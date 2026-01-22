Новини
"Да кажа сега и за Гренландия": няколко изненади от Тръмп

22 Януари, 2026 13:02 2 928 62

  гренландия
  сащ
  давос
  доналд тръмп

От европейска гледна точка това звучеше като леко облекчение, защото през последните седмици Тръмп беше заявил, че може да превземе Гренландия

"Да кажа сега и за Гренландия": няколко изненади от Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Още в следобедните часове в Давос се появиха първите признаци за това, че нещата може би все пак няма да се развият толкова зле, колкото се очакваше след многократните заплахи, отправени от Доналд Тръмп през последните седмици. В първата част от речта си американският президент изобщо не засегна най-спорната тема. Над 20 минути той говори за себе си и за своите заслуги . Икономическата ситуация в САЩ била феноменална. А перспективите за бъдещето? Още по-добри от настоящето, подчерта той.

"Да кажа сега и няколко думи за Гренландия?"

Европейците трябваше да проявят доста търпение, докато в речта му дойде техният ред. "Искате ли", попита Тръмп публиката в Давос, "да кажа сега и няколко думи за Гренландия?". Въпрос, който предизвика смях в залата. Той повтори още веднъж намеренията си за Арктика, като подчерта, че само американците могат да защитят тази огромна територия, това "парче лед", "голямо парче лед, трудно да се нарече земя". В крайна сметка и европейците ще се възползват от американския ангажимент към острова, каза той и промърмори набързо следващото си изречение, което, както се оказа по-късно, беше решаващо. В него той обяви, че ще започне незабавно преговори. Целта: за да обсъди отново придобиването на Гренландия, за което обаче не е необходима военна сила.

От европейска гледна точка това звучеше като леко облекчение, защото през последните седмици Тръмп беше заявил, че ако се наложи, може да превземе Гренландия и с военна сила. Сега в Давос той изключи тази възможност. Тръмп каза, че не вярва, че ще постигне нещо без употреба на сила, но изтъкна: "Не трябва, не искам и няма да използвам сила." Още по-голяма загадка остава обаче как Тръмп възнамерява да постигне целта си по друг начин.

В същата реч Тръмп отправи и безкрайни критики към европейците. На някои места Европа била неузнаваема заради предполагаема неконтролирана масова имиграция и не вървяла в правилната посока, давайки за пример високите държавни разходи и фокусирането върху възобновяемите енергийни източници. По думите на Тръмп европейците били неспособни и сами се били докарали до това състояние. Освен това САЩ усещали и липса на благодарност. "Без нас всички вие щяхте да говорите немски", каза Тръмп, препращайки към Втората световна война.

Тръмп отново изрази и съмнения относно смисъла на НАТО. САЩ подкрепят на 100% отбранителния съюз, но той не е сигурен дали другите държави членки биха застанали зад Америка в случай на криза.

Изненадващото, е че този път Тръмп направи и някои по-положителни оценки. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който седеше сред публиката и беше лично поздравен от Тръмп, е "отличен", каза американският президент. Няколко часа по-рано Рюте похвали Тръмп по време на собственото си изявление. Благодарение на него много държави членки на НАТО сега харчат значително повече средства за отбрана. Тръмп също се позова на това: "Сега те плащат и правят нещо, което никой не е смятал за възможно".

Той изрече и няколко приятелски думи за Европа. Тръмп вярва дълбоко във връзката, която Америка споделя с европейската цивилизация. Той говори с уважение за федералния канцлер Фридрих Мерц . Критикуваната по-рано от Тръмп германска енергийна политика не била по вина на канцлера. Мерц решава проблемите и върши чудесна работа, подчерта той.

Изненада: Тръмп обяви, че отменя допълнителните мита

Малко по-късно, вече във вечерните часове, Тръмп поднесе следващата изненада. В своята дигитална платформа Truth Social той съобщи, че се отказва от обявените допълнителни мита за осем европейски страни , сред които и Германия. Осемте страни бяха изпратили войници на разузнавателна мисия в Гренландия. В същия пост Тръмп съобщи и за договорена рамка за бъдещо споразумение за Гренландия и целия арктически регион . Генералният секретар на НАТО Марк Рюте потвърди информацията за възможно споразумение за Гренландия, без да назовава подробности.

Реакциите са смесени. В Дания се наблюдава предпазливо облекчение, външният министър Расмусен каза, че денят все пак завършва по-добре, отколкото е започнал. Германският финансов министър Ларс Клингбайл съветва да не се правят прибързани заключения, а да се изчака какво ще се случи. Все още не е ясно какви споразумения са били сключени между Тръмп и Рюте, каза той.

И другите страни членки на ЕС виждат необходимост от изясняване. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обаче не вижда причина да се отменя планираната извънредна среща на върха, планирана за сряда вечерта, 22 януари. Напротив, той уверява, че темата "Състоянието на трансатлантическите отношения" остава актуална.

А тези отношения са в криза, Европа трябва да се преориентира – това заключение направи председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент. "Намираме се на кръстопът", каза тя. Европа предпочита диалога, но е готова да реагира. "В този все по-беззаконен свят Европа се нуждае от свои собствени властови лостове."

Срещата на върха в Брюксел

Как би могло да изглежда новото властово съзнание на ЕС ще бъде обсъдено тази вечер на специалната среща на върха в Брюксел. Последната промяна в позицията на американския президент Доналд Тръмп донесе известно облекчение, но доверието в него далеч не е възстановено.

Автори: Хелга Шмид (ARD) | Арне Шулц (ARD)


Швейцария
Оценка 3.2 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 34 Отговор
    Слава на Украйна!

    Коментиран от #9

    13:03 22.01.2026

  • 2 Българин

    16 33 Отговор
    Тръмп си взе Гренландия! За това му бяха нужни две изказвания в рамките на седмица. Нито военна сила, нито операции. Неговият авторитет е такъв, че никой нищо не смее да му откаже!
    Това е истинският световен Лидер!

    Коментиран от #14, #21

    13:04 22.01.2026

  • 3 Майна

    5 10 Отговор
    Росен Желязков го подписа!
    Радев даде тази възможност на сглобените!
    Този зависим от лондонсити Резидент се обяви против Тръмп
    Даде тази възможност на сглобката!!!!
    Той сигурно и не знае?
    Радев срещу Тръмп

    13:05 22.01.2026

  • 4 Сатана Z

    23 5 Отговор
    Бай Дончо ще прибере после островите около Норвегия ако му остане време от миротворческа дейност,която определено му се отдава.

    13:06 22.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Майна

    9 24 Отговор
    Радев излъга Тръмп
    Вижте изказването му ,че сега не може да се присъедини ,защото правителството било антинародно ,но уважава и се надява да работят със САЩ
    Не споменава Тръмп, а САЩ !
    Е, сега Желязков го подписа и те уличи!!!!!!
    Радев освен, че си предател си и глупак!

    13:08 22.01.2026

  • 8 Евроджендърски пе де растии

    16 6 Отговор
    За Европа,прав,...както винаги.

    Коментиран от #33, #49, #56

    13:08 22.01.2026

  • 9 Перо

    10 23 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Слава Украина и президент Зеленски

    Коментиран от #31

    13:10 22.01.2026

  • 10 Коко

    18 4 Отговор
    Г-н Тръмп помислете и за нас може да станем 52 щат на САЩ.Ще сменим валутата но свикваме.След като не можахме да станем 16-та република.Това е единствения начин да се спасим от корумпираните продажни същества.

    Коментиран от #27, #51

    13:10 22.01.2026

  • 11 Доналд Тръмп, Президентът

    14 6 Отговор
    "...придобиването на Гренландия без воена сила..."

    Планът ми е пpocт като кpив американски кoчaн.
    Европа влиза във война с Русия, Гренландия доброволно подава молба С.А.Щ да я защитят.
    Cпacибo Владимир 👍

    Коментиран от #20, #23, #26

    13:10 22.01.2026

  • 12 Майна

    7 16 Отговор
    Какво направи Бившия Резидент?
    Изпра Мамин и Боко
    Показа, че служи на лондонсити!!!
    Е, гласувайте за този..,ха
    Само Възраждане е българската партия

    Коментиран от #18, #22

    13:10 22.01.2026

  • 13 Ха ха ха

    10 11 Отговор
    Рублоробите очакваха разрив между ЕС САЩ и НАТО но бързо им се помрачи надеждата

    13:11 22.01.2026

  • 14 Руски колхозник

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Да,силен е, защото опонентите му са потресаващо слаби и същевременно глупави и Тръмп се възползва перфектно.

    13:13 22.01.2026

  • 15 име

    8 3 Отговор
    След като датчаните са подлагали коненните жители на Гренландия на дтерилизация, не виждам защо сега Тъмп да не ги стерилизира тях! Напълно в духа на либерализма и насаждането на вина към белите робовладелци, е да се насажда вина и омраза към датчаните. Трябва да има референдум в Гренландия дали искат да се присъединят към САЩ, но да гласуват само коренни жители.

    13:14 22.01.2026

  • 16 Майна

    6 6 Отговор
    Тръмп дава по 1 милион долара на всеки жител на Гренландия..
    Тръмп е изключителен!
    Гренландия запазва автономността си
    Браво , Тръмп

    Коментиран от #25

    13:14 22.01.2026

  • 17 Реалностите

    10 4 Отговор
    Опитват се да ви представят позорното изнаcилване, като "страхотен доброволен ceх"!? 😬
    Истината е че договорката на Рюте е че "независима" Гренландия, към Дания е само проформа на хартия, а реално САЩ колонизират военно острова ЗАВИНАГИ без никакви ограничения и могат да си правят, каквото си искат там, включително да му изкопят и продадат полезните изкопаеми!
    За каква "независимост" се говори тогава!? Местните стават роби, които ще служат покорно на американските бази!
    И кой е тоя Рюте, че решава съдбата на независима държава?
    Позорна сделка плод на изнаcилване?

    Коментиран от #35

    13:15 22.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Плащач

    3 2 Отговор
    Наговорил е куп щуротии.

    13:15 22.01.2026

  • 20 само да уточня

    6 4 Отговор

    До коментар #11 от "Доналд Тръмп, Президентът":

    Европа така или иначе се пъне да влиза във война с Русия, Тръмп просто се възползва от ситуацията.

    13:15 22.01.2026

  • 21 Боже

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Опази света от такъв лидер!

    13:17 22.01.2026

  • 22 Владимир Путин, президент

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Майна":

    "....само Възpaждaнe е 6ългарската пapтия..."

    Точно.....колко аз съм бългapин 😁

    13:17 22.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Много се извинявам, ама...

    6 1 Отговор
    Мой приятел, таксиметров шофьор си търси гадже,само да не се казва Стоянка.Някой ,ако има нещо предвид,да се обажда.

    13:18 22.01.2026

  • 25 Последния Софиянец

    0 4 Отговор

    До коментар #16 от "Майна":

    Тръмп дава по 2 млн долара на всеки жител на Гренландия.

    Коментиран от #28

    13:19 22.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ха ХаХа

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "Коко":

    Най голямата корупция е в Америка драги....

    13:20 22.01.2026

  • 28 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Последния Софиянец":

    По един млрд.д. осведомений

    13:20 22.01.2026

  • 29 Реалист

    7 1 Отговор
    Нормално е за Дончо да говори повече отколкото ще направи. Това е навсякъде в политиката.

    13:21 22.01.2026

  • 30 Руский мир

    6 7 Отговор
    - Професоре, какво е "руский мир"?
    - Това е да живееш в нищета, без права, нищо да не умееш и да не искаш да умееш, и искаш да научиш целия свят на това.

    13:21 22.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Копейка

    2 3 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    Коментиран от #34, #36, #52

    13:21 22.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Атина Палада

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Реалностите":

    Не! САЩ ще вземат Гренландия и на хартия .Официално ! Без да е официално на хартия американска ,САЩ няма да инвестират милиарди за инфраструктура .Защото първо трябват стотици милиарди за инфраструктура и чак тогава за добив на ресурси.

    Коментиран от #40

    13:23 22.01.2026

  • 36 Как какъв?

    8 2 Отговор

    До коментар #32 от "Копейка":

    Продадоха ти стари щангист Ф 16 с 30% по скъпо от Ф 35
    Издържаш 5 омерикански бази
    Намазахме

    13:23 22.01.2026

  • 37 не може да бъде

    5 1 Отговор
    Г-жа Кристалина Георгиева директор на МВФ дава една много интересна рецепта за излизане от такива тежки кризисни състояния ...съветът доколко разбирам е най-вече за украинците но се отнася и за цялото европейско цивилизационно пространство - ами хората да вярват в себе си да се чувстват като лъвове и сутрин като се събудят да ръмжат като лъвовете !?Наистина много добър съвет -но г-жа Георгиева /мисля- все още българка по съвместимост/ не казва какво да се прави ако от опита да се получи лъвски рев произлезе някакво квичене!?Защото май точно това наблюдаваме в момента ...не случайно Путин използва думата подсвинки?

    13:24 22.01.2026

  • 38 Явно,че...си прав!

    4 5 Отговор

    До коментар #33 от "Там пише":

    Като гледам-подействала ти е руската пропаганда!

    Коментиран от #45

    13:24 22.01.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Реалностите

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Абсолютно вярвам, че това е етап 2!

    13:30 22.01.2026

  • 41 Архимандрисандрит Бибиян

    1 2 Отговор
    Коги я прочел у Фатмакти таа новина батю Путйо си е казал каде е убаво од време на време да има по некоя изненада внезапно и без плюмка се пак!

    13:30 22.01.2026

  • 42 Уса

    4 1 Отговор
    Всеки път Тръмп виго нбва с 200 на неолибералите.То стана,като голямо слагане и вадене.Удри Тръмпе тая пплач дива пдрс ка

    13:36 22.01.2026

  • 43 ха ха ха ...

    5 2 Отговор
    Бай Рюте удари един език на чичо Дони от кокалчетата до врата . ...тия са дабетер от бившия Ссср...

    13:38 22.01.2026

  • 44 Българин

    1 3 Отговор
    Какво можеш да очакваш от един 80 годишен човек? Иначе бойкот на световното по футбол и тогава да видим реакцията!!!

    13:42 22.01.2026

  • 45 Не знам за него,

    5 1 Отговор

    До коментар #38 от "Явно,че...си прав!":

    ама тебе гледам укро пропагандата те държи яко в несвяст.

    13:42 22.01.2026

  • 46 Честита Нова Година

    6 0 Отговор
    Таз година Гренландия , догодина Лапландия !!!

    13:43 22.01.2026

  • 47 Ясно

    6 1 Отговор
    Отношенията на Бруксел към Америка е същото както на нашето безгрънбачно правителство Европейския съюз тоест - угодничкеско, подмазваческо, раболепно, без отчитане на собствените интереси

    Коментиран от #53

    13:44 22.01.2026

  • 48 Само питам

    6 1 Отговор
    На потника що не му дадоха една видеовръзка , че да изпроси малко пари поне ?

    13:47 22.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Д,мин

    5 1 Отговор
    В Ню Йорк Таймс изтече информейшън за сделката за Гренландия. Де юре си остава към Дания, де факто не! САЩ придобиват права върху природните ресурси на острова, специално редкоземните минерали и право да строят бази на територията, които ще са извън юриспруденцията на Дания!

    Коментиран от #54

    13:52 22.01.2026

  • 51 бай Ставри

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Коко":

    Чичо Тръмп, вземи ни, ама изчакай още малко да приключим ЕС, еврозоната и НАТО и сме изцяло твои. Идва твоя ред !

    13:53 22.01.2026

  • 52 Куцото Добиче

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Копейка":

    Духаме !

    13:57 22.01.2026

  • 53 Да е съвсем ясно

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ясно":

    Тукашните подлоги лазят пред брюкселските, а брюкселските подлоги лазят пред САЩианските господари. От тукашните подлоги по-долни и по-жалки няма!

    13:58 22.01.2026

  • 54 Джензи юристче

    5 1 Отговор

    До коментар #50 от "Д,мин":

    Де юре булката ЕС все още е честна, де факто бай Дони я спука от кекс.

    Коментиран от #55

    14:01 22.01.2026

  • 55 ....🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Джензи юристче":

    Пуся е малката булка на Си 🤣

    14:05 22.01.2026

  • 56 Розовото пони Путин 🌈

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Евроджендърски пе де растии":

    И съм от Руския прайд, но нямам проблеми, даже ме избраха за президент 🌈😅🌈🥳

    14:06 22.01.2026

  • 57 Йеронимус БОШ

    3 0 Отговор
    Чичо Дончо се гаври с всички т. нар. лидери ! Днес ги шашне с едно , утре с друго , а после прави трето , а мисли четвърто ! Брутален шоумен !
    Вцепеняващ кукувец !

    14:07 22.01.2026

  • 58 не може да бъде -поправка

    1 0 Отговор
    Чък Норис не е починал ..радвам се много и му желая много здраве и живот!?

    14:08 22.01.2026

  • 59 Мале,мале

    0 0 Отговор
    Като чета тук коментарите,направо е пълно с,,разбирачи" и,,писачи".

    14:12 22.01.2026

  • 60 Незнайко

    1 1 Отговор
    Тоз оранжев павиан ще влезе в учебниците по психопатология

    Коментиран от #62

    14:14 22.01.2026

  • 61 Накрая

    0 0 Отговор
    ще си играе сам с камиончето докато плаче за нобела.
    Никой няма да го търпи повече.

    14:18 22.01.2026

  • 62 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Незнайко":

    Това не много сигурно -учудвам се че никой не пита защо му е на Тръмп да действа така!?Ами САЩ не може ли с инструментариума с който разполагат в НАТО -съвсем безболезнено и тихо да прокарат теза за необходимостта от нови американски бази на тази територия и с гледна точка на стратегическо обезопасяване от Китай и Русия да започнат проучвана на запасите от природни ресурси -като участието на американски фирми да не надхвърля 90% а останалото -на европейците!?Но както знаем нищо не е такова каквото изглежда и хипотезата е че чрез Гренландия Тръмп се опитва да притисне ЕС по други въпроси които са по значими !?Остава да видим!?Остава и въпросът какво се крие зад тази привидно хаотична политика на Тръмп -а тя само външно е хаотична ...като гледаме какви са резултатите !?

    14:28 22.01.2026

Новини по държави:
