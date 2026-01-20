Новини
Доналд Тръмп потвърди: Поканих Владимир Путин да се присъедини към Съвета за мир, Дания не може да защити Гренландия

20 Януари, 2026 08:48 645 12

По думите му по време на тазседмичния Световен икономически форум в Давос, Швейцария, САЩ ще обсъдят въпроса за придобиването на Гренландия

Доналд Тръмп потвърди: Поканих Владимир Путин да се присъедини към Съвета за мир, Дания не може да защити Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза снощи, че е поканил руския си колега Владимир Путин да се присъедини към инициативата му за уреждане на глобални конфликти, наречена "Съвет за мир", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Поканен е", каза стопанинът на Белия дом пред репортери във Флорида.

По повод напрежението около Гренландия Тръмп заяви, че Дания не може да гарантира отбраната на острова, който е нейна автономна територия.

По думите му, по време на тазседмичния Световен икономически форум в Давос, Швейцария, САЩ ще обсъдят въпроса за придобиването на Гренландия.

"Трябва да я имаме. Те трябва да го направят. Те не могат да го защитят. Те, датчаните, са прекрасен народ", посочи републиканецът. "Познавам лидерите им, те са много добри хора, но те дори не стъпват там."

Президентът на САЩ Донлд Тръмп каза, че е имал "много добър" телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за Гренландия, предаде Ройтерс.

"Гренландия e от решаващо за значение за националната и международната сигурност. Няма връщане назад – всеки е съгласен с това!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Сошъл".

Преди това Тръмп каза пред репортери в Палм Бийч, Флорида, че датчаните и техните лидери са прекрасни хора, но добави, че те не са в състояние да гарантират отбраната на арктическия остров, който е автономна територия на Копенхаген.

Републиканецът също така потвърди, че е поканил руския си колега Владимир Путин да се включи в инициативата му за уреждане на глобални конфликти "Съвет за мир".


САЩ
Оценка 5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    2 3 Отговор
    Датчаните са прекрасни хора и би било жалко, ако им се свиди Гренландия.

    Коментиран от #7

    08:50 20.01.2026

  • 2 Пич

    14 0 Отговор
    Добре де ,аз от години доказвам , че най големият враг на Европа е САЩ , а не Русия ! И то с мисли и аргументи , а не защото така ми се иска. И това не го казвам за да се изфукам или подиграя на паветниците. Казвам го , защото възниква въпросът - на кой му е работата да го мисли това?! На мен не ми е работа , а го правя на добра воля ! Но в Европа има купища тайни и секретни служби и службици , на които точно това им е работата , защото вземат много пари !!! И сега , щом аз съм видял няколко хода напред се предлага , че в такива служби трябва да има умове и стратези , които да ме превъзхождат !!! Що за стратег може години да пише само политкоректни доклади , в които като латерна да се върти само една дума - Русия , докато истинския вълк изнася агнетата от кошарата едно по едно , което е отдавна видимо?! По какъв критерий назначават "специалисти" - черни, обратни и дебели ли са критериите?! Урсулианците трябва да бъдат разкарани светкавично!!!

    08:51 20.01.2026

  • 3 дони съчмата

    1 5 Отговор
    супер нахалник съм

    08:51 20.01.2026

  • 4 газо

    1 5 Отговор
    бай Дончо е изтрещял тотално!

    08:51 20.01.2026

  • 5 Да но нашите смели

    5 0 Отговор
    Урси и Рюте ще.......
    Не ми ли вярвате

    08:53 20.01.2026

  • 6 Урсу и Каята в нествяст

    9 0 Отговор
    Путин и Тръмп ще си поделят Европата а европуделите ще гледат отстрани. Искахте война, ето ви война!

    Коментиран от #10

    08:53 20.01.2026

  • 7 Тръмп:

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    "Защо трябва да защитаваме Европа в Украйна, когато ни блокират в Арктика?"

    08:54 20.01.2026

  • 8 Тоз вече е изплискал лигена

    0 5 Отговор
    Нещо се случва във Кухата му глава

    08:55 20.01.2026

  • 9 Дони да си

    4 0 Отговор
    Взима Гренландия и да се успокои!Местното население е видяло същото отношение от Дания каквото е било на Америка към индианците!!!Така,че да говорим за някаква нечувана привързаност няма смисъл!Или Мете, Урсула, Кая и сие да отиват да бранят острова до кръв!!!

    08:56 20.01.2026

  • 10 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Урсу и Каята в нествяст":

    Европа вече е поделена За моя радост България е в руската зона От вчера това е факт Вече дишам спокойно И те така те

    08:57 20.01.2026

  • 11 8888

    2 0 Отговор
    Европа няма вече глас, никой не се интересува от мнението и, европейския народ не е съгласен с това което прави Урсула и компания, но това явно няма значение. Чакай да видим колко пари са заделили пак за изгубена Украйна.

    08:58 20.01.2026

  • 12 Шопо

    1 0 Отговор
    След Гренландия иде ред на Ирландия.

    08:58 20.01.2026