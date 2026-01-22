Новини
Свят »
Белгия »
Главнокомандващият силите на НАТО в Европа: Алиансът се тревожи от сътрудничеството между Русия и Китай в Арктика

Главнокомандващият силите на НАТО в Европа: Алиансът се тревожи от сътрудничеството между Русия и Китай в Арктика

22 Януари, 2026 16:11 1 114 32

  • русия-
  • китай-
  • гренландия-
  • дания-
  • доналд тръмп-
  • мете фредериксен-
  • алексъс гринкевич

Президентът на САЩ Доналд Тръмп рязко се отказа от заплахите си да наложи мита като лост за завземане на Гренландия, изключи употребата на сила и заяви, че на хоризонта е сделка за прекратяване на спора за датската територия

Главнокомандващият силите на НАТО в Европа: Алиансът се тревожи от сътрудничеството между Русия и Китай в Арктика - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Засиленото сътрудничество между Китай и Русия е източник на безпокойство за НАТО. Това заяви върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич, цитиран от "Ройтерс".

"През последните няколко години видяхме, че това се случва както в морската област с увеличени съвместни патрули, така и във въздушната област с патрули на бомбардировачи с голям обсег, провеждани съвместно", отбеляза той.

"Постоянно се опитваме да подобрим позицията си и мислим за начини, по които държавите могат да подобрят позицията си в Арктика", изтъкна Гринкевич.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп рязко се отказа от заплахите си да наложи мита като лост за завземане на Гренландия, изключи употребата на сила и заяви, че на хоризонта е сделка за прекратяване на спора за датската територия.

НАТО чака насоки относно евентуално споразумение за територията, посочи адмирал Джузепе Каво Драгоне.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Като не послушахе

    22 1 Отговор
    Кисинджър така ще е.

    Коментиран от #2

    16:13 22.01.2026

  • 2 послушахте

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Като не послушахе":

    Послушахте.

    16:14 22.01.2026

  • 3 БОЛШЕВИК

    32 3 Отговор
    Китай, Русия и КНДР са сила която нямат равна на тоя свят сега!

    16:20 22.01.2026

  • 4 Знамето!!!

    25 2 Отговор
    Бялото знаме!

    16:20 22.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 иван костов

    25 2 Отговор
    Разтревожен и безсилен, този съвременен капитан Берторели, може да се качи на малкият танк на лейтенант Грубер и да замине за Източния фронт!😂😂😂😂😂

    16:25 22.01.2026

  • 7 това го знаем всички

    12 2 Отговор
    еми нормално големи сили сътрудници нато неможе да ги рекетира за тревога си е …

    16:30 22.01.2026

  • 8 Арктика на кой е бре?

    21 1 Отговор
    Естествено че ще има сътрудничеството между Русия и Китай в Арктика. Няма да е с Мароко я....

    Коментиран от #14

    16:31 22.01.2026

  • 9 И кво да направим сега

    22 0 Отговор
    Като Алиансът се тревожил от сътрудничество ? Някой там нещо ще анексира ли? Или си е негово и ще си сътрудничи с който си иска. Преди не си ли сътрудничиха с Дания, Финландия и Норвегия ? А? Там случайно нямаше ли един Арктически съвет да питам ? А гнидички ? В договора кво пишеше ?

    16:35 22.01.2026

  • 10 Интересното е друго

    14 0 Отговор
    Алиансът хубаео се тревожи от сътрудничеството между Русия и Китай в Арктика, но пък на срещата в Аляска Путин предложи сътрудничество на САЩ в Артика. Тва Алиансът не го ли тревожи ? А? ....то пък там са си олигофрени принципно и може и да не са разбрали де...

    Коментиран от #20

    16:38 22.01.2026

  • 11 Град Козлодуй

    1 14 Отговор
    Русия е фашистка държава.

    16:39 22.01.2026

  • 12 Мозъчен лекар

    5 0 Отговор
    до Алексъс Гринкевич ако нещо те притеснява, не можеш да се почешеш там! Трябва да отидете на лекар!

    16:39 22.01.2026

  • 13 Сатана Z

    17 0 Отговор
    Карти НАТО се тревожи да съберат войски и да нападнат Русия и Китай,щото и в двете държави мъжете ходят на работа ,а не на гей паради както в западните ЛГБТ общества

    16:39 22.01.2026

  • 14 Хаха

    1 14 Отговор

    До коментар #8 от "Арктика на кой е бре?":

    Русия е ресурсна колония на Китай.

    Коментиран от #16, #22, #31

    16:40 22.01.2026

  • 15 Алиансът се тревожи..

    14 0 Отговор
    За съжаление един васал друго не може да направи. Гренландия също е част от скандинавската общност, исторически характеризирана със сътрудничество, ниско напрежение и ангажимент за мирно регионално развитие. Този пейзаж се промени драстично. Швеция и Финландия се присъединиха към НАТО през последните години и заедно с Дания и Норвегия приеха значително военно присъствие на САЩ - общо около 40 бази - установено без широк обществен дебат и с базите под изключителна юрисдикция на САЩ. Северният регион, някога модел за стабилност, сега е силно милитаризиран. В този контекст, контролирана от САЩ Гренландия би допълнително променила регионалния баланс. Човек трябва да се запита как северните лидери сега гледат на решенията си да бъдат приятелски настроени домакини на американските военни, взети с илюзорното предположение, че САЩ ще действат като „доброжелателен защитник“.

    16:40 22.01.2026

  • 16 Не се обяснявай бе

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    Кой на кой и как. Ти гледай Европа чия колония е

    16:42 22.01.2026

  • 17 нато да не се прави на

    15 0 Отговор
    Ощипана мома и вместо да се тревожи от Русия и Китай да вземе да си сътрудничи с тях

    16:43 22.01.2026

  • 18 Мдаа

    12 0 Отговор
    Тревогата започна след като чичо Дончо поиска Гренландия. Интересна работа.....хи хи хи

    16:45 22.01.2026

  • 19 Алиансът нали бяха отбранителен съюз

    15 0 Отговор
    Да дадат списък кво точно смятат да отбраняват в Арктика и да не се тревожат

    16:46 22.01.2026

  • 20 Точно така е

    15 0 Отговор

    До коментар #10 от "Интересното е друго":

    И в писмено предложение даже. На срещата в Аляска Путин предложи сътрудничество на САЩ в Артика. Даже подробно беше отразено в американските медии и Тръмп го представи като огромен успех. Дори за пплети от Аляска до Камчатка се говореше. Не помните ли? Я вижте стари публикации ...

    16:50 22.01.2026

  • 21 А хапчета за тревожност

    12 0 Отговор
    нямали бре? Нещо ваксини Урсула да закупи

    16:55 22.01.2026

  • 22 Още новини от Украйна

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    При бай Тошо целият СССР беше ресурсна колония на България.
    В Русия още наричат ъглошлайфите произвеждани в Ловеч за износ в СССР "БолгАрка"

    Коментиран от #24

    16:56 22.01.2026

  • 23 Ай,ся...!

    7 0 Отговор
    ,,Тревожили" се билЕ...?!
    Гледайте ся пък,от много тревоги,да не се изприщите,или пък да...пометнете...?!

    17:02 22.01.2026

  • 24 А ние още ги наричаме...

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Още новини от Украйна":

    ...Братушки!

    17:04 22.01.2026

  • 25 Кухи лейки!

    6 0 Отговор
    Какво ви влиза в работата кой с кого си сътрудничи?

    17:05 22.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 От кадя на кадя?

    5 0 Отговор
    САЩ искат Гренландия за себе си? Ако всеки си поиска някоя територия, кво прайм,м?

    17:14 22.01.2026

  • 28 Левски

    4 0 Отговор
    Не се тревожете много, да не вдигнете кръвното. Жалки смешници.

    17:19 22.01.2026

  • 29 Ами

    5 0 Отговор
    Уж трябваше Русия и Китай да се скарат за Сибир.
    Оказа се, САЩ и Западна Европа са скараха за Гренландия.
    Сега Русия и Китай, вече са заплаха за Арктика.
    Имам чувството, че и Канада отиде при САЩ :)

    17:19 22.01.2026

  • 30 ТИЯ СЕГА СЕ УСЕТИХА.

    1 0 Отговор
    ТО ТОВА ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СВЕТА ГРЕНЛАНДИЯ ОКРАИНА ТАЙЛАНД СИРИЯ ИРАН ПАЛЕСТИНА ИИИИИ СЕ ЗНАЕ ОТ ГОДИНИ. ЗНАЯТ ГО И ДЕЧУРЛИГАТА. ТЕ СЕГА ЩЕ ОПРАВЯТ СВЕТА. ПОГЛЕДНЕТЕ ПЪРВО СЕБЕ СИ ЕВРОПАТА ЧЕ ЗАЛЯЗВА. ПРЕДАТЕЛИ ОТ ГОДИНИ СТЕ.

    17:24 22.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мишел

    0 0 Отговор
    Как ли действа на НатО и САЩ съюзът на трите ядрени сили Русия, Китай и Северна Корея?

    17:51 22.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания