  Тема: Войната на митата

От 7 февруари? ЕС ще въведе ограничения в търговията със САЩ

19 Януари, 2026 14:15 2 551 91

Интензивните консултации между европейските лидери продължават, председателят на Европейския съвет Антонио Коща свика за следващите дни извънредно заседание

От 7 февруари? ЕС ще въведе ограничения в търговията със САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

На 6 февруари изтича срокът за отлагане на влизането в сила на ограничения от страна на ЕС за търговията със САЩ и от следващия ден тези мерки може да влязат в сила, но още не е взето решение. Това заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с готовността на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи нови мита на страните, защитили Гренландия в спора с Вашингтон, съобщава БТА.

Интензивните консултации между европейските лидери продължават, председателят на Европейския съвет Антонио Коща свика за следващите дни извънредно заседание, посочи говорителят. По неговите думи консултациите досега са показали, че държавите от ЕС се стремят към уреждане, а не към задълбочаване на споровете с Вашингтон.

Ако бъдат наложени митата според отправените заплахи, ЕС има възможности за отговор и е готов да ги използва, за да защити икономическите си интереси, обобщи говорителят. Продължаваме разговорите със САЩ на всички равнища, понякога най-отговорната проява на лидерството е сдържаността. Опитваме се да бъдем спокойни, отговорни, сериозни, и сдържани, предприемаме всички възможни стъпки, за да избегнем задълбочаването на проблема, каза говорителят.

Попитан дали е възможно налагането на мита само за някои от страните в ЕС, той поясни, че много от европейските стоки се произвеждат в няколко европейски страни и би било изключително трудно, особено за вносителите от САЩ, ако подобна мярка бъде въведена. Технически е възможно, добави говорителят.

Той поясни в отговор на въпрос, че тази седмица председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп ще присъстват на срещата в Давос, но засега двустранна среща не е предвидена.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Само така

    45 6 Отговор
    И Гугъл да забранят. Това е зловредно американско влияние.

    Коментиран от #7, #10

    14:16 19.01.2026

  • 2 Нещастници

    49 3 Отговор
    значи като опря ножа, можело и а иначе ръкопляскаха. на урсула за меркосур и търговското със сащ.... ас американските реактори какво правим? а с краварското оръжие, щото грипена бил лош

    14:17 19.01.2026

  • 3 честен ционист

    27 9 Отговор
    Ганчо не внася нищо от САЩ, а изнася само помаци.

    Коментиран от #14

    14:17 19.01.2026

  • 4 ха ха ха

    52 1 Отговор
    всичките глупости дето качвате по цял ден, се базират изцяло на: АКО, МОЖЕ, ВЪЗМОЖНО Е, МИСЛИ СЕ И ПР. брътвежи - демек едно нищо и ей така да се драска

    14:17 19.01.2026

  • 5 И на газ ли

    44 1 Отговор
    Ни от Русия, ни от САЩ. Обявихме всички за врагове. Самоизолирахме се.

    14:17 19.01.2026

  • 6 Тръмп как изтрамбуши ЕС

    47 2 Отговор
    Настроиха ги срещу Русия, за да може САЩ да ги на..t.кова.

    14:19 19.01.2026

  • 7 честен ционист

    13 9 Отговор

    До коментар #1 от "Само така":

    Один из создателей Google, Сергей Брин (Sergey Brin), родился в Москве (СССР) в 1973 году в еврейской семье, которая эмигрировала в США в 1979 году, когда ему было 6 лет.

    14:19 19.01.2026

  • 8 Знамето!!!

    34 3 Отговор
    Бялото знаме!

    14:19 19.01.2026

  • 9 Зевзек

    38 4 Отговор
    "ЕС ще въведе ограничения в търговията със САЩ"

    Ха ха ха и ще почнат да купуват газ и петрол сигурно от Русия - Шолц лично ще завари северните потоци а Боко със собствени средства ще прокара южен поток.

    И сега като има ограничения на търговията със САЩ как ще купуваме оръжия и да ги даваме на зеления.

    14:20 19.01.2026

  • 10 Мечо

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Само така":

    Каде да гледаме порно приател

    Коментиран от #15, #16

    14:20 19.01.2026

  • 11 Хаха

    36 1 Отговор
    ЕС не може да се примири с факта, че обективно никога не е бил "съюзник" на САЩ, а просто победен обслужващ персонал.
    Но това е самата истина. Господарските нации нямат съюзници. САЩ е господарска нация.

    14:20 19.01.2026

  • 12 Онзи

    29 3 Отговор
    Хипотетично 🤔 САЩ излизат от НАТО, ЕС вкарва Русия в Еврозоната като търговски партньор, ние европейците си патувания спокойно от Португалия до Камчатка ,а САЩ по трудно ще оказват натиск в ЕС понеже имаме и Русия в икономическия съюз. Тия мига на САЩ тогава 🤔 някак си губят сила

    Коментиран от #18, #20, #39

    14:21 19.01.2026

  • 13 Точно така, никаква газ от САЩ,

    24 2 Отговор
    ще ги видим къде ще я продават, Европа пак кляка на Путин, ще купуват руска газ. Точно така Урси, смачкай краварите със санкции, вече имаш опит с Русия!?

    14:22 19.01.2026

  • 14 Ганьо Сан

    14 1 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Че това малко ли е ,бе Rезняк?

    14:22 19.01.2026

  • 15 Мецана

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Мечо":

    Мечо, на лаптопа. И см евтин пазарджишки лаптоп от Жърманията съм го донесъл. Евтинийка го давам. Искаш ли го?

    Коментиран от #33

    14:23 19.01.2026

  • 16 Питай тупана Орбан

    7 14 Отговор

    До коментар #10 от "Мечо":

    Унгария е центъра на порноиндустрията.

    Коментиран от #23

    14:24 19.01.2026

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    21 2 Отговор
    Тръмп трепери от страх!🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🖕

    14:24 19.01.2026

  • 18 Хаха

    23 2 Отговор

    До коментар #12 от "Онзи":

    Бъркаш Русия с квази държавите в източна Европа. Никъде няма да я вкарват разбира се. Все едно САЩ да бъдат вкарани някъде. Това са системни, силни държави, не някакви източноевропейски колонии, които се продават на всяко кьоше за "резервна" валута.

    Коментиран от #59

    14:26 19.01.2026

  • 19 Ззз

    19 2 Отговор
    Урсули, за които никой гражданин на ЕС не е гласувал пряко, не трябва да могат да определят с кого могат и с кого не могат да търгуват европейските държави

    Коментиран от #30

    14:26 19.01.2026

  • 20 Българин

    13 3 Отговор

    До коментар #12 от "Онзи":

    "ЕС вкарва Русия в Еврозоната като търговски партньор"

    Да си чувал че нов бардак със стари к...ви не става. Със сегашните наведени евроатлантици нищо такова няма да стане - трябва цялата им пас.ми.на да бъде изметена, да бъдат изметене НПО-тата, да дойдат хора които не са наведени на краварите и тогава да се молим на Путин и Си да ни приемат пък като дарове да принесем главата на зеления. Защото какво искаме ние не е важно а е важно дали те след толкова години ще ни приютят или ще ни оставят да потънем в мизерия.

    14:27 19.01.2026

  • 21 Като

    14 3 Отговор
    нищо хитрите британци ги подкокоросали наивните евро пуйчета.

    14:28 19.01.2026

  • 22 Величко

    12 0 Отговор
    Мразя рекламите ! Досаждат !

    Коментиран от #41

    14:28 19.01.2026

  • 23 Зрител

    14 2 Отговор

    До коментар #16 от "Питай тупана Орбан":

    Лъжеш - центъра е Франция и Чехия пък "актрисите" са украинки.

    14:29 19.01.2026

  • 24 Само скромно да запитам

    12 1 Отговор
    От утре банковите ни карти ще работят ли ? Че да знам дали да ходя да тегля кеш

    Коментиран от #38, #72

    14:29 19.01.2026

  • 25 За грант продавам майка си

    19 0 Отговор
    Не моа а разбера,ся за кой да викам - за урсата, или тръмпа...)))

    14:29 19.01.2026

  • 26 Целия

    18 0 Отговор
    Целия свят все повече заприличва на евтино изпеде..растяло шоу.

    Всичко стана след 2010та година с тъпите социални мрежи. Да се забранят!
    Интернет да се ползва само по работа.

    14:30 19.01.2026

  • 27 Евродебил

    19 2 Отговор
    Това кой пакет от санкциите срещу САЩ е?Е има време до като им наложите 20ти пакет и на тях,като и на руснаците,а до тогава всичкото простосмъртни евроатлантици ще е дало фирма.

    14:30 19.01.2026

  • 28 Прости атлантенца

    15 1 Отговор
    А когато почнат да ви изчезват банковите акаунти и сметките по депозитарите за притежание на акции и облигации по борсите дали тогава ще ви уврът кратуните? А? Щото категорично това ще ви се случи в края на януари.....и грам съмнение нямайте и си задайте въпроса младежи защо примерно в Корея и Австралия се обменят пари в брой 1 към 1,71 по карта .....А? Килеши смоотани ...

    Коментиран от #43, #48, #89

    14:31 19.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Това е

    16 1 Отговор

    До коментар #19 от "Ззз":

    отдавна свирен мач. Разбира се, че могат. Прочети малко повече за политическия концлагер ЕС. Недей да слушаш само розова пропаганда и глупости за "свободното придвижване".

    14:31 19.01.2026

  • 31 Ами зловещо ми звучи това

    18 0 Отговор
    ЕС ще въведе ограничения в търговията със САЩ...

    14:32 19.01.2026

  • 32 БЛАГОДАТ

    14 1 Отговор
    ММачкайй ТТръмрИИ.Супер си....

    14:33 19.01.2026

  • 33 Мечо

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мецана":

    Ас не сам оня мечо

    14:33 19.01.2026

  • 34 Русия попиля НАТО

    23 3 Отговор
    Хаха.. аз от кога разправям, че Русия попиля нато, но тук ми викаха, че съм ненормален трол! Е. ква стана? А!

    Сега вече на урсильовците им липсва „Северен поток“, нали? 😄😄

    14:34 19.01.2026

  • 35 Питам и тея от БНБ да отговорят

    16 1 Отговор
    Ако им е любезно. От утре банковите ни карти ще работят ли ? Че да знам дали да ходя да тегля кеш

    Коментиран от #56

    14:34 19.01.2026

  • 36 Време е

    17 3 Отговор
    Кота ще напуснем умиращия ЕС?

    14:34 19.01.2026

  • 37 Искам

    17 0 Отговор
    Искам Тръмп да дръпне щепсела на Фейсбук, Тикток и Инстаграм.

    Край на намазаните кифли и напомпаните батки.

    Само Тръмп Сошъл!!

    14:36 19.01.2026

  • 38 Възмутен

    18 2 Отговор

    До коментар #24 от "Само скромно да запитам":

    "От утре банковите ни карти ще работят ли ?"

    Точно че наведените евроатлантици до там ни докараха че нямаме даже собствена система за междубанкови разплащания а ползваме краварската която могат да я спрат когато си решат но видиш ли малоумниците сега ще се противопоставяли на господарите си. Да не говорим че и Виза и Мастер карт пак са американски.

    Ами толкова години наведени евроатлантиците господарите им освен да се възползват от тях друго не им остава.

    14:36 19.01.2026

  • 39 стоян

    3 15 Отговор

    До коментар #12 от "Онзи":

    До 12 ком - може и да стане ама след фалита и разпада на федерацията от мюслюмански републики и москвабад

    Коментиран от #42, #45

    14:36 19.01.2026

  • 40 Ама как ще го отнесем на края

    14 2 Отговор
    Заради тези малоумни атлантически канибали и идея си мямате даже

    14:36 19.01.2026

  • 41 Радио Елто

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Величко":

    Господине влизайте с
    Brave и няма реклами
    Даже и в тубата тенкс

    14:39 19.01.2026

  • 42 Антитрол

    16 2 Отговор

    До коментар #39 от "стоян":

    Стоенчо тя Русия нали щеше да фалира и да се разпада още 2022 година - пък то взе че "силното и сплотено " НАТО се разпадна което никога нямаше да се разпадне.

    Ех колко е лошо да си козяче и да ти припомнят стари опорки.

    Коментиран от #46, #54

    14:40 19.01.2026

  • 43 Това относно

    11 0 Отговор

    До коментар #28 от "Прости атлантенца":

    Защо в Азия, Корея и Австралия се обменят пари в брой 1 към 1,71 по карта, 4 мейла до БНБ с линкове и информация за 2 месеца съм пратил. А познайте дали имам отговор... А? Включително и адреси и модели и снимки на банкомати и кво се сетите

    Коментиран от #57

    14:40 19.01.2026

  • 44 ООрана държава

    12 1 Отговор
    И колко скъпо ще излезе на богатият европеец?

    14:42 19.01.2026

  • 45 Европеец

    10 2 Отговор

    До коментар #39 от "стоян":

    "федерацията от мюслюмански републики"

    Ха ха ха за ЕС ли говориш защото във Франция мюсюлманите вече са 38% а при новородените този процент е 62. Германия не е много по назад пък в Лондон освен че кмета им е мюсюлманин по улиците ще видиш повече жени с бурки отколкото без.

    Коментиран от #53, #65

    14:44 19.01.2026

  • 46 Копей,

    4 3 Отговор

    До коментар #42 от "Антитрол":

    От 1 февруари кафенето и кюфтенцето само с евро.😜🤪

    14:45 19.01.2026

  • 47 Еми с Русия

    13 1 Отговор
    вече си изпихте пиенето. С Китай също сте на нож. Сега остава и със сащ и сме затворили кепенците!
    Имаше евро союз, нема вече!

    14:45 19.01.2026

  • 48 И защо можеш

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Прости атлантенца":

    Само до 320 евро в кеш да вкараш примерно в Корея ? А? А ако можеш през дипломатическа поща 20 милиона примерно ? ...

    14:45 19.01.2026

  • 49 Лудия козел

    7 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:47 19.01.2026

  • 50 Лудия козел

    3 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #69

    14:47 19.01.2026

  • 51 Теглете си парите в кеш хора

    4 1 Отговор
    Ако има кой да ви ги даде и ако малко разум ви е останал го направете. И какво пише на сайта на ЕЦБ да ви копирам защото го крият от вас. Парите в брой имат важни функции и сериозни преимущества: Те осигуряват свобода и независимост. Банкнотите и монетите са единствената форма на пари, която хората могат да държат без участието на трета страна. Не е нужен достъп до оборудване, интернет или електричество, за да платите в брой, което означава, че можете да го правите и когато токът е спрял или сте си загубили банковата карта. Те осигуряват неприкосновеност на личния живот. Разплащанията в брой гарантират основното ни право на защита на личния живот, данните и самоличността във финансовите дела.Те имат приобщаваща роля. Парите в брой дават възможност за плащане и спестяване на хора с ограничен или никакъв достъп до цифрови пари. Така те имат решаващо значение за приобщаването на социално уязвими граждани като възрастните хора и групите с по-ниски доходи. Те помагат да следите разходите си. Парите в брой позволяват да контролирате по-добре разходите си, например като не допускат преразход. Те се използват бързо. С банкноти и монети плащането се извършва незабавно.Те са средство за съхранение на стойността. Парите в брой не са просто платежен инструмент. Те позволяват съхранението на пари с цел спестяване без риск от неизпълнение. ......на сайта на ЕЦБ !

    Коментиран от #62

    14:48 19.01.2026

  • 52 Лудия козел

    7 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:48 19.01.2026

  • 53 Ха ХаХа

    7 2 Отговор

    До коментар #45 от "Европеец":

    Бърза справка.Мюсюлманите във Франция са 9%.
    🤣🤣

    14:48 19.01.2026

  • 54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 5 Отговор

    До коментар #42 от "Антитрол":

    Как пък един клепар като теб не замина за руският рай?

    Коментиран от #60

    14:49 19.01.2026

  • 55 Айдааа... огранимченя

    7 1 Отговор
    А тогива газот от къде... сигур пак от Русия!!!

    14:50 19.01.2026

  • 56 БНБ вече са никой за съжаление

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Питам и тея от БНБ да отговорят":

    Адресатът е ЕЦБ но там и мейл няма даже за контакти

    14:51 19.01.2026

  • 57 Икономист

    7 1 Отговор

    До коментар #43 от "Това относно":

    Е нали за това Урсулиците натиснаха нашите продажници да ни вкарат в еврозоната и сега да ни въведат и цифровото евро ама нашите малоу.мни козячета даже не знаят каква е разликата с пари в карта и цифрови пари - било едно и също.

    Само ще им кажа че парите в брой няма да ги вземат банките а от там и магазините а цифровите пари могат да изчезнат от акаунта ти без следа. Та даже и размяната на пари в карта към пари в брой не е много удачна - по удачно е да купуваш злато или да си местиш парите в независими държави.

    Коментиран от #83

    14:53 19.01.2026

  • 58 Мобилност за последната миля

    3 0 Отговор
    е термина. Да го усетите на последната миля ...

    14:53 19.01.2026

  • 59 Факти

    1 11 Отговор

    До коментар #18 от "Хаха":

    Китай направи Русия своя губерния, а ти ми говориш за нейната независимост. Знаеш ли, че в Русия един китайски автомобил струва много повече отколкото в Европа? При ниския клас разликата е двойна! Сравнението с Китай пък е направо фрапиращо. Руснаците плащат 3 пъти по-скъпо от китайците. Как е? В Русия един китайски бoклyк струва колкото мерцедес. Това независима държава ли е? На пазара в Русия няма конкуренция и Китай тотално го доминира, докато на европейския пазар има конкуренция от цял свят. Русия е зависима държава - тя тотално зависи от Китай. Си ако щракне с пръсти и Путин ще си изтегли орките, но на него тази война му харесва, защото така Русия му е подчинена.

    Коментиран от #61

    14:55 19.01.2026

  • 60 Ломския

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Оооо козлодуйски бях се затъжил за теб - нямаше те известно време - да не са идвали онези мургавите които ти лекуват запека.

    14:55 19.01.2026

  • 61 Антитрол

    8 2 Отговор

    До коментар #59 от "Факти":

    "Знаеш ли, че в Русия един китайски автомобил струва много повече отколкото в Европа?"

    А ти знаеш ли че с плоски лъжи пропаганда не става - всеки може да провери.

    14:57 19.01.2026

  • 62 А това което видях че действително

    6 1 Отговор

    До коментар #51 от "Теглете си парите в кеш хора":

    го пише на сайта на ЕЦБ, ако българските медии го популяризират какво ще се случи? А? ЕС дали ще въведе ограничения само в търговията със САЩ или ще е тотален срив във търговията и банковите услуги ? Впрочем много интересно че още преди 2 месеца го четох в един грузински сайт този сценарий подробно описан от един грузински милиардер

    14:59 19.01.2026

  • 63 Хи хи хи

    6 1 Отговор
    Тиа, урсусУлите де, пак са решили да си ритнат бакърчето

    14:59 19.01.2026

  • 64 си пън

    4 1 Отговор
    ха ха пуделите ще се щурат в паника напред назад,шефът рече не ми трябвате повече,или плащайте или ви закривам

    14:59 19.01.2026

  • 65 Факти

    3 4 Отговор

    До коментар #45 от "Европеец":

    Мюсюлмани във Франция - около 9%. Мюсюлмани в Русия - около 15%. Очаква се до края на този век Русия да стане мюсюлманска държава. В Европа по-голям % мюсюлмани има само в Косово, Албания, Босна, Македония и Черна Гора. В България са 11% - по-голям % отколкото във Франция.

    Коментиран от #71, #76, #77

    15:01 19.01.2026

  • 66 Уса

    5 2 Отговор
    Гудлак побърканяци.Тъкмо се чудехме,как да ви разкараме без да ви обиждаме прекалено много

    15:01 19.01.2026

  • 67 000

    4 1 Отговор
    Ави ако сащ сппат газта? :)

    15:07 19.01.2026

  • 68 Питаме и тея от БНБ да отговорят

    5 2 Отговор
    Ако им е любезно. От утре банковите ни карти ще работят ли ? Че да знам дали да ходим да теглим кеш ? Не да ни занимават с глупости и цял ден само абсолютни тъпотии по медиите да слушаме. Обири на инкасо и гаранционен фонд за туризма .... Какво се случва ? И тея мизерни 3,2 милиарда евро в кеш за колко време ще ни стигнат? Къде са "българските евра" и кой открадна парите за печата им ?

    Коментиран от #84

    15:09 19.01.2026

  • 69 лъже и манипулира

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Лудия козел":

    Това го пише под всяка публикация.По скоро е червен козел.

    15:10 19.01.2026

  • 70 СТИГА БЕ

    4 1 Отговор
    Ами те до тогава ще превземат Гренландия и ще махнат ограниченията за Русия
    И в ДАВОС се бунтуват срещу икономиката на ЕС

    15:12 19.01.2026

  • 71 Европеец

    3 1 Отговор

    До коментар #65 от "Факти":

    "Мюсюлмани във Франция - около 9%. Мюсюлмани в Русия - около 15%"

    Ха ха ха пак се мъчиш да лъжеш - официална статистика от Франция - мюсюлманите са 38% а новородените цели 62%. Пък в Русия единствените мюсюлмани са татарите или прабългарите и чеченците. Те отдавна въведоха руснаците че ако някой емигрант от републиките не знае руски връщат цялото семейство.

    Когато мюсюлманин стане кмет в Русия както е в Лондон или пък президент както беше Обама тогава ми се обади.
    Аз не зна

    Коментиран от #79

    15:13 19.01.2026

  • 72 Няма кеш

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Само скромно да запитам":

    Не ходи да теглиш кеш освен ако връзки нямаш! Тва е положението

    15:13 19.01.2026

  • 73 Чичо Дони

    4 1 Отговор
    Местя го от джоб във джоб, панталона ми е широк....

    15:13 19.01.2026

  • 74 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Рано тази сутрин бандерясалите укро-нацисти с помощта на германски военни експерти изстреляха срещу кримския мост 10 далекобойни немски ракети Таурус, които руското ПВО С-500 Триумф свали до една всички ракети без да се допусне да бъде засегнат моста.
    Това е нова ескалация на конфликта и в момента тече съвещание на Съвета по национална сигурност на руската федерация.
    Взето е решение да бъде даден унищожителнен. отговор по Киев ,като се обсъжда и превантивен удар по територията на Германия..

    15:17 19.01.2026

  • 75 Не са казали САЩ

    4 1 Отговор
    Не са блокирали банковите плащания. Относно банковите карти е точно въпрос на 2 часа. В Украйна го тестваха ... решено в 4,53... в 9,30 нямате сметки

    Коментиран от #80

    15:20 19.01.2026

  • 76 А, дано, но надали

    2 3 Отговор

    До коментар #65 от "Факти":

    Руските мюсюлмани са чекисти, схващаш ли разликата?

    15:20 19.01.2026

  • 77 Зевзек

    5 2 Отговор

    До коментар #65 от "Факти":

    Ти остави мюсюлманите ами я ми кажи сега как Путин не бил постигнал нито една от целите на СВО и бил направил любимото ви НАТО "силно и сплотено както никога до сега" или тази опорка вече я забравихте.

    Коментиран от #81

    15:20 19.01.2026

  • 78 Хубаво де

    1 1 Отговор
    Ама да питам и къде изчезнаха хранителните пакети на БЧК ? А?

    15:21 19.01.2026

  • 79 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #71 от "Европеец":

    Официална статистика: Франция - 9% мюсюлмани. Русия - 15% мюсюлмани. Според главния мюфтия в Русия има 25 милиона мюсюлмани - повече, отколкото във Франция, Германия и Англия взети заедно (7 + 6 + 5 = 18 милиона). Когато видиш Макрон, Шолц или Стармър да целуват Корана ми се обади. Путин го видяхме 😉 В Русия има 7 мюсюлмански републики - Дагестан, Чечня, Ингушетия, Татарстан, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкезия. Пред Русия има два пътя - да ги освободи или до края на века да стане самата тя мюсюлманска държава.

    Коментиран от #88

    15:24 19.01.2026

  • 80 Помнещ

    3 0 Отговор

    До коментар #75 от "Не са казали САЩ":

    "Не са блокирали банковите плащания"

    Ами до там ни докараха наведените евроатлантици и се мъчеха да ни убеждават че краварите не са ни окупирали а ни били "партньори" и че ЕС не били васал на краварника. Имаше даже и един много упорит който повтаряше:

    НАТО НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ

    Ама явно са му спрели зобта че вече никакъв го няма.

    15:25 19.01.2026

  • 81 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "Зевзек":

    Ти остави това НАТО, което никога не е било заплаха за Русия. Кажи защо Путин изтрепа безброй руснаци за нищо.

    15:26 19.01.2026

  • 82 Това не може да стане

    0 0 Отговор
    възможно е само в сънищата на ЕС.

    15:27 19.01.2026

  • 83 Факти

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "Икономист":

    Вие копейките се кланяте на Китай, а той е с цифров юан от 10 години. Последно?

    15:29 19.01.2026

  • 84 "българските евра" - 4 палета !

    2 0 Отговор

    До коментар #68 от "Питаме и тея от БНБ да отговорят":

    Обяснение за матриала в България... цветно за Африка сега се печата у нас, заети сме и за тва ... като наличност в кеш са около 4,8 милиарда основно серия 2013 година от германски трезори. Аз лично мисля че са точно 4 милиарда най много и имам основания да си го мисля ...

    15:29 19.01.2026

  • 85 Вижте номерата на Българските евра

    1 0 Отговор
    Младежи ! Направете сайт в който всеки да може най големият номер да качи ! ...

    15:32 19.01.2026

  • 86 Кооо

    1 0 Отговор
    ЕС се разпада вече е ясно,но какво прави за последно не се разбира.Да,опитва се да прави смях,като шутовете пред краля ама не се получава

    15:33 19.01.2026

  • 87 ЗОРО

    3 0 Отговор
    Дълбоката държава при Байдън предизвика войната в Украйна, като въвлече Европа в нея и така прекъсна връзките между ЕС и Русия. После инсталира Тръмп, който влезе в ролята на миротвореца и остави европейците да платят масрафа. Целта е да бъде поставена Европа в зависимост от САЩ и всъщност го постигнаха!!!

    15:36 19.01.2026

  • 88 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Факти":

    "Когато видиш Макрон, Шолц или Стармър да целуват Корана ми се обади"

    Ами Риши Сунак какво целуваше бе. Според мюфтията мюсюлманите може и 250 милиона да са ама в Москва не можеш видя жена в бурка за разлика от Париж, Лондон и Берлин. Само натурализираните турци в Германия са 3.5 милиона - не влизат гастарбайтерите да не говорим за "инджинерите" от Африка и близкия изток която Меркел прие и искаше да ни ги връща защото били станали над 4 милиона и системата не можела да ги поеме. Та с лъжи и опорки до никъде не се стига. Да не говорим за Франция която всеки втори е алжирец или пък за Англия където даже кмета на Лондон е пакистанец.

    Ама ти от село не си излизал и от къде да ги знаеш тези работи.

    15:36 19.01.2026

  • 89 Сина ми е в Корея

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Прости атлантенца":

    Действително се обменят пари в брой 1 към 1,71 по карта . Въпроса е обаче как да вкараш кеш от България в Корея или в Австралия ? Стюардеса или дипломат и защо МС не изпрати примерно 2 милиарда през дипломатическа поща

    15:39 19.01.2026

  • 90 Теслатъ

    0 0 Отговор
    Давай Акушерке, ръгай люти чушки у бобъ..., а и да не забравиш да сипеш от него на Марципанъ и Микронъ!

    15:39 19.01.2026

  • 91 Митко Пешев

    0 0 Отговор
    Газ и нефт на много добри високи цени. Нищо че са руски

    15:41 19.01.2026

