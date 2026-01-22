САЩ обявиха, че е постигнат голям напредък в мирните преговори за Украйна. Русия отказа коментар

Кремъл заяви днес, че оценява дипломатическите усилия на американския пратеник Стив Уиткоф за прекратяване на войната в Украйна, но отказа да коментира оптимистичното му изказване, че споразумението за мир ще бъде сключено скоро, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Очаква се Уиткоф и Джаред Къшнър, който е зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, по-късно днес да се срещнат в Москва с руския президент Владимир Путин за разговори за Украйна. Кремъл съобщи, че след това ще бъде даден брифинг.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че двамата представители на САЩ ще пристигнат в Москва след 16:00–17:00 ч. по Гринуич и ще се срещнат с Путин.
„Дискусията по въпроса за уреждането на конфликта в Украйна и други свързани теми ще продължи“, заяви Песков пред репортери.
По-рано днес Уиткоф каза, че е постигнат значителен напредък и че при преговорите е останал само един последен нерешен въпрос.
На въпрос дали Кремъл споделя този оптимизъм Песков отговори: „Не бихме желали да коментираме настоящия етап на преговорите, особено в навечерието на пристигането на Уиткоф в Москва и срещата му с Путин.“
„Ясно е, че руският президент високо цени миротворческите усилия лично на президента Тръмп и на неговия екип, включително на специалния пратеник Уиткоф. Ние приветстваме тези усилия и тяхната ефективност“, добави той.
Американският специален пратеник Стив Уиткоф каза, че е постигнат "голям напредък" в мирните преговори за Украйна и че е останал само един последен въпрос, който трябва да се реши, предаде Ройтерс.
САЩ проведоха разговори с Русия, както и отделно с Киев и с европейски лидери, на които са обсъдили различни варианти на план за прекратяване на войната в Украйна, но въпреки многократните обещания на президента Доналд Тръмп за сключване на споразумение такова все още не е постигнато.
"Ако и двете страни искат да решат този въпрос, то той ще бъде решен", каза Уиткоф в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. "Смятам, че сме постигнали голям напредък", добави той.
По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред делегатите на форума в Давос, че лидерите на Русия и Украйна трябва да са "глупави", за да не се съгласят и не постигнат споразумение. Уиткоф каза още, че по-късно през деня ще отпътува за Москва. Той направи изявлението си по време на работна закуска, на която се дискутираше бъдещето на Украйна, с участието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте и президента на Финландия Александер Стуб.
Рюте изрази увереност, че Тръмп е ангажиран с независимостта и суверенитета на Украйна. "Никога не съм се съмнявал в това", каза той. "Не бива да изпускаме Украйна от поглед", добави Рюте.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
12:16 22.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Последния Софиянец
Коментиран от #13
12:17 22.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 пиночет
12:18 22.01.2026
8 хаха🤣
12:19 22.01.2026
9 Сатана Z
12:19 22.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 руската мечка
12:19 22.01.2026
13 Хаха
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Троле ти пак се изказваш неподготвен, но опорките ти са такива.
Коментиран от #19
12:20 22.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пудинг
12:21 22.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Атина Палада
12:21 22.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 хаха🤣
До коментар #13 от "Хаха":Отчаян е човека, какво да прави🤣 пише си някакви опорки, ама нещата не вървят....по план 🤣🤣🤣
12:22 22.01.2026
20 Накой
Както Путин и Русия, не е едно и също.
Скоро и Тръмп, и Путин ще отидат в историята. Дано преди това тези алчни злодеи не затрият цялата човешката цивилизация.
12:22 22.01.2026
21 Тоя пък
Норвежците, че не му дали Нобелова награда,
Датчаните, че не му дали Гренландия,
Венецуелците, че не му дали нефта,
Русия, че не му дала Украйна,
...
Само той бил умен; - Всеумния Дементирал Нарцис ...
Коментиран от #40
12:23 22.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Направо е смешен
12:23 22.01.2026
24 !!!?
12:24 22.01.2026
25 Оракула от Делфи
Човек на въздраст, ама "слуша много" !!!
"Тайното оръжие". може да свърши работа, както винаги никой не знае,
дали е истина или блъф???
Едно е ясно, че Путин "наостри ушите " , мигновенно!!!
"Ами , ако не е майтап , а е вярно???
12:24 22.01.2026
26 ТРЪМП:
12:25 22.01.2026
27 Мир или
Коментиран от #33
12:26 22.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ясно
Коментиран от #39
12:28 22.01.2026
31 Бащата на някаква Саяна
12:28 22.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 да питам
До коментар #27 от "Мир или":кога Путин ще спаси приятеля си Мадуро от лапите на Тръмп ?
12:29 22.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Владимир Путин офишъл
12:31 22.01.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Мдаа
До коментар #30 от "Ясно":За голямо съжаление на русофилите, Путин никой не го бръсне за слива. Всички го унижават и наритват. Нещо повече - Путин ходи на крака да се кланя на Ким и да го моли за войници и на крака при аятолаха да целува Корана за да му даде един камион с шахеди
😆
12:34 22.01.2026
40 Владимир Путин, президент
До коментар #21 от "Тоя пък":"...Русия, че не му дала Украйна..."
Русия буквално Подари Украйна на С.А.Щ с панделка отгоре и поизчистена от нацистки елементи.
Отделно Русия се ангажира с възстановяването на братска Украйна. За подарените Венецуела, Сирия, Иран и Гренландия нама споменавам - незначителни дреболии.......
Коментиран от #44
12:36 22.01.2026
41 Абе
12:41 22.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Факти
12:43 22.01.2026
44 03455
До коментар #40 от "Владимир Путин, президент":Много познаваш! На кристално кълбо ли гледаш или на лимонадено шише?
12:45 22.01.2026