Фон дер Лайен: ЕС ще отговори смело на Тръмп за Гренландия

На фона на заплахите на американския президент Доналд Тръмп в спора за Гренландия, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща "безстрашна" реакция от страна на ЕС. "Нашият отговор ще бъде безстрашен, единен и адекватен", заяви тя във вторник по време на речта си на Световния икономически форум в Давос. Допълнителните мита, предложени от Тръмп, са "грешка, особено между съюзници."
През уикенда американският президент отново настоя поради съображения за национална сигурност САЩ да поемат контрола над Гренландия, която принадлежи към членката на НАТО Дания . Тръмп обяви нови мита за осем европейски страни, които отказват да се съобразят с неговите искания, сред които и Германия. От 1 февруари ще бъдат наложени допълнителни мита от 10%, а от юни – от 25%.
Какви мерки ще предприеме ЕС?
В четвъртък на специална среща на върха ЕС ще обсъди какви ответни мерки биха могли да бъдат предприети. Една от възможностите е налагането на мита на стойност 93 милиарда евро срещу САЩ, но и Общността разполага и с други инструменти срещу принудата, които досега не са били изпозвани - като пречки пред инвестициите или ограничения върху износа на американски услуги, насочени предимно към доминиращите американски дигитални компании.
Фон дер Лайен заяви, че мерките заплашват да вкарат САЩ и ЕС "в низходяща спирала", която би била от полза само за противниците, които и двете страни искат да държат "колкото се може по-далеч" от своите стратегически интереси. Вашингтон и Брюксел са се споразумели за търговско споразумение през миналата година и "сделката си е сделка" подчерта председателката на Европейската комисия. "Когато приятели си стиснат ръцете, това трябва да означава нещо."
Суверенитетът и териториалната цялост на Гренландия не подлежат на преговори , заяви още Урсула фон дер Лайен. Тя обяви също така "масивен европейски инвестиционен тласък" за острова в Арктика. Ръка за ръка с Гренландия и Дания още по-интензивно ще бъдат подкрепени местната икономика и инфраструктура.
Освен това ЕС иска "да работи със САЩ и всички партньори по по-всеобхватна концепция за сигурността в Арктика". Допълнителните разходи в сектора на отбраната трябва да бъдат насочени например към европейска флотилия от ледоразбивачи.
С оглед на последните събития председателката на ЕК подчерта: "Геополитическите сътресения могат и трябва да бъдат шанс за Европа". "Земетресението", което се усеща в момента, показва необходимостта от "изграждането на нова форма на европейска независимост".
Тръмп иска не само Гренландия
Доналд Тръмп също ще произнесе реч в Давос - в сряда. В своята социална мрежа Truth Social американският президент написа, че там ще обсъди плановете си за придобиване на Гренландия . По този въпрос "няма връщане назад".
Освен това републиканецът даде ясно да се разбере, че Канада също продължава да фигурира в списъка му с желания: той публикува фотомонтаж, изобразяващ Тръмп в Овалния кабинет заедно с европейски държавни и правителствени лидери. Част от фотомонтажа е и карта на Америка, на която Венецуела, Гренландия и Канада също са оцветени в цветовете на американското знаме.
Още в началото на втория си мандат Тръмп бе заявил, че Канада трябва да стане част от Съединените щати като "51-ви щат". А в началото на 2026 американските военни арестуваха авторитарния държавен глава Николас Мадуро и го изведоха от Венецуела.
"Акт на тотална слабост"
Американският президент критикува в Truth Social и решението на Великобритания да се откаже от суверенитета си над остров Диего Гарсия в Индийския океан. Съответното споразумение е "акт на тотална слабост". Китай и Русия без съмнение са забелязали тази стъпка. Тя се нарежда в дългия списък с причини "защо Гренландия трябва да бъде придобита".
Правителството в Лондон от своя страна написа, че договорът гарантира функционирането на съвместна американско-британска военна база на Диего Гарсия "за поколения напред". Той съдържа "солидни предпазни мерки", за да "държи нашите противници на разстояние".
Според споразумението от миналата година Обединеното кралство ще прехвърли архипелага Чагос, към който принадлежи Диего Гарсия, на Мавриций. В същото време дългосрочен договор за наем гарантира на Лондон по-нататъшен контрол над базата.
При подписването му през май американското правителство приветства споразумението и похвали усилията за осигуряване на дългосрочно функциониране на базата. Във Великобритания най-новите критики на Тръмп се тълкуват като знак, че отношенията между премиера Киър Стармър и американския президент значително са се охладили.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Урсула 1984
Коментиран от #27, #31
07:08 21.01.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Красимир Петров
07:09 21.01.2026
4 Срам
07:09 21.01.2026
5 РЕАЛИСТ
07:11 21.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Европа ще се
Коментиран от #11
07:17 21.01.2026
8 Истинската цел на Тръмп е
И Европа и света да се нормализират и има мир и търговия!
Коментиран от #10
07:18 21.01.2026
9 Никой
За тези години в ЕС ние нямаме вече нито достъп до медицина, обрадование и други.
Кучешка съдба - тази си е на заплатка - а ние.
07:20 21.01.2026
10 Точно така е
До коментар #8 от "Истинската цел на Тръмп е":Човекът върши мръсната работа. Лошото е, че ние много ще страдаме. Винаги сме били от страната на булката.
07:22 21.01.2026
11 Урсула и Кая ще сложат
До коментар #7 от "Европа ще се":санкции на втечнения газ от САЩ и ще забранят купуването му!
Коментиран от #24
07:22 21.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Дедо ви...
07:24 21.01.2026
14 АКО УРСУЛА НЕ МОЖЕ
Коментиран от #18
07:24 21.01.2026
15 Баба Ванга
Коментиран от #20
07:31 21.01.2026
16 Владимир Путин, президент
За година постигна това, което Рассия няма постигне никогда. Но пък ние си имаме 18.5% от Украйна.
Пабеда таварищи, венсеремос....
07:32 21.01.2026
17 Менделеев
07:39 21.01.2026
18 Кая Калас
До коментар #14 от "АКО УРСУЛА НЕ МОЖЕ":Каза да пием, но не успокоителни, а алкохол. Нещо като няма хляб яжте торти. Толкоз от нея.
07:39 21.01.2026
19 Евроджендър
07:39 21.01.2026
20 Така е-ке падне!
До коментар #15 от "Баба Ванга":Ама лошото е,че ще повлече и нас...
07:42 21.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Ъъъъъъ
Какво отговори Тръмп?
"Когато не съм наоколо са много смели, но когато съм там, са по-ниски от тревата!"
07:45 21.01.2026
23 Една мисъл не ми дава мира
07:48 21.01.2026
24 Българин 681
До коментар #11 от "Урсула и Кая ще сложат":И ще зинзирикат като киeвчaни.....
07:49 21.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Неутрално
Коментиран от #34
07:51 21.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тази лелка е много ербап
07:57 21.01.2026
30 Коалиция
07:58 21.01.2026
31 да да
До коментар #1 от "Урсула 1984":Жалки подобия на Хитлер в ЕС..Десант в Гренландия..20 човека..и Тръмп ги изгони..на мига..Наколенки в интернет на много изгодни цени..в евро и долари..за нашите соросоидни приятели..купуваш едно получаваш две..
07:58 21.01.2026
32 Троянец
08:05 21.01.2026
33 Град Козлодуй
08:07 21.01.2026
34 Учуден
До коментар #26 от "Неутрално":Какво толкова те вълнува? Купиянск не фигурира в новите области на РФ, нито в сегашното предложение за мир!
Това което знам е, че Русия го ползва за стръв, та Сирски да праща мишлета там.
Капана работи чудесно!
Докато руснаците си напредват западно от Покровск и Мирноград. Също така вече на запад от Гуляйполе и са на 10км от град Запорожие.
08:08 21.01.2026
35 Мъже няма в ЕС
08:13 21.01.2026
36 УРСУСА РЕЧЕ
08:16 21.01.2026