От 7 февруари? ЕС ще въведе ограничения в търговията със САЩ

На 6 февруари изтича срокът за отлагане на влизането в сила на ограничения от страна на ЕС за търговията със САЩ и от следващия ден тези мерки може да влязат в сила, но още не е взето решение. Това заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с готовността на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи нови мита на страните, защитили Гренландия в спора с Вашингтон, съобщава БТА.

Интензивните консултации между европейските лидери продължават, председателят на Европейския съвет Антонио Коща свика за следващите дни извънредно заседание, посочи говорителят. По неговите думи консултациите досега са показали, че държавите от ЕС се стремят към уреждане, а не към задълбочаване на споровете с Вашингтон.

Ако бъдат наложени митата според отправените заплахи, ЕС има възможности за отговор и е готов да ги използва, за да защити икономическите си интереси, обобщи говорителят. Продължаваме разговорите със САЩ на всички равнища, понякога най-отговорната проява на лидерството е сдържаността. Опитваме се да бъдем спокойни, отговорни, сериозни, и сдържани, предприемаме всички възможни стъпки, за да избегнем задълбочаването на проблема, каза говорителят.

Попитан дали е възможно налагането на мита само за някои от страните в ЕС, той поясни, че много от европейските стоки се произвеждат в няколко европейски страни и би било изключително трудно, особено за вносителите от САЩ, ако подобна мярка бъде въведена. Технически е възможно, добави говорителят.

Той поясни в отговор на въпрос, че тази седмица председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп ще присъстват на срещата в Давос, но засега двустранна среща не е предвидена.