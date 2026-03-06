Петролът скача до $150 за барел? Войната срива световната икономика

Цената на барел петрол може да се удвои до над 150 долара и това ще повлече надолу световната икономика. За това предупреди министърът на енергетиката на Катар.

Саад ал-Кааби заяви пред "Файненшъл таймс", че конфликтът в Близкия изток може да доведе до нова енергийна криза и да "срине икономиките по света".

В момента петролът се търгува на около 85 долара за барел. Това се случва, след като през по-голямата част от годината цената беше около 60-65 долара за барел.

Кааби подчерта, че подобно покачване ще "срине икономиките по света".

"Ако тази война продължи няколко седмици, растежът на БВП по света ще бъде засегнат. Цената на енергията за всички ще се повиши. Ще има недостиг на някои продукти и ще има верижна реакция от фабрики, които не могат да изпълняват доставки", прогнозира той.

Министърът предупреди, че износителите на енергия от Персийския залив могат да спрат производството, а това от своя страна ще повиши цената на петрола.

По негови думи дори войната да приключи скоро, вероятно ще са необходими седмици или месеци, за да се нормализират производствените цикли.

Това се случва, след като удар с дрон в Иран удари най-големия му завод за втечнен природен газ по-рано през седмицата.

Петролът е на път да постигне най-голямото си седмично покачване от 2022 г. насам, тъй като конфликтът в Близкия изток нарушава пазарите и засилва опасенията от нова инфлация.

Цената на суровия петрол Brent намали по-ранните си загуби до над 85 долара за барел тази сутрин, но цените скочиха с близо 20% тази седмица. Това дойде след кратко понижение вчера, след като САЩ сигнализираха за намерението си да ограничат покачващите се цени с мерки, които включват разрешаване на Министерството на финансите да търгува с фючърси на петрол.

Конфликтът в Близкия изток тласна енергийните пазари към спад, тъй като Иран на практика затвори Ормузкия проток - ключов корабен маршрут.

Икономистите предупредиха, че продължителният скок в цените на петрола и газа може да допринесе за инфлацията и да накара централните банки да затегнат политиката си.

Катар е вторият по големина производител на втечнен природен газ (LNG). Въпреки че се изнася голямо количество катарски газ за Европа, Кааби заяви, че азиатските купувачи ще се стремят да купуват какъвто и да е наличен газ.

Това, от своя страна, ще повиши цените.