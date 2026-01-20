Доналд Тръмп потвърди: Поканих Владимир Путин да се присъедини към Съвета за мир, Дания не може да защити Гренландия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза снощи, че е поканил руския си колега Владимир Путин да се присъедини към инициативата му за уреждане на глобални конфликти, наречена "Съвет за мир", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Поканен е", каза стопанинът на Белия дом пред репортери във Флорида.
По повод напрежението около Гренландия Тръмп заяви, че Дания не може да гарантира отбраната на острова, който е нейна автономна територия.
По думите му, по време на тазседмичния Световен икономически форум в Давос, Швейцария, САЩ ще обсъдят въпроса за придобиването на Гренландия.
"Трябва да я имаме. Те трябва да го направят. Те не могат да го защитят. Те, датчаните, са прекрасен народ", посочи републиканецът. "Познавам лидерите им, те са много добри хора, но те дори не стъпват там."
Президентът на САЩ Донлд Тръмп каза, че е имал "много добър" телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за Гренландия, предаде Ройтерс.
"Гренландия e от решаващо за значение за националната и международната сигурност. Няма връщане назад – всеки е съгласен с това!", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Сошъл".
Преди това Тръмп каза пред репортери в Палм Бийч, Флорида, че датчаните и техните лидери са прекрасни хора, но добави, че те не са в състояние да гарантират отбраната на арктическия остров, който е автономна територия на Копенхаген.
Републиканецът също така потвърди, че е поканил руския си колега Владимир Путин да се включи в инициативата му за уреждане на глобални конфликти "Съвет за мир".
