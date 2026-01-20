Новини
Янукович бе осъден на 15 години затвор
  Тема: Украйна

Янукович бе осъден на 15 години затвор

20 Януари, 2026 17:35 1 305 10

  • виктор янукович-
  • украйна-
  • русия

Присъдата влиза в сила в рамките на 30 дни след обявяването ѝ, ако не бъде обжалвана

Янукович бе осъден на 15 години затвор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украински съд осъди задочно на 15 години лишаване от свобода бившия президент на страната Виктор Янукович по обвинение в злоупотреба с държавни земи, предадоха Укринформ и ТАСС, позовавайки се на съобщение в „Телеграм“ на Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) на Украйна, предаде БТА.

„Бившият президент на Украйна е осъден на 15 години затвор. На 20 януари 2026 г. състав от съдии на Висшия антикорупционен съд обяви осъдителната присъда. Бившият президент е признат за виновен за присвояване на парцел от горския фонд на територията на Киевска област с площ 17,5 хектара и приблизителна стойност над 22 млн. гривни (над 500 хил. долара), се казва в изявлението.

Присъдата влиза в сила в рамките на 30 дни след обявяването ѝ, ако не бъде обжалвана.

САП отбеляза, че „през 2007 г. бившият украински президент (който в момента на извършване на престъплението е бил премиер) с цел присвояване на държавно имущество – парцел от горския фонд, е инициирал вземане на решение, довело до отчисляване на указания парцел от държавната собственост“.

„Съучастниците на бившия президент са привлекли близки сътрудници, обърнали се към Киевската областна държавна администрация с молби за разпределение на парцели земя с площ до 1 хектар и впоследствие за промяна на тяхната цел, позволило по-късно свободно прехвърляне на земята на компания, контролирана от бившия президент“, се казва в изявлението на прокуратурата.

В периода 2009-2011 г. на този участък е бил построен хотелски комплекс с ресторант, използван от Янукович за лична цел, отбелязва САП.


Украйна
Оценка 2.4 от 17 гласа.
Оценка 2.4 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ти да видиш

    25 3 Отговор
    зеленияпор разчиства с всякакви средства всяка евентуална конкуренция за президентските му "избори"!

    17:37 20.01.2026

  • 2 Роден на 2 февруари

    7 32 Отговор
    Украинските момчета се бият за свободата на Европа!!! Ще плащаме колкото трябва...с Евро!!!!

    17:40 20.01.2026

  • 3 ру БЛАТА

    4 20 Отговор
    рашка сега да не вземе да наложи санкции или пък изключи Украйна от олимпиади и какволинеоще

    17:41 20.01.2026

  • 4 прокопи

    6 3 Отговор
    Харесва ми снимката. Този, в средата- военния, шапката му е като ореол на светец. А и физиономията на Путин е интересна.

    17:42 20.01.2026

  • 5 хаха🤣

    4 17 Отговор
    Ама как така Янукович в затвора 🤣 Пуся искаше точно този да поставя на мястото на Зеленски даже започна и СВО за тази цел 🤣🤣🤣

    17:43 20.01.2026

  • 6 Да се гледа какво

    1 9 Отговор
    се случва с президентите в Украйна добре, че Зеленски е честен.

    Коментиран от #7

    17:45 20.01.2026

  • 7 Лука

    3 7 Отговор

    До коментар #6 от "Да се гледа какво":

    Да уточним има разлика между президенти и марионетки. В това отношение рашистите не си поплюват ,и войни започват,а в Грузия я завършиха .

    17:53 20.01.2026

  • 8 Моллодци

    5 0 Отговор
    Бойко и Шишо?

    17:55 20.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Блогърката Ксения Манекен

    3 1 Отговор
    (истинско име Оксана Волощук) от Украйна е заявила, че "мрази Украинското правителство толкова, колкото и Руското или дори повече" заради корупцията и трудната ситуация в енергийния сектор. Тя е написала това в своята Instagram страница. "Например, ако седиш без вода, светлина и топлина и искаш да плачеш от отчаяние. И ако мразиш Украинското правителство толкова, колкото и руското правителство. А може би дори повече, защото те заблуждават и ограбват тези за които си гласувал на изборите, това е болезнено и отвратително," е написал блогърът.

    18:02 20.01.2026

