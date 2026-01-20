Дания бойкотира форума в Давос заради спора с Тръмп за Гренландия

Представители на Дания не участват в Световния икономически форум в Давос, който се провежда до 23 януари. Бойкота на форума е своеобразна демонстрация на протест на Копенхаген срещу амбициите на Доналд Тръмп да поеме контрол над Гренландия, съобщи Bloomberg.
Решението е взето от правителството на страната на фона на ескалиращия спор със САЩ за датската автономна територия, който разтърси трансатлантическите отношения.
"Представители на датското правителство бяха поканени тази година и всички решения за участие са въпрос на съответното правителство", се казва в изявление на организаторите на Световния икономически форум. "Можем да потвърдим, че датското правителство няма да бъде представено в Давос", посочват още те.
Същевременно в рамките на форума се проведе среща на съветници по националната сигурност на западни държави с фокус върху ситуацията около Гренландия след промяна в последния момент в дневния ред, насочен първоначално към Украйна и продължаващите мирни преговори.
Контекстът на дискусията е свързан с нарастващото безпокойство сред европейските партньори във връзка с изявленията на Тръмп, който настоява автономна територия в състава на Дания да бъде поставена под контрола на Вашингтон. Тръмп е заплашил и с въвеждане на нови мита срещу европейски държави, които не подкрепят идеята му. Изместването на фокуса на такава среща на високо равнище подчертава колко чувствителен и потенциално дестабилизиращ е въпросът за трансатлантическите отношения на фона на новите геополитически приоритети на САЩ.
Преди началото на форума в Давос се проведе протест срещу събитието и планираното участие на Тръмп в него.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дякон Унуфрий Араллампиев
09:21 20.01.2026
2 Последния Софиянец
09:22 20.01.2026
3 Доналд Тръмп, Президентът
Не забелязах .......
09:23 20.01.2026
4 ДАВОС
09:23 20.01.2026
5 Рижавия малоум е за вързване
Коментиран от #6, #10
09:24 20.01.2026
6 Трол
До коментар #5 от "Рижавия малоум е за вързване":Вече го каза.
09:25 20.01.2026
7 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
09:25 20.01.2026
8 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #33
09:25 20.01.2026
9 Лудия козел
09:26 20.01.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Рижавия малоум е за вързване":Като вземе Гренландия Тръмп ще обгради Канада отвсякъде.
09:28 20.01.2026
11 осраински
09:29 20.01.2026
12 Гориил
Коментиран от #15, #18
09:30 20.01.2026
13 китайски балон
Ми тъй де няма само краварите да отвличат, те започнаха😉
09:32 20.01.2026
14 Хмм
Коментиран от #38
09:32 20.01.2026
15 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #12 от "Гориил":Ами някой да ги е карал да дават на Украйна Значи Щатите ще поддържат Нато а нато ще пилее Никъде го няма това
09:33 20.01.2026
16 хаспелге
09:33 20.01.2026
17 Мурка
09:34 20.01.2026
18 Ами
До коментар #12 от "Гориил":Русия била окупатор, а тя каква е, Гренландия е далеч в океана, но ѝ се иска да е колониална империя, а е държава джудже.
09:35 20.01.2026
19 Българин
09:35 20.01.2026
20 БАЦЕ ЕООД
09:37 20.01.2026
21 гост
09:38 20.01.2026
22 Голямата цел на Сащ
Коментиран от #45
09:40 20.01.2026
23 То па, голема
09:42 20.01.2026
24 В Сащ
Коментиран от #25
09:42 20.01.2026
25 Нема лошо
До коментар #24 от "В Сащ":Ако го погнат във Флорида ще се скрие в бункерите на Гренландия! Рижия мисли стратегически... За себе си, само.
09:46 20.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 нннн
Дания бойкотира, а останалите участници? Те съгласни ли са на кражбата?
09:48 20.01.2026
28 Първо Дания,
Докато остане сам да си играе с камиончето и да плаче за нобела.
09:48 20.01.2026
29 Оранжевият
Никой няма да му го даде доброволно.
Това му е единствения ход там.
Останалото са кьорфишеци да плаши гаргите.
Да не забравя и че мястото му може много бързо да изстине и да търка нара в панделата.
09:55 20.01.2026
30 стоян георгиев
Коментиран от #34
09:57 20.01.2026
31 Доналд Тръмп, Президентът
09:59 20.01.2026
32 Хи хи
10:06 20.01.2026
33 Тошо
До коментар #8 от "Лудия козел":Ако тези числа за загинали украински войници са верни, трагедията за украинския народ е огромна и здравомислещ човек никога не би приел тези човешки загуби за нормални в 21в.Тук вече всякакви коментари са излишни, само дано тази касапница да свърши възможно най скоро без значение кой бил, кой паднал, защото човешките животи са безценни.
10:10 20.01.2026
34 До стоенчу
До коментар #30 от "стоян георгиев":Така е стоьене!
И турция за да оцелее ще иска да се разшири. А родопите и Тракия и трябват за "националната и сигурност", щото България "не оже да ги опази от раззия и китай.....
10:10 20.01.2026
35 Коста
10:14 20.01.2026
36 БЪЛГАРИН 🇧🇬
С такива "приятели" не ни трябват врагове.
10:14 20.01.2026
37 Коста
10:15 20.01.2026
38 Коста
До коментар #14 от "Хмм":Правилно! Първите викинги стъпили на Гренландия и Америка всъщност са американски граждани в момента, наследниците им. Кво общо има Дания?
10:17 20.01.2026
39 Дони
10:17 20.01.2026
40 Дончо
10:17 20.01.2026
41 А пък
Слагайте пуканките.
10:18 20.01.2026
42 А пък
10:20 20.01.2026
43 Щедрата датчанка
10:21 20.01.2026
44 А защо само
10:23 20.01.2026
45 бай Ставри
До коментар #22 от "Голямата цел на Сащ":Звучи добре, ама не е.
10:25 20.01.2026