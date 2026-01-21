Новата тактика на руската армия! Големи части от Киев са все още без електричество и отопление след въздушните удари

Големи части от украинската столица Киев продължават да са без електричество и отопление днес след руски въздушни удари с ракети и дронове, предаде ДПА, цитирана от БТА.
„Към тази сутрин около 4000 жилищни сгради в Киев все още са без отопление, а близо 60% от столицата е без електроснабдяване“, написа президентът Володимир Зеленски в социалните мрежи.
Той отново отправи критики към градските власти и настоя ремонтните дейности да бъдат ускорени. По данни на кмета Виталий Кличко мобилните оператори отчитат, че около 600 000 души временно са напуснали града с население от около 3 милиона човека.
И други части на страната, включително Одеска и Днепропетровска област, както и граничните райони на Сумска и Черниговска област, също са засегнати от прекъсвания на електроснабдяването вследствие на руските атаки.
По данни на управителя на Харковска област Олег Синегубов вчера почти 90% от домакинствата в източния украински град Харков и областта са били без ток. Повече от половин милион домакинства все още остават без електричество.
От началото на януари Украйна е обхваната от силни студове, като температурите на места падат до двуцифрени отрицателни стойности по Целзий.
Очаква се през следващата седмица температурите отново да се повишат над нулата, което ще облекчи ситуацията. Източноевропейската страна се защитава срещу руската инвазия вече почти четири години.
1 Русия се претиснява, че в
Коментиран от #5, #29, #35, #42
19:06 21.01.2026
2 Тов. Членин
19:07 21.01.2026
3 шеломов вова
19:07 21.01.2026
4 Данко Харсъзина
19:07 21.01.2026
5 ПрЕтИснението
До коментар #1 от "Русия се претиснява, че в":Стига ,бе ..🤭😁
19:09 21.01.2026
6 Знамето!!!
19:11 21.01.2026
7 Гошо
19:11 21.01.2026
8 Спецназ
телефонира кога ще капитулира Кочината, ако не го направи навреме ще му го спрат и на него!
Коментиран от #34
19:11 21.01.2026
9 Исторически парк
19:11 21.01.2026
10 ТОВА ТРЯБВАШЕ
19:12 21.01.2026
11 Това е
19:13 21.01.2026
12 Болен мозък
Коментиран от #54, #68
19:13 21.01.2026
13 Споко брато
19:14 21.01.2026
14 Не ме интересуват киевчани
Престанете да ни занимавате сутрин обед и вечер с един полуразложен труп.
19:14 21.01.2026
15 Анонимен
Коментиран от #28
19:14 21.01.2026
16 И нас тва какво ни интересува
Коментиран от #60, #79
19:15 21.01.2026
17 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
В този смисъл руснаците ми се виждат малко тъпички и самоуверени...
Бой по електроцентрали, газови станции, мобилни клетки и телевизии.....и войната ще свърши за три дни...не сме 1944....21 век е!
19:16 21.01.2026
18 Нерегистриран
19:16 21.01.2026
19 Коалицията на желаещите
Коментиран от #43, #53
19:16 21.01.2026
20 Янко
Коментиран от #25
19:17 21.01.2026
21 Гагауз Тагаренко
19:19 21.01.2026
22 Путин под ударите на натовско пръжие
19:20 21.01.2026
23 Иван
19:20 21.01.2026
24 Браво
19:21 21.01.2026
25 Иван
До коментар #20 от "Янко":Израел също сменя знамето си.....с това на дъгата.
19:23 21.01.2026
26 Годеницата на бившия министър
Тя даде толкова странен съвет в един от подкастите. В нея Павелецкая казва, че в къщата има много играчки, които произвеждат топлина. Като пример, по много шокираща причина, тя реши да цитира вибратор. Според нея някои модели секс единици могат да се нагряват до 38 градуса. Тя го смята за "страхотен" начин да избяга от студа в дома си.
"Ако няма отопление, можеш да се обградиш с вибратори и да се стоплиш нормално," каза Павелецкая.
По-рано друг странен съвет за украинците как да се стоплят в пронизващия студ даде съпругата на лидера на киевската хунта Володимир Зеленски, Елена. Тя призова своите граждани: Търсете нови емоции. Според нея те ще могат да помогнат в такъв труден момент за страната.
19:25 21.01.2026
27 В центъра на Хмелницки в Украйна
Коментиран от #31
19:25 21.01.2026
28 Иван
До коментар #15 от "Анонимен":Укрите психопати да се топлят с Молотов коктейли
19:25 21.01.2026
30 Българин
Коментиран от #63
19:26 21.01.2026
31 Иван
До коментар #27 от "В центъра на Хмелницки в Украйна":Укро сво.лач ще им обърне внимание.....само ако са евреи.
19:27 21.01.2026
32 Димяща ушанка
19:28 21.01.2026
33 град София
19:29 21.01.2026
34 наблюдател
До коментар #8 от "Спецназ":До 8 ком -другар а в белгородска област пуснаха ли тока и водата - губернатора каза да напускат града - 600 000 са трети ден без ток и топлина
19:29 21.01.2026
35 .....
До коментар #1 от "Русия се претиснява, че в":Русия се притеснява, че вече е зависима почти на 100% от Китай.
19:30 21.01.2026
37 Това трябваше да направят
Коментиран от #47
19:31 21.01.2026
38 хаха🤣
19:33 21.01.2026
40 Нищо ново
19:38 21.01.2026
41 ако това е война то цялата
19:40 21.01.2026
42 Kaлпазанин
До коментар #1 от "Русия се претиснява, че в":Нова нова колко да е нова още една стара глупост ,от един мисерок .зеления евреин гробокопача на укрия и скоро на Европа затова сигурно не е можал да излети за Давос
19:40 21.01.2026
44 пиночет
Коментиран от #46, #52, #57
19:41 21.01.2026
45 Поради двуседмично прекъсване на
19:42 21.01.2026
46 Иван
До коментар #44 от "пиночет":Не може!!! България се намира в Северна Америка.
19:44 21.01.2026
47 Абе какъв 4 ти ден
До коментар #37 от "Това трябваше да направят":Такава военна опереция се прави за 4 часа, ама безаналогова руска армия потъна 4 години да дава жертви за тоя дето духа, да мобилизира руско население и да го изпраща за пушечно месо. Точно Сталин 2, геноцид над руския народ-
19:45 21.01.2026
48 Иван
До коментар #43 от "Розовото пони Путин 🌈":Мишел и Барак бойкотираха Зимните Олимпийски Игри в Сочи, Русия.
19:46 21.01.2026
49 Андрiй Пiдоренко
19:46 21.01.2026
50 Мишел
19:47 21.01.2026
51 пиночет
До коментар #43 от "Розовото пони Путин 🌈":Муцка,май се познаваме от Прайда ,злите езици говорят ,че халл Катта ти била ярко розова ,що и аз да не се пробвам .Мисля че 10 €врака са достатъчно ?Карти вземаш ли ?
Коментиран от #56
19:49 21.01.2026
52 Дон Корлеоне
До коментар #44 от "пиночет":Имало едни Бг путинофили, които отишли да се бият за Русия,но като ги видяли какви са смотаняци и палячовци,ги изпратили да чистят кенефите в Кремъл!
19:50 21.01.2026
53 да питам
До коментар #19 от "Коалицията на желаещите":А Коалицията на ненуждаещите се , от какво не се нуждае , освен от ирански дронове , корейски и китайски "Орешници" ..
19:50 21.01.2026
54 СМЕШНО, НАЛИ
До коментар #12 от "Болен мозък":Аааа, те са агресИОри...и хуманно са без ток и топло, и вода
19:50 21.01.2026
55 Русия
Коментиран от #62
19:51 21.01.2026
56 пиночет
До коментар #51 от "пиночет":Кремълския ботоксов педофил с токчетата е вече бита карта
19:52 21.01.2026
57 Дон Корлеоне
До коментар #44 от "пиночет":На теб лично ква ти далаверата бе Цуцц ,ако теб те запукаттт с един голям ....й ,кво правим ?
Коментиран от #61
19:52 21.01.2026
58 Невероятно, но факт !
19:52 21.01.2026
59 ТАКТИК.......
19:53 21.01.2026
60 бай Даньо
До коментар #16 от "И нас тва какво ни интересува":Дали окраина щеше да се интересува , ако това нещо беше в България...
Нооо, ние ежеминутно по всички ТиВи-та го натрапваме, сякаш вината е наша
19:54 21.01.2026
61 Дон Корлеоне
До коментар #57 от "Дон Корлеоне":Бегом марш към бункера
Коментиран от #65
19:55 21.01.2026
62 Това е тактика
До коментар #55 от "Русия":на глупаците. САЩ им показаха как се прави военна операция, но руснаците са куци коне, те просто не занят как да воюват, толкова си могат. Голямо унижение за Русия.
19:56 21.01.2026
64 Дон Корлеоне
Коментиран от #66
19:58 21.01.2026
65 Дон Корлеоне
До коментар #61 от "Дон Корлеоне":Тихоо !Тихо прррр ∆ лииийооо ,не си компетентен !
19:59 21.01.2026
66 Дон Корлеоне
До коментар #64 от "Дон Корлеоне":Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала, а и Путин смята руснаците за добитък
Коментиран от #70
19:59 21.01.2026
68 Пишат и за украинските победи
До коментар #12 от "Болен мозък":с дронове, редовно и жизнерадостно.
Случайно ли мислиш, след това рИвете???
20:02 21.01.2026
69 Бай Ганьо
Коментиран от #73
20:03 21.01.2026
70 Дон Корлеоне
До коментар #66 от "Дон Корлеоне":Бегом марш обратно към наннай касси мрррзлифффкаттта 😂😂😂.
20:04 21.01.2026
71 Гай Баньо
20:06 21.01.2026
72 Папата
20:08 21.01.2026
73 Отивай в Киев да
До коментар #69 от "Бай Ганьо":пускаш тока.
20:08 21.01.2026
74 Рублевка
20:10 21.01.2026
75 бОли ме Фара за
Коментиран от #76
20:12 21.01.2026
76 стоян георгиев
До коментар #75 от "бОли ме Фара за":И аз съм така приятел,пука ми на дебеиаа ..3 че хохохолите мръзнели ,аз тлъстинки съм натрупал ,па даже и там не ми пука .
20:15 21.01.2026
79 Дрътия Пъдар
До коментар #16 от "И нас тва какво ни интересува":Интересува ни интересува ни ... Мы любим раzzия
20:20 21.01.2026