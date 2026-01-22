Новини
САЩ обявиха, че е постигнат голям напредък в мирните преговори за Украйна. Русия отказа коментар
  Тема: Украйна

САЩ обявиха, че е постигнат голям напредък в мирните преговори за Украйна. Русия отказа коментар

22 Януари, 2026 12:15

Кремъл отказа да коментира оптимистичното изказване на Уиткоф за мирно споразумение за Украйна

САЩ обявиха, че е постигнат голям напредък в мирните преговори за Украйна. Русия отказа коментар - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Кремъл заяви днес, че оценява дипломатическите усилия на американския пратеник Стив Уиткоф за прекратяване на войната в Украйна, но отказа да коментира оптимистичното му изказване, че споразумението за мир ще бъде сключено скоро, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Очаква се Уиткоф и Джаред Къшнър, който е зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, по-късно днес да се срещнат в Москва с руския президент Владимир Путин за разговори за Украйна. Кремъл съобщи, че след това ще бъде даден брифинг.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че двамата представители на САЩ ще пристигнат в Москва след 16:00–17:00 ч. по Гринуич и ще се срещнат с Путин.

„Дискусията по въпроса за уреждането на конфликта в Украйна и други свързани теми ще продължи“, заяви Песков пред репортери.

По-рано днес Уиткоф каза, че е постигнат значителен напредък и че при преговорите е останал само един последен нерешен въпрос.

На въпрос дали Кремъл споделя този оптимизъм Песков отговори: „Не бихме желали да коментираме настоящия етап на преговорите, особено в навечерието на пристигането на Уиткоф в Москва и срещата му с Путин.“

„Ясно е, че руският президент високо цени миротворческите усилия лично на президента Тръмп и на неговия екип, включително на специалния пратеник Уиткоф. Ние приветстваме тези усилия и тяхната ефективност“, добави той.

Американският специален пратеник Стив Уиткоф каза, че е постигнат "голям напредък" в мирните преговори за Украйна и че е останал само един последен въпрос, който трябва да се реши, предаде Ройтерс.

САЩ проведоха разговори с Русия, както и отделно с Киев и с европейски лидери, на които са обсъдили различни варианти на план за прекратяване на войната в Украйна, но въпреки многократните обещания на президента Доналд Тръмп за сключване на споразумение такова все още не е постигнато.

"Ако и двете страни искат да решат този въпрос, то той ще бъде решен", каза Уиткоф в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. "Смятам, че сме постигнали голям напредък", добави той.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред делегатите на форума в Давос, че лидерите на Русия и Украйна трябва да са "глупави", за да не се съгласят и не постигнат споразумение. Уиткоф каза още, че по-късно през деня ще отпътува за Москва. Той направи изявлението си по време на работна закуска, на която се дискутираше бъдещето на Украйна, с участието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте и президента на Финландия Александер Стуб.

Рюте изрази увереност, че Тръмп е ангажиран с независимостта и суверенитета на Украйна. "Никога не съм се съмнявал в това", каза той. "Не бива да изпускаме Украйна от поглед", добави Рюте.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Град Козлодуй

    4 20 Отговор
    Слава на Украйна!

    12:16 22.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    24 3 Отговор
    Докато има живи Бандеровци мир няма да има.

    Коментиран от #13

    12:17 22.01.2026

  • 7 пиночет

    8 19 Отговор
    Идва краят на Путин

    12:18 22.01.2026

  • 8 хаха🤣

    6 16 Отговор
    Мумията Пуся нещо сдаде багажа, изтощен ми изглежда 🤣🤣🤣

    12:19 22.01.2026

  • 9 Сатана Z

    18 2 Отговор
    САЩ отново са клекнали пред Кремъл в пазарлъка за Европейския райх,щото вчера бай Дончо бързо сви знамето ,което се канеше да забие в Гренландия.

    12:19 22.01.2026

  • 12 руската мечка

    6 17 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    12:19 22.01.2026

  • 13 Хаха

    5 15 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Троле ти пак се изказваш неподготвен, но опорките ти са такива.

    Коментиран от #19

    12:20 22.01.2026

  • 15 Пудинг

    2 7 Отговор
    Аз нищу незнам...що тъй...

    12:21 22.01.2026

  • 17 Атина Палада

    6 11 Отговор
    последната година на Хаяско

    12:21 22.01.2026

  • 19 хаха🤣

    3 8 Отговор

    До коментар #13 от "Хаха":

    Отчаян е човека, какво да прави🤣 пише си някакви опорки, ама нещата не вървят....по план 🤣🤣🤣

    12:22 22.01.2026

  • 20 Накой

    3 11 Отговор
    САЩ или Доналд Тръмп, не е едно и също.
    Както Путин и Русия, не е едно и също.

    Скоро и Тръмп, и Путин ще отидат в историята. Дано преди това тези алчни злодеи не затрият цялата човешката цивилизация.

    12:22 22.01.2026

  • 21 Тоя пък

    12 1 Отговор
    Всички са глупави:
    Норвежците, че не му дали Нобелова награда,
    Датчаните, че не му дали Гренландия,
    Венецуелците, че не му дали нефта,
    Русия, че не му дала Украйна,
    ...
    Само той бил умен; - Всеумния Дементирал Нарцис ...

    Коментиран от #40

    12:23 22.01.2026

  • 23 Направо е смешен

    2 10 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:23 22.01.2026

  • 24 !!!?

    5 12 Отговор
    За Путлер най-важното е да не сподели съдбата на Хитлер...,ама за кървавите диктатори няма прошка !!!?

    12:24 22.01.2026

  • 25 Оракула от Делфи

    3 6 Отговор
    Витков си е Витков, много родно и Балканско , ми звучи???
    Човек на въздраст, ама "слуша много" !!!
    "Тайното оръжие". може да свърши работа, както винаги никой не знае,
    дали е истина или блъф???
    Едно е ясно, че Путин "наостри ушите " , мигновенно!!!
    "Ами , ако не е майтап , а е вярно???

    12:24 22.01.2026

  • 26 ТРЪМП:

    6 10 Отговор
    „Търмп в Давос - 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    12:25 22.01.2026

  • 27 Мир или

    1 7 Отговор
    операция Мадурин 2

    Коментиран от #33

    12:26 22.01.2026

  • 30 Ясно

    12 2 Отговор
    На Путин му ходят на крака, а наркоса го размятат като куфар без дръжка по Еконт.

    Коментиран от #39

    12:28 22.01.2026

  • 31 Бащата на някаква Саяна

    1 7 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:28 22.01.2026

  • 33 да питам

    2 7 Отговор

    До коментар #27 от "Мир или":

    кога Путин ще спаси приятеля си Мадуро от лапите на Тръмп ?

    12:29 22.01.2026

  • 37 Владимир Путин офишъл

    5 0 Отговор
    Кво говори тоя,бе?

    12:31 22.01.2026

  • 39 Мдаа

    4 6 Отговор

    До коментар #30 от "Ясно":

    За голямо съжаление на русофилите, Путин никой не го бръсне за слива. Всички го унижават и наритват. Нещо повече - Путин ходи на крака да се кланя на Ким и да го моли за войници и на крака при аятолаха да целува Корана за да му даде един камион с шахеди

    😆

    12:34 22.01.2026

  • 40 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор

    До коментар #21 от "Тоя пък":

    "...Русия, че не му дала Украйна..."

    Русия буквално Подари Украйна на С.А.Щ с панделка отгоре и поизчистена от нацистки елементи.
    Отделно Русия се ангажира с възстановяването на братска Украйна. За подарените Венецуела, Сирия, Иран и Гренландия нама споменавам - незначителни дреболии.......

    Коментиран от #44

    12:36 22.01.2026

  • 41 Абе

    2 0 Отговор
    Вече много пъти я слушахме тая фраза как мирът бил само на една крачка, ама все не се получаваха нещата........ западналите явно още не са разбрали че просто трябва да се разкарат от бившата държава Украйна, а за предпочитане и от други места в Източна Европа. Отдавна стана ясно че нямат карти, а само на блъф не стават нещата. Затова, гащи долу и чупката от 404

    12:41 22.01.2026

  • 43 Факти

    1 0 Отговор
    Тръмп и цялата му администрация са абсолютни клоуни. Само празни приказки и никакви резултати.

    12:43 22.01.2026

  • 44 03455

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Владимир Путин, президент":

    Много познаваш! На кристално кълбо ли гледаш или на лимонадено шише?

    12:45 22.01.2026

