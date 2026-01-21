Шефът на НАТО: Европа всъщност трябва да се радва, че Доналд Тръмп е начело

Добре е, че Доналд Тръмп беше преизбран за президент на САЩ, тъй като съюзниците от НАТО не биха увеличили разходите за отбрана без него, заяви в сряда генералният секретар на военния алианс Марк Рюте, цитиран от "Политико".

Коментарите на Рюте в Давос идват в момент, когато Тръмп засилва заплахите си да отнеме Гренландия от Дания, ход, който би подкопал десетилетния трансатлантически съюз - може би фатално.

"Не съм популярен сред вас сега, защото защитавам Доналд Тръмп, но наистина вярвам, че можете да се радвате, че той е там, защото ни принуди в Европа да се активизираме, да се изправим пред последствията, от които се нуждаем, за да се погрижим повече за собствената си защита", заяви Рюте на дискусия, озаглавена "Може ли Европа да се защити?" на Световния икономически форум.

Според Рюте, големите икономики в Европа - включително Испания, Италия и Франция - никога не биха се съгласили да отделят 2 процента от БВП си за отбрана, ако Тръмп не беше станал отново президент на САЩ.

"Няма начин, без Доналд Тръмп това никога нямаше да се случи. Всички те са на 2 процента сега", каза Рюте. "Абсолютно съм убеден, че без Доналд Тръмп нямаше да вземете тези решения и те са от решаващо значение, особено за европейската и канадската страна на НАТО, за да се развият наистина в света след Студената война."

Страната на Рюте, Нидерландия, която той ръководеше като министър-председател в продължение на 14 години от 2010 до 2024 г., беше обвинена в недостатъчни разходи за отбрана по време на неговия мандат.

Пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. принуди европейските страни да увеличат разходите си за отбрана, като същевременно се подготвят за потенциално изтегляне на американските войски на континента, тъй като Тръмп променя военните приоритети на Америка.

"Американците все още имат над 80 000 войници в Европа... включително в Полша и Германия и затова те все още са силно инвестирани в европейската отбрана. И да, те трябва да се насочат повече към Азия. Така че е логично те да очакват от нас, Европа, да се активизираме с течение на времето", продължи Рюте, добавяйки, че ядреният чадър е крайната гаранция.

Съюзниците от НАТО постигнаха споразумение миналото лято за определяне на нова цел за разходи за отбрана от 5% от БВП до 2035 г. Това искане първоначално беше повдигнато от Тръмп, който многократно е намеквал на съюзниците си, че може да се оттегли от военния съюз, който е в основата на европейската сигурност.