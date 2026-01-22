САЩ обявиха, че е постигнат голям напредък в мирните преговори за Украйна. Русия отказа коментар

Кремъл заяви днес, че оценява дипломатическите усилия на американския пратеник Стив Уиткоф за прекратяване на войната в Украйна, но отказа да коментира оптимистичното му изказване, че споразумението за мир ще бъде сключено скоро, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Очаква се Уиткоф и Джаред Къшнър, който е зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, по-късно днес да се срещнат в Москва с руския президент Владимир Путин за разговори за Украйна. Кремъл съобщи, че след това ще бъде даден брифинг.

Още новини от Украйна

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, че двамата представители на САЩ ще пристигнат в Москва след 16:00–17:00 ч. по Гринуич и ще се срещнат с Путин.

„Дискусията по въпроса за уреждането на конфликта в Украйна и други свързани теми ще продължи“, заяви Песков пред репортери.

По-рано днес Уиткоф каза, че е постигнат значителен напредък и че при преговорите е останал само един последен нерешен въпрос.

На въпрос дали Кремъл споделя този оптимизъм Песков отговори: „Не бихме желали да коментираме настоящия етап на преговорите, особено в навечерието на пристигането на Уиткоф в Москва и срещата му с Путин.“

„Ясно е, че руският президент високо цени миротворческите усилия лично на президента Тръмп и на неговия екип, включително на специалния пратеник Уиткоф. Ние приветстваме тези усилия и тяхната ефективност“, добави той.

Американският специален пратеник Стив Уиткоф каза, че е постигнат "голям напредък" в мирните преговори за Украйна и че е останал само един последен въпрос, който трябва да се реши, предаде Ройтерс.

САЩ проведоха разговори с Русия, както и отделно с Киев и с европейски лидери, на които са обсъдили различни варианти на план за прекратяване на войната в Украйна, но въпреки многократните обещания на президента Доналд Тръмп за сключване на споразумение такова все още не е постигнато.

"Ако и двете страни искат да решат този въпрос, то той ще бъде решен", каза Уиткоф в кулоарите на Световния икономически форум в Давос. "Смятам, че сме постигнали голям напредък", добави той.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред делегатите на форума в Давос, че лидерите на Русия и Украйна трябва да са "глупави", за да не се съгласят и не постигнат споразумение. Уиткоф каза още, че по-късно през деня ще отпътува за Москва. Той направи изявлението си по време на работна закуска, на която се дискутираше бъдещето на Украйна, с участието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте и президента на Финландия Александер Стуб.

Рюте изрази увереност, че Тръмп е ангажиран с независимостта и суверенитета на Украйна. "Никога не съм се съмнявал в това", каза той. "Не бива да изпускаме Украйна от поглед", добави Рюте.