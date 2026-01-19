ISW: Студ и мрак за Украйна на фона на масирани руски атаки

Главното управление на военното разузнаване на Украйна (ГУР) и президентът Володимир Зеленски предупредиха на 17 януари, че Москва разглежда възможността за атаки срещу електропреносни подстанции, които са жизненоважни за функционирането на украинските атомни електроцентрали. Информацията е цитирана от Института за изследване на войната (ISW) и предадена от News.bg.
Подобни удари биха имали тежки последици за цивилното население, което рискува да остане без електрозахранване и отопление. Последните руски атаки вече са поставили под заплаха атомни обекти, контролирани от Украйна. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси съобщи на 16 януари, че през изминалата седмица военни действия са нанесли щети на електрическа подстанция, ключова за работата на Чернобилската атомна електроцентрала.
По думите на Гроси, експертите на МААЕ са регистрирали военна активност около всичките пет ядрени съоръжения в Украйна през последните дни.
Същевременно Зеленски заяви, че през зимния период страната се нуждае от приблизително 18 гигавата електроенергия, за да покрие вътрешното потребление, докато настоящият производствен капацитет достига едва 11 гигавата. Ако руските удари доведат до изключване на една или повече атомни централи от мрежата, този недостиг може да се задълбочи значително.
Предупрежденията идват на фона на продължаващата руска кампания от дългосрочни удари срещу украинската енергийна инфраструктура, която вече предизвика мащабни прекъсвания на тока. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че в нощта на 17 срещу 18 януари Русия е изстреляла 201 дрона от различни типове, включително 120 „Шахед“, от няколко направления – сред които Курск, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск, както и от окупирани райони в Крим и Донецк.
По данни на украински официални представители, 30 от дроновете са поразили 15 различни цели, включително обекти от критичната инфраструктура в Харков, Запорожие и Одеска област.
Министърът на енергетиката Денис Шмигал заяви на 16 януари, че от февруари 2022 г. насам руските сили са нанесли удари по всяка електроцентрала в страната, като общият брой на атаките срещу енергийната инфраструктура достига 612. Най-сериозни са проблемите в Киев и в областите Киев, Одеса, Днепропетровск, Харков, както и в други райони близо до фронтовата линия.
Кметът на Киев Виталий Кличко посочи, че столицата разполага с едва половината от необходимото електричество и призова гражданите да напуснат града, ако имат такава възможност.
На този фон руските държавни медии засилиха разпространението на изявления на бивш украински политик, свързан с Кремъл, които според анализатори целят да подготвят руското общество за отказ от мирно решение. Бившият депутат от Върховната рада Виктор Медведчук, смятан за близък съюзник на Владимир Путин, заяви в интервю за ТАСС на 18 януари, че „мир в Украйна няма да има през 2026 г.“.
Медведчук повтори тезата, че времето работи в полза на Кремъл, и подчерта решимостта на руското ръководство да постигне първоначалните си военни цели без преговори с Киев. Той отново използва утвърдената кремълска реторика, която представя войната като сблъсък със Запада, оспорва легитимността на украинското правителство и отхвърля изборите в страната, освен ако не се проведат при условия, изгодни за Русия.
Тези изявления се появяват в момент, когато продължават дипломатическите усилия на САЩ, Европейския съюз и Украйна за изработване на мирен план, включително последния кръг от разговори между Киев и Вашингтон, проведен в Маями на 16 януари.
Според оценката на ISW, Кремъл вероятно ще отхвърли всяко мирно предложение, което не отговаря изцяло на руските искания.
1 ЕЙ АТЛАНТИТЕ
Коментиран от #22
07:26 19.01.2026
2 Фен
Коментиран от #10
07:28 19.01.2026
3 Отреазвяващ
07:28 19.01.2026
4 Слава на Дания !
но дъртите русофоби хващайте самолета за Гренландия
за защитавате Дания от САЩ. Вземете си дрехи защото и там е
студено.
07:32 19.01.2026
5 МЪДРОСТИТЕ НА УРСУЛА
07:32 19.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ
До коментар #6 от "Българин":Първо в бандерия после и в други страни.
07:35 19.01.2026
8 Хе хе...
Да поскачат малко на майдана, да покрещят маскаляку на гиляку и да хапнат курабиики! Това ще стопли сърцето на правоверния евроатлантически бандеровец, ще го изпълни с вяра в победата, в гениалността на зеле и мЪрсулките и така няма да сеща ни студ, ни мрак, а само увереност в перемогата.
Коментиран от #11
07:35 19.01.2026
9 Питам за един приятел
07:39 19.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Точно така!
До коментар #8 от "Хе хе...":Нищо им няма, удоволствието да събудиш мечката по брутален начин, си има своята цена!😋
07:41 19.01.2026
12 ТРОЛСКА ТИШИНА
07:42 19.01.2026
13 Хм...
Най сетне и аз да се съглася изцяло с института за изследване на г0йн@та! Макар в случая думата "вероятно" да е напълно излишна.
07:43 19.01.2026
14 А НА ТАГАРЕВ
07:43 19.01.2026
15 Виж ти, виж ти !
07:44 19.01.2026
16 Оценител на оценки
Тия май пак откриха топлата вода!:)
Едва ще научат скоро, че руските искания и предложения в миналото бяха все по-изгодни, но винаги отхвърляни!
Скоро ще оценят и, че ако британците пак принудят Зеленски да откаже и това за да се бие, следващото ще по-неизгодно.
07:46 19.01.2026
17 РЕАЛИСТ
Коментиран от #26, #31
07:49 19.01.2026
18 18 гигавата електроенергия
Нали искаде декомунизация. Радвайте се. Русия ви помага във вашите цели. Що плачете?
07:51 19.01.2026
19 Аман с тия "Шахеди" бе!
Или искате да внушите че руднаците "пак" са свършили дроновете???
07:52 19.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 защо
След Пушкин, Екатерина и Булгаков, ред е, и на АЕЦ да бъде декомунизиран. Не може нищо комунистическо да се пропуска.
07:54 19.01.2026
22 Европеец
До коментар #1 от "ЕЙ АТЛАНТИТЕ":Абе той в БГ то е студеничко.... Заглавието е симпатично и вярно......та за това руският президент Владимир Путин им праща светлина и топлина от небето..... Украинците са мазохисти, защото продължава да търпят диктата на украинската хунта водена от един зелен просяк милионер и посредствен актьор..... Не ги съжалявам, това искаха и това получиха....
07:57 19.01.2026
23 Лост
07:57 19.01.2026
24 Йеронимус БОШ
Или са много точни в обстрела си или какво ?
Че само гвардията в САЩ с 4 изстрела уби 2- ма , при акция срещу емигранти !
Интересно сравнение !
08:01 19.01.2026
25 КарабасБарабас
Тотално ОПРОСТАЧВАНЕ ? Пошлост и цъфтеж на КОРУПЦИЯТА ?
08:05 19.01.2026
26 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Акъла няма да им дойде Демокрацията уврежда втора сигнална система и превръща човека в нещо което е нищо В България е същата работа Бананите важни са бананите Те са основата на просперитета И те така те
08:07 19.01.2026
27 БеГемот
08:08 19.01.2026
28 Само питам
08:08 19.01.2026
29 ТрАмп
Причиниха Студ и мрак ва Украйна.
08:11 19.01.2026
30 ало укрите
Скромният план на Сирски е да завладее Москва и след това да направи блицкриг в Гренландия за да помогне на Дания за подарените Ф-ки.
08:15 19.01.2026
31 Абе илюзийо
До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":Не само рускоезичното население ги посрещна и подкрепя, но воюва рамо до рамо с тях.
Всъщност местните първи си освободиха почти сами териториите 2022! Частичната мпболизация в РФ бе по-късно, а доброволците след това!
Раззликата с Крим е, че натюфците 8 години подготвяха и въоръжаваха бандеровците, както и Меркел и Оланд признаха ...и градяха бетонни бункери и укрепления.
Ако си спомняш, в началпто бандерите ползваха местното население за живи щитове, но след като видяха че местните съдействат на руснаците , почнаха НАСИЛСТВЕНО изселване напоследък.
08:16 19.01.2026
32 Олеся 🇺🇦
08:19 19.01.2026
33 Я пък тоя
Ще ги гушна под завивката си.
Ще им дам и нещо топло за хапване.
08:19 19.01.2026
34 горски
08:21 19.01.2026
35 Перо
08:21 19.01.2026
36 Данко Харсъзина
08:25 19.01.2026
37 Винкело
08:28 19.01.2026