания ? 😁😁😁

    09:59 20.01.2026

  • 32 Хи хи

    2 6 Отговор
    Ако Дони не вземе Гренландия сега, утре ще дойде Русия и ще я окупира, анексира, присвои, вземе и квото друго се сетите !!!

    10:06 20.01.2026

  • 33 Тошо

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лудия козел":

    Ако тези числа за загинали украински войници са верни, трагедията за украинския народ е огромна и здравомислещ човек никога не би приел тези човешки загуби за нормални в 21в.Тук вече всякакви коментари са излишни, само дано тази касапница да свърши възможно най скоро без значение кой бил, кой паднал, защото човешките животи са безценни.

    10:10 20.01.2026

  • 34 До стоенчу

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "стоян георгиев":

    Така е стоьене!
    И турция за да оцелее ще иска да се разшири. А родопите и Тракия и трябват за "националната и сигурност", щото България "не оже да ги опази от раззия и китай.....

    10:10 20.01.2026

  • 35 Коста

    2 0 Отговор
    Скоро Дания ще остане без Гренландия...ихааа

    10:14 20.01.2026

  • 36 БЪЛГАРИН 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Нашите "партньори и приятели" се изпоядоха.
    С такива "приятели" не ни трябват врагове.

    10:14 20.01.2026

  • 37 Коста

    4 0 Отговор
    Канада и Гренландия ще бъдат 2та нови щата... Всъщност повече. Канада си има...

    10:15 20.01.2026

  • 38 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хмм":

    Правилно! Първите викинги стъпили на Гренландия и Америка всъщност са американски граждани в момента, наследниците им. Кво общо има Дания?

    10:17 20.01.2026

  • 39 Дони

    2 0 Отговор
    е Голям!

    10:17 20.01.2026

  • 40 Дончо

    1 0 Отговор
    е Голям!

    10:17 20.01.2026

  • 41 А пък

    2 0 Отговор
    Доналд Тръмп щял да произнесе реч в Давос, посветена на въпроса "Защо Гренландия трябва да премине към САЩ".
    Слагайте пуканките.

    10:18 20.01.2026

  • 42 А пък

    1 0 Отговор
    догодина "форумът" в Давос ще бъде бойкотиран от канадското правителство.

    10:20 20.01.2026

  • 43 Щедрата датчанка

    2 0 Отговор
    Даде 10.5 млр. Евро на Украйна, вместо да ги вложи в Гренландия. Сега, вместо да подходи конструктивно и смело, се прави на обидена, ощипана госпожица. Кой очаква, че ще и свърши работата? Урсула, Макрон, Мерц, Стармър? Скоро всички гренландци ще станат милионери, а Тръмп ще остане в историята с ход сходен на придобиването на Аляска.

    10:21 20.01.2026

  • 44 А защо само

    2 0 Отговор
    Дания...къде са останалите демократи от ЕС или интереса клати феса??! Какви са отношенията между ЕС и рекетьора Америка?!

    10:23 20.01.2026

  • 45 бай Ставри

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Голямата цел на Сащ":

    Звучи добре, ама не е.

    10:25 20.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания