Секретен документ: ЕС е обезпокоен от концентрацията на власт, която Доналд Тръмп упражнява в Съвета за мир

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) поставя въпроси за широките правомощия на американския президент Доналд Тръмп в рамките на неговия новосъздаден Съвет за мир, се казва във вътрешен документ на Службата, до който Ройтерс получи достъп, пише БТА.
Тръмп насърчи световните лидери да влязат в неговия Съвет за мир, създаден да решава конфликтите по света, но много западни лидери останаха резервирани.
В поверителен анализ от 19 януари, споделен с държавите членки на Европейския съюз, ЕСВД изразява тревога относно концентрирането на власт в ръцете на Тръмп.
Уставът на Съвета за мир "поражда безпокойство относно конституционните принципи в ЕС", а "самостоятелността на правния ред на ЕС също се явява препятствие пред концентрацията на власт в ръцете на един председател", пише в анализа.
В документа се казва още, че новосъздаденият Съвет за мир "силно се отдалечава" от мандата, даден през ноември от Съвета за сигурност на ООН и фокусиран единствено върху конфликта в Газа.
Новият Съвет, чието създаване американският президент обяви официално вчера, се председателства пожизнено от Тръмп и ще започне работа, като се заеме с конфликта в Газа, а след това ще разшири дейността си, за да се занимава и с други конфликти. Членството в Съвета е ограничено до три години, освен ако държавите не платят по 1 млрд. долара за финансиране на дейността му и не получат постоянното членство.
"След като този Съвет бъде напълно сформиран, ще можем да правим почти всичко, което поискаме. И ще го правим съвместно с ООН", заяви Тръмп и добави, че ООН има голям потенциал, който не е бил напълно оползотворен.
След като европейските лидери се срещнаха снощи, за да обсъдят трансатлантическите отношения, председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви пред журналисти: "Имаме сериозни съмнения относно редица елементи в Устава на Съвета за мир, свързани с неговия обхват, управление и съвместимост с Устава на ООН".
Коща каза, че ЕС е "готов да работи съвместно със САЩ по прилагането на всеобхватния мирен план за Газа, като Съветът за мир изпълнява мисията си като преходна администрация в съответствие с Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН".
Няколко страни от ЕС, включително Франция и Испания, вече заявиха, че няма да се присъединят към Съвета.
В своя анализ ЕСВД посочва, че "разпоредбата, според която изборът на държава членка относно нивото на участието ѝ се нуждае от одобрение от председателя, представлява неправомерна намеса в организационната самостоятелност на всеки член".
1 Последния Софиянец
Коментиран от #18
22:54 23.01.2026
2 Mиcирките от сайта имали достъп
22:54 23.01.2026
3 Слуги
22:55 23.01.2026
4 Ааа...
22:56 23.01.2026
5 Ъъъъъъ
Във всеки случай, властта на Тръмп в Съвета не е по-голяма от властта на Урсула в Европейската комисия, но странно защо ЕС не е обезпокоен от този факт, а се закахърил за властта на Тръмп?🤔
22:58 23.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 А сега се
Коментиран от #12
23:00 23.01.2026
9 Сатана Z
Седалището ще бъде в Га-за във вече построения хотел-ресторант от веригата на Тръмп заедно с голф игрище
23:00 23.01.2026
10 койдазнай
И така ще е докато е жив. След това ще бъде наследен от зет си Кушнер!
Всичко е съвсем просто, ясно и прозрачно!
23:02 23.01.2026
11 Мда
23:02 23.01.2026
12 Българин
До коментар #8 от "А сега се":Ти на избори за европарламент ходи ли?
Що?
23:03 23.01.2026
13 ДА НАПРАВИМ ДЪРВЕНО ПАРДЕСЮ
23:04 23.01.2026
14 Щели да делят, не ще го по ...Света
Вижте Венецуела, заплахите, Гренландия.
Докато ЕС сключва взаимоизгодни и равноправни договори, Тръмп го прави с спецназа, и явно се усети, че му трябват ПУДЕЛИ -като ГЕРБ, Лукашенко, Путин, чрез които да оправдава бандитизма си.
Нито един журналист не пита, абе, има ли КОНГРЕС в Сащ, конституцията пна САЩ позволяма ли.
И точно това казват ЕС.Това няма връзка с ООН и КОНСТИТУЦИЯТА НА сащ
23:08 23.01.2026
15 И Киев е Руски
23:09 23.01.2026
16 Ъхъ
23:10 23.01.2026
17 Бг гражданин
23:12 23.01.2026
18 не може да бъде
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не знам дали намекът за Райха който правите е осъзнат но аз мисля много сериозно за това .Преди много години четох една книга Смърт в Рим на Волфганг Кьопен която е проникната с безнадеждност и песимизъм и една от причините е че авторът счита че определени среди в Германия просто си носят бацила на нацизма или са податливи на тази идеология!?Затова аз сега се питам след като германците тотално овладяха управлението на ЕС дали все още мислят за новия Райх или реанимиране на стария!?И в случая не важно какво мисля аз а евреите израелците които в Газа направиха показно - предупреждение -според мен - как ще постъпват когато някой пак започне да убива евреи!?Може това да не е свързано със спомена за Холокоста -но евреите ни показват че могат да бъдат много злопаметни!?И тук сега виждам една връзка може би хипотетично за влияние върху Тръмп -ако евреите считат че има най-малък намек за нещо нацистко в ЕС те ще работят срещу него -с еврейски методи !?А Зеленски който предава каузата на евреите -както са го направили някои евреи по време на ВСВ -ще бъде наказан показателно!?А това което става според мен показва че евреите подозират в нацизъм и някои хора от ЕС ...и ще направят всичко за да няма Четвърти райх !?
23:19 23.01.2026