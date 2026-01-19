Новини
ISW: Студ и мрак за Украйна на фона на масирани руски атаки
ISW: Студ и мрак за Украйна на фона на масирани руски атаки

19 Януари, 2026 07:24 1 489 37

Заплаха за атомните електроцентрали и нарастващо напрежение на фона на мирните преговори

ISW: Студ и мрак за Украйна на фона на масирани руски атаки - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Главното управление на военното разузнаване на Украйна (ГУР) и президентът Володимир Зеленски предупредиха на 17 януари, че Москва разглежда възможността за атаки срещу електропреносни подстанции, които са жизненоважни за функционирането на украинските атомни електроцентрали. Информацията е цитирана от Института за изследване на войната (ISW) и предадена от News.bg.

Подобни удари биха имали тежки последици за цивилното население, което рискува да остане без електрозахранване и отопление. Последните руски атаки вече са поставили под заплаха атомни обекти, контролирани от Украйна. Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси съобщи на 16 януари, че през изминалата седмица военни действия са нанесли щети на електрическа подстанция, ключова за работата на Чернобилската атомна електроцентрала.

По думите на Гроси, експертите на МААЕ са регистрирали военна активност около всичките пет ядрени съоръжения в Украйна през последните дни.

Същевременно Зеленски заяви, че през зимния период страната се нуждае от приблизително 18 гигавата електроенергия, за да покрие вътрешното потребление, докато настоящият производствен капацитет достига едва 11 гигавата. Ако руските удари доведат до изключване на една или повече атомни централи от мрежата, този недостиг може да се задълбочи значително.

Предупрежденията идват на фона на продължаващата руска кампания от дългосрочни удари срещу украинската енергийна инфраструктура, която вече предизвика мащабни прекъсвания на тока. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че в нощта на 17 срещу 18 януари Русия е изстреляла 201 дрона от различни типове, включително 120 „Шахед“, от няколко направления – сред които Курск, Орел, Милерово, Приморско-Ахтарск, както и от окупирани райони в Крим и Донецк.

По данни на украински официални представители, 30 от дроновете са поразили 15 различни цели, включително обекти от критичната инфраструктура в Харков, Запорожие и Одеска област.

Министърът на енергетиката Денис Шмигал заяви на 16 януари, че от февруари 2022 г. насам руските сили са нанесли удари по всяка електроцентрала в страната, като общият брой на атаките срещу енергийната инфраструктура достига 612. Най-сериозни са проблемите в Киев и в областите Киев, Одеса, Днепропетровск, Харков, както и в други райони близо до фронтовата линия.

Кметът на Киев Виталий Кличко посочи, че столицата разполага с едва половината от необходимото електричество и призова гражданите да напуснат града, ако имат такава възможност.

На този фон руските държавни медии засилиха разпространението на изявления на бивш украински политик, свързан с Кремъл, които според анализатори целят да подготвят руското общество за отказ от мирно решение. Бившият депутат от Върховната рада Виктор Медведчук, смятан за близък съюзник на Владимир Путин, заяви в интервю за ТАСС на 18 януари, че „мир в Украйна няма да има през 2026 г.“.

Медведчук повтори тезата, че времето работи в полза на Кремъл, и подчерта решимостта на руското ръководство да постигне първоначалните си военни цели без преговори с Киев. Той отново използва утвърдената кремълска реторика, която представя войната като сблъсък със Запада, оспорва легитимността на украинското правителство и отхвърля изборите в страната, освен ако не се проведат при условия, изгодни за Русия.

Тези изявления се появяват в момент, когато продължават дипломатическите усилия на САЩ, Европейския съюз и Украйна за изработване на мирен план, включително последния кръг от разговори между Киев и Вашингтон, проведен в Маями на 16 януари.

Според оценката на ISW, Кремъл вероятно ще отхвърли всяко мирно предложение, което не отговаря изцяло на руските искания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕЙ АТЛАНТИТЕ

    28 2 Отговор
    Пуснахте ли вече газта и тока в лвиф и кииф?

    Коментиран от #22

    07:26 19.01.2026

  • 2 Фен

    29 2 Отговор
    Ами нали урсулите блеят за пълномащабна война? Ето им я! И ако продължават да настояват, и Киев ще падне.

    Коментиран от #10

    07:28 19.01.2026

  • 3 Отреазвяващ

    6 0 Отговор
    И аз чух,че някъде и по някое време,ама не знам къде?

    07:28 19.01.2026

  • 4 Слава на Дания !

    35 2 Отговор
    За Украйна ви достраша да отидете на фронта,
    но дъртите русофоби хващайте самолета за Гренландия
    за защитавате Дания от САЩ. Вземете си дрехи защото и там е
    студено.

    07:32 19.01.2026

  • 5 МЪДРОСТИТЕ НА УРСУЛА

    31 2 Отговор
    Ние искаме мир чрез сила. Ето ви.

    07:32 19.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ

    26 2 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Първо в бандерия после и в други страни.

    07:35 19.01.2026

  • 8 Хе хе...

    32 2 Отговор
    Айде сега студено било, тъмно било!
    Да поскачат малко на майдана, да покрещят маскаляку на гиляку и да хапнат курабиики! Това ще стопли сърцето на правоверния евроатлантически бандеровец, ще го изпълни с вяра в победата, в гениалността на зеле и мЪрсулките и така няма да сеща ни студ, ни мрак, а само увереност в перемогата.

    Коментиран от #11

    07:35 19.01.2026

  • 9 Питам за един приятел

    29 1 Отговор
    Какво стана с "Москали на Щиках" и дето Порошенко говореше как руските деца ще се крият по мазетата под обстрел от ВСУ докато украинските ще ходят на светли и топли училища? Май сега ще има "укроБандероНацикках" на Щиках"?

    07:39 19.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Точно така!

    24 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хе хе...":

    Нищо им няма, удоволствието да събудиш мечката по брутален начин, си има своята цена!😋

    07:41 19.01.2026

  • 12 ТРОЛСКА ТИШИНА

    19 0 Отговор
    След подобни новини винаги настава приятна тишина. Троловете са в ступор.

    07:42 19.01.2026

  • 13 Хм...

    16 0 Отговор
    Според оценката на ISW, Кремъл вероятно ще отхвърли всяко мирно предложение, което не отговаря изцяло на руските искания.

    Най сетне и аз да се съглася изцяло с института за изследване на г0йн@та! Макар в случая думата "вероятно" да е напълно излишна.

    07:43 19.01.2026

  • 14 А НА ТАГАРЕВ

    17 0 Отговор
    Дали му е студено сега.

    07:43 19.01.2026

  • 15 Виж ти, виж ти !

    19 0 Отговор
    УкроАбверът е схванал, че ще им спират тока!😂

    07:44 19.01.2026

  • 16 Оценител на оценки

    20 0 Отговор
    "Според оценката на ISW, Кремъл вероятно ще отхвърли всяко мирно предложение, което не отговаря изцяло на руските искания."

    Тия май пак откриха топлата вода!:)
    Едва ще научат скоро, че руските искания и предложения в миналото бяха все по-изгодни, но винаги отхвърляни!
    Скоро ще оценят и, че ако британците пак принудят Зеленски да откаже и това за да се бие, следващото ще по-неизгодно.

    07:46 19.01.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    17 2 Отговор
    Русия осъзна грешката си. Смятаха, че като влязат в Украйна, рускоезичното население ще ги посрещне , както стана в Крим и война няма да има. Пускаха военнопленниците по живо по здраво. После разбраха, че за всичките тези години украинските мозъци са били обработвани и те са се превърнали в зомбита. Сега удрят вече инфраструктурата, за да мръзнат, без ток , вода и газ, та да им дойде акъла в главата.

    Коментиран от #26, #31

    07:49 19.01.2026

  • 18 18 гигавата електроенергия

    13 0 Отговор
    Преди Ленин да създаде УССР на тази територия едвали са се произвеждали и 18 килоВата.

    Нали искаде декомунизация. Радвайте се. Русия ви помага във вашите цели. Що плачете?

    07:51 19.01.2026

  • 19 Аман с тия "Шахеди" бе!

    10 0 Отговор
    За кодош станахте! Руските дронове си имат имена! Научете ги най-после!
    Или искате да внушите че руднаците "пак" са свършили дроновете???

    07:52 19.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 защо

    7 0 Отговор
    Руснаците незнам, но Киев...
    След Пушкин, Екатерина и Булгаков, ред е, и на АЕЦ да бъде декомунизиран. Не може нищо комунистическо да се пропуска.

    07:54 19.01.2026

  • 22 Европеец

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЕЙ АТЛАНТИТЕ":

    Абе той в БГ то е студеничко.... Заглавието е симпатично и вярно......та за това руският президент Владимир Путин им праща светлина и топлина от небето..... Украинците са мазохисти, защото продължава да търпят диктата на украинската хунта водена от един зелен просяк милионер и посредствен актьор..... Не ги съжалявам, това искаха и това получиха....

    07:57 19.01.2026

  • 23 Лост

    6 0 Отговор
    От 30 дрона -15 поразени цели е много добро постижение.А как се хвалеше Зеленски със защитата която сваляше 98% от дроновете.

    07:57 19.01.2026

  • 24 Йеронимус БОШ

    9 0 Отговор
    Постоянно има МАСИРАНИ , ТЕЖКИ атаки на руснаците с ракети и дронове и се съобщават за 2-3-4 жертви !
    Или са много точни в обстрела си или какво ?
    Че само гвардията в САЩ с 4 изстрела уби 2- ма , при акция срещу емигранти !
    Интересно сравнение !

    08:01 19.01.2026

  • 25 КарабасБарабас

    5 1 Отговор
    А какви са резултатите от МАСИРАНАТА бойковщина и пеевщина , които ни атакуват непрекъснато от много време насам ?
    Тотално ОПРОСТАЧВАНЕ ? Пошлост и цъфтеж на КОРУПЦИЯТА ?

    08:05 19.01.2026

  • 26 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Акъла няма да им дойде Демокрацията уврежда втора сигнална система и превръща човека в нещо което е нищо В България е същата работа Бананите важни са бананите Те са основата на просперитета И те така те

    08:07 19.01.2026

  • 27 БеГемот

    2 0 Отговор
    Един Орешник в една атомна централа и ....

    08:08 19.01.2026

  • 28 Само питам

    4 0 Отговор
    В метрото топло ли е ?

    08:08 19.01.2026

  • 29 ТрАмп

    7 0 Отговор
    Стармър, Макрон, Мерц и Урсулите
    Причиниха Студ и мрак ва Украйна.

    08:11 19.01.2026

  • 30 ало укрите

    4 0 Отговор
    Сега е времето за настъпателни действия . ...нали така каза Сирски...
    Скромният план на Сирски е да завладее Москва и след това да направи блицкриг в Гренландия за да помогне на Дания за подарените Ф-ки.

    08:15 19.01.2026

  • 31 Абе илюзийо

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "РЕАЛИСТ":

    Не само рускоезичното население ги посрещна и подкрепя, но воюва рамо до рамо с тях.
    Всъщност местните първи си освободиха почти сами териториите 2022! Частичната мпболизация в РФ бе по-късно, а доброволците след това!
    Раззликата с Крим е, че натюфците 8 години подготвяха и въоръжаваха бандеровците, както и Меркел и Оланд признаха ...и градяха бетонни бункери и укрепления.
    Ако си спомняш, в началпто бандерите ползваха местното население за живи щитове, но след като видяха че местните съдействат на руснаците , почнаха НАСИЛСТВЕНО изселване напоследък.

    08:16 19.01.2026

  • 32 Олеся 🇺🇦

    2 0 Отговор
    Кой не скача е замръзнал !

    08:19 19.01.2026

  • 33 Я пък тоя

    2 0 Отговор
    Мога да стопля една, дори две украинки.
    Ще ги гушна под завивката си.
    Ще им дам и нещо топло за хапване.

    08:19 19.01.2026

  • 34 горски

    2 0 Отговор
    Е какво се оплакват украинците.Нали нанесоха смазващи удари по нефтопреработващата промишленност на Русия и намалиха валутните постъпления от търговия.Е от тази работа САЩ печелят, Руснаците обедняват,а украинците студуват...Умна работа,да се окървавиш за чужди интереси с народ с който имаш 20% смесени бракове, генетична и културна близост,и мперия която ти е изградила мощна икономическа инфраструктура/СССР/

    08:21 19.01.2026

  • 35 Перо

    2 0 Отговор
    За главата на един наркоманизиран ционист режима в Киев залага живота на цялото население в Украйна!

    08:21 19.01.2026

  • 36 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Атаките още не са започнали. Те тепърва предстоят. Украйна ще бъде унищожена.

    08:25 19.01.2026

  • 37 Винкело

    0 0 Отговор
    Абе, друзья, Чернобилската АЕЦ кога пак са я пуснали, че ми се губи?

    08:28 19.01.2026

