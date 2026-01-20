Крайната десница разтърси политическата сцена в Португалия

С класирането си на втория тур на президентските избори в Португалия кандидатът от крайната десница Андре Вентура представлява все по-голямо предизвикателство за традиционните партии и особено за министър-председателя Луиш Монтенегро, оглавяващ дясно правителство на малцинството, предаде БТА, цитирайки АФП.

Кандидатът социалист Антонио Жозе Сегуро спечели първия тур на изборите с 31,1% от гласовете, като по този начин опроверга прогнозите на социологическите проучвания, които предвещаваха победа за Вентура. Но кандидатът от крайната десница вече може да претендира за лидерство на целия спектър от десни политически партии, както и веднага направи.

С постигнатия резултат от 23,5% от гласовете председателят на партията "Шѐга" (Стига) уверено изпревари кандидата либерал Жоао Котрим Фигейредо, който заема трето място с 16% от гласовете и най-вече кандидата, подкрепян от правителството, Луиш Маркеш Мендеш, който остава едва на пето място с 11,3% от гласовете.

"Това е още една стъпка напред към електоралното и политическо израстване на радикалната десница в контекста на десницата в Португалия", посочва в коментар за АФП политологът Антонио Коща Пинто от Института по социални науки към университета в Лисабон.

"В този момент от най-голямо значение е какво надмощие в десния политически спектър ще постигне Вентура според резултатите от президентските избори по време на балотажа, който ще се състои на 8 февруари", допълва анализаторът.

Липса на разграничение

"Това представлява съществен проблем за правителството на малцинството, което трябва да преговаря с Вентура, за да оцелее", заключава Пинто.

Като знак за трудното положение, в което в момента се намира министър-председателят Луиш Монтенегро, още от неделя вечерта той изключи всякаква възможност да даде насоки за гласуване в полза на Сегуро, социалист, който въпреки това остава убеден центрист, или пък в полза на лидера на крайната десница.

"Това може да е изгодно за него в краткосрочен план, за да не отблъсне избирателите на Андре Вентура, но липсата на разграничение може в крайна сметка да предизвика отрицателни електорални последици за Монтенегро", отбелязва Паула Еспирито Санто, преподавател по политически науки във Висшия институт по социални и политически науки към университета в Лисабон.

Дори без да е победител в първия тур, председателят на "Шега" си извоюва "голяма победа, тъй като надминава традиционните десни партии и затвърждава позицията си като лидер на опозицията, постигната по време на парламентарните избори през май миналата година, където спечели 22,8% от гласовете и повече депутатски места от Социалистическата партия", подчертава тя.

Вентура би могъл да използва тези президентски избори като "трамплин" преди предстоящи парламентарни избори, тъй като неговата цел е един ден да стане министър-председател", допълва политологът.

Непредсказуемост

Що се касае до резултатите от балотажа, който ще се състои след три седмици, наблюдателите посочват за фаворит лявоцентристкия кандидат в съответствие с всички проучвания, проведени преди първия тур в неделя, но въпреки това остават предпазливи.

"Винаги съществува известна непредсказуемост", изтъква Еспирито Санто, въпреки че според нейната преценка ще бъде "много трудно" на Андре Вентура да увеличи броя на избирателите си, за да победи.

"Антонио Жозе Сегуро е вероятният нов президент, но той трябва да си осигури достатъчен брой избиратели", посочва Антонио Коща Пинто. Според експерта лявоцентристкият кандидат ще заложи на умереността, за да постигне напредък сред избирателите от центъра и десния център.

От друга страна, Вентура ще се стреми към "поляризация" и ще "шантажира" председателите на другите десни партии, като ги направи отговорни за победата на левицата, ако те не го подкрепят, предвижда Коща Пинто.

Както обобщава португалският ежедневник "Публико" във вчерашната си уводна статия, балотажът на президентските избори в Португалия ще представлява битка между "умереността и радикализма."