Петролът скача до $150 за барел? Войната срива световната икономика

Цената на барел петрол може да се удвои до над 150 долара и това ще повлече надолу световната икономика. За това предупреди министърът на енергетиката на Катар.
Саад ал-Кааби заяви пред "Файненшъл таймс", че конфликтът в Близкия изток може да доведе до нова енергийна криза и да "срине икономиките по света".
В момента петролът се търгува на около 85 долара за барел. Това се случва, след като през по-голямата част от годината цената беше около 60-65 долара за барел.
Кааби подчерта, че подобно покачване ще "срине икономиките по света".
"Ако тази война продължи няколко седмици, растежът на БВП по света ще бъде засегнат. Цената на енергията за всички ще се повиши. Ще има недостиг на някои продукти и ще има верижна реакция от фабрики, които не могат да изпълняват доставки", прогнозира той.
Министърът предупреди, че износителите на енергия от Персийския залив могат да спрат производството, а това от своя страна ще повиши цената на петрола.
По негови думи дори войната да приключи скоро, вероятно ще са необходими седмици или месеци, за да се нормализират производствените цикли.
Това се случва, след като удар с дрон в Иран удари най-големия му завод за втечнен природен газ по-рано през седмицата.
Петролът е на път да постигне най-голямото си седмично покачване от 2022 г. насам, тъй като конфликтът в Близкия изток нарушава пазарите и засилва опасенията от нова инфлация.
Цената на суровия петрол Brent намали по-ранните си загуби до над 85 долара за барел тази сутрин, но цените скочиха с близо 20% тази седмица. Това дойде след кратко понижение вчера, след като САЩ сигнализираха за намерението си да ограничат покачващите се цени с мерки, които включват разрешаване на Министерството на финансите да търгува с фючърси на петрол.
Конфликтът в Близкия изток тласна енергийните пазари към спад, тъй като Иран на практика затвори Ормузкия проток - ключов корабен маршрут.
Икономистите предупредиха, че продължителният скок в цените на петрола и газа може да допринесе за инфлацията и да накара централните банки да затегнат политиката си.
Катар е вторият по големина производител на втечнен природен газ (LNG). Въпреки че се изнася голямо количество катарски газ за Европа, Кааби заяви, че азиатските купувачи ще се стремят да купуват какъвто и да е наличен газ.
Това, от своя страна, ще повиши цените.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
17:55 06.03.2026
2 Асен Василев е виновен
Асен Василев е виновен за това безобразие .
17:56 06.03.2026
3 Мммм
17:56 06.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 излитане в небесата
17:56 06.03.2026
6 До седмица
Коментиран от #20
17:56 06.03.2026
7 Бай Курти
17:57 06.03.2026
8 Ел Мунчо
Коментиран от #23, #25
17:57 06.03.2026
9 И един долар
17:57 06.03.2026
10 Глупости
17:58 06.03.2026
11 Фицо
17:58 06.03.2026
12 МирО
Сега всички при г-н Путин на килимчето на коленца …..
Коментиран от #40
17:59 06.03.2026
13 Да,бе
17:59 06.03.2026
14 Божанков
17:59 06.03.2026
15 Минавам
17:59 06.03.2026
16 Пък долара
18:00 06.03.2026
17 Дориана
18:01 06.03.2026
18 Хампарцумян
18:01 06.03.2026
19 епохално развитие
Коментиран от #21
18:02 06.03.2026
20 Верно
До коментар #6 от "До седмица":В очите на слепите !
18:02 06.03.2026
21 Начело
До коментар #19 от "епохално развитие":сус Зеления престъпник !
18:03 06.03.2026
22 Сатана Z
18:03 06.03.2026
23 ИМАМ 15. ТОНА НАФТА ЗА
До коментар #8 от "Ел Мунчо":ей такива бъдещи дни....
18:04 06.03.2026
24 Ммм, даааа...
18:05 06.03.2026
25 Тока не се СКЛАДИРА А
До коментар #8 от "Ел Мунчо":НАФТАТА МОЙ ДА СТОИ И СЛЕД КАТОПУКНЕШ
Коментиран от #29
18:05 06.03.2026
26 Данко Харсъзина
18:07 06.03.2026
27 Василеску
18:08 06.03.2026
28 След 19 април
18:09 06.03.2026
29 Щурците
До коментар #25 от "Тока не се СКЛАДИРА А":В 19 век си мой човек!
18:10 06.03.2026
30 хахах
Те са си par excellence "паразити". Само турчолята да не им спре доматите и краставиците, че ще изпукат от глад.
18:10 06.03.2026
31 Цончо
18:11 06.03.2026
32 Ако изберем Възраждане
18:12 06.03.2026
33 Бедняшката русофилска иzzмет
18:12 06.03.2026
34 Чичо Вова
18:12 06.03.2026
35 Изперкал русофоб
18:13 06.03.2026
36 Егото на кукуто
18:13 06.03.2026
37 Ужас !
18:14 06.03.2026
38 Копейки,
18:15 06.03.2026
39 това за България не е никакъв проблем
18:17 06.03.2026
40 Въх, упаших сЪ !
До коментар #12 от "МирО":Пак ли шЪ сЪ мре от студ и шЪ си ядем хамстерите . 🤣🤣🤣
18:20 06.03.2026
41 Уса
18:21 06.03.2026
42 Тома
18:21 06.03.2026
43 Копейки....
18:25 06.03.2026
44 Костов
18:26 06.03.2026