Главнокомандващият силите на НАТО в Европа: Алиансът се тревожи от сътрудничеството между Русия и Китай в Арктика

Засиленото сътрудничество между Китай и Русия е източник на безпокойство за НАТО. Това заяви върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич, цитиран от "Ройтерс".

"През последните няколко години видяхме, че това се случва както в морската област с увеличени съвместни патрули, така и във въздушната област с патрули на бомбардировачи с голям обсег, провеждани съвместно", отбеляза той.

"Постоянно се опитваме да подобрим позицията си и мислим за начини, по които държавите могат да подобрят позицията си в Арктика", изтъкна Гринкевич.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп рязко се отказа от заплахите си да наложи мита като лост за завземане на Гренландия, изключи употребата на сила и заяви, че на хоризонта е сделка за прекратяване на спора за датската територия.

НАТО чака насоки относно евентуално споразумение за територията, посочи адмирал Джузепе Каво Драгоне.