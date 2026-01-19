От 7 февруари? ЕС ще въведе ограничения в търговията със САЩ

На 6 февруари изтича срокът за отлагане на влизането в сила на ограничения от страна на ЕС за търговията със САЩ и от следващия ден тези мерки може да влязат в сила, но още не е взето решение. Това заяви говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с готовността на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи нови мита на страните, защитили Гренландия в спора с Вашингтон, съобщава БТА.
Интензивните консултации между европейските лидери продължават, председателят на Европейския съвет Антонио Коща свика за следващите дни извънредно заседание, посочи говорителят. По неговите думи консултациите досега са показали, че държавите от ЕС се стремят към уреждане, а не към задълбочаване на споровете с Вашингтон.
Ако бъдат наложени митата според отправените заплахи, ЕС има възможности за отговор и е готов да ги използва, за да защити икономическите си интереси, обобщи говорителят. Продължаваме разговорите със САЩ на всички равнища, понякога най-отговорната проява на лидерството е сдържаността. Опитваме се да бъдем спокойни, отговорни, сериозни, и сдържани, предприемаме всички възможни стъпки, за да избегнем задълбочаването на проблема, каза говорителят.
Попитан дали е възможно налагането на мита само за някои от страните в ЕС, той поясни, че много от европейските стоки се произвеждат в няколко европейски страни и би било изключително трудно, особено за вносителите от САЩ, ако подобна мярка бъде въведена. Технически е възможно, добави говорителят.
Той поясни в отговор на въпрос, че тази седмица председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и президентът на САЩ Доналд Тръмп ще присъстват на срещата в Давос, но засега двустранна среща не е предвидена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само така
Коментиран от #7, #10
14:16 19.01.2026
2 Нещастници
14:17 19.01.2026
3 честен ционист
Коментиран от #14
14:17 19.01.2026
4 ха ха ха
14:17 19.01.2026
5 И на газ ли
14:17 19.01.2026
6 Тръмп как изтрамбуши ЕС
14:19 19.01.2026
7 честен ционист
До коментар #1 от "Само така":Один из создателей Google, Сергей Брин (Sergey Brin), родился в Москве (СССР) в 1973 году в еврейской семье, которая эмигрировала в США в 1979 году, когда ему было 6 лет.
14:19 19.01.2026
8 Знамето!!!
14:19 19.01.2026
9 Зевзек
Ха ха ха и ще почнат да купуват газ и петрол сигурно от Русия - Шолц лично ще завари северните потоци а Боко със собствени средства ще прокара южен поток.
И сега като има ограничения на търговията със САЩ как ще купуваме оръжия и да ги даваме на зеления.
14:20 19.01.2026
10 Мечо
До коментар #1 от "Само така":Каде да гледаме порно приател
Коментиран от #15, #16
14:20 19.01.2026
11 Хаха
Но това е самата истина. Господарските нации нямат съюзници. САЩ е господарска нация.
14:20 19.01.2026
12 Онзи
Коментиран от #18, #20, #39
14:21 19.01.2026
13 Точно така, никаква газ от САЩ,
14:22 19.01.2026
14 Ганьо Сан
До коментар #3 от "честен ционист":Че това малко ли е ,бе Rезняк?
14:22 19.01.2026
15 Мецана
До коментар #10 от "Мечо":Мечо, на лаптопа. И см евтин пазарджишки лаптоп от Жърманията съм го донесъл. Евтинийка го давам. Искаш ли го?
Коментиран от #33
14:23 19.01.2026
16 Питай тупана Орбан
До коментар #10 от "Мечо":Унгария е центъра на порноиндустрията.
Коментиран от #23
14:24 19.01.2026
17 Mими Кучева🐕🦺
14:24 19.01.2026
18 Хаха
До коментар #12 от "Онзи":Бъркаш Русия с квази държавите в източна Европа. Никъде няма да я вкарват разбира се. Все едно САЩ да бъдат вкарани някъде. Това са системни, силни държави, не някакви източноевропейски колонии, които се продават на всяко кьоше за "резервна" валута.
Коментиран от #59
14:26 19.01.2026
19 Ззз
Коментиран от #30
14:26 19.01.2026
20 Българин
До коментар #12 от "Онзи":"ЕС вкарва Русия в Еврозоната като търговски партньор"
Да си чувал че нов бардак със стари к...ви не става. Със сегашните наведени евроатлантици нищо такова няма да стане - трябва цялата им пас.ми.на да бъде изметена, да бъдат изметене НПО-тата, да дойдат хора които не са наведени на краварите и тогава да се молим на Путин и Си да ни приемат пък като дарове да принесем главата на зеления. Защото какво искаме ние не е важно а е важно дали те след толкова години ще ни приютят или ще ни оставят да потънем в мизерия.
14:27 19.01.2026
21 Като
14:28 19.01.2026
22 Величко
Коментиран от #41
14:28 19.01.2026
23 Зрител
До коментар #16 от "Питай тупана Орбан":Лъжеш - центъра е Франция и Чехия пък "актрисите" са украинки.
14:29 19.01.2026
24 Само скромно да запитам
Коментиран от #38, #72
14:29 19.01.2026
25 За грант продавам майка си
14:29 19.01.2026
26 Целия
Всичко стана след 2010та година с тъпите социални мрежи. Да се забранят!
Интернет да се ползва само по работа.
14:30 19.01.2026
27 Евродебил
14:30 19.01.2026
28 Прости атлантенца
Коментиран от #43, #48, #89
14:31 19.01.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Това е
До коментар #19 от "Ззз":отдавна свирен мач. Разбира се, че могат. Прочети малко повече за политическия концлагер ЕС. Недей да слушаш само розова пропаганда и глупости за "свободното придвижване".
14:31 19.01.2026
31 Ами зловещо ми звучи това
14:32 19.01.2026
32 БЛАГОДАТ
14:33 19.01.2026
33 Мечо
До коментар #15 от "Мецана":Ас не сам оня мечо
14:33 19.01.2026
34 Русия попиля НАТО
Сега вече на урсильовците им липсва „Северен поток“, нали? 😄😄
14:34 19.01.2026
35 Питам и тея от БНБ да отговорят
Коментиран от #56
14:34 19.01.2026
36 Време е
14:34 19.01.2026
37 Искам
Край на намазаните кифли и напомпаните батки.
Само Тръмп Сошъл!!
14:36 19.01.2026
38 Възмутен
До коментар #24 от "Само скромно да запитам":"От утре банковите ни карти ще работят ли ?"
Точно че наведените евроатлантици до там ни докараха че нямаме даже собствена система за междубанкови разплащания а ползваме краварската която могат да я спрат когато си решат но видиш ли малоумниците сега ще се противопоставяли на господарите си. Да не говорим че и Виза и Мастер карт пак са американски.
Ами толкова години наведени евроатлантиците господарите им освен да се възползват от тях друго не им остава.
14:36 19.01.2026
39 стоян
До коментар #12 от "Онзи":До 12 ком - може и да стане ама след фалита и разпада на федерацията от мюслюмански републики и москвабад
Коментиран от #42, #45
14:36 19.01.2026
40 Ама как ще го отнесем на края
14:36 19.01.2026
41 Радио Елто
До коментар #22 от "Величко":Господине влизайте с
Brave и няма реклами
Даже и в тубата тенкс
14:39 19.01.2026
42 Антитрол
До коментар #39 от "стоян":Стоенчо тя Русия нали щеше да фалира и да се разпада още 2022 година - пък то взе че "силното и сплотено " НАТО се разпадна което никога нямаше да се разпадне.
Ех колко е лошо да си козяче и да ти припомнят стари опорки.
Коментиран от #46, #54
14:40 19.01.2026
43 Това относно
До коментар #28 от "Прости атлантенца":Защо в Азия, Корея и Австралия се обменят пари в брой 1 към 1,71 по карта, 4 мейла до БНБ с линкове и информация за 2 месеца съм пратил. А познайте дали имам отговор... А? Включително и адреси и модели и снимки на банкомати и кво се сетите
Коментиран от #57
14:40 19.01.2026
44 ООрана държава
14:42 19.01.2026
45 Европеец
До коментар #39 от "стоян":"федерацията от мюслюмански републики"
Ха ха ха за ЕС ли говориш защото във Франция мюсюлманите вече са 38% а при новородените този процент е 62. Германия не е много по назад пък в Лондон освен че кмета им е мюсюлманин по улиците ще видиш повече жени с бурки отколкото без.
Коментиран от #53, #65
14:44 19.01.2026
46 Копей,
До коментар #42 от "Антитрол":От 1 февруари кафенето и кюфтенцето само с евро.😜🤪
14:45 19.01.2026
47 Еми с Русия
Имаше евро союз, нема вече!
14:45 19.01.2026
48 И защо можеш
До коментар #28 от "Прости атлантенца":Само до 320 евро в кеш да вкараш примерно в Корея ? А? А ако можеш през дипломатическа поща 20 милиона примерно ? ...
14:45 19.01.2026
49 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
14:47 19.01.2026
50 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #69
14:47 19.01.2026
51 Теглете си парите в кеш хора
Коментиран от #62
14:48 19.01.2026
52 Лудия козел
14:48 19.01.2026
53 Ха ХаХа
До коментар #45 от "Европеец":Бърза справка.Мюсюлманите във Франция са 9%.
🤣🤣
14:48 19.01.2026
54 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #42 от "Антитрол":Как пък един клепар като теб не замина за руският рай?
Коментиран от #60
14:49 19.01.2026
55 Айдааа... огранимченя
14:50 19.01.2026
56 БНБ вече са никой за съжаление
До коментар #35 от "Питам и тея от БНБ да отговорят":Адресатът е ЕЦБ но там и мейл няма даже за контакти
14:51 19.01.2026
57 Икономист
До коментар #43 от "Това относно":Е нали за това Урсулиците натиснаха нашите продажници да ни вкарат в еврозоната и сега да ни въведат и цифровото евро ама нашите малоу.мни козячета даже не знаят каква е разликата с пари в карта и цифрови пари - било едно и също.
Само ще им кажа че парите в брой няма да ги вземат банките а от там и магазините а цифровите пари могат да изчезнат от акаунта ти без следа. Та даже и размяната на пари в карта към пари в брой не е много удачна - по удачно е да купуваш злато или да си местиш парите в независими държави.
Коментиран от #83
14:53 19.01.2026
58 Мобилност за последната миля
14:53 19.01.2026
59 Факти
До коментар #18 от "Хаха":Китай направи Русия своя губерния, а ти ми говориш за нейната независимост. Знаеш ли, че в Русия един китайски автомобил струва много повече отколкото в Европа? При ниския клас разликата е двойна! Сравнението с Китай пък е направо фрапиращо. Руснаците плащат 3 пъти по-скъпо от китайците. Как е? В Русия един китайски бoклyк струва колкото мерцедес. Това независима държава ли е? На пазара в Русия няма конкуренция и Китай тотално го доминира, докато на европейския пазар има конкуренция от цял свят. Русия е зависима държава - тя тотално зависи от Китай. Си ако щракне с пръсти и Путин ще си изтегли орките, но на него тази война му харесва, защото така Русия му е подчинена.
Коментиран от #61
14:55 19.01.2026
60 Ломския
До коментар #54 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Оооо козлодуйски бях се затъжил за теб - нямаше те известно време - да не са идвали онези мургавите които ти лекуват запека.
14:55 19.01.2026
61 Антитрол
До коментар #59 от "Факти":"Знаеш ли, че в Русия един китайски автомобил струва много повече отколкото в Европа?"
А ти знаеш ли че с плоски лъжи пропаганда не става - всеки може да провери.
14:57 19.01.2026
62 А това което видях че действително
До коментар #51 от "Теглете си парите в кеш хора":го пише на сайта на ЕЦБ, ако българските медии го популяризират какво ще се случи? А? ЕС дали ще въведе ограничения само в търговията със САЩ или ще е тотален срив във търговията и банковите услуги ? Впрочем много интересно че още преди 2 месеца го четох в един грузински сайт този сценарий подробно описан от един грузински милиардер
14:59 19.01.2026
63 Хи хи хи
14:59 19.01.2026
64 си пън
14:59 19.01.2026
65 Факти
До коментар #45 от "Европеец":Мюсюлмани във Франция - около 9%. Мюсюлмани в Русия - около 15%. Очаква се до края на този век Русия да стане мюсюлманска държава. В Европа по-голям % мюсюлмани има само в Косово, Албания, Босна, Македония и Черна Гора. В България са 11% - по-голям % отколкото във Франция.
Коментиран от #71, #76, #77
15:01 19.01.2026
66 Уса
15:01 19.01.2026
67 000
15:07 19.01.2026
68 Питаме и тея от БНБ да отговорят
Коментиран от #84
15:09 19.01.2026
69 лъже и манипулира
До коментар #50 от "Лудия козел":Това го пише под всяка публикация.По скоро е червен козел.
15:10 19.01.2026
70 СТИГА БЕ
И в ДАВОС се бунтуват срещу икономиката на ЕС
15:12 19.01.2026
71 Европеец
До коментар #65 от "Факти":"Мюсюлмани във Франция - около 9%. Мюсюлмани в Русия - около 15%"
Ха ха ха пак се мъчиш да лъжеш - официална статистика от Франция - мюсюлманите са 38% а новородените цели 62%. Пък в Русия единствените мюсюлмани са татарите или прабългарите и чеченците. Те отдавна въведоха руснаците че ако някой емигрант от републиките не знае руски връщат цялото семейство.
Когато мюсюлманин стане кмет в Русия както е в Лондон или пък президент както беше Обама тогава ми се обади.
Аз не зна
Коментиран от #79
15:13 19.01.2026
72 Няма кеш
До коментар #24 от "Само скромно да запитам":Не ходи да теглиш кеш освен ако връзки нямаш! Тва е положението
15:13 19.01.2026
73 Чичо Дони
15:13 19.01.2026
74 стоян георгиев
Това е нова ескалация на конфликта и в момента тече съвещание на Съвета по национална сигурност на руската федерация.
Взето е решение да бъде даден унищожителнен. отговор по Киев ,като се обсъжда и превантивен удар по територията на Германия..
15:17 19.01.2026
75 Не са казали САЩ
Коментиран от #80
15:20 19.01.2026
76 А, дано, но надали
До коментар #65 от "Факти":Руските мюсюлмани са чекисти, схващаш ли разликата?
15:20 19.01.2026
77 Зевзек
До коментар #65 от "Факти":Ти остави мюсюлманите ами я ми кажи сега как Путин не бил постигнал нито една от целите на СВО и бил направил любимото ви НАТО "силно и сплотено както никога до сега" или тази опорка вече я забравихте.
Коментиран от #81
15:20 19.01.2026
78 Хубаво де
15:21 19.01.2026
79 Факти
До коментар #71 от "Европеец":Официална статистика: Франция - 9% мюсюлмани. Русия - 15% мюсюлмани. Според главния мюфтия в Русия има 25 милиона мюсюлмани - повече, отколкото във Франция, Германия и Англия взети заедно (7 + 6 + 5 = 18 милиона). Когато видиш Макрон, Шолц или Стармър да целуват Корана ми се обади. Путин го видяхме 😉 В Русия има 7 мюсюлмански републики - Дагестан, Чечня, Ингушетия, Татарстан, Башкортостан, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкезия. Пред Русия има два пътя - да ги освободи или до края на века да стане самата тя мюсюлманска държава.
Коментиран от #88
15:24 19.01.2026
80 Помнещ
До коментар #75 от "Не са казали САЩ":"Не са блокирали банковите плащания"
Ами до там ни докараха наведените евроатлантици и се мъчеха да ни убеждават че краварите не са ни окупирали а ни били "партньори" и че ЕС не били васал на краварника. Имаше даже и един много упорит който повтаряше:
НАТО НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ
Ама явно са му спрели зобта че вече никакъв го няма.
15:25 19.01.2026
81 Факти
До коментар #77 от "Зевзек":Ти остави това НАТО, което никога не е било заплаха за Русия. Кажи защо Путин изтрепа безброй руснаци за нищо.
15:26 19.01.2026
82 Това не може да стане
15:27 19.01.2026
83 Факти
До коментар #57 от "Икономист":Вие копейките се кланяте на Китай, а той е с цифров юан от 10 години. Последно?
15:29 19.01.2026
84 "българските евра" - 4 палета !
До коментар #68 от "Питаме и тея от БНБ да отговорят":Обяснение за матриала в България... цветно за Африка сега се печата у нас, заети сме и за тва ... като наличност в кеш са около 4,8 милиарда основно серия 2013 година от германски трезори. Аз лично мисля че са точно 4 милиарда най много и имам основания да си го мисля ...
15:29 19.01.2026
85 Вижте номерата на Българските евра
15:32 19.01.2026
86 Кооо
15:33 19.01.2026
87 ЗОРО
15:36 19.01.2026
88 Европеец
До коментар #79 от "Факти":"Когато видиш Макрон, Шолц или Стармър да целуват Корана ми се обади"
Ами Риши Сунак какво целуваше бе. Според мюфтията мюсюлманите може и 250 милиона да са ама в Москва не можеш видя жена в бурка за разлика от Париж, Лондон и Берлин. Само натурализираните турци в Германия са 3.5 милиона - не влизат гастарбайтерите да не говорим за "инджинерите" от Африка и близкия изток която Меркел прие и искаше да ни ги връща защото били станали над 4 милиона и системата не можела да ги поеме. Та с лъжи и опорки до никъде не се стига. Да не говорим за Франция която всеки втори е алжирец или пък за Англия където даже кмета на Лондон е пакистанец.
Ама ти от село не си излизал и от къде да ги знаеш тези работи.
15:36 19.01.2026
89 Сина ми е в Корея
До коментар #28 от "Прости атлантенца":Действително се обменят пари в брой 1 към 1,71 по карта . Въпроса е обаче как да вкараш кеш от България в Корея или в Австралия ? Стюардеса или дипломат и защо МС не изпрати примерно 2 милиарда през дипломатическа поща
15:39 19.01.2026
90 Теслатъ
15:39 19.01.2026
91 Митко Пешев
15:41 19.01.2026