Финансово и икономическо напрежение! Държавите от Персийския залив преразглеждат инвестициите си в чужбина

Три от четирите големи икономики в Персийския залив - Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Кувейт и Катар - може да преразгледат своите задгранични инвестиции и бъдещи ангажименти заради натиска, на който са подложени бюджетите и икономиките им заради войната на Израел и САЩ срещу Иран, пише Financial Times, позовавайки се на свои източници.

По думите на представител на страните от Персийския залив това може да окаже влияние върху всичко - от инвестиционни обещания към чуждестранни държави или компании, спортни спонсорства, договори с бизнеси и инвеститори или продажби на активи.

Той обясни, че три от четирите големи икономики в залива са обсъдили съвместното напрежението, на което са подложени финансово и икономически. Все пак не стана ясно кои са трите държави от Персийския залив.

Служителят е обясни, че редица държави от Персийския залив са започнали вътрешен преглед, като преглеждат настоящите и бъдещите инвестиционни ангажименти, "за да облекчат част от очакваното икономическо напрежение от настоящата война. Особено ако войната и свързаните с нея разходи продължат със същото темпо", изтъкна той.

Този ход е предпазна мярка, която е резултат от "бюджетните натоварвания, пред които са изправени тези страни поради намалените приходи от енергетика, поради забавянето на производството или невъзможността за корабоплаване, [и от] туристическия и авиационния сектор, в допълнение към увеличението на разходите за отбрана".

Съветник на правителство от Персийския залив заяви, че перспективата за преглед на инвестициите от богатите държави е привлякла вниманието на Белия дом.

Миналата година Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар обещаха да инвестират стотици милиарди долари в САЩ след посещението на президента Доналд Тръмп.

Всеки ход, който засяга инвестициите в САЩ или други западни държави, може да увеличи натиска върху Тръмп да потърси дипломатическа стратегия за прекратяване на войната с Иран.

Техеран отвърна на атаката от страната на Израел и САЩ, като атакува регионалните съюзници на Вашингтон. Войната доведе до пълно спиране на корабоплаването през Ормузкия проток - ключовият воден път, през който преминава една пета от световния петрол и газ - като най-малко 10 танкера бяха ударени в Персийския залив.

Катар, вторият по големина производител на втечнен природен газ в света, спря производството след атака с дрон срещу основния му завод за втечнен природен газ. Една от най-големите петролни рафинерии в Саудитска Арабия също беше ударена.

Иран също така удари американски бази и посолства в региона, както и летища, хотели и жилищни сгради, сериозно нарушавайки въздушния трафик и туризма.

Държавите от Персийския залив оказваха натиск върху Тръмп да се въздържи от атака и да търси дипломатическо решение с Иран, но все пак поеха основната тежест от ответните удари на Иран.

Халаф ал-Хабтур, виден бизнесмен от Обединените арабски емирства (ОАЕ), изрази разочарованието на страните от Персийския залив от това, че са въвлечени във война, предизвикана от САЩ и Израел. Публикацията по в социалните мрежи беше адресирана до Тръмп.

"Директен въпрос: Кой ви даде правомощията да въвлечете нашия регион във война с Иран? И на какво основание взехте това опасно решение? Изчислихте ли страничните щети, преди да дръпнете спусъка?", пита ал-Хабтур, обръщайки се към Тръмп.

Бизнесметъ посочи, че се очаква държавите от Персийския залив да бъдат основни спонсори на плана на Тръмп за възстановяване на Газа и поддръжници на Съвет на мира.

По думите му арабските страни от Персийския залив са "допринесли милиарди долари въз основа на подкрепата за стабилност и развитие".

"Тези страни имат право да попитат днес: къде отидоха тези пари? Финансираме ли мирни инициативи или финансираме война, която ни излага на опасност?", пита още Халаф ал-Хабтур.