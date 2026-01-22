"Да кажа сега и за Гренландия": няколко изненади от Тръмп

Още в следобедните часове в Давос се появиха първите признаци за това, че нещата може би все пак няма да се развият толкова зле, колкото се очакваше след многократните заплахи, отправени от Доналд Тръмп през последните седмици. В първата част от речта си американският президент изобщо не засегна най-спорната тема. Над 20 минути той говори за себе си и за своите заслуги . Икономическата ситуация в САЩ била феноменална. А перспективите за бъдещето? Още по-добри от настоящето, подчерта той.
"Да кажа сега и няколко думи за Гренландия?"
Европейците трябваше да проявят доста търпение, докато в речта му дойде техният ред. "Искате ли", попита Тръмп публиката в Давос, "да кажа сега и няколко думи за Гренландия?". Въпрос, който предизвика смях в залата. Той повтори още веднъж намеренията си за Арктика, като подчерта, че само американците могат да защитят тази огромна територия, това "парче лед", "голямо парче лед, трудно да се нарече земя". В крайна сметка и европейците ще се възползват от американския ангажимент към острова, каза той и промърмори набързо следващото си изречение, което, както се оказа по-късно, беше решаващо. В него той обяви, че ще започне незабавно преговори. Целта: за да обсъди отново придобиването на Гренландия, за което обаче не е необходима военна сила.
От европейска гледна точка това звучеше като леко облекчение, защото през последните седмици Тръмп беше заявил, че ако се наложи, може да превземе Гренландия и с военна сила. Сега в Давос той изключи тази възможност. Тръмп каза, че не вярва, че ще постигне нещо без употреба на сила, но изтъкна: "Не трябва, не искам и няма да използвам сила." Още по-голяма загадка остава обаче как Тръмп възнамерява да постигне целта си по друг начин.
В същата реч Тръмп отправи и безкрайни критики към европейците. На някои места Европа била неузнаваема заради предполагаема неконтролирана масова имиграция и не вървяла в правилната посока, давайки за пример високите държавни разходи и фокусирането върху възобновяемите енергийни източници. По думите на Тръмп европейците били неспособни и сами се били докарали до това състояние. Освен това САЩ усещали и липса на благодарност. "Без нас всички вие щяхте да говорите немски", каза Тръмп, препращайки към Втората световна война.
Тръмп отново изрази и съмнения относно смисъла на НАТО. САЩ подкрепят на 100% отбранителния съюз, но той не е сигурен дали другите държави членки биха застанали зад Америка в случай на криза.
Изненадващото, е че този път Тръмп направи и някои по-положителни оценки. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който седеше сред публиката и беше лично поздравен от Тръмп, е "отличен", каза американският президент. Няколко часа по-рано Рюте похвали Тръмп по време на собственото си изявление. Благодарение на него много държави членки на НАТО сега харчат значително повече средства за отбрана. Тръмп също се позова на това: "Сега те плащат и правят нещо, което никой не е смятал за възможно".
Той изрече и няколко приятелски думи за Европа. Тръмп вярва дълбоко във връзката, която Америка споделя с европейската цивилизация. Той говори с уважение за федералния канцлер Фридрих Мерц . Критикуваната по-рано от Тръмп германска енергийна политика не била по вина на канцлера. Мерц решава проблемите и върши чудесна работа, подчерта той.
Изненада: Тръмп обяви, че отменя допълнителните мита
Малко по-късно, вече във вечерните часове, Тръмп поднесе следващата изненада. В своята дигитална платформа Truth Social той съобщи, че се отказва от обявените допълнителни мита за осем европейски страни , сред които и Германия. Осемте страни бяха изпратили войници на разузнавателна мисия в Гренландия. В същия пост Тръмп съобщи и за договорена рамка за бъдещо споразумение за Гренландия и целия арктически регион . Генералният секретар на НАТО Марк Рюте потвърди информацията за възможно споразумение за Гренландия, без да назовава подробности.
Реакциите са смесени. В Дания се наблюдава предпазливо облекчение, външният министър Расмусен каза, че денят все пак завършва по-добре, отколкото е започнал. Германският финансов министър Ларс Клингбайл съветва да не се правят прибързани заключения, а да се изчака какво ще се случи. Все още не е ясно какви споразумения са били сключени между Тръмп и Рюте, каза той.
И другите страни членки на ЕС виждат необходимост от изясняване. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща обаче не вижда причина да се отменя планираната извънредна среща на върха, планирана за сряда вечерта, 22 януари. Напротив, той уверява, че темата "Състоянието на трансатлантическите отношения" остава актуална.
А тези отношения са в криза, Европа трябва да се преориентира – това заключение направи председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред Европейския парламент. "Намираме се на кръстопът", каза тя. Европа предпочита диалога, но е готова да реагира. "В този все по-беззаконен свят Европа се нуждае от свои собствени властови лостове."
Срещата на върха в Брюксел
Как би могло да изглежда новото властово съзнание на ЕС ще бъде обсъдено тази вечер на специалната среща на върха в Брюксел. Последната промяна в позицията на американския президент Доналд Тръмп донесе известно облекчение, но доверието в него далеч не е възстановено.
Автори: Хелга Шмид (ARD) | Арне Шулц (ARD)
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
13:03 22.01.2026
2 Българин
Това е истинският световен Лидер!
Коментиран от #14, #21
13:04 22.01.2026
3 Майна
Радев даде тази възможност на сглобените!
Този зависим от лондонсити Резидент се обяви против Тръмп
Даде тази възможност на сглобката!!!!
Той сигурно и не знае?
Радев срещу Тръмп
13:05 22.01.2026
4 Сатана Z
13:06 22.01.2026
7 Майна
Вижте изказването му ,че сега не може да се присъедини ,защото правителството било антинародно ,но уважава и се надява да работят със САЩ
Не споменава Тръмп, а САЩ !
Е, сега Желязков го подписа и те уличи!!!!!!
Радев освен, че си предател си и глупак!
13:08 22.01.2026
8 Евроджендърски пе де растии
Коментиран от #33, #49, #56
13:08 22.01.2026
9 Перо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Слава Украина и президент Зеленски
Коментиран от #31
13:10 22.01.2026
10 Коко
Коментиран от #27, #51
13:10 22.01.2026
11 Доналд Тръмп, Президентът
Планът ми е пpocт като кpив американски кoчaн.
Европа влиза във война с Русия, Гренландия доброволно подава молба С.А.Щ да я защитят.
Cпacибo Владимир 👍
Коментиран от #20, #23, #26
13:10 22.01.2026
12 Майна
Изпра Мамин и Боко
Показа, че служи на лондонсити!!!
Е, гласувайте за този..,ха
Само Възраждане е българската партия
Коментиран от #18, #22
13:10 22.01.2026
13 Ха ха ха
13:11 22.01.2026
14 Руски колхозник
До коментар #2 от "Българин":Да,силен е, защото опонентите му са потресаващо слаби и същевременно глупави и Тръмп се възползва перфектно.
13:13 22.01.2026
15 име
13:14 22.01.2026
16 Майна
Тръмп е изключителен!
Гренландия запазва автономността си
Браво , Тръмп
Коментиран от #25
13:14 22.01.2026
17 Реалностите
Истината е че договорката на Рюте е че "независима" Гренландия, към Дания е само проформа на хартия, а реално САЩ колонизират военно острова ЗАВИНАГИ без никакви ограничения и могат да си правят, каквото си искат там, включително да му изкопят и продадат полезните изкопаеми!
За каква "независимост" се говори тогава!? Местните стават роби, които ще служат покорно на американските бази!
И кой е тоя Рюте, че решава съдбата на независима държава?
Позорна сделка плод на изнаcилване?
Коментиран от #35
13:15 22.01.2026
19 Плащач
13:15 22.01.2026
20 само да уточня
До коментар #11 от "Доналд Тръмп, Президентът":Европа така или иначе се пъне да влиза във война с Русия, Тръмп просто се възползва от ситуацията.
13:15 22.01.2026
21 Боже
До коментар #2 от "Българин":Опази света от такъв лидер!
13:17 22.01.2026
22 Владимир Путин, президент
До коментар #12 от "Майна":"....само Възpaждaнe е 6ългарската пapтия..."
Точно.....колко аз съм бългapин 😁
13:17 22.01.2026
24 Много се извинявам, ама...
13:18 22.01.2026
25 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Майна":Тръмп дава по 2 млн долара на всеки жител на Гренландия.
Коментиран от #28
13:19 22.01.2026
27 Ха ХаХа
До коментар #10 от "Коко":Най голямата корупция е в Америка драги....
13:20 22.01.2026
28 Ха ХаХа
До коментар #25 от "Последния Софиянец":По един млрд.д. осведомений
13:20 22.01.2026
29 Реалист
13:21 22.01.2026
30 Руский мир
- Това е да живееш в нищета, без права, нищо да не умееш и да не искаш да умееш, и искаш да научиш целия свят на това.
13:21 22.01.2026
32 Копейка
Коментиран от #34, #36, #52
13:21 22.01.2026
35 Атина Палада
До коментар #17 от "Реалностите":Не! САЩ ще вземат Гренландия и на хартия .Официално ! Без да е официално на хартия американска ,САЩ няма да инвестират милиарди за инфраструктура .Защото първо трябват стотици милиарди за инфраструктура и чак тогава за добив на ресурси.
Коментиран от #40
13:23 22.01.2026
36 Как какъв?
До коментар #32 от "Копейка":Продадоха ти стари щангист Ф 16 с 30% по скъпо от Ф 35
Издържаш 5 омерикански бази
Намазахме
13:23 22.01.2026
37 не може да бъде
13:24 22.01.2026
38 Явно,че...си прав!
До коментар #33 от "Там пише":Като гледам-подействала ти е руската пропаганда!
Коментиран от #45
13:24 22.01.2026
40 Реалностите
До коментар #35 от "Атина Палада":Абсолютно вярвам, че това е етап 2!
13:30 22.01.2026
41 Архимандрисандрит Бибиян
13:30 22.01.2026
42 Уса
13:36 22.01.2026
43 ха ха ха ...
13:38 22.01.2026
44 Българин
13:42 22.01.2026
45 Не знам за него,
До коментар #38 от "Явно,че...си прав!":ама тебе гледам укро пропагандата те държи яко в несвяст.
13:42 22.01.2026
46 Честита Нова Година
13:43 22.01.2026
47 Ясно
Коментиран от #53
13:44 22.01.2026
48 Само питам
13:47 22.01.2026
50 Д,мин
Коментиран от #54
13:52 22.01.2026
51 бай Ставри
До коментар #10 от "Коко":Чичо Тръмп, вземи ни, ама изчакай още малко да приключим ЕС, еврозоната и НАТО и сме изцяло твои. Идва твоя ред !
13:53 22.01.2026
52 Куцото Добиче
До коментар #32 от "Копейка":Духаме !
13:57 22.01.2026
53 Да е съвсем ясно
До коментар #47 от "Ясно":Тукашните подлоги лазят пред брюкселските, а брюкселските подлоги лазят пред САЩианските господари. От тукашните подлоги по-долни и по-жалки няма!
13:58 22.01.2026
54 Джензи юристче
До коментар #50 от "Д,мин":Де юре булката ЕС все още е честна, де факто бай Дони я спука от кекс.
Коментиран от #55
14:01 22.01.2026
55 ....🤣
До коментар #54 от "Джензи юристче":Пуся е малката булка на Си 🤣
14:05 22.01.2026
56 Розовото пони Путин 🌈
До коментар #8 от "Евроджендърски пе де растии":И съм от Руския прайд, но нямам проблеми, даже ме избраха за президент 🌈😅🌈🥳
14:06 22.01.2026
57 Йеронимус БОШ
Вцепеняващ кукувец !
14:07 22.01.2026
58 не може да бъде -поправка
14:08 22.01.2026
59 Мале,мале
14:12 22.01.2026
60 Незнайко
Коментиран от #62
14:14 22.01.2026
61 Накрая
Никой няма да го търпи повече.
14:18 22.01.2026
62 не може да бъде
До коментар #60 от "Незнайко":Това не много сигурно -учудвам се че никой не пита защо му е на Тръмп да действа така!?Ами САЩ не може ли с инструментариума с който разполагат в НАТО -съвсем безболезнено и тихо да прокарат теза за необходимостта от нови американски бази на тази територия и с гледна точка на стратегическо обезопасяване от Китай и Русия да започнат проучвана на запасите от природни ресурси -като участието на американски фирми да не надхвърля 90% а останалото -на европейците!?Но както знаем нищо не е такова каквото изглежда и хипотезата е че чрез Гренландия Тръмп се опитва да притисне ЕС по други въпроси които са по значими !?Остава да видим!?Остава и въпросът какво се крие зад тази привидно хаотична политика на Тръмп -а тя само външно е хаотична ...като гледаме какви са резултатите !?
14:28 22.01.2026