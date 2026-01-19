ISW: Студ и мрак за Украйна на фона на масирани руски атаки

Главното управление на военното разузнаване на Украйна (ГУР) и президентът Володимир Зеленски предупредиха на 17 януари, че Москва разглежда възможността за атаки срещу електропреносни подстанции, които са жизненоважни за функционирането на украинските атомни електроцентрали. Информацията е цитирана от Института за изследване на войната (ISW) и предадена от News.bg.

Подобни удари биха имали тежки последици за цивилното население, което рискува да остане без електрозахранване и отопление. Последните руски атаки вече са поставили под заплаха атомни обекти, контролирани от Украйна. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси съобщи на 16 януари, че през изминалата седмица военни действия са нанесли щети на електрическа подстанция, ключова за работата на Чернобилската атомна електроцентрала.

По думите на Гроси, експертите на МААЕ са регистрирали военна активност около всичките пет ядрени съоръжения в Украйна през последните дни.

Същевременно Зеленски заяви, че през зимния период страната се нуждае от приблизително 18 гигавата електроенергия, за да покрие вътрешното потребление, докато настоящият производствен капацитет достига едва 11 гигавата. Ако руските удари доведат до изключване на една или повече атомни централи от мрежата, този недостиг може да се задълбочи значително.

Предупрежденията идват на фона на продължаващата руска кампания от дългосрочни удари срещу украинската енергийна инфраструктура, която вече предизвика мащабни прекъсвания на тока. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че в нощта на 17 срещу 18 януари Русия е изстреляла 201 дрона от различни типове, включително 120 „Шахед“, от няколко направления – сред които Курск, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск, както и от окупирани райони в Крим и Донецк.

По данни на украински официални представители, 30 от дроновете са поразили 15 различни цели, включително обекти от критичната инфраструктура в Харков, Запорожие и Одеска област.

Министърът на енергетиката Денис Шмигал заяви на 16 януари, че от февруари 2022 г. насам руските сили са нанесли удари по всяка електроцентрала в страната, като общият брой на атаките срещу енергийната инфраструктура достига 612. Най-сериозни са проблемите в Киев и в областите Киев, Одеса, Днепропетровск, Харков, както и в други райони близо до фронтовата линия.

Кметът на Киев Виталий Кличко посочи, че столицата разполага с едва половината от необходимото електричество и призова гражданите да напуснат града, ако имат такава възможност.

На този фон руските държавни медии засилиха разпространението на изявления на бивш украински политик, свързан с Кремъл, които според анализатори целят да подготвят руското общество за отказ от мирно решение. Бившият депутат от Върховната рада Виктор Медведчук, смятан за близък съюзник на Владимир Путин, заяви в интервю за ТАСС на 18 януари, че „мир в Украйна няма да има през 2026 г.“.

Медведчук повтори тезата, че времето работи в полза на Кремъл, и подчерта решимостта на руското ръководство да постигне първоначалните си военни цели без преговори с Киев. Той отново използва утвърдената кремълска реторика, която представя войната като сблъсък със Запада, оспорва легитимността на украинското правителство и отхвърля изборите в страната, освен ако не се проведат при условия, изгодни за Русия.

Тези изявления се появяват в момент, когато продължават дипломатическите усилия на САЩ, Европейския съюз и Украйна за изработване на мирен план, включително последния кръг от разговори между Киев и Вашингтон, проведен в Маями на 16 януари.

Според оценката на ISW, Кремъл вероятно ще отхвърли всяко мирно предложение, което не отговаря изцяло на руските искания.