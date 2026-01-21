Новини
Свят »
Швейцария »
Фон дер Лайен: ЕС ще отговори смело на Тръмп за Гренландия

Фон дер Лайен: ЕС ще отговори смело на Тръмп за Гренландия

21 Януари, 2026 07:06 1 272 36

  • гренландия-
  • урсула фон дер лaйен-
  • доналд тръмп-
  • ес

"Земетресението", което се усеща в момента, показва необходимостта от "изграждането на нова форма на европейска независимост"

Фон дер Лайен: ЕС ще отговори смело на Тръмп за Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

На фона на заплахите на американския президент Доналд Тръмп в спора за Гренландия, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща "безстрашна" реакция от страна на ЕС. "Нашият отговор ще бъде безстрашен, единен и адекватен", заяви тя във вторник по време на речта си на Световния икономически форум в Давос. Допълнителните мита, предложени от Тръмп, са "грешка, особено между съюзници."

През уикенда американският президент отново настоя поради съображения за национална сигурност САЩ да поемат контрола над Гренландия, която принадлежи към членката на НАТО Дания . Тръмп обяви нови мита за осем европейски страни, които отказват да се съобразят с неговите искания, сред които и Германия. От 1 февруари ще бъдат наложени допълнителни мита от 10%, а от юни – от 25%.

Какви мерки ще предприеме ЕС?

В четвъртък на специална среща на върха ЕС ще обсъди какви ответни мерки биха могли да бъдат предприети. Една от възможностите е налагането на мита на стойност 93 милиарда евро срещу САЩ, но и Общността разполага и с други инструменти срещу принудата, които досега не са били изпозвани - като пречки пред инвестициите или ограничения върху износа на американски услуги, насочени предимно към доминиращите американски дигитални компании.

Фон дер Лайен заяви, че мерките заплашват да вкарат САЩ и ЕС "в низходяща спирала", която би била от полза само за противниците, които и двете страни искат да държат "колкото се може по-далеч" от своите стратегически интереси. Вашингтон и Брюксел са се споразумели за търговско споразумение през миналата година и "сделката си е сделка" подчерта председателката на Европейската комисия. "Когато приятели си стиснат ръцете, това трябва да означава нещо."

Суверенитетът и териториалната цялост на Гренландия не подлежат на преговори , заяви още Урсула фон дер Лайен. Тя обяви също така "масивен европейски инвестиционен тласък" за острова в Арктика. Ръка за ръка с Гренландия и Дания още по-интензивно ще бъдат подкрепени местната икономика и инфраструктура.

Освен това ЕС иска "да работи със САЩ и всички партньори по по-всеобхватна концепция за сигурността в Арктика". Допълнителните разходи в сектора на отбраната трябва да бъдат насочени например към европейска флотилия от ледоразбивачи.

С оглед на последните събития председателката на ЕК подчерта: "Геополитическите сътресения могат и трябва да бъдат шанс за Европа". "Земетресението", което се усеща в момента, показва необходимостта от "изграждането на нова форма на европейска независимост".

Тръмп иска не само Гренландия

Доналд Тръмп също ще произнесе реч в Давос - в сряда. В своята социална мрежа Truth Social американският президент написа, че там ще обсъди плановете си за придобиване на Гренландия . По този въпрос "няма връщане назад".

Освен това републиканецът даде ясно да се разбере, че Канада също продължава да фигурира в списъка му с желания: той публикува фотомонтаж, изобразяващ Тръмп в Овалния кабинет заедно с европейски държавни и правителствени лидери. Част от фотомонтажа е и карта на Америка, на която Венецуела, Гренландия и Канада също са оцветени в цветовете на американското знаме.

Още в началото на втория си мандат Тръмп бе заявил, че Канада трябва да стане част от Съединените щати като "51-ви щат". А в началото на 2026 американските военни арестуваха авторитарния държавен глава Николас Мадуро и го изведоха от Венецуела.

"Акт на тотална слабост"

Американският президент критикува в Truth Social и решението на Великобритания да се откаже от суверенитета си над остров Диего Гарсия в Индийския океан. Съответното споразумение е "акт на тотална слабост". Китай и Русия без съмнение са забелязали тази стъпка. Тя се нарежда в дългия списък с причини "защо Гренландия трябва да бъде придобита".

Правителството в Лондон от своя страна написа, че договорът гарантира функционирането на съвместна американско-британска военна база на Диего Гарсия "за поколения напред". Той съдържа "солидни предпазни мерки", за да "държи нашите противници на разстояние".

Според споразумението от миналата година Обединеното кралство ще прехвърли архипелага Чагос, към който принадлежи Диего Гарсия, на Мавриций. В същото време дългосрочен договор за наем гарантира на Лондон по-нататъшен контрол над базата.

При подписването му през май американското правителство приветства споразумението и похвали усилията за осигуряване на дългосрочно функциониране на базата. Във Великобритания най-новите критики на Тръмп се тълкуват като знак, че отношенията между премиера Киър Стармър и американския президент значително са се охладили.


Швейцария
Поставете оценка:
Оценка 2 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Урсула 1984

    39 1 Отговор
    Смело с голо д,пе

    Коментиран от #27, #31

    07:08 21.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Красимир Петров

    31 1 Отговор
    Меките китки са много смели

    07:09 21.01.2026

  • 4 Срам

    26 1 Отговор
    А тази Кокарджа е на 60 хилки евра.

    07:09 21.01.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    37 1 Отговор
    Значи сделките трябвало да се уважават, когато приятели си стиснат ръцете, видиш ли. То и Горбачов си стисна ръката с Рейгън, че НАТО няма да се разширява на Изток, ама вече станаха 32 държави членки.

    07:11 21.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Европа ще се

    34 0 Отговор
    Конфронтира с две велики сили . Война с Русия и търговска война с Тръмп. Ще издържи ли? Мисля, че бъдещето ни е тотално обедняване.

    Коментиран от #11

    07:17 21.01.2026

  • 8 Истинската цел на Тръмп е

    25 0 Отговор
    не да превзема територи а да разкара психопатите от Европа и Канада. И най-вече тия от Лондон!
    И Европа и света да се нормализират и има мир и търговия!

    Коментиран от #10

    07:18 21.01.2026

  • 9 Никой

    26 0 Отговор
    Живеем в крайна бедност - което е странно - това е неприятно дори.

    За тези години в ЕС ние нямаме вече нито достъп до медицина, обрадование и други.

    Кучешка съдба - тази си е на заплатка - а ние.

    07:20 21.01.2026

  • 10 Точно така е

    22 0 Отговор

    До коментар #8 от "Истинската цел на Тръмп е":

    Човекът върши мръсната работа. Лошото е, че ние много ще страдаме. Винаги сме били от страната на булката.

    07:22 21.01.2026

  • 11 Урсула и Кая ще сложат

    22 0 Отговор

    До коментар #7 от "Европа ще се":

    санкции на втечнения газ от САЩ и ще забранят купуването му!

    Коментиран от #24

    07:22 21.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Дедо ви...

    24 0 Отговор
    А бе таЯ освен вещица да плаши децата друго не става от нея, че тръгнала да отговаря на Тръмп

    07:24 21.01.2026

  • 14 АКО УРСУЛА НЕ МОЖЕ

    22 0 Отговор
    Да прати Кая Калас.

    Коментиран от #18

    07:24 21.01.2026

  • 15 Баба Ванга

    22 0 Отговор
    Простата акушерка ке падне

    Коментиран от #20

    07:31 21.01.2026

  • 16 Владимир Путин, президент

    3 13 Отговор
    Какъв молодец е Дональд !!!
    За година постигна това, което Рассия няма постигне никогда. Но пък ние си имаме 18.5% от Украйна.
    Пабеда таварищи, венсеремос....

    07:32 21.01.2026

  • 17 Менделеев

    4 10 Отговор
    Дончо арестуван 7-ми руски танкер😂😂😂

    07:39 21.01.2026

  • 18 Кая Калас

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "АКО УРСУЛА НЕ МОЖЕ":

    Каза да пием, но не успокоителни, а алкохол. Нещо като няма хляб яжте торти. Толкоз от нея.

    07:39 21.01.2026

  • 19 Евроджендър

    19 0 Отговор
    Дори не прочетох пълния текст, защото съм убеден че е едно празно бръщолевене

    07:39 21.01.2026

  • 20 Така е-ке падне!

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Баба Ванга":

    Ама лошото е,че ще повлече и нас...

    07:42 21.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Ъъъъъъ

    14 0 Отговор
    ".....Урсула фон дер Лайен обеща "безстрашна" реакция от страна на ЕС. "Нашият отговор ще бъде безстрашен, единен и адекватен", заяви тя.."

    Какво отговори Тръмп?

    "Когато не съм наоколо са много смели, но когато съм там, са по-ниски от тревата!"

    07:45 21.01.2026

  • 23 Една мисъл не ми дава мира

    1 10 Отговор
    Защо копейките каквото си пожелаят никога не се случва?!

    07:48 21.01.2026

  • 24 Българин 681

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "Урсула и Кая ще сложат":

    И ще зинзирикат като киeвчaни.....

    07:49 21.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Неутрално

    1 11 Отговор
    Блатарите превзеха ли Купянск?Или го отлагат ь следващата година?

    Коментиран от #34

    07:51 21.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тази лелка е много ербап

    9 0 Отговор
    Иначе, колкото по скоро се махне или я махнат толкова по добре за Европа. Ако я махнат , като наш човек , може да в уредим в сливенския.

    07:57 21.01.2026

  • 30 Коалиция

    6 0 Отговор
    На решителните и твърдите. И какво стана с Русия, нали и там бяха така?!?

    07:58 21.01.2026

  • 31 да да

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Урсула 1984":

    Жалки подобия на Хитлер в ЕС..Десант в Гренландия..20 човека..и Тръмп ги изгони..на мига..Наколенки в интернет на много изгодни цени..в евро и долари..за нашите соросоидни приятели..купуваш едно получаваш две..

    07:58 21.01.2026

  • 32 Троянец

    4 0 Отговор
    С какво ще отвърнете бе беззъби бабичи?!С армия,която нямате,с фалирала икономика......с какво?!Ще сте същите които бяхте на Мюнхенската конференция през 1938г. Ще предадете Дания-както предадохте Чехословакия на времето! ЕС е една корумпирана,не работеща,беззъба структура със западаща икономика,застаряващо население,претъпкана с мигранти,без армия и възможност за защита!До като Брюксел не смени ръководството на "съюза" и не се преразгледа концепцията за единен ЕС- това ще е една жалка пародия ........Тръмп ще си вземе Гренландия-и никой не може да го спре!

    08:05 21.01.2026

  • 33 Град Козлодуй

    3 0 Отговор
    Тая не им дадоха стол в Истанбул......Сега Тръмп отново ще я остави да виси защото е некадърна.

    08:07 21.01.2026

  • 34 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Неутрално":

    Какво толкова те вълнува? Купиянск не фигурира в новите области на РФ, нито в сегашното предложение за мир!
    Това което знам е, че Русия го ползва за стръв, та Сирски да праща мишлета там.
    Капана работи чудесно!

    Докато руснаците си напредват западно от Покровск и Мирноград. Също така вече на запад от Гуляйполе и са на 10км от град Запорожие.

    08:08 21.01.2026

  • 35 Мъже няма в ЕС

    2 0 Отговор
    Две кокошки диктуват политиката на ЕС.Смях в залата.Европа отдавна е потънала в собствената си некомпетентност,заблуда и некадърност.ЕС е една обречена структура.Тръмп много добре го разбира,Путин също!

    08:13 21.01.2026

  • 36 УРСУСА РЕЧЕ

    1 0 Отговор
    ЕВРОПА ЩЕ ОТГОВОРИ СМЕЛО С ......ДА..... НА ТРЪМП,...КАТО С МИТАТА ЩОТО ВАЕА ЛИТЕ НЯМАТ СИЛИ ЗА .....НЕ........!!!

    08:16 21.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания