Самолетът на Тръмп кацна аварийно малко след излитането към Давос

Самолетът на Тръмп кацна аварийно малко след излитането към Давос

21 Януари, 2026 09:11

Малко след излитането екипажът е установил „незначителен електрически проблем“ и е взел решение да кацне аварийно

Самолетът на Тръмп кацна аварийно малко след излитането към Давос - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американските медии съобщиха за проблем със самолета на Доналд Тръмп, който излетя към швейцарския град Давос за срещата на Световния икономически форум.

Малко след излитането екипажът е установил „незначителен електрически проблем“ и е взел решение да кацне аварийно. Air Force One се е върнал безопасно до авиобазата близо до Вашингтон.

Съобщава се, че на борда на Боинг 747 е възникнал проблем с осветлението. Президентът Тръмп се е качил на борда на друг самолет – Боинг 757, и е отлетял за Давос.

Тръмп ще се присъедини към други световни лидери на Световния икономически форум в Давос, Швейцария. Инцидентите, свързани с безопасността на въздушния транспорт, включващи президента или вицепрезидента на САЩ, са рядкост, но не са и безпрецедентни.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    9 8 Отговор
    В США вече нямат и резервен самолет за президента си. Като се е запалил основния, са го качили на 35 годишен самолет, който е по малък от самолетите на Уизеър.

    Коментиран от #25

    09:12 21.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 3 Отговор
    ✈️ на 🤠 Пълен с гориво ли е кацнал🤔❗❓

    Коментиран от #6, #10

    09:13 21.01.2026

  • 3 Така, така

    14 3 Отговор
    Да му прегледат спешно другото ухо!
    Че, то "аварии" "се случват " и може някой път и другото му ухо да пострада?

    09:13 21.01.2026

  • 4 💩Мирчев

    12 2 Отговор
    Чея Гренландия?!

    09:13 21.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    10 5 Отговор
    Бай Дончо ще ги бие с тояга по главите.

    09:13 21.01.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Знаещите знаят защо питам ❗

    Коментиран от #9

    09:14 21.01.2026

  • 7 Трол

    8 4 Отговор
    Всички европейски представители изтръпнаха от ужас, че г-н Тръмп няма да може да присъства.

    09:14 21.01.2026

  • 8 Сив

    6 6 Отговор
    Започват да се доближават до аерофлот.

    09:15 21.01.2026

  • 9 Не, изхвърлили са

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Авиокеросина на главите на "избирателите"! Ама нема страшно, това е откраднатият, венецуелски нефт. :)

    09:18 21.01.2026

  • 10 Гост

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Щом питаш, значи си наясно че при аварийно кацане горивото се изхвърля......

    Коментиран от #13, #15

    09:19 21.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    8 5 Отговор
    Гренландия и Канада се анексират. Нема не искам, нема недей.

    09:19 21.01.2026

  • 12 Пампаец

    10 2 Отговор
    Тръмп елегантно би шута на помиярите си в Давос . Дори Давос до бе на 100 метра от Белият дом , Тръмп щеше да каже , че му се е скъсала подметката на обувката и за това ще отложи посещението си там . :-)))))

    Коментиран от #24

    09:25 21.01.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Изхвърля се само при кацане по корем. При нормално работещи колесници не се изхвърля.

    Коментиран от #27, #35

    09:25 21.01.2026

  • 14 Факт

    4 1 Отговор
    Не са ли го проверили преди да се качат?

    Коментиран от #19

    09:27 21.01.2026

  • 15 И това заради

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    повреда в осветлението ли??

    09:29 21.01.2026

  • 16 Последния Софиянец

    6 1 Отговор
    Кой поред е този атентат?

    Коментиран от #26

    09:29 21.01.2026

  • 17 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 6 Отговор
    Рижавото Псе със сигурност е напълнило памперса...

    09:30 21.01.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    3 9 Отговор
    Русия пусна в полети 40 годишни бракувани салольоти, най-новия от които е прастария Боинт 747.
    Бог да пази пътниците летящи към Руския Мир

    09:31 21.01.2026

  • 19 Фют

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Факт":

    Точно защото са го "проверили" преди да се качи Тръмп се е случило!

    Коментиран от #29

    09:32 21.01.2026

  • 20 Госあ

    3 3 Отговор
    Защо го пускат да каца на европейска територия ?

    09:34 21.01.2026

  • 21 Ей,

    3 3 Отговор
    Язък! Щеше да се спаси от мъките.......

    09:34 21.01.2026

  • 22 Хи хи хи

    4 1 Отговор
    айтуласите са бръкнали
    в карбуратора на ейр.форс.уан
    ........

    09:34 21.01.2026

  • 23 коко

    2 4 Отговор
    Явно някой от техниците по поддръжка на самолета е полковник от ГРУ.Може да има микрофони навсякъде,дори и в тоалетната за да може Путин да чува как пръцка Тръмп.

    09:35 21.01.2026

  • 24 Това е безспорен

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пампаец":

    ФАКТ

    09:36 21.01.2026

  • 25 Аха верно

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ама пак е по добре........
    урсусУла я върнаха от Китай с DHL карго
    Хи хи хи

    Коментиран от #31

    09:40 21.01.2026

  • 26 Давосчиите знаят

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    какво ще стане ако Тръмп успее да пристигне там.
    Видяхте когато Ванс бе в Мюнхен, как чак организатора се разрева! Нали?

    /Британските Служби/

    Коментиран от #28

    09:40 21.01.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    Пак си без домашно ❗
    От значение е масата на самолета,
    която при кацане винаги е по- ниска/по- малка от тази при излитане❗
    Неслучайно самолетите НЕ се зареждат винаги догоре, а само с нужното за полета гориво‼️

    Коментиран от #30, #32

    09:42 21.01.2026

  • 28 Това е безспорен

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Давосчиите знаят":

    ФАКТ

    09:43 21.01.2026

  • 29 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Фют":

    Провери си температурата!

    09:47 21.01.2026

  • 30 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Запомни това, което писах. Това ми е била работата в гражданската авиация.

    09:48 21.01.2026

  • 31 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #25 от "Аха верно":

    Те нямат избор, в европа не се произвеждат самолети!

    09:51 21.01.2026

  • 32 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Другите случаи са, когато има сериозна авария и се счита за възможно лошо кацане. При повреда на двигател например. Имахме случай на кацане аварийно на Ту -134 на Балкан със само един работещ двигател, а два извън строя. Дори тогава не се изхвърли горивото. Капитанът получи сърдечен удар след кацането.

    09:54 21.01.2026

  • 33 Тъп Глупънсбъркър

    0 0 Отговор
    Всичко е в реда на нещата. Човекът вече е на възраст. Нормално е да не може да вдигне самолета.

    10:00 21.01.2026

  • 34 Пилот на безмоторен самолет

    0 0 Отговор
    Следващия път преди да излети нанякъде,да вземе със себе си китайски прожектор.

    10:01 21.01.2026

  • 35 ПРОБЛЕМ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "РЕАЛИСТ":

    е ако самолета Е претоварен пътници багаж, и какво вози тоя само тръмпо и секретарите му с лаптопитите ,защо да изхвърля гориво като кацането не е точно аварийно а и никой не знае истината

    10:05 21.01.2026