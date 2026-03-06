Финансово и икономическо напрежение! Държавите от Персийския залив преразглеждат инвестициите си в чужбина

Три от четирите големи икономики в Персийския залив - Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства, Кувейт и Катар - може да преразгледат своите задгранични инвестиции и бъдещи ангажименти заради натиска, на който са подложени бюджетите и икономиките им заради войната на Израел и САЩ срещу Иран, пише Financial Times, позовавайки се на свои източници.
По думите на представител на страните от Персийския залив това може да окаже влияние върху всичко - от инвестиционни обещания към чуждестранни държави или компании, спортни спонсорства, договори с бизнеси и инвеститори или продажби на активи.
Той обясни, че три от четирите големи икономики в залива са обсъдили съвместното напрежението, на което са подложени финансово и икономически. Все пак не стана ясно кои са трите държави от Персийския залив.
Служителят е обясни, че редица държави от Персийския залив са започнали вътрешен преглед, като преглеждат настоящите и бъдещите инвестиционни ангажименти, "за да облекчат част от очакваното икономическо напрежение от настоящата война. Особено ако войната и свързаните с нея разходи продължат със същото темпо", изтъкна той.
Този ход е предпазна мярка, която е резултат от "бюджетните натоварвания, пред които са изправени тези страни поради намалените приходи от енергетика, поради забавянето на производството или невъзможността за корабоплаване, [и от] туристическия и авиационния сектор, в допълнение към увеличението на разходите за отбрана".
Съветник на правителство от Персийския залив заяви, че перспективата за преглед на инвестициите от богатите държави е привлякла вниманието на Белия дом.
Миналата година Саудитска Арабия, ОАЕ и Катар обещаха да инвестират стотици милиарди долари в САЩ след посещението на президента Доналд Тръмп.
Всеки ход, който засяга инвестициите в САЩ или други западни държави, може да увеличи натиска върху Тръмп да потърси дипломатическа стратегия за прекратяване на войната с Иран.
Техеран отвърна на атаката от страната на Израел и САЩ, като атакува регионалните съюзници на Вашингтон. Войната доведе до пълно спиране на корабоплаването през Ормузкия проток - ключовият воден път, през който преминава една пета от световния петрол и газ - като най-малко 10 танкера бяха ударени в Персийския залив.
Катар, вторият по големина производител на втечнен природен газ в света, спря производството след атака с дрон срещу основния му завод за втечнен природен газ. Една от най-големите петролни рафинерии в Саудитска Арабия също беше ударена.
Иран също така удари американски бази и посолства в региона, както и летища, хотели и жилищни сгради, сериозно нарушавайки въздушния трафик и туризма.
Държавите от Персийския залив оказваха натиск върху Тръмп да се въздържи от атака и да търси дипломатическо решение с Иран, но все пак поеха основната тежест от ответните удари на Иран.
Халаф ал-Хабтур, виден бизнесмен от Обединените арабски емирства (ОАЕ), изрази разочарованието на страните от Персийския залив от това, че са въвлечени във война, предизвикана от САЩ и Израел. Публикацията по в социалните мрежи беше адресирана до Тръмп.
"Директен въпрос: Кой ви даде правомощията да въвлечете нашия регион във война с Иран? И на какво основание взехте това опасно решение? Изчислихте ли страничните щети, преди да дръпнете спусъка?", пита ал-Хабтур, обръщайки се към Тръмп.
Бизнесметъ посочи, че се очаква държавите от Персийския залив да бъдат основни спонсори на плана на Тръмп за възстановяване на Газа и поддръжници на Съвет на мира.
По думите му арабските страни от Персийския залив са "допринесли милиарди долари въз основа на подкрепата за стабилност и развитие".
"Тези страни имат право да попитат днес: къде отидоха тези пари? Финансираме ли мирни инициативи или финансираме война, която ни излага на опасност?", пита още Халаф ал-Хабтур.
3 Неразбрал
Коментиран от #7, #9
15:56 06.03.2026
4 ТИЯ ДЕТО МИСЛЕХА
15:56 06.03.2026
5 Нещастници
16:00 06.03.2026
6 Конфети "Земя-въздух-земя "
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":За момента е Властелинът на Земята. Каквото каже,това прави чрез пудела си САЩ.
Коментиран от #11
16:00 06.03.2026
7 Атина Палада
До коментар #3 от "Неразбрал":Иран ги направи на попара:)
Коментиран от #12
16:00 06.03.2026
9 Гръм и мълнии
До коментар #3 от "Неразбрал":Минаха към ВВС 💥😂😂
16:01 06.03.2026
10 Ха ха
16:01 06.03.2026
11 Атина Палада
До коментар #6 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":От 4 дни го няма тоя властелин...Знае ли някой нещо ?
16:01 06.03.2026
12 Неразбрал
До коментар #7 от "Атина Палада":Вярно, ама нали иранците бяха кухи чалми и нецивилизовани. Как успяха?
16:02 06.03.2026
13 Пич
Първият ден от атаката как се репчеха на Иран, а сега всички араби млъкнаха като бити рендераси!!! Защото бяха бити високоточно, разрушително, и със смайваща разузнавателна информация от страна на Иран!!! И не ги спаси нито тяхното краварско оръжие, нито краварското краварско оръжие!!! Сега мохамеданите в целия Персийски залив са започнали да се кръстят по няколко пъти на ден...
Коментиран от #19
16:02 06.03.2026
14 Бай той Толстой
16:02 06.03.2026
15 Запряна
16:06 06.03.2026
17 Сатана Z
16:08 06.03.2026
18 Тоалетна Хартия
16:12 06.03.2026
19 Атина Палада
До коментар #13 от "Пич":Ако инфото,което излезе в много световни медии ( за арабските ,там във всичките ) и Такър Карлсън го беше публикувал ,че В Катар и С.Арабаия били арестувани израелски агенти ,направо си пишеха агенти на Мосад ,че слагали бомби ( за Арамко и др.) за да се обвини Иран .. наистина е вярно ,защото Израел отрича ,то тогава най вероятно арабите са разбрали,че не Иран а Израел и САЩ искат да ги вкарат във войната и се отдръпнаха ..
Коментиран от #21, #23
16:12 06.03.2026
20 Я виж ти как
16:16 06.03.2026
21 Тоалетна Хартия
До коментар #19 от "Атина Палада":Ааа, и в това не вярвам.!! Евреите не са такива подли хора!!!
16:16 06.03.2026
22 чак сега се усетиха
Да не говори отделно за нашия един милиард дето му наляхме на миротвореца .
16:17 06.03.2026
23 Пич
До коментар #19 от "Атина Палада":Евреите са прозрачни, незнам защо се имат за умни! Още вчера, когато иранските дронове удариха Азербайджан , аз казах, че са израелски. След това го потвърдиха разузнавателни служби на различни държави!
16:22 06.03.2026
24 Бен Гъзара
Би било интересно да се случи, ама за съжаление не мисля, че на арабите им стиска.
16:25 06.03.2026
25 ИРАН трябва да ги занули всички
17:03 06.03.2026
26 защо
Чета статията ... и ми става едно ... мъчно.
Къде е "Третия свят ", къде сме ние.
17:04 06.03.2026