Франция иска учение на НАТО в Гренландия и е готова да съдейства за него, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на канцеларията на френския президент Еманюел Макрон, съобщи БТА.
Елисейският дворец съобщи това в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да пристигне в Давос за Световния икономически форум. Предполага, че той ще използва форума, за да засили натиска за придобиване на Гренландия въпреки европейските протести - най-сериозната конфронтация в трансатлантическите отношения от десетилетия.
Европа няма да се поддаде на натиск, нито на сплашване, заяви в реч в Давос Макрон, критикувайки остро заплахата на Тръмп да наложи високи мита, ако Европа „не му позволи да завземе Гренландия“.
Лидерите на НАТО предупредиха, че стратегията на Тръмп за Гренландия може да предизвика сътресения в Алианса. Тръмп свърза Гренландия с гнева си, че не е получил Нобелова награда за мир.
Съединените щати и НАТО ще постигнат споразумение за бъдещето на Гренландия, което ще удовлетвори и двете страни, каза вчера на пресконференция американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. По-рано Тръмп каза, че "няма връщане назад", що се отнася до целта, която си е поставил за Гренландия, като не изключи употребата на сила за установяване на контрол върху острова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #23
11:24 21.01.2026
2 Доналд Тръмп, Президентът
11:25 21.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #9, #41
11:26 21.01.2026
4 Внимание !!!
Коментиран от #18, #24
11:27 21.01.2026
5 Вашето мнение
11:27 21.01.2026
6 Ганя Путинофила
Бабата пак го е била!
Коментиран от #10
11:28 21.01.2026
7 Очила от "Зрънчо"
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Имитира МарЪТъпото.🤣😂🤣😂
Коментиран от #26
11:28 21.01.2026
8 Коиловци
11:29 21.01.2026
9 Дааааа
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Бабата му е наситила окото
11:29 21.01.2026
10 Да така е
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":Всички евро медии пуснаха фото. Окото му е синьо.
11:29 21.01.2026
11 Лопата Орешник
Коментиран от #39, #44
11:29 21.01.2026
12 Ха ха ха ха
11:29 21.01.2026
13 Русия
11:30 21.01.2026
14 Григор
11:30 21.01.2026
15 Хардлайнер
11:30 21.01.2026
16 Асгард
11:31 21.01.2026
17 Ал Бънди
11:31 21.01.2026
18 Розовото пони Путин 🌈
До коментар #4 от "Внимание !!!":Руският прайд е много по-многоброен от Европейския. 🌈😅🌈🥳
Коментиран от #25
11:33 21.01.2026
19 Хи хи хи
атУмнъ бомбЪ
Не Искат ли да пробват в Гренландия ???!
11:35 21.01.2026
20 Ахах
11:36 21.01.2026
21 !!!?
Коментиран от #28
11:36 21.01.2026
22 Абе
11:37 21.01.2026
23 Баце ЕООД
До коментар #1 от "честен ционист":Инфекция на окото.. Дядо му го е омазал
11:38 21.01.2026
24 Това е безспорен
До коментар #4 от "Внимание !!!":ФАКТ
Коментиран от #30
11:38 21.01.2026
25 Ъъъъ
До коментар #18 от "Розовото пони Путин 🌈":Може, вие от прайдовете ги разбирате нещата!😂
11:40 21.01.2026
26 Дмитрий Медведев, обича Финландия
До коментар #7 от "Очила от "Зрънчо"":Макарон е пълно мое копие, но без Финландия !!! 😁
Коментиран от #29
11:40 21.01.2026
27 В смисъл
11:40 21.01.2026
28 !!!!!
До коментар #21 от "!!!?":Красавчик! Да хиляди!
Коментиран от #31
11:40 21.01.2026
29 МарЪТъпото
До коментар #26 от "Дмитрий Медведев, обича Финландия":Наздраве!
11:42 21.01.2026
30 Ахахаха
До коментар #24 от "Това е безспорен":Е виж какво е "аксиома" не се учи дори и в затвора. Тука, ти сам себе си провали.
11:42 21.01.2026
31 Владимир Путин, президент
До коментар #28 от "!!!!!":Ми ще хилядя.....
В Рассия и Болгария луда ма любят !!!
До смърт....😁
11:43 21.01.2026
32 нервна реакция
11:43 21.01.2026
33 Моряка
- НАТО плаши Америка?
- Франция плаши Америка?
- Макрон заплашва Тръмп?
- Най добре конфликта да се разреши по женски- дядото на Макрон срещу Мелания.И аз да съм в журито.
11:44 21.01.2026
34 Ало, ало
11:46 21.01.2026
35 100 процента
11:50 21.01.2026
36 Лудия козел
Фидел Кастро 1992 г.
11:58 21.01.2026
37 Лудия козел
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #42
11:58 21.01.2026
38 Лудия козел
11:58 21.01.2026
39 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов
До коментар #11 от "Лопата Орешник":Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.
😂
11:59 21.01.2026
40 хихи
12:00 21.01.2026
41 хихи
До коментар #3 от "Последния Софиянец":баба га е набила ... пак
12:01 21.01.2026
42 Ха-ха
До коментар #37 от "Лудия козел":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
12:01 21.01.2026
43 Комунистически ценности
12:02 21.01.2026
44 Моряка
До коментар #11 от "Лопата Орешник":Ми те тези очила на Емо в Давос показват,че дядо му пак го е бил.Ама не е честно да го удря все по лявото око.Човекът се озлобява и почти обявява война на Тръмп в Гренландия.На кого ще помагаме тогава?Дали са останали от старите бетеери?
12:03 21.01.2026