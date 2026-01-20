Съветът на ООН по правата на човека свиква извънредно заседание за Иран

Иранската прокуратура обяви започването на нови съдебни производства срещу личности от спорта и културата, които подкрепиха масовите протести в страната, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии. Агенцията определи това като продължаване на репресиите срещу поддръжниците на протестното движение, предава БТА.

Според информация на държавното радио и телевизия ИРИБ, прокуратурата в Техеран е започнала 15 нови дела срещу известни личности. Освен това са повдигнати обвинения срещу 10 души, подписали солидарна декларация от представители на филмовата индустрия.

ИРИБ съобщи, че поне 60 кафенета също са под разследване за предполагаемо разпространяване на призиви в подкрепа на протестите през нощите на 8 и 9 януари, когато репресиите срещу демонстрантите се засилиха. Прокурорите определят тези съобщения като „терористични призиви“ и обявиха, че собствениците на кафенетата ще бъдат държани отговорни за последствията от безредиците.

Активисти и правозащитни групи съобщават, че хиляди хора са били убити през двете нощи на безредици. Вчера началникът на иранската полиция генерал Ахмад Реза Радан отправи ултиматум към протестиращите, призовавайки младите хора, „неволно замесени в бунтовете“, да се предадат на властите в срок от три дни, като обеща по-снизходително третиране. Тези, които не го направят, ще бъдат считани за „войници на врага“.

Съветът на ООН по правата на човека ще проведе извънредно заседание по ситуацията в Иран в следващите дни, за да обсъди „тревожното насилие“, използвано срещу протестиращите.

Представител на иранските власти заяви, че най-малко 5000 души са загинали по време на протестите - най-големите в страната от 2022 г. Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк осъди репресиите срещу иранските протестиращи.