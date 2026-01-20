Новини
Най-малко 19 души са загинали в резултат на горски пожари в южната част на Чили ВИДЕО

20 Януари, 2026 03:56

630 души са настанени във временни убежища

Най-малко 19 души са загинали в резултат на горски пожари в южната част на Чили ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Най-малко 19 души са загинали в резултат на горски пожари в южната част на Чили, обяви министърът на вътрешните работи Алваро Елизалде на 19 януари.

„Към днешна дата имаме информация за 19 смъртни случая, а 630 души са настанени във временни убежища“, каза той на пресконференция, излъчена в YouTube канала на Националната служба за управление на бедствията.

Пожарите са унищожили най-малко 325 домове. Броят на пострадалите жители се оценява на над 1 500. В няколко общности е наредена евакуация. Националната горска корпорация на Чили съобщи, че към понеделник вечерта пожарникарите все още се борят с 31 пожара, като общо са изгорели над 32 600 хектара.

Силните пожари започнаха на 17 януари на фона на сухо и горещо време. Най-сериозните пожари са регистрирани в регионите Био-Био и Нюбъл, където е обявено извънредно положение.


