Главнокомандващият силите на НАТО в Европа: Алиансът се тревожи от сътрудничеството между Русия и Китай в Арктика

Засиленото сътрудничество между Китай и Русия е източник на безпокойство за НАТО. Това заяви върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич, цитиран от "Ройтерс".
"През последните няколко години видяхме, че това се случва както в морската област с увеличени съвместни патрули, така и във въздушната област с патрули на бомбардировачи с голям обсег, провеждани съвместно", отбеляза той.
"Постоянно се опитваме да подобрим позицията си и мислим за начини, по които държавите могат да подобрят позицията си в Арктика", изтъкна Гринкевич.
Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп рязко се отказа от заплахите си да наложи мита като лост за завземане на Гренландия, изключи употребата на сила и заяви, че на хоризонта е сделка за прекратяване на спора за датската територия.
НАТО чака насоки относно евентуално споразумение за територията, посочи адмирал Джузепе Каво Драгоне.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Като не послушахе
Коментиран от #2
16:13 22.01.2026
2 послушахте
До коментар #1 от "Като не послушахе":Послушахте.
16:14 22.01.2026
3 БОЛШЕВИК
16:20 22.01.2026
4 Знамето!!!
16:20 22.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 иван костов
16:25 22.01.2026
7 това го знаем всички
16:30 22.01.2026
8 Арктика на кой е бре?
Коментиран от #14
16:31 22.01.2026
9 И кво да направим сега
16:35 22.01.2026
10 Интересното е друго
Коментиран от #20
16:38 22.01.2026
11 Град Козлодуй
16:39 22.01.2026
12 Мозъчен лекар
16:39 22.01.2026
13 Сатана Z
16:39 22.01.2026
14 Хаха
До коментар #8 от "Арктика на кой е бре?":Русия е ресурсна колония на Китай.
Коментиран от #16, #22, #31
16:40 22.01.2026
15 Алиансът се тревожи..
16:40 22.01.2026
16 Не се обяснявай бе
До коментар #14 от "Хаха":Кой на кой и как. Ти гледай Европа чия колония е
16:42 22.01.2026
17 нато да не се прави на
16:43 22.01.2026
18 Мдаа
16:45 22.01.2026
19 Алиансът нали бяха отбранителен съюз
16:46 22.01.2026
20 Точно така е
До коментар #10 от "Интересното е друго":И в писмено предложение даже. На срещата в Аляска Путин предложи сътрудничество на САЩ в Артика. Даже подробно беше отразено в американските медии и Тръмп го представи като огромен успех. Дори за пплети от Аляска до Камчатка се говореше. Не помните ли? Я вижте стари публикации ...
16:50 22.01.2026
21 А хапчета за тревожност
16:55 22.01.2026
22 Още новини от Украйна
До коментар #14 от "Хаха":При бай Тошо целият СССР беше ресурсна колония на България.
В Русия още наричат ъглошлайфите произвеждани в Ловеч за износ в СССР "БолгАрка"
Коментиран от #24
16:56 22.01.2026
23 Ай,ся...!
Гледайте ся пък,от много тревоги,да не се изприщите,или пък да...пометнете...?!
17:02 22.01.2026
24 А ние още ги наричаме...
До коментар #22 от "Още новини от Украйна":...Братушки!
17:04 22.01.2026
25 Кухи лейки!
17:05 22.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 От кадя на кадя?
17:14 22.01.2026
28 Левски
17:19 22.01.2026
29 Ами
Оказа се, САЩ и Западна Европа са скараха за Гренландия.
Сега Русия и Китай, вече са заплаха за Арктика.
Имам чувството, че и Канада отиде при САЩ :)
17:19 22.01.2026
30 ТИЯ СЕГА СЕ УСЕТИХА.
17:24 22.01.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мишел
17:51 22.01.2026