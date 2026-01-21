Новата тактика на руската армия! Големи части от Киев са все още без електричество и отопление след въздушните удари

Големи части от украинската столица Киев продължават да са без електричество и отопление днес след руски въздушни удари с ракети и дронове, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Към тази сутрин около 4000 жилищни сгради в Киев все още са без отопление, а близо 60% от столицата е без електроснабдяване“, написа президентът Володимир Зеленски в социалните мрежи.

Той отново отправи критики към градските власти и настоя ремонтните дейности да бъдат ускорени. По данни на кмета Виталий Кличко мобилните оператори отчитат, че около 600 000 души временно са напуснали града с население от около 3 милиона човека.

И други части на страната, включително Одеска и Днепропетровска област, както и граничните райони на Сумска и Черниговска област, също са засегнати от прекъсвания на електроснабдяването вследствие на руските атаки.

По данни на управителя на Харковска област Олег Синегубов вчера почти 90% от домакинствата в източния украински град Харков и областта са били без ток. Повече от половин милион домакинства все още остават без електричество.

От началото на януари Украйна е обхваната от силни студове, като температурите на места падат до двуцифрени отрицателни стойности по Целзий.

Очаква се през следващата седмица температурите отново да се повишат над нулата, което ще облекчи ситуацията. Източноевропейската страна се защитава срещу руската инвазия вече почти четири години.