Шефът на НАТО: Европа всъщност трябва да се радва, че Доналд Тръмп е начело

21 Януари, 2026 16:38 1 040 41

  • марк рюте-
  • нато-
  • гренландия-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • арктика-
  • дания

Съюзниците от НАТО постигнаха споразумение миналото лято за определяне на нова цел за разходи за отбрана от 5% от БВП до 2035 г.

Шефът на НАТО: Европа всъщност трябва да се радва, че Доналд Тръмп е начело - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Добре е, че Доналд Тръмп беше преизбран за президент на САЩ, тъй като съюзниците от НАТО не биха увеличили разходите за отбрана без него, заяви в сряда генералният секретар на военния алианс Марк Рюте, цитиран от "Политико".

Коментарите на Рюте в Давос идват в момент, когато Тръмп засилва заплахите си да отнеме Гренландия от Дания, ход, който би подкопал десетилетния трансатлантически съюз - може би фатално.

"Не съм популярен сред вас сега, защото защитавам Доналд Тръмп, но наистина вярвам, че можете да се радвате, че той е там, защото ни принуди в Европа да се активизираме, да се изправим пред последствията, от които се нуждаем, за да се погрижим повече за собствената си защита", заяви Рюте на дискусия, озаглавена "Може ли Европа да се защити?" на Световния икономически форум.

Според Рюте, големите икономики в Европа - включително Испания, Италия и Франция - никога не биха се съгласили да отделят 2 процента от БВП си за отбрана, ако Тръмп не беше станал отново президент на САЩ.

"Няма начин, без Доналд Тръмп това никога нямаше да се случи. Всички те са на 2 процента сега", каза Рюте. "Абсолютно съм убеден, че без Доналд Тръмп нямаше да вземете тези решения и те са от решаващо значение, особено за европейската и канадската страна на НАТО, за да се развият наистина в света след Студената война."

Страната на Рюте, Нидерландия, която той ръководеше като министър-председател в продължение на 14 години от 2010 до 2024 г., беше обвинена в недостатъчни разходи за отбрана по време на неговия мандат.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. принуди европейските страни да увеличат разходите си за отбрана, като същевременно се подготвят за потенциално изтегляне на американските войски на континента, тъй като Тръмп променя военните приоритети на Америка.

"Американците все още имат над 80 000 войници в Европа... включително в Полша и Германия и затова те все още са силно инвестирани в европейската отбрана. И да, те трябва да се насочат повече към Азия. Така че е логично те да очакват от нас, Европа, да се активизираме с течение на времето", продължи Рюте, добавяйки, че ядреният чадър е крайната гаранция.

Съюзниците от НАТО постигнаха споразумение миналото лято за определяне на нова цел за разходи за отбрана от 5% от БВП до 2035 г. Това искане първоначално беше повдигнато от Тръмп, който многократно е намеквал на съюзниците си, че може да се оттегли от военния съюз, който е в основата на европейската сигурност.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така е.

    4 15 Отговор
    САЩ са най-могъщата световна суперсила. Нормално е, всеки да иска да им е съюзник.

    Коментиран от #7, #12

    16:41 21.01.2026

  • 2 Гост

    16 1 Отговор
    Егати подлизуркото… е вече е ясно не дали а кога ще вземат САЩ Гренландия …

    16:41 21.01.2026

  • 3 В крайна сметка

    6 15 Отговор
    Русия е големият губещ от цялото това превъоръжаване на Европа.

    Коментиран от #13

    16:42 21.01.2026

  • 4 мдаааа

    5 2 Отговор
    Радостни сме също , че е поканил Путин , радеф , Лукашенков , Ким , мъдуро , асад в Съветът за Мир ...

    Коментиран от #15

    16:42 21.01.2026

  • 5 гост

    5 0 Отговор
    Ще се радвате ,ще се хвалите и г.з ще целувате!

    16:42 21.01.2026

  • 6 Трол

    11 0 Отговор
    А като им вземе Гренландия, направо трябва да му ръкопляскат, че им икономисва разходи.

    Коментиран от #25

    16:43 21.01.2026

  • 7 От филмовата академия:

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Така е.":

    Спирай холивудските филми.

    16:44 21.01.2026

  • 8 ДънБай

    5 0 Отговор
    Е какво му беше на Байдън не подкачахте ли подире му?

    16:44 21.01.2026

  • 9 Типично

    15 0 Отговор
    Щом дедо Дони е увеличил парите за НАТО, значи е супер ! Нищо, че за тия които ги плащат е тежест и то без файда ! НАТО става все по зле ! Една от целите на Путин с проточване на войната в Украйна, бе не само да покаже руската военна мощ, но и да види Света импотентността на това същото НАТО !

    Коментиран от #23

    16:45 21.01.2026

  • 10 Смешник

    9 0 Отговор
    Този смешник Руте нарече Тръмп бащицата Ще видим сега как ще се чувстват като отнеме Гренландия

    16:45 21.01.2026

  • 11 Делю Хайдутин

    8 1 Отговор
    Абе на снимката Рюте върху какво е седнал?

    16:46 21.01.2026

  • 12 Северна Папуа Нова Гвинея

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Така е.":

    Путлер два пъти поиска членство в НАТО.Ама там не приемат прошляци.

    16:46 21.01.2026

  • 13 град София

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "В крайна сметка":

    Русия винаги е била губеща. И най-странното е, че винаги сама си е виновна за всички трагедии, които й се случват.

    16:46 21.01.2026

  • 14 Руски колхозник

    5 0 Отговор
    Как беше?...не е важно на мен (ЕС) да ми е добре, важното е , на Вуте (Русия) да му е зле.Честито на САЩ,за придобиването на щат номер 51.

    16:46 21.01.2026

  • 15 да питам

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "мдаааа":

    А Долче и Габана ?

    16:46 21.01.2026

  • 16 Констатация

    7 0 Отговор
    """""Шефът на НАТО: Европа трябва да се радва, че Доналд Тръмп е начело"""" ------- На това му казват Орален Кекс! -))))))))))

    16:46 21.01.2026

  • 17 селяк

    3 1 Отговор
    е ся тиа дни кат думне Гренландия ш видим нато ква песен ша пее

    16:46 21.01.2026

  • 18 Архимандрисандрит Бибиян

    2 1 Отговор
    Най големата заслуга на Долен Тъп е каде накара амереканците да се срамуват од себе си!

    16:47 21.01.2026

  • 19 Абе

    4 0 Отговор
    Рюте да не е прекалил с белите прахчета и нурофени?

    16:47 21.01.2026

  • 20 Лицемерни 60клуци

    6 0 Отговор
    ПрОститутки да бяхте, нямаше толкова да се слагате на Тръмп.

    Коментиран от #27, #39

    16:47 21.01.2026

  • 21 Българин

    3 0 Отговор
    Обявявам конкурс за най-добър трол. Основен критерии - най-тъпия пост тук.

    16:47 21.01.2026

  • 22 Хванали са се запалците пред батко

    2 0 Отговор
    Тръмп но тази поза много им харесва и страшно им отива

    Коментиран от #29

    16:47 21.01.2026

  • 23 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Типично":

    И постигна тази цел Щатите вече няма да са дойна крава

    Коментиран от #30

    16:48 21.01.2026

  • 24 РЮТЕ ГО ОБЛИЗВА

    3 0 Отговор
    Щото иначе ще е безработен.

    16:49 21.01.2026

  • 25 Икономисването е

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    едно на ръка. Тръмп е предложил колосално огромна цена за Гренландия -700 милиарда долара. Страхотна сделка е това.

    16:49 21.01.2026

  • 26 Ефектът на бумерангът

    4 0 Отговор
    Ще е доста интересно, когато Тръмп се откаже официално от Европа и тогава да им видим физиономиите,на килимчето в Кремъл, пред Путин.

    16:50 21.01.2026

  • 27 456

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Лицемерни 60клуци":

    Ама виж на снимката как е седнал Рюте ...😅

    16:51 21.01.2026

  • 28 АЙДЕЕЕ...

    3 0 Отговор
    И тоя Рюте се подмазва на Тръмп,че е голЕмата работЪ...!
    А пък вътрешно-къса и фърля,че Тръмпи,не го бръсне и за слив@,дори...!

    16:52 21.01.2026

  • 29 Отец Дионисий

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Хванали са се запалците пред батко":

    Чадо мое,натовско оръжие трепе руснаци.Бъди смирен и се помоли за душите им.

    16:52 21.01.2026

  • 30 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Абсолютно си прав. Откъде накъде САЩ с години проивежда оръжия за трилиони, а ЕС, който има огромен БВП и приходи си трае и разчита на военната сила на САЩ. Да се размърдат малко и те да похарчат някое евро. В това отношение, Тръм беше много полезен за Европа, нека и те да произвежда и купуват.

    16:53 21.01.2026

  • 31 Щом бай

    0 0 Отговор
    Дончо е начело, то от дългуча няма нужда.

    16:54 21.01.2026

  • 32 Хохо Бохо

    1 0 Отговор
    Ахам. Датчаните са особенно радостни. Направо нямат търпение Гренландия да стане американски щат и да укрепи северният фланг на нато срещу мечки и тюлени. де би ли като тоя и урсулестите каи ни управляват

    16:55 21.01.2026

  • 33 Тома

    2 0 Отговор
    Ами че ние отдавна си удряме г.за в тавана от радост на митата на бай дончо.Той е нашия татко

    16:56 21.01.2026

  • 34 Фотографа

    2 0 Отговор
    На снимката:
    -Доналд Тръмп: ...-Рюте,виждаш ли там кой е?
    -Марк Рюте: -Да, шефа, това е Путин, нали?
    -Доналд Тръмп: -А така,моето момче...това е Путин и виж как си го е за🍌белил...взимайте си повече ва3елин, че яко ще ви 4у ка.
    -Марк Рюте:...-Ама, тя Урсула, ...такова...
    -Доналд Тръмп: -Няма ама...бой е 6@н и тясни обувки, ай чезни, че ме дразниш много , и6рик

    16:56 21.01.2026

  • 35 Марк Рюте

    3 0 Отговор
    По цял ден само се "радва". Някой наркотични вещества така действат верно ....

    16:59 21.01.2026

  • 36 Дедо ви...

    1 0 Отговор
    А бе стига сте ни занимавали с тази лява резба беееее... Ето какво казва Тръмп в Дайвос: САЩ са икономическият двигател на планетата, Европа не върви в правилната посока, Гренландия е от ключов интерес....

    17:00 21.01.2026

  • 37 Никакво значение няма

    1 0 Отговор
    "Съюзниците от НАТО" какво споразумение са имали. Днес го има, утре го няма ...и Рюте го няма

    17:02 21.01.2026

  • 38 хаха

    0 0 Отговор
    Като че ли някой ог интересува какво бил казал някакъв си канцеларист.
    ХАХАХА

    17:02 21.01.2026

  • 39 Брачет,

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Лицемерни 60клуци":

    Знаеш ли какво е лицемерие ? Да бомбардираш мирни жители и да казваш , че това са " военни обекти" ...

    17:02 21.01.2026

  • 40 Ей сега след малко

    0 0 Отговор
    Почвам да се радвам...

    17:03 21.01.2026

  • 41 Тодор

    0 0 Отговор
    Рюте не спира да предлага....задни части дава, поема с дълбоко гърло, с ръчичка гали нежно, езиче върти за по-голямо удоволствие на партньора му в НАТО.
    Изобщоо случи на партньор рижавия в лицето на Рюте спор няма

    17:10 21.01.2026

