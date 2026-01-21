Самолетът на Тръмп кацна аварийно малко след излитането към Давос

Американските медии съобщиха за проблем със самолета на Доналд Тръмп, който излетя към швейцарския град Давос за срещата на Световния икономически форум.

Малко след излитането екипажът е установил „незначителен електрически проблем“ и е взел решение да кацне аварийно. Air Force One се е върнал безопасно до авиобазата близо до Вашингтон.

Съобщава се, че на борда на Боинг 747 е възникнал проблем с осветлението. Президентът Тръмп се е качил на борда на друг самолет – Боинг 757, и е отлетял за Давос.

Тръмп ще се присъедини към други световни лидери на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. Инцидентите, свързани с безопасността на въздушния транспорт, включващи президента или вицепрезидента на САЩ, са рядкост, но не са и безпрецедентни.