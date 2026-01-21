Новини
Свят »
Украйна »
Новата тактика на руската армия! Големи части от Киев са все още без електричество и отопление след въздушните удари
  Тема: Украйна

Новата тактика на руската армия! Големи части от Киев са все още без електричество и отопление след въздушните удари

21 Януари, 2026 19:05 1 564 79

  • украйна-
  • русия-
  • ракети-
  • виталий кличко-
  • владимир путин-
  • укренерго

От началото на януари Украйна е обхваната от силни студове, като температурите на места падат до двуцифрени отрицателни стойности по Целзий

Новата тактика на руската армия! Големи части от Киев са все още без електричество и отопление след въздушните удари - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Големи части от украинската столица Киев продължават да са без електричество и отопление днес след руски въздушни удари с ракети и дронове, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Към тази сутрин около 4000 жилищни сгради в Киев все още са без отопление, а близо 60% от столицата е без електроснабдяване“, написа президентът Володимир Зеленски в социалните мрежи.

Той отново отправи критики към градските власти и настоя ремонтните дейности да бъдат ускорени. По данни на кмета Виталий Кличко мобилните оператори отчитат, че около 600 000 души временно са напуснали града с население от около 3 милиона човека.

И други части на страната, включително Одеска и Днепропетровска област, както и граничните райони на Сумска и Черниговска област, също са засегнати от прекъсвания на електроснабдяването вследствие на руските атаки.

По данни на управителя на Харковска област Олег Синегубов вчера почти 90% от домакинствата в източния украински град Харков и областта са били без ток. Повече от половин милион домакинства все още остават без електричество.

От началото на януари Украйна е обхваната от силни студове, като температурите на места падат до двуцифрени отрицателни стойности по Целзий.

Очаква се през следващата седмица температурите отново да се повишат над нулата, което ще облекчи ситуацията. Източноевропейската страна се защитава срещу руската инвазия вече почти четири години.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 33 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Русия се претиснява, че в

    56 6 Отговор
    Киев тук таме има малко ток още!

    Коментиран от #5, #29, #35, #42

    19:06 21.01.2026

  • 2 Тов. Членин

    33 5 Отговор
    Аааааа Ета невазможна ..

    19:07 21.01.2026

  • 3 шеломов вова

    5 33 Отговор
    узки фашисти

    19:07 21.01.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    54 10 Отговор
    Киев трябва да бъде унищожен и изтрит от лицето на земята. Също като Картаген.

    19:07 21.01.2026

  • 5 ПрЕтИснението

    17 7 Отговор

    До коментар #1 от "Русия се претиснява, че в":

    Стига ,бе ..🤭😁

    19:09 21.01.2026

  • 6 Знамето!!!

    44 6 Отговор
    Бялото знаме!

    19:11 21.01.2026

  • 7 Гошо

    56 4 Отговор
    Някой няма ли да пита Кирето Петков ,каво стана с украинският евтин ток дето ни обещаваше заедно със Зеленски

    19:11 21.01.2026

  • 8 Спецназ

    48 6 Отговор
    Оставили са ток в бункера на Деградиралия Наркоман да може да

    телефонира кога ще капитулира Кочината, ако не го направи навреме ще му го спрат и на него!

    Коментиран от #34

    19:11 21.01.2026

  • 9 Исторически парк

    43 6 Отговор
    РУСИЯ ПОБЕДА!

    19:11 21.01.2026

  • 10 ТОВА ТРЯБВАШЕ

    41 5 Отговор
    ОЩЕ 2022 ДА СЕ СЛУЧИ, ЗА ДА ПОУМНЕЯТ БАНДЕРКОВЦИТЕ.

    19:12 21.01.2026

  • 11 Това е

    23 5 Отговор
    новия, по-справедлив и по-стабилен световен ред каза Пеевски

    19:13 21.01.2026

  • 12 Болен мозък

    11 26 Отговор
    Що не пишете за бомбите над русия...и колко са без ток отопление

    Коментиран от #54, #68

    19:13 21.01.2026

  • 13 Споко брато

    9 29 Отговор
    И Путин го бомбят и то с Натовско оръжие.

    19:14 21.01.2026

  • 14 Не ме интересуват киевчани

    39 3 Отговор
    Интересуват ме нашите пенсионери и български граждани.
    Престанете да ни занимавате сутрин обед и вечер с един полуразложен труп.

    19:14 21.01.2026

  • 15 Анонимен

    35 2 Отговор
    При низките температури,подобни от времето на Сталинградската битка,най-добре е да се премине към твърди горива.Те са най-сигурни,макар да са заклеймявани многократно от Брюксел.Радетелите за свят без горива ,живеят в различно измерение,по-изкривено от реалността.

    Коментиран от #28

    19:14 21.01.2026

  • 16 И нас тва какво ни интересува

    36 4 Отговор
    Че Киев продължават да са без електричество и отопление ? Да топлим украинките или що?

    Коментиран от #60, #79

    19:15 21.01.2026

  • 17 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    32 3 Отговор
    Така трябваше да започнат, като американците...удари нощем по възлови енергийни, комуникационни и информационни центрове......
    В този смисъл руснаците ми се виждат малко тъпички и самоуверени...
    Бой по електроцентрали, газови станции, мобилни клетки и телевизии.....и войната ще свърши за три дни...не сме 1944....21 век е!

    19:16 21.01.2026

  • 18 Нерегистриран

    34 3 Отговор
    Та то и в България много хора са без отопление не защото има военен конфликт, а просто не могат да си го позволят и ако това не е тъжно продължавайте да мислите за другите вместо за своите!

    19:16 21.01.2026

  • 19 Коалицията на желаещите

    29 5 Отговор
    От електричество и отопление не се нуждае. Само от памперси !

    Коментиран от #43, #53

    19:16 21.01.2026

  • 20 Янко

    34 5 Отговор
    Украинската Рада е гласувала днес за промяна на украинското знме - вече няма да е синьо и жълто, я прото бяло. Цвета е избран да символизира настоящето положение на Украйна и любимия прах на Зеленски.

    Коментиран от #25

    19:17 21.01.2026

  • 21 Гагауз Тагаренко

    27 3 Отговор
    Ви даде С300 и 100 БТР за ток! Нали имахте в излишък!

    19:19 21.01.2026

  • 22 Путин под ударите на натовско пръжие

    6 21 Отговор
    Нито ред в сайта. Що така бе другари ?

    19:20 21.01.2026

  • 23 Иван

    14 4 Отговор
    Старата (вечната) тактика на сатанинското еврейство.

    19:20 21.01.2026

  • 24 Браво

    7 19 Отговор
    Русия за два дни ще победи Украйна.....ама руснаците са забравили да добавят за 1002 дни,за 5002 дни.....

    19:21 21.01.2026

  • 25 Иван

    15 3 Отговор

    До коментар #20 от "Янко":

    Израел също сменя знамето си.....с това на дъгата.

    19:23 21.01.2026

  • 26 Годеницата на бившия министър

    15 2 Отговор
    Годеницата на бившия министър на външните работи на Украйна Дмитро Кулеба, Светлана Павелецкая, покани украинците да се насладят на студа с вибратори. Нейните думи са съобщени от изданието "Страна".

    Тя даде толкова странен съвет в един от подкастите. В нея Павелецкая казва, че в къщата има много играчки, които произвеждат топлина. Като пример, по много шокираща причина, тя реши да цитира вибратор. Според нея някои модели секс единици могат да се нагряват до 38 градуса. Тя го смята за "страхотен" начин да избяга от студа в дома си.

    "Ако няма отопление, можеш да се обградиш с вибратори и да се стоплиш нормално," каза Павелецкая.

    По-рано друг странен съвет за украинците как да се стоплят в пронизващия студ даде съпругата на лидера на киевската хунта Володимир Зеленски, Елена. Тя призова своите граждани: Търсете нови емоции. Според нея те ще могат да помогнат в такъв труден момент за страната.

    19:25 21.01.2026

  • 27 В центъра на Хмелницки в Украйна

    19 2 Отговор
    в момента се провежда масов протест поради липса на електричество. Това се съобщава от местните медии. Първоначално митингът е започнал близо до сградата на Филхармонията, след което няколко десетки протестиращи са отишли пред градския съвет, блокирайки движението по улица Каменецкая. Поради това в града се образува задръстване. На митинга присъства заместник-ръководителят на РМА, Владислав Фалиуш. Също така, според медиите, се очаква пристигането на ръководителя на регионалната електроразпределителна компания. След като никой не напусна градския съвет, протестиращите отидоха в регионалната електроразпределителна компания, но никой от този отдел не е отишал при тях. Някои от присъстващите казват: такова снабдяване с електроенергия в района на Хмелницки е неприемливо, тъй като в някои други региони на страната прекъсванията не са толкова много и така продължителни. Протестиращите имат конфликт с полицията. Един от протестиращите е заплашил със стрелба и използване на бойни гранати срещу полицията. "Много напрегната ситуация. Сред тези, които са се събрали, има и агресивни хора", коментирала една от жените.

    Коментиран от #31

    19:25 21.01.2026

  • 28 Иван

    16 4 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    Укрите психопати да се топлят с Молотов коктейли

    19:25 21.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Българин

    6 16 Отговор
    Тук е пълно с копейкаджии.

    Коментиран от #63

    19:26 21.01.2026

  • 31 Иван

    15 3 Отговор

    До коментар #27 от "В центъра на Хмелницки в Украйна":

    Укро сво.лач ще им обърне внимание.....само ако са евреи.

    19:27 21.01.2026

  • 32 Димяща ушанка

    5 15 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    19:28 21.01.2026

  • 33 град София

    5 17 Отговор
    Каквото и да прави Русия, на всички вече е ясно, няма как да изпълни целта си. Това и всички в Русия го знаят, но се снишават и си мълчат от страх. Путин също е наясно с нещата, но няма как да спре войната, защото последствията за Русия ще са ужасяващи, затова предпочита да продължи да жертва още милиони руснаци и да се надява САЩ и Европа, да спрат доставките на боеприпаси за Украйна.

    19:29 21.01.2026

  • 34 наблюдател

    3 10 Отговор

    До коментар #8 от "Спецназ":

    До 8 ком -другар а в белгородска област пуснаха ли тока и водата - губернатора каза да напускат града - 600 000 са трети ден без ток и топлина

    19:29 21.01.2026

  • 35 .....

    6 14 Отговор

    До коментар #1 от "Русия се претиснява, че в":

    Русия се притеснява, че вече е зависима почти на 100% от Китай.

    19:30 21.01.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Това трябваше да направят

    13 4 Отговор
    още след 4-тия ден на СВОто, не след 4-тата година!

    Коментиран от #47

    19:31 21.01.2026

  • 38 хаха🤣

    5 10 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся с тая съветска тактика до никъде няма да стигнеш 🤣 Ти им спираш тока, а те ти избиват войниците🤣🤣🤣

    19:33 21.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Нищо ново

    3 9 Отговор
    под слънцето. Поредното доказателство за безпомощността на руската армия. САЩ ако искаха щяха да направят преврата в Украйна за 2 часа, а като Русия 4г. се мъчи и накрая едно - голямо нищо.

    19:38 21.01.2026

  • 41 ако това е война то цялата

    6 2 Отговор
    държава щеше да е без ток не само няколко блока , но да се надяваме да няма истинска война

    19:40 21.01.2026

  • 42 Kaлпазанин

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Русия се претиснява, че в":

    Нова нова колко да е нова още една стара глупост ,от един мисерок .зеления евреин гробокопача на укрия и скоро на Европа затова сигурно не е можал да излети за Давос

    19:40 21.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 пиночет

    4 10 Отговор
    Време е Путин да запука яко и нашите русофили, копейки и путинофили,той ги покани да се бият или работят за него, нито един не отиде -ЗЕРО, тогава той разбра колко са безполезни нашите копейки!

    Коментиран от #46, #52, #57

    19:41 21.01.2026

  • 45 Поради двуседмично прекъсване на

    11 2 Отговор
    електрозахранването в Одеса, жителите са блокирали улици в центъра на града. От 16.01.26 това е всеки ден. Това се съобщава от местни телеграм канали, които публикуват кадри от видео и снимки на спрял транспорт. Те също така пишат, че в друга част на регионалния център гражданите са се оплакали, че светлините в съседните къщи не са били изключени. Започнаха да ги изключват, но помпената станция е била на същата линия като тези къщи – сега, по време на прекъсванията на няколко високи сгради, целият район остава и без водоснабдяване.

    19:42 21.01.2026

  • 46 Иван

    1 4 Отговор

    До коментар #44 от "пиночет":

    Не може!!! България се намира в Северна Америка.

    19:44 21.01.2026

  • 47 Абе какъв 4 ти ден

    2 6 Отговор

    До коментар #37 от "Това трябваше да направят":

    Такава военна опереция се прави за 4 часа, ама безаналогова руска армия потъна 4 години да дава жертви за тоя дето духа, да мобилизира руско население и да го изпраща за пушечно месо. Точно Сталин 2, геноцид над руския народ-

    19:45 21.01.2026

  • 48 Иван

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Розовото пони Путин 🌈":

    Мишел и Барак бойкотираха Зимните Олимпийски Игри в Сочи, Русия.

    19:46 21.01.2026

  • 49 Андрiй Пiдоренко

    6 1 Отговор
    Кто не скачет замерзньот !

    19:46 21.01.2026

  • 50 Мишел

    2 6 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    19:47 21.01.2026

  • 51 пиночет

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Розовото пони Путин 🌈":

    Муцка,май се познаваме от Прайда ,злите езици говорят ,че халл Катта ти била ярко розова ,що и аз да не се пробвам .Мисля че 10 €врака са достатъчно ?Карти вземаш ли ?

    Коментиран от #56

    19:49 21.01.2026

  • 52 Дон Корлеоне

    2 5 Отговор

    До коментар #44 от "пиночет":

    Имало едни Бг путинофили, които отишли да се бият за Русия,но като ги видяли какви са смотаняци и палячовци,ги изпратили да чистят кенефите в Кремъл!

    19:50 21.01.2026

  • 53 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Коалицията на желаещите":

    А Коалицията на ненуждаещите се , от какво не се нуждае , освен от ирански дронове , корейски и китайски "Орешници" ..

    19:50 21.01.2026

  • 54 СМЕШНО, НАЛИ

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Болен мозък":

    Аааа, те са агресИОри...и хуманно са без ток и топло, и вода

    19:50 21.01.2026

  • 55 Русия

    8 2 Отговор
    Новата тактика е бой,бой,бой и пак бой без почивка за фашиста и евро-либерала !!!

    Коментиран от #62

    19:51 21.01.2026

  • 56 пиночет

    3 6 Отговор

    До коментар #51 от "пиночет":

    Кремълския ботоксов педофил с токчетата е вече бита карта

    19:52 21.01.2026

  • 57 Дон Корлеоне

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "пиночет":

    На теб лично ква ти далаверата бе Цуцц ,ако теб те запукаттт с един голям ....й ,кво правим ?

    Коментиран от #61

    19:52 21.01.2026

  • 58 Невероятно, но факт !

    1 4 Отговор
    Информацията,че руската армия използва коне и магарета, за да воюва в Украйна, неудържимо излезе на бял свят. От Кремъл успокояваха руското население, че именно с такъв превоз навремето са стигнали до Берлин - по време на Втората световна война. Но сега те не успяха да стигнат до Киев, каквато е целта на "специалната военна операция".

    19:52 21.01.2026

  • 59 ТАКТИК.......

    5 1 Отговор
    Утрепаха ги с ТАКТИКИ А УКРИТЕ КАТО ПЛЮШЕНО МАЧЕ В ЛАПИТЕ ИСТИНСКО МЕЧЕ....МАААЧКАТ ГИ ПОДХВЪРЛЯТ ГИ ВАДЯТ ИМ ЗЪБ СЛЕД ЗЪБ РЕЖАТ ИМ ПРЪСТЧЕ СЛЕД ПРЪСТЧЕ.....

    19:53 21.01.2026

  • 60 бай Даньо

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "И нас тва какво ни интересува":

    Дали окраина щеше да се интересува , ако това нещо беше в България...
    Нооо, ние ежеминутно по всички ТиВи-та го натрапваме, сякаш вината е наша

    19:54 21.01.2026

  • 61 Дон Корлеоне

    1 4 Отговор

    До коментар #57 от "Дон Корлеоне":

    Бегом марш към бункера

    Коментиран от #65

    19:55 21.01.2026

  • 62 Това е тактика

    1 3 Отговор

    До коментар #55 от "Русия":

    на глупаците. САЩ им показаха как се прави военна операция, но руснаците са куци коне, те просто не занят как да воюват, толкова си могат. Голямо унижение за Русия.

    19:56 21.01.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Дон Корлеоне

    6 3 Отговор
    Умирисаната Палячовска ГомноУкрайна отново става Новорусия ,а в момента цената на живота на хохохолите е на цената на сва гумени царвула .

    Коментиран от #66

    19:58 21.01.2026

  • 65 Дон Корлеоне

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Дон Корлеоне":

    Тихоо !Тихо прррр ∆ лииийооо ,не си компетентен !

    19:59 21.01.2026

  • 66 Дон Корлеоне

    2 6 Отговор

    До коментар #64 от "Дон Корлеоне":

    Палячовската Гомнорусия става Москалия вече, защото Москала е по-евтин от чувала, а и Путин смята руснаците за добитък

    Коментиран от #70

    19:59 21.01.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Пишат и за украинските победи

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Болен мозък":

    с дронове, редовно и жизнерадостно.
    Случайно ли мислиш, след това рИвете???

    20:02 21.01.2026

  • 69 Бай Ганьо

    2 4 Отговор
    Новата тактика е нашите копейки, пак да хванат средния

    Коментиран от #73

    20:03 21.01.2026

  • 70 Дон Корлеоне

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Дон Корлеоне":

    Бегом марш обратно към наннай касси мрррзлифффкаттта 😂😂😂.

    20:04 21.01.2026

  • 71 Гай Баньо

    4 0 Отговор
    Нашите жълтопаветни козячета отново се надянаха на сухо на деббеиуааа муууййй !

    20:06 21.01.2026

  • 72 Папата

    5 0 Отговор
    Бялото знаме, Зелен!

    20:08 21.01.2026

  • 73 Отивай в Киев да

    6 0 Отговор

    До коментар #69 от "Бай Ганьо":

    пускаш тока.

    20:08 21.01.2026

  • 74 Рублевка

    4 0 Отговор
    Путин четири години жали урките, а те се присмиват и бият с дронове по мирното население. С това трябваше да започне Путин още първата зима и ядрен удар по Лвов. Замръзнаха им усмивките и не скачат от радост, че убиват руски деца! Каменна ера!

    20:10 21.01.2026

  • 75 бОли ме Фара за

    3 0 Отговор
    украинските нацисти.Какво почукало, такова се обадили.Каквото търсиха, си го намериха.

    Коментиран от #76

    20:12 21.01.2026

  • 76 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "бОли ме Фара за":

    И аз съм така приятел,пука ми на дебеиаа ..3 че хохохолите мръзнели ,аз тлъстинки съм натрупал ,па даже и там не ми пука .

    20:15 21.01.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Дрътия Пъдар

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "И нас тва какво ни интересува":

    Интересува ни интересува ни ... Мы любим раzzия

    20:20 21.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания