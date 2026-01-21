Фон дер Лайен: ЕС ще отговори смело на Тръмп за Гренландия

На фона на заплахите на американския президент Доналд Тръмп в спора за Гренландия, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща "безстрашна" реакция от страна на ЕС. "Нашият отговор ще бъде безстрашен, единен и адекватен", заяви тя във вторник по време на речта си на Световния икономически форум в Давос. Допълнителните мита, предложени от Тръмп, са "грешка, особено между съюзници."

През уикенда американският президент отново настоя поради съображения за национална сигурност САЩ да поемат контрола над Гренландия, която принадлежи към членката на НАТО Дания . Тръмп обяви нови мита за осем европейски страни, които отказват да се съобразят с неговите искания, сред които и Германия. От 1 февруари ще бъдат наложени допълнителни мита от 10%, а от юни – от 25%.

Какви мерки ще предприеме ЕС?

В четвъртък на специална среща на върха ЕС ще обсъди какви ответни мерки биха могли да бъдат предприети. Една от възможностите е налагането на мита на стойност 93 милиарда евро срещу САЩ, но и Общността разполага и с други инструменти срещу принудата, които досега не са били изпозвани - като пречки пред инвестициите или ограничения върху износа на американски услуги, насочени предимно към доминиращите американски дигитални компании.

Фон дер Лайен заяви, че мерките заплашват да вкарат САЩ и ЕС "в низходяща спирала", която би била от полза само за противниците, които и двете страни искат да държат "колкото се може по-далеч" от своите стратегически интереси. Вашингтон и Брюксел са се споразумели за търговско споразумение през миналата година и "сделката си е сделка" подчерта председателката на Европейската комисия. "Когато приятели си стиснат ръцете, това трябва да означава нещо."

Суверенитетът и териториалната цялост на Гренландия не подлежат на преговори , заяви още Урсула фон дер Лайен. Тя обяви също така "масивен европейски инвестиционен тласък" за острова в Арктика. Ръка за ръка с Гренландия и Дания още по-интензивно ще бъдат подкрепени местната икономика и инфраструктура.

Освен това ЕС иска "да работи със САЩ и всички партньори по по-всеобхватна концепция за сигурността в Арктика". Допълнителните разходи в сектора на отбраната трябва да бъдат насочени например към европейска флотилия от ледоразбивачи.

С оглед на последните събития председателката на ЕК подчерта: "Геополитическите сътресения могат и трябва да бъдат шанс за Европа". "Земетресението", което се усеща в момента, показва необходимостта от "изграждането на нова форма на европейска независимост".

Тръмп иска не само Гренландия

Доналд Тръмп също ще произнесе реч в Давос - в сряда. В своята социална мрежа Truth Social американският президент написа, че там ще обсъди плановете си за придобиване на Гренландия . По този въпрос "няма връщане назад".

Освен това републиканецът даде ясно да се разбере, че Канада също продължава да фигурира в списъка му с желания: той публикува фотомонтаж, изобразяващ Тръмп в Овалния кабинет заедно с европейски държавни и правителствени лидери. Част от фотомонтажа е и карта на Америка, на която Венецуела, Гренландия и Канада също са оцветени в цветовете на американското знаме.

Още в началото на втория си мандат Тръмп бе заявил, че Канада трябва да стане част от Съединените щати като "51-ви щат". А в началото на 2026 американските военни арестуваха авторитарния държавен глава Николас Мадуро и го изведоха от Венецуела.

"Акт на тотална слабост"

Американският президент критикува в Truth Social и решението на Великобритания да се откаже от суверенитета си над остров Диего Гарсия в Индийския океан. Съответното споразумение е "акт на тотална слабост". Китай и Русия без съмнение са забелязали тази стъпка. Тя се нарежда в дългия списък с причини "защо Гренландия трябва да бъде придобита".

Правителството в Лондон от своя страна написа, че договорът гарантира функционирането на съвместна американско-британска военна база на Диего Гарсия "за поколения напред". Той съдържа "солидни предпазни мерки", за да "държи нашите противници на разстояние".

Според споразумението от миналата година Обединеното кралство ще прехвърли архипелага Чагос, към който принадлежи Диего Гарсия, на Мавриций. В същото време дългосрочен договор за наем гарантира на Лондон по-нататъшен контрол над базата.

При подписването му през май американското правителство приветства споразумението и похвали усилията за осигуряване на дългосрочно функциониране на базата. Във Великобритания най-новите критики на Тръмп се тълкуват като знак, че отношенията между премиера Киър Стармър и американския президент значително са се охладили.