Иран предупреди: Нападение срещу Хаменей ще доведе до обявяване на джихад

Всяко посегателство срещу иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей ще бъде възприето като повод за обявяване на джихад, или свещена война. Това заяви парламентарната комисия по национална сигурност на Иран, цитирана от „Ройтерс“ и Иранската студентска информационна агенция, предава News.bg.

Предупреждението идва на фона на изострящото се напрежение между Иран и Съединените щати след жестоките репресии срещу протестите в страната. Американпия президент Доналд Тръмп вече заяви, че действията на иранските власти могат да предизвикат ответна реакция от страна на Вашингтон.

„Нападение срещу върховния лидер означава обявяване на война срещу целия ислямски свят и изисква издаване на указ за джихад от ислямските учени, както и отговор от ислямските войници във всички части на света“, се посочва в изявлението на парламентарната комисия.