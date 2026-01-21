Новини
Свят »
Франция »
Франция иска учение на НАТО в Гренландия и е готова да съдейства за него

Франция иска учение на НАТО в Гренландия и е готова да съдейства за него

21 Януари, 2026 11:22 755 44

  • гренландия-
  • еманюел макрон-
  • франция-
  • нато-
  • сащ

Елисейският дворец съобщи това в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да пристигне в Давос

Франция иска учение на НАТО в Гренландия и е готова да съдейства за него - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Франция иска учение на НАТО в Гренландия и е готова да съдейства за него, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на канцеларията на френския президент Еманюел Макрон, съобщи БТА.

Елисейският дворец съобщи това в момент, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп се очаква да пристигне в Давос за Световния икономически форум. Предполага, че той ще използва форума, за да засили натиска за придобиване на Гренландия въпреки европейските протести - най-сериозната конфронтация в трансатлантическите отношения от десетилетия.

Европа няма да се поддаде на натиск, нито на сплашване, заяви в реч в Давос Макрон, критикувайки остро заплахата на Тръмп да наложи високи мита, ако Европа „не му позволи да завземе Гренландия“.

Лидерите на НАТО предупредиха, че стратегията на Тръмп за Гренландия може да предизвика сътресения в Алианса. Тръмп свърза Гренландия с гнева си, че не е получил Нобелова награда за мир.

Съединените щати и НАТО ще постигнат споразумение за бъдещето на Гренландия, което ще удовлетвори и двете страни, каза вчера на пресконференция американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс. По-рано Тръмп каза, че "няма връщане назад", що се отнася до целта, която си е поставил за Гренландия, като не изключи употребата на сила за установяване на контрол върху острова.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    25 1 Отговор
    Макаронът какво е сложил тоя Авиатор, да не подкарва Миража?

    Коментиран от #23

    11:24 21.01.2026

  • 2 Доналд Тръмп, Президентът

    23 0 Отговор
    Макарон не иска ли военно учение на Крещящите орли във Франция и Делта форс в Париж ? 😁

    11:25 21.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    17 0 Отговор
    Макрон защо е с очила?

    Коментиран от #7, #9, #41

    11:26 21.01.2026

  • 4 Внимание !!!

    16 2 Отговор
    Всички русофоби са транссексуални! Аксиома!😂

    Коментиран от #18, #24

    11:27 21.01.2026

  • 5 Вашето мнение

    18 0 Отговор
    Мамин сладък, тия очилца заради това, че дедо го е бошунирал ли са? С кои жинжъри ще се учи тоя, те германците вече си биха камшика.

    11:27 21.01.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    19 0 Отговор
    Този е с очила, защото едното му око е синьо!
    Бабата пак го е била!

    Коментиран от #10

    11:28 21.01.2026

  • 7 Очила от "Зрънчо"

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Имитира МарЪТъпото.🤣😂🤣😂

    Коментиран от #26

    11:28 21.01.2026

  • 8 Коиловци

    18 0 Отговор
    Да направят едно учение в Плевенслко.

    11:29 21.01.2026

  • 9 Дааааа

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Бабата му е наситила окото

    11:29 21.01.2026

  • 10 Да така е

    12 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    Всички евро медии пуснаха фото. Окото му е синьо.

    11:29 21.01.2026

  • 11 Лопата Орешник

    11 2 Отговор
    Емо Шамара е сложил цайси като Дмитрий Медведев и тръгна и той да воюва!

    Коментиран от #39, #44

    11:29 21.01.2026

  • 12 Ха ха ха ха

    13 0 Отговор
    За Гренландия въпроса е решен. Решиха го силните на деня а именно Тръмп и Путин. Провалените евро политици джавкат както винаги, но са на каишка.

    11:29 21.01.2026

  • 13 Русия

    12 0 Отговор
    Не учение ,показно ще ви направим,само елате в Украйна и разбира се ти да участваш,иначе кой ще води петлите на фронта ххахаахаааааааа

    11:30 21.01.2026

  • 14 Григор

    13 0 Отговор
    Това ще е пряко предизвикателство към Тръмп. Много съм любопитен да видя какво ще стане,защото повече от ясно е, че в момента Тръмп е бесен на Макрон.

    11:30 21.01.2026

  • 15 Хардлайнер

    8 0 Отговор
    Америка на Тръмп и тя ли е в НАТО?

    11:30 21.01.2026

  • 16 Асгард

    11 1 Отговор
    Хубаво е да можеш да набиеш поне баба си преди да ходиш да дразниш Дончо и Вова!

    11:31 21.01.2026

  • 17 Ал Бънди

    2 6 Отговор
    За последен път се обръщам към вас в ролята си на разединител на нацията. Събирам всички фуражки, фигуранти, фурнаджийски лопати и ДС-та в бъдещия си политически проект. Бареков и Доган вече обявиха подкрепа за мен. Всеки с диплома 3,00 от минимум спортно училище е добре дошъл при мен. Нека да направим България една по-добра държава за нас и нашите деца.

    11:31 21.01.2026

  • 18 Розовото пони Путин 🌈

    1 10 Отговор

    До коментар #4 от "Внимание !!!":

    Руският прайд е много по-многоброен от Европейския. 🌈😅🌈🥳

    Коментиран от #25

    11:33 21.01.2026

  • 19 Хи хи хи

    6 1 Отговор
    А някоя и друга
    атУмнъ бомбЪ
    Не Искат ли да пробват в Гренландия ???!

    11:35 21.01.2026

  • 20 Ахах

    8 0 Отговор
    Значи.. Заради Гренландия спират да споделят разузнавателна информация, тоест Украйна утече. Правят учение в Гренландия? Нема и нато значи

    11:36 21.01.2026

  • 21 !!!?

    3 6 Отговор
    Някои са с Авиатори, а други с Ушанки, като Путин преди години в КГБ 😆

    Коментиран от #28

    11:36 21.01.2026

  • 22 Абе

    5 0 Отговор
    Иска им се да въоръжат Европа ама Германия не дава.. А то хвани единия, удари другия - толкова са фалит

    11:37 21.01.2026

  • 23 Баце ЕООД

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Инфекция на окото.. Дядо му го е омазал

    11:38 21.01.2026

  • 24 Това е безспорен

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Внимание !!!":

    ФАКТ

    Коментиран от #30

    11:38 21.01.2026

  • 25 Ъъъъ

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Розовото пони Путин 🌈":

    Може, вие от прайдовете ги разбирате нещата!😂

    11:40 21.01.2026

  • 26 Дмитрий Медведев, обича Финландия

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Очила от "Зрънчо"":

    Макарон е пълно мое копие, но без Финландия !!! 😁

    Коментиран от #29

    11:40 21.01.2026

  • 27 В смисъл

    3 0 Отговор
    Учение на нато да възпират сащ ли?! Умни по цяааааааалата глава са тия лейки в ЕС

    11:40 21.01.2026

  • 28 !!!!!

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "!!!?":

    Красавчик! Да хиляди!

    Коментиран от #31

    11:40 21.01.2026

  • 29 МарЪТъпото

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Дмитрий Медведев, обича Финландия":

    Наздраве!

    11:42 21.01.2026

  • 30 Ахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Това е безспорен":

    Е виж какво е "аксиома" не се учи дори и в затвора. Тука, ти сам себе си провали.

    11:42 21.01.2026

  • 31 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "!!!!!":

    Ми ще хилядя.....
    В Рассия и Болгария луда ма любят !!!
    До смърт....😁

    11:43 21.01.2026

  • 32 нервна реакция

    3 0 Отговор
    Очевидно последните изказвания и решения на Тръмп силно унижиха Макрон, който очакваше среща тет а тет, участие на Тръмп на Г-7 в Париж и т.н. Уви. Тръмп директно заяви, че големите играчи в световната геополитика не се интересуват от френската позиция т.е. Франция не е фактор както и да се напъва... Истината даже и да горчи трябва да се приема мъжки...

    11:43 21.01.2026

  • 33 Моряка

    4 0 Отговор
    И сакъв е смисъла?
    - НАТО плаши Америка?
    - Франция плаши Америка?
    - Макрон заплашва Тръмп?
    - Най добре конфликта да се разреши по женски- дядото на Макрон срещу Мелания.И аз да съм в журито.

    11:44 21.01.2026

  • 34 Ало, ало

    3 0 Отговор
    Този "мъжеловец" пробва да спаси Зеленото и още се бори със зъби и нокти за него (най-вече с жена му и с мъжа си), бой яде на няколко пъти... Сега пак се опитва да се прави на Мъж, ама не му отива въобще.. Нищо лично, но обратните са с много объркана психика.

    11:46 21.01.2026

  • 35 100 процента

    1 4 Отговор
    САЩ отдавна са подчинили целият свят. Китай и Русия загубиха. Няма и няма да има двуполюсен свят. САЩ са хищник, и мисли и действа така, а другите мислят - че ще се договорят. Колкото индианците се договориха. Русия ще се срине, и Китай, но когато се свие максимум - ще се мобилизира и иска не иска ще направи безкласово общество. После безкласово общество в цял свят. Но българите трябва да презрат държавата и бизнесът, и да направят безкласово общество с обединение на всички с комуни и християнски живот. Кризата е промяна. Свободата от САЩ е блудница за всички народи.

    11:50 21.01.2026

  • 36 Лудия козел

    0 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    11:58 21.01.2026

  • 37 Лудия козел

    0 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #42

    11:58 21.01.2026

  • 38 Лудия козел

    1 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    11:58 21.01.2026

  • 39 Путин изплаши гаргите с Орешник в Лвов

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Лопата Орешник":

    Поредната атака с Орешник отново неуспешна, поради което, прокремълските Z-канали го обявиха за тест, а не за истински удар.

    😂

    11:59 21.01.2026

  • 40 хихи

    0 0 Отговор
    Франция иска учение на НАТО и в Украйна!? Иска ама няма...

    12:00 21.01.2026

  • 41 хихи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    баба га е набила ... пак

    12:01 21.01.2026

  • 42 Ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Лудия козел":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    12:01 21.01.2026

  • 43 Комунистически ценности

    0 0 Отговор
    Комунизма броди по целия свят. Майка му и баща му на Макрон са му дали името Макрон, понеже са се радвали на пистолет Макаров, от по времето на СССР и понеже тогава всеки ден са яли само Макарони, понеже друго не е имало, са кръстили синчето си Макрон?

    12:02 21.01.2026

  • 44 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Лопата Орешник":

    Ми те тези очила на Емо в Давос показват,че дядо му пак го е бил.Ама не е честно да го удря все по лявото око.Човекът се озлобява и почти обявява война на Тръмп в Гренландия.На кого ще помагаме тогава?Дали са останали от старите бетеери?

    12:03 21.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания