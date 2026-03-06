Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Петролът скача до $150 за барел? Войната срива световната икономика

Петролът скача до $150 за барел? Войната срива световната икономика

6 Март, 2026 17:53 1 800 44

  • нефт-
  • петрол-
  • ормузки проток-
  • опек-
  • иран-
  • израел-
  • катар-
  • саудитска арабия-
  • персийски залив

Конфликтът в Близкия изток тласна енергийните пазари към спад, тъй като Иран на практика затвори Ормузкия проток

Петролът скача до $150 за барел? Войната срива световната икономика - 1
Снимка: Shutterstock
News.bg News.bg

Цената на барел петрол може да се удвои до над 150 долара и това ще повлече надолу световната икономика. За това предупреди министърът на енергетиката на Катар.

Саад ал-Кааби заяви пред "Файненшъл таймс", че конфликтът в Близкия изток може да доведе до нова енергийна криза и да "срине икономиките по света".

В момента петролът се търгува на около 85 долара за барел. Това се случва, след като през по-голямата част от годината цената беше около 60-65 долара за барел.

Кааби подчерта, че подобно покачване ще "срине икономиките по света".

"Ако тази война продължи няколко седмици, растежът на БВП по света ще бъде засегнат. Цената на енергията за всички ще се повиши. Ще има недостиг на някои продукти и ще има верижна реакция от фабрики, които не могат да изпълняват доставки", прогнозира той.

Министърът предупреди, че износителите на енергия от Персийския залив могат да спрат производството, а това от своя страна ще повиши цената на петрола.

По негови думи дори войната да приключи скоро, вероятно ще са необходими седмици или месеци, за да се нормализират производствените цикли.

Това се случва, след като удар с дрон в Иран удари най-големия му завод за втечнен природен газ по-рано през седмицата.

Петролът е на път да постигне най-голямото си седмично покачване от 2022 г. насам, тъй като конфликтът в Близкия изток нарушава пазарите и засилва опасенията от нова инфлация.

Цената на суровия петрол Brent намали по-ранните си загуби до над 85 долара за барел тази сутрин, но цените скочиха с близо 20% тази седмица. Това дойде след кратко понижение вчера, след като САЩ сигнализираха за намерението си да ограничат покачващите се цени с мерки, които включват разрешаване на Министерството на финансите да търгува с фючърси на петрол.

Конфликтът в Близкия изток тласна енергийните пазари към спад, тъй като Иран на практика затвори Ормузкия проток - ключов корабен маршрут.

Икономистите предупредиха, че продължителният скок в цените на петрола и газа може да допринесе за инфлацията и да накара централните банки да затегнат политиката си.

Катар е вторият по големина производител на втечнен природен газ (LNG). Въпреки че се изнася голямо количество катарски газ за Европа, Кааби заяви, че азиатските купувачи ще се стремят да купуват какъвто и да е наличен газ.

Това, от своя страна, ще повиши цените.


Катар
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    19 2 Отговор
    кат беше 3.50 лв под килърчо един варел беше 60 долара

    17:55 06.03.2026

  • 2 Асен Василев е виновен

    23 4 Отговор
    Къде сте тошковци, коцета, тикви и пpaceта ?
    Асен Василев е виновен за това безобразие .

    17:56 06.03.2026

  • 3 Мммм

    16 1 Отговор
    изпуснали сте една нула!

    17:56 06.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 излитане в небесата

    22 2 Отговор
    Най-вероятно инфлацията е една от целите на тази война. Затегнете коланите! Скоро излитаме. Много скоро.

    17:56 06.03.2026

  • 6 До седмица

    2 17 Отговор
    цените ще паднат!

    Коментиран от #20

    17:56 06.03.2026

  • 7 Бай Курти

    21 2 Отговор
    При Цветанка 0ризова казаха, че единственият печеливш от това е Русия.

    17:57 06.03.2026

  • 8 Ел Мунчо

    3 11 Отговор
    Шкодака ми е ЕЛ !

    Коментиран от #23, #25

    17:57 06.03.2026

  • 9 И един долар

    30 0 Отговор
    да стане барела, тук пак ще му вдигнат цената.

    17:57 06.03.2026

  • 10 Глупости

    3 12 Отговор
    Саудитска Арабия започна износ на петрол от пристанище в Червено море

    17:58 06.03.2026

  • 11 Фицо

    15 2 Отговор
    ще си бера руски по 35!

    17:58 06.03.2026

  • 12 МирО

    26 4 Отговор
    Честито на печелившите! (Тоест на всички, че инфлацията и студът не пита какъв си)
    Сега всички при г-н Путин на килимчето на коленца …..

    Коментиран от #40

    17:59 06.03.2026

  • 13 Да,бе

    20 1 Отговор
    В агонията си ционистите искат да завлекат целият свят,но няма да стане тая...Да си строят третия храм в Освиенцим.

    17:59 06.03.2026

  • 14 Божанков

    4 6 Отговор
    Аз съм с тротинетка дреме ми.пък и заплатата ми дебела не ла ти о на простия ганя русофила

    17:59 06.03.2026

  • 15 Минавам

    8 2 Отговор
    на олио!

    17:59 06.03.2026

  • 16 Пък долара

    6 10 Отговор
    13 копейки!

    18:00 06.03.2026

  • 17 Дориана

    24 1 Отговор
    Много ясно, това беше очаквано. Не разбрахте ли, че Третата Световна война вече е разгара си. Тръмп и Израел предизвикаха Свещена война на целия мюсюлмански свят срещу Европа и САЩ. Сега мигрантите във франция, Германия, Испания, Великобритания и Италия ще се превърнат в Троянски кон. Тръмп се усети и започна да ги депортира, предупреди и Европейските лидери, но те не искаха да го чуят. Сега сами ще унищожат собствените си държави.

    18:01 06.03.2026

  • 18 Хампарцумян

    19 3 Отговор
    Хак да ви е леврото ?

    18:01 06.03.2026

  • 19 епохално развитие

    7 4 Отговор
    Световната икономика може да се срине, но на руините й гордо просперира Зелената икономика без изкопаеми въглеводородни горива.

    Коментиран от #21

    18:02 06.03.2026

  • 20 Верно

    8 1 Отговор

    До коментар #6 от "До седмица":

    В очите на слепите !

    18:02 06.03.2026

  • 21 Начело

    12 1 Отговор

    До коментар #19 от "епохално развитие":

    сус Зеления престъпник !

    18:03 06.03.2026

  • 22 Сатана Z

    16 2 Отговор
    Преди 8 месеца Президент на Иран в писмена форма е предупредил правителството на Катар,че в случай нападение на САЩ срещу Иран ,то те ще атакуват американските бази разположени в Катар.Цели 8 месеца и не им увряха главите камиларски ,а сега квичат.

    18:03 06.03.2026

  • 23 ИМАМ 15. ТОНА НАФТА ЗА

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ел Мунчо":

    ей такива бъдещи дни....

    18:04 06.03.2026

  • 24 Ммм, даааа...

    8 4 Отговор
    Петрола нито го ядем, нито го пием. Можем да преживеем и без него или да си го набавим от други източници, но само переди век нкой не е разитал на петрола като основна жизнена необходимост, а днес сме зависими от всички о от всякъде заради петрола и газа. Никой не си дава сметка, че това нито се яде, нито се пие и не е жизнено решаващ фактор. Ние все още не можем да напреднем в оцеляването, а сме тръгнали да се вайкаме за луксозните придобивки на богатите, които пазаруват с нашите пари.

    18:05 06.03.2026

  • 25 Тока не се СКЛАДИРА А

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Ел Мунчо":

    НАФТАТА МОЙ ДА СТОИ И СЛЕД КАТОПУКНЕШ

    Коментиран от #29

    18:05 06.03.2026

  • 26 Данко Харсъзина

    6 1 Отговор
    Другарят Путин харесва това.

    18:07 06.03.2026

  • 27 Василеску

    6 3 Отговор
    Много ясно, чеТръмп затова води тази война, след като първо си осигури южноамериканския петрол. Помага и на Путин, а арабите са натрупали запаси, а и имат доста милиарди за години напред. Целта е Европа да плаща и да слуша.

    18:08 06.03.2026

  • 28 След 19 април

    2 4 Отговор
    Радев ще пуска на народни цени!

    18:09 06.03.2026

  • 29 Щурците

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Тока не се СКЛАДИРА А":

    В 19 век си мой човек!

    18:10 06.03.2026

  • 30 хахах

    6 0 Отговор
    Чудо голямо. Ганчопитеците така или иначе нямат такова нещо като "икономика".

    Те са си par excellence "паразити". Само турчолята да не им спре доматите и краставиците, че ще изпукат от глад.

    18:10 06.03.2026

  • 31 Цончо

    7 1 Отговор
    От руския петрол излиза три пъти повече нафта!

    18:11 06.03.2026

  • 32 Ако изберем Възраждане

    3 1 Отговор
    Костадинов ше договори евтин руски!

    18:12 06.03.2026

  • 33 Бедняшката русофилска иzzмет

    3 5 Отговор
    Да му мисли.

    18:12 06.03.2026

  • 34 Чичо Вова

    8 0 Отговор
    Бензинстанцията с ракети е добре, по-здрави на кики

    18:12 06.03.2026

  • 35 Изперкал русофоб

    7 2 Отговор
    Урааа, следващата седмица ще плащам по 10 евро за литър бензин.

    18:13 06.03.2026

  • 36 Егото на кукуто

    3 1 Отговор
    Тръмп каза "не нямало значение за него. Войната била по-важна"

    18:13 06.03.2026

  • 37 Ужас !

    2 4 Отговор
    Сега е моментът путинофилите да забягнат към Московията.

    18:14 06.03.2026

  • 38 Копейки,

    2 4 Отговор
    Професор Стив Ханке каза да отивате в Русия.

    18:15 06.03.2026

  • 39 това за България не е никакъв проблем

    6 0 Отговор
    в България няма икономика но няма и безработица , имаме и най многобройните държавни служители в ЕС които не работят но получават най високите заплати в държавата

    18:17 06.03.2026

  • 40 Въх, упаших сЪ !

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "МирО":

    Пак ли шЪ сЪ мре от студ и шЪ си ядем хамстерите . 🤣🤣🤣

    18:20 06.03.2026

  • 41 Уса

    2 0 Отговор
    Бай бай юро

    18:21 06.03.2026

  • 42 Тома

    6 1 Отговор
    Само българските енергийни дружества изпревариха войната още декември месец с двойни и тройни сметки за тока защото са като баба Ванга

    18:21 06.03.2026

  • 43 Копейки....

    1 2 Отговор
    Заминавайте за матушка Русь, там проблеми с петрола и газта няма, газ, мас, водка и сельодка, живот ще си живеете.

    18:25 06.03.2026

  • 44 Костов

    1 0 Отговор
    Тръмп да не е купил Лукойл за 1$ ?

    18:26 06.03.2026