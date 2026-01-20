Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Съветът на ООН по правата на човека свиква извънредно заседание за Иран

20 Януари, 2026 12:51, обновена 20 Януари, 2026 13:01 768 10

  • иран-
  • поддръжници-
  • протести-
  • съвет на оон-
  • извънредно заседание

Прокуратурата разследва известни личности и кафенета, ООН изразява тревога за насилието

Съветът на ООН по правата на човека свиква извънредно заседание за Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Иранската прокуратура обяви започването на нови съдебни производства срещу личности от спорта и културата, които подкрепиха масовите протести в страната, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии. Агенцията определи това като продължаване на репресиите срещу поддръжниците на протестното движение, предава БТА.

Според информация на държавното радио и телевизия ИРИБ, прокуратурата в Техеран е започнала 15 нови дела срещу известни личности. Освен това са повдигнати обвинения срещу 10 души, подписали солидарна декларация от представители на филмовата индустрия.

ИРИБ съобщи, че поне 60 кафенета също са под разследване за предполагаемо разпространяване на призиви в подкрепа на протестите през нощите на 8 и 9 януари, когато репресиите срещу демонстрантите се засилиха. Прокурорите определят тези съобщения като „терористични призиви“ и обявиха, че собствениците на кафенетата ще бъдат държани отговорни за последствията от безредиците.

Активисти и правозащитни групи съобщават, че хиляди хора са били убити през двете нощи на безредици. Вчера началникът на иранската полиция генерал Ахмад Реза Радан отправи ултиматум към протестиращите, призовавайки младите хора, „неволно замесени в бунтовете“, да се предадат на властите в срок от три дни, като обеща по-снизходително третиране. Тези, които не го направят, ще бъдат считани за „войници на врага“.

Съветът на ООН по правата на човека ще проведе извънредно заседание по ситуацията в Иран в следващите дни, за да обсъди „тревожното насилие“, използвано срещу протестиращите.

Представител на иранските власти заяви, че най-малко 5000 души са загинали по време на протестите - най-големите в страната от 2022 г. Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк осъди репресиите срещу иранските протестиращи.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
  • 1 Тити

    4 1 Отговор
    Да пускат джелатина и подред ,разни кюрди ,мурди ,балуджи ,малуджи -ци онистки мекетета , директно за рециклиране

    12:59 20.01.2026

  • 2 Европеец

    4 1 Отговор
    По последни данни в протестите са убити над 500 полицай......та Иран има пълно право да търся отговорност от протестиращите, голяма част , от които искаха смяна на властта.... Бай Дончо от обора може много да плаши персите, но прокситата му и съюзниците му в региона би било добре да мислят трезво и да внимават персите да не ги зачубръзкат....

    13:03 20.01.2026

  • 3 Тия пък от ООН-то...

    5 1 Отговор
    ...са абсолютно безгласна буква...!

    Коментиран от #4

    13:03 20.01.2026

  • 4 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тия пък от ООН-то...":

    Абсолютно прав си...... Правата на човека са една химера, която се използва за манипулация и оправдания на някакви политики..... Химера се оказаха и така наречените евро ценности, с които се опитваха да ни пробиват мозъците..... Въобще някой може ли да ми напише какви са тия евро ценности.....

    13:07 20.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ЛИЦЕМЕРИ А ЗА ГАЗА

    7 0 Отговор
    ЗАЩО НЕ СВИКАХТЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРИ ДЕСТКИ ХИЛЯДИ НЕВИННИ ИЗБИТИ И ПРИ ТОТАЛЕН ГЕНОЦИД?!

    13:14 20.01.2026

  • 7 В графата ,, правата на човека” на

    2 0 Отговор
    ООН не влизат ли и налагането на икономически санкции над държава, която и да е тя, които водят до обедняване на населението?

    13:15 20.01.2026

  • 8 3рийчо

    1 0 Отговор
    Когато започни световната война, ще се видим в редакцията!

    13:16 20.01.2026

  • 9 бъдещето

    1 1 Отговор
    САЩ-МОСАД ще наредят резултатите, така, ПП-ДБ 22% Радевата партия 18%, ГЕРБ 18%, Величие 12%, Възраждане 8%, Делян 7%, АПС 5%. Радев, ПП-ДБ и Величие ще имат сглобка. С Радевата партия ще обяснят и края на БСП, и края на преходът. Радев е неолиберал, като 100% от партиите. Костадинов е Сидеров-две, Ивелин е Бареков-две, Радев е Слави-две, Росен Миленов е Н. Марков-две, Витко е Емил Русанов-две. ........... Какво ще направи Радев, ще опандизи Делян и Бойко, и ще потече мед и масло от чешмите? БКП-МАФИЯТА - КАПИТАЛСТИЧЕСКА-ВЪРХУШКА - БУРЖОАЗНА-ДИКТАТУРА, СЛУ ГИНЯ НА САЩ, ПАК ВИ ... С 200! А се избавим от корупцията - което е невъзможно при рейгъномика-неолиберализма - Рейгън прави 7% дефицит в бюджетът всяка година и вдига дългът два пъти. Но ако все пак подобрим този капитализъм и угаждаме предимно на бизнесът, както искат всички десни и Величие, Възраждане и ДБ-ПП, внос на работници и никаква роля на държавата, тогава ще станем като Гърция за 30 години минимум, и като Германия за 60 години минимум. Ако Гърците и Германия имат по-малък растеж или гоним сегашният им стандарт, и ще сме по-малко население.. Това е световната власт и тя нарежда всичко. Тръмп и Сорос, и другите милиардери са ЦРУ агенти, а ЦРУ е фирма на МОССАД. Бойко им се моли и предлага подаръци. Но го отписаха както друг свой ку чи син Маркос от Филипините. КЮ ТЕК ОТ ТРЪМП! Тръмп нареди фермерите във Франция да натиснат правителството, но фермерите не знаят.
    .. Само, че, Путин, Бойко, този н

    Коментиран от #10

    13:19 20.01.2026

  • 10 Знаеш ли

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "бъдещето":

    кога от САЩ ще изпратят посланик в България?

    13:26 20.01.2026

