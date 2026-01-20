Янукович бе осъден на 15 години затвор

Украински съд осъди задочно на 15 години лишаване от свобода бившия президент на страната Виктор Янукович по обвинение в злоупотреба с държавни земи, предадоха Укринформ и ТАСС, позовавайки се на съобщение в „Телеграм“ на Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) на Украйна, предаде БТА.

„Бившият президент на Украйна е осъден на 15 години затвор. На 20 януари 2026 г. състав от съдии на Висшия антикорупционен съд обяви осъдителната присъда. Бившият президент е признат за виновен за присвояване на парцел от горския фонд на територията на Киевска област с площ 17,5 хектара и приблизителна стойност над 22 млн. гривни (над 500 хил. долара), се казва в изявлението.

Присъдата влиза в сила в рамките на 30 дни след обявяването ѝ, ако не бъде обжалвана.

САП отбеляза, че „през 2007 г. бившият украински президент (който в момента на извършване на престъплението е бил премиер) с цел присвояване на държавно имущество – парцел от горския фонд, е инициирал вземане на решение, довело до отчисляване на указания парцел от държавната собственост“.

„Съучастниците на бившия президент са привлекли близки сътрудници, обърнали се към Киевската областна държавна администрация с молби за разпределение на парцели земя с площ до 1 хектар и впоследствие за промяна на тяхната цел, позволило по-късно свободно прехвърляне на земята на компания, контролирана от бившия президент“, се казва в изявлението на прокуратурата.

В периода 2009-2011 г. на този участък е бил построен хотелски комплекс с ресторант, използван от Янукович за лична цел, отбелязва САП.