Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран предупреди: Нападение срещу Хаменей ще доведе до обявяване на джихад

Иран предупреди: Нападение срещу Хаменей ще доведе до обявяване на джихад

20 Януари, 2026 16:39 1 079 11

  • иран-
  • предупреди-
  • нападение-
  • джихад-
  • али хаменей

Техеран заплаши с „свещена война“ на фона на нарастващото напрежение със Съединените щати

Иран предупреди: Нападение срещу Хаменей ще доведе до обявяване на джихад - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Всяко посегателство срещу иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей ще бъде възприето като повод за обявяване на джихад, или свещена война. Това заяви парламентарната комисия по национална сигурност на Иран, цитирана от „Ройтерс“ и Иранската студентска информационна агенция, предава News.bg.

Предупреждението идва на фона на изострящото се напрежение между Иран и Съединените щати след жестоките репресии срещу протестите в страната. Американпия президент Доналд Тръмп вече заяви, че действията на иранските власти могат да предизвикат ответна реакция от страна на Вашингтон.

„Нападение срещу върховния лидер означава обявяване на война срещу целия ислямски свят и изисква издаване на указ за джихад от ислямските учени, както и отговор от ислямските войници във всички части на света“, се посочва в изявлението на парламентарната комисия.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 малко истински факти

    9 7 Отговор
    Страх и ужас тресат моллакочинката , ихуйййййййййй .

    16:42 20.01.2026

  • 2 Непознат термин

    16 6 Отговор
    Къде в скритата с редки косици кратунка в деменция да се намери обяснение на състоянието Джихад. Те сащисаните трябва на гърба си да го изпитат и в градовете им да гърми по-често от Нова година.

    Коментиран от #3

    16:45 20.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Шопо

    12 3 Отговор
    Индианците в САЩ също да обявят свещена война срещу поробителите.

    16:56 20.01.2026

  • 5 Бийк

    10 4 Отговор
    Споко бе хора ,те големите са се разбрали в Аляска
    Видяхте какво стана във Венецуела
    ;)

    16:59 20.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дон Хуан

    8 9 Отговор
    Кой му пука за вашия джихад? Видяхте как става , идват няколко самолета и ядрената програма я няма. После идват няколко хеликоптера и Хаменей ще го гледат по тв пред американски съд с оранжеви дрехи

    17:15 20.01.2026

  • 8 Тия молли

    3 7 Отговор
    винаги много се заканват, но видяхме как Израел направо ги съсипа.

    17:21 20.01.2026

  • 9 Ицо

    2 1 Отговор
    Тези са страшни расисти. Всичко различно от тяхната религия е враг, всеки който се осмели да се противопостави на режима им е враг на религията. Прости лицемерни фанатици, чието интелектуално развитие е изостанало с около 1500 години.

    17:58 20.01.2026

  • 10 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Американпия-Неграмотната Стоянова измисли нова дума. Аман от селяни.

    18:02 20.01.2026

  • 11 АкБаровец

    0 0 Отговор
    Свещена война значи ,война срещу всички,немюсюлмани.Не знам на какво се надяват ,но и по нашите ширини може да се пролее доста кръв.Да пази БОГ.

    18:07 20.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания