Новини
Свят »
Секретен документ: ЕС е обезпокоен от концентрацията на власт, която Доналд Тръмп упражнява в Съвета за мир

Секретен документ: ЕС е обезпокоен от концентрацията на власт, която Доналд Тръмп упражнява в Съвета за мир

23 Януари, 2026 22:52 522 18

  • доналд тръмп-
  • нато-
  • съвет за мир-
  • европейски съюз-
  • газа

Няколко страни от ЕС, включително Франция и Испания, вече заявиха, че няма да се присъединят към Съвета

Секретен документ: ЕС е обезпокоен от концентрацията на власт, която Доналд Тръмп упражнява в Съвета за мир - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) поставя въпроси за широките правомощия на американския президент Доналд Тръмп в рамките на неговия новосъздаден Съвет за мир, се казва във вътрешен документ на Службата, до който Ройтерс получи достъп, пише БТА.

Тръмп насърчи световните лидери да влязат в неговия Съвет за мир, създаден да решава конфликтите по света, но много западни лидери останаха резервирани.

В поверителен анализ от 19 януари, споделен с държавите членки на Европейския съюз, ЕСВД изразява тревога относно концентрирането на власт в ръцете на Тръмп.

Уставът на Съвета за мир "поражда безпокойство относно конституционните принципи в ЕС", а "самостоятелността на правния ред на ЕС също се явява препятствие пред концентрацията на власт в ръцете на един председател", пише в анализа.

В документа се казва още, че новосъздаденият Съвет за мир "силно се отдалечава" от мандата, даден през ноември от Съвета за сигурност на ООН и фокусиран единствено върху конфликта в Газа.

Новият Съвет, чието създаване американският президент обяви официално вчера, се председателства пожизнено от Тръмп и ще започне работа, като се заеме с конфликта в Газа, а след това ще разшири дейността си, за да се занимава и с други конфликти. Членството в Съвета е ограничено до три години, освен ако държавите не платят по 1 млрд. долара за финансиране на дейността му и не получат постоянното членство.

"След като този Съвет бъде напълно сформиран, ще можем да правим почти всичко, което поискаме. И ще го правим съвместно с ООН", заяви Тръмп и добави, че ООН има голям потенциал, който не е бил напълно оползотворен.

След като европейските лидери се срещнаха снощи, за да обсъдят трансатлантическите отношения, председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви пред журналисти: "Имаме сериозни съмнения относно редица елементи в Устава на Съвета за мир, свързани с неговия обхват, управление и съвместимост с Устава на ООН".

Коща каза, че ЕС е "готов да работи съвместно със САЩ по прилагането на всеобхватния мирен план за Газа, като Съветът за мир изпълнява мисията си като преходна администрация в съответствие с Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН".

Няколко страни от ЕС, включително Франция и Испания, вече заявиха, че няма да се присъединят към Съвета.

В своя анализ ЕСВД посочва, че "разпоредбата, според която изборът на държава членка относно нивото на участието ѝ се нуждае от одобрение от председателя, представлява неправомерна намеса в организационната самостоятелност на всеки член".


Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    С Райха в Брюксел е свързано.България има два изхода -Борда на Тръмп или БРИКС.

    Коментиран от #18

    22:54 23.01.2026

  • 2 Mиcирките от сайта имали достъп

    6 2 Отговор
    до секретен документ. Да се смея ли или да плача?

    22:54 23.01.2026

  • 3 Слуги

    3 0 Отговор
    "Съветът за мир" е въпрос, "Кои са готови да ми се подчинят?" и ги видяхме поименно, "учредителите"...

    22:55 23.01.2026

  • 4 Ааа...

    1 2 Отговор
    Зарежете тези европейски шматароци! Те и за Гренландия имаха информация!

    22:56 23.01.2026

  • 5 Ъъъъъъ

    5 2 Отговор
    "ЕС е обезпокоен от концентрацията на власт, която Доналд Тръмп упражнява в Съвета за мир"

    Във всеки случай, властта на Тръмп в Съвета не е по-голяма от властта на Урсула в Европейската комисия, но странно защо ЕС не е обезпокоен от този факт, а се закахърил за властта на Тръмп?🤔

    22:58 23.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 А сега се

    2 1 Отговор
    Сетете за власт на ЕС и Сие за която ама никой не е избирал !?!?!?!!?!!!!!!!!!!

    Коментиран от #12

    23:00 23.01.2026

  • 9 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Съветът за мир е частната армия на бай Дончо,в която няма да вложи нито долар,а ще му дават.
    Седалището ще бъде в Га-за във вече построения хотел-ресторант от веригата на Тръмп заедно с голф игрище

    23:00 23.01.2026

  • 10 койдазнай

    4 0 Отговор
    Няма никаква концентрация! Всички заседдават общо, накрая Тръмп взема решение!
    И така ще е докато е жив. След това ще бъде наследен от зет си Кушнер!
    Всичко е съвсем просто, ясно и прозрачно!

    23:02 23.01.2026

  • 11 Мда

    2 1 Отговор
    ЕС е обезпокоен? И какво от това? Чак пък и секретно, бабичките пред блока са доста напред в сравнвние с бабичките, дето са начело на ЕС.

    23:02 23.01.2026

  • 12 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "А сега се":

    Ти на избори за европарламент ходи ли?
    Що?

    23:03 23.01.2026

  • 13 ДА НАПРАВИМ ДЪРВЕНО ПАРДЕСЮ

    1 4 Отговор
    ПО МЯРКИТЕ НА ТРЪМП ЧЕ СКОРО ЩЕ ТРЯБВА ДА ГО ОБЛЕЧЕ

    23:04 23.01.2026

  • 14 Щели да делят, не ще го по ...Света

    1 2 Отговор
    Еми човека си има армията на САЩ, сега прави ЛИЧЕН, няма общо Щатите с това -съвет, за да маскира ПОЛИТИЧЕСКИ изнудването, рекета и бандитизма в световен мащаб.За ролята на Путин, предполагам скоро да се чуе.
    Вижте Венецуела, заплахите, Гренландия.
    Докато ЕС сключва взаимоизгодни и равноправни договори, Тръмп го прави с спецназа, и явно се усети, че му трябват ПУДЕЛИ -като ГЕРБ, Лукашенко, Путин, чрез които да оправдава бандитизма си.
    Нито един журналист не пита, абе, има ли КОНГРЕС в Сащ, конституцията пна САЩ позволяма ли.
    И точно това казват ЕС.Това няма връзка с ООН и КОНСТИТУЦИЯТА НА сащ

    23:08 23.01.2026

  • 15 И Киев е Руски

    4 0 Отговор
    Не се безпокойте гинеколожката ще ви абортира

    23:09 23.01.2026

  • 16 Ъхъ

    3 0 Отговор
    Шиши и Боко са дебелите миньони на господаря БайДончо!

    23:10 23.01.2026

  • 17 Бг гражданин

    3 0 Отговор
    ЕС е шайка военолюбиви ястреби,но за сметка на ограбването на страните членки,длъжни да финансират милиарди евро за война срещу Русия.

    23:12 23.01.2026

  • 18 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не знам дали намекът за Райха който правите е осъзнат но аз мисля много сериозно за това .Преди много години четох една книга Смърт в Рим на Волфганг Кьопен която е проникната с безнадеждност и песимизъм и една от причините е че авторът счита че определени среди в Германия просто си носят бацила на нацизма или са податливи на тази идеология!?Затова аз сега се питам след като германците тотално овладяха управлението на ЕС дали все още мислят за новия Райх или реанимиране на стария!?И в случая не важно какво мисля аз а евреите израелците които в Газа направиха показно - предупреждение -според мен - как ще постъпват когато някой пак започне да убива евреи!?Може това да не е свързано със спомена за Холокоста -но евреите ни показват че могат да бъдат много злопаметни!?И тук сега виждам една връзка може би хипотетично за влияние върху Тръмп -ако евреите считат че има най-малък намек за нещо нацистко в ЕС те ще работят срещу него -с еврейски методи !?А Зеленски който предава каузата на евреите -както са го направили някои евреи по време на ВСВ -ще бъде наказан показателно!?А това което става според мен показва че евреите подозират в нацизъм и някои хора от ЕС ...и ще направят всичко за да няма Четвърти райх !?

    23:19 23.01.2026