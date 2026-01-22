"Да кажа сега и за Гренландия": няколко изненади от Тръмп

Още в следобедните часове в Давос се появиха първите признаци за това, че нещата може би все пак няма да се развият толкова зле, колкото се очакваше след многократните заплахи, отправени от Доналд Тръмп през последните седмици. В първата част от речта си американският президент изобщо не засегна най-спорната тема. Над 20 минути той говори за себе си и за своите заслуги . Икономическата ситуация в САЩ била феноменална. А перспективите за бъдещето? Още по-добри от настоящето, подчерта той.

"Да кажа сега и няколко думи за Гренландия?"

Европейците трябваше да проявят доста търпение, докато в речта му дойде техният ред. "Искате ли", попита Тръмп публиката в Давос, "да кажа сега и няколко думи за Гренландия?". Въпрос, който предизвика смях в залата. Той повтори още веднъж намеренията си за Арктика, като подчерта, че само американците могат да защитят тази огромна територия, това "парче лед", "голямо парче лед, трудно да се нарече земя". В крайна сметка и европейците ще се възползват от американския ангажимент към острова, каза той и промърмори набързо следващото си изречение, което, както се оказа по-късно, беше решаващо. В него той обяви, че ще започне незабавно преговори. Целта: за да обсъди отново придобиването на Гренландия, за което обаче не е необходима военна сила.

От европейска гледна точка това звучеше като леко облекчение, защото през последните седмици Тръмп беше заявил, че ако се наложи, може да превземе Гренландия и с военна сила. Сега в Давос той изключи тази възможност. Тръмп каза, че не вярва, че ще постигне нещо без употреба на сила, но изтъкна: "Не трябва, не искам и няма да използвам сила." Още по-голяма загадка остава обаче как Тръмп възнамерява да постигне целта си по друг начин.

В същата реч Тръмп отправи и безкрайни критики към европейците. На някои места Европа била неузнаваема заради предполагаема неконтролирана масова имиграция и не вървяла в правилната посока, давайки за пример високите държавни разходи и фокусирането върху възобновяемите енергийни източници. По думите на Тръмп европейците били неспособни и сами се били докарали до това състояние. Освен това САЩ усещали и липса на благодарност. "Без нас всички вие щяхте да говорите немски", каза Тръмп, препращайки към Втората световна война.

Тръмп отново изрази и съмнения относно смисъла на НАТО. САЩ подкрепят на 100% отбранителния съюз, но той не е сигурен дали другите държави членки биха застанали зад Америка в случай на криза.

Изненадващото, е че този път Тръмп направи и някои по-положителни оценки. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който седеше сред публиката и беше лично поздравен от Тръмп, е "отличен", каза американският президент. Няколко часа по-рано Рюте похвали Тръмп по време на собственото си изявление. Благодарение на него много държави членки на НАТО сега харчат значително повече средства за отбрана. Тръмп също се позова на това: "Сега те плащат и правят нещо, което никой не е смятал за възможно".

Той изрече и няколко приятелски думи за Европа. Тръмп вярва дълбоко във връзката, която Америка споделя с европейската цивилизация. Той говори с уважение за федералния канцлер Фридрих Мерц . Критикуваната по-рано от Тръмп германска енергийна политика не била по вина на канцлера. Мерц решава проблемите и върши чудесна работа, подчерта той.

Изненада: Тръмп обяви, че отменя допълнителните мита

Малко по-късно, вече във вечерните часове, Тръмп поднесе следващата изненада. В своята дигитална платформа Truth Social той съобщи, че се отказва от обявените допълнителни мита за осем европейски страни , сред които и Германия. Осемте страни бяха изпратили войници на разузнавателна мисия в Гренландия. В същия пост Тръмп съобщи и за договорена рамка за бъдещо споразумение за Гренландия и целия арктически регион . Генералният секретар на НАТО Марк Рюте потвърди информацията за възможно споразумение за Гренландия, без да назовава подробности.

Реакциите са смесени. В Дания се наблюдава предпазливо облекчение, външният министър Расмусен каза, че денят все пак завършва по-добре, отколкото е започнал. Германският финансов министър Ларс Клингбайл съветва да не се правят прибързани заключения, а да се изчака какво ще се случи. Все още не е ясно какви споразумения са били сключени между Тръмп и Рюте, каза той.

И другите страни членки на ЕС виждат необходимост от изясняване. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обаче не вижда причина да се отменя планираната извънредна среща на върха, планирана за сряда вечерта, 22 януари. Напротив, той уверява, че темата "Състоянието на трансатлантическите отношения" остава актуална.

А тези отношения са в криза, Европа трябва да се преориентира – това заключение направи председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент. "Намираме се на кръстопът", каза тя. Европа предпочита диалога, но е готова да реагира. "В този все по-беззаконен свят Европа се нуждае от свои собствени властови лостове."

Срещата на върха в Брюксел

Как би могло да изглежда новото властово съзнание на ЕС ще бъде обсъдено тази вечер на специалната среща на върха в Брюксел. Последната промяна в позицията на американския президент Доналд Тръмп донесе известно облекчение, но доверието в него далеч не е възстановено.

Автори: Хелга Шмид (ARD) | Арне Шулц (ARD)