Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Под унищожителен обстрел! Бункерът на покойния аятолах Али Хаменей е бил атакуван от 50 изтребителя

Под унищожителен обстрел! Бункерът на покойния аятолах Али Хаменей е бил атакуван от 50 изтребителя

6 Март, 2026 18:23 925 27

  • израел-
  • иран-
  • техеран-
  • аятолах али хаменей-
  • ракети-
  • дронове-
  • цахал

Очевидци в Техеран съобщиха за силни експлозии и силни трусове, които са били усетени в много жилищни сгради

Под унищожителен обстрел! Бункерът на покойния аятолах Али Хаменей е бил атакуван от 50 изтребителя - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Израелската армия заяви днес, че подземният военен бункер на покойния ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей е бил атакуван от приблизително 50 изтребителя, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Преди малко приблизително 50 изтребители на израелските военновъздушни сили, ръководещи се от прецизни разузнавателни данни на израелските въоръжени сили, поразиха подземния бункер на Али Хаменей в Техеран", се казва в изявление на израелските въоръжени сили.

Израелските сили заявиха, че бункерът е бил използван като база за военни дейности.

Смята се, че бункерът се простира под няколко улици и има няколко входа, като според израелската армия атаката срещу него "още повече е намалила капацитета на режима в командно и контролно отношение".

Очевидци в Техеран съобщиха за силни експлозии и силни трусове, които са били усетени в много жилищни сгради.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    10 1 Отговор
    Лъжат. 49 бяха. ХАХАХА

    18:24 06.03.2026

  • 2 Па що не пробват

    15 6 Отговор
    със "бункера" на човека ракета- Кимчо. Не им стиска ли?

    18:24 06.03.2026

  • 3 Хеми значи бензин

    6 7 Отговор
    Стелта няма спиране

    18:26 06.03.2026

  • 4 Пич

    13 8 Отговор
    Леле !!! Тъпотията на САЩ и Израел няма граници !!! Тези не са ли чули, че в този бункер вече няма никой ?!

    Коментиран от #12

    18:27 06.03.2026

  • 5 Соваж бейби

    7 13 Отговор
    Е така се охлаждат страстите ислямски ,ако не беше Америка и Израел утре щеше да е Америка и Европа подложена от тези на такава война.

    18:27 06.03.2026

  • 6 Сатана Z

    16 4 Отговор
    Аятолах Хаменей ще отиде при девиците ,а Тръмп ще се види с баджанака си Джефри Епстийн

    18:28 06.03.2026

  • 7 Тръмп

    7 9 Отговор
    За Путин ще трябват 150 !

    Коментиран от #11

    18:28 06.03.2026

  • 8 Бункера в Москва

    7 10 Отговор
    Следващият е Путлер

    Коментиран от #19

    18:29 06.03.2026

  • 9 Свалени са 49

    6 5 Отговор
    един се върнал да докладва!

    18:30 06.03.2026

  • 10 Сатана Z

    6 4 Отговор
    Израел е атакувал "Парка на полицията" което е наименованието на обществен парк в Техеран, но AI използван от Евреите за насочване го е определил като цел за поразяване.

    18:30 06.03.2026

  • 11 За Путин

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Тръмп":

    един тротинет!

    18:30 06.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Уса

    3 8 Отговор
    Путин е дал координатите на Аятолаха.

    Коментиран от #21

    18:32 06.03.2026

  • 14 Вовата

    3 8 Отговор
    В Пхенян съм,в Пхенян съм !

    18:32 06.03.2026

  • 15 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Това е гъркиня наметната с флага на КСИР пред посолството на Иран в Атина

    Коментиран от #26

    18:33 06.03.2026

  • 16 Китай

    2 7 Отговор
    Имаме поръчка за 40 Путина!

    18:34 06.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ППДБ

    3 3 Отговор
    Искаме международно разследване!

    Коментиран от #23

    18:35 06.03.2026

  • 19 Насралаа

    2 5 Отговор

    До коментар #8 от "Бункера в Москва":

    Бункера не спасява.

    18:35 06.03.2026

  • 20 Сатана Z

    7 2 Отговор
    ❗️Дмитрий Медведев отбеляза, че САЩ всъщност нямат нужда от „партньори“ от Близкия изток.

    Страните от Персийския залив позволиха на американски бази да се разположат на тяхна територия. Те наивно очакваха те да им осигурят защита.

    Хайде де! САЩ просто ги използват, защитавайки само една държава.

    Помислете внимателно дали наистина имате нужда от американски бази – те не са защита, а заплаха.

    Коментиран от #25

    18:36 06.03.2026

  • 21 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Уса":

    Искаше ми се и на мене Русия да бяха съпричистни с Европа и Америка ама не са те ,заслугата е голяма и на Израел .

    18:36 06.03.2026

  • 22 Баба на 88

    2 0 Отговор
    Правих тройка с Тръмп и Путин!

    18:36 06.03.2026

  • 23 Zaxaрова

    2 3 Отговор

    До коментар #18 от "ППДБ":

    И ние!

    18:36 06.03.2026

  • 24 Медвед Марозов

    2 0 Отговор
    Ше прикрия Вовата с гърди!

    18:38 06.03.2026

  • 25 Оди у Русиа

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Сатана Z":

    Там си в безопасност.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    18:38 06.03.2026

  • 26 гру гайтанджиева

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Сатана Z":

    Това е руски фейк колега.

    18:39 06.03.2026

  • 27 Индиана Джоунс

    0 0 Отговор
    Свещената чалма открита ли е?

    18:39 06.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания