Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
Белият дом: Иранските власти са изправени пред пълно унищожение

Белият дом: Иранските власти са изправени пред пълно унищожение

4 Март, 2026 20:20, обновена 4 Март, 2026 21:49 3 804 124

  • пийт хегсет-
  • пентагон-
  • доналд тръмп-
  • иран-
  • израел-
  • ормузки проток-
  • ракети-
  • дронове-
  • генерал дан кейн

Пийт Хегсет също така даде сигнал, че е възможно конфликтът да продължи по-дълго, отколкото бе споменато преди това от представители на администрацията на Тръмп

Белият дом: Иранските власти са изправени пред пълно унищожение - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иранските власти са "изправени пред пълно унищожение" благодарение на американско-израелските удари, заяви преди минути Белият дом, цитиран от Франс прес, съобщава БТА.

"Терористичният режим на Иран е напът да бъде напълно унищожен", заяви пред медиите говорителката на Белия дом Карълайн Левит, като добави, че Иран ще "плати за престъпленията си".

В САЩ се появиха съобщения, че Моджтаба Хаменей, синът на убития върховен лидер на Иран Али Хаменей, се е превърнал в основен кандидат за негов наследник, а американските разузнавателни служби следят внимателно ситуацията, добави говорителката, цитирана от Ройтерс.

Левит посочи, че информацията за местонахождението на аятолах Али Хаменей е повлияла на времето на американско-израелския удар срещу Иран, при който загина върховният лидер.

"Президентът е достатъчно умен, за да не обръща внимание на фалшивите заглавия, създадени от хората в тази зала, че действията му са неоправдани", заяви Левит на пресконференцията относно подкрепата на американския народ за войната и добави: "Това е безскрупулен терористичен режим, който заплашва САЩ, нашите съюзници и нашия народ от 47 години, и американският народ е достатъчно умен, за да го знае".

По думите ѝ Тръмп обсъжда със съветници и "размишлява активно" каква роля може да играят САЩ в следвоенен Иран.

"Мисля, че това е нещо, върху което президентът активно размишлява и обсъжда със своите съветници и екипа си по национална сигурност", заяви пред журналисти говорителката, като подчерта обаче, че "за момента основната цел, ежеминутно, ежечасно и ежедневно, е да се гарантира бърз и ефективен успех на операция "Епична ярост".

Левит добави, че за момента евентуална сухопътна операция в Иран не е част от плана за водене на бойните действия.

Говорителката заяви също, че Испания се е съгласила да сътрудничи с американските военни, след като Тръмп заплаши страната с търговско ембарго, ако не позволи на американските сили да използват нейните военновъздушни и военноморски бази.

Тя добави, че Тръмп ще присъства на официалното посрещане на тленните останки на шестимата американски войници, загинали във войната срещу Иран.

Президентът на САЩ е разговарял с кюрдски лидери за състоянието на американска база в Северен Ирак, каза още Левит.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет по-рано днес призна, че някои ирански атаки успяват да поразят целите си, въпреки че настоя, че военното превъзходство на САЩ им позволява бързо да установят контрол върху въздушното пространство на Иран, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

САЩ не пестят „разходи и способности“ за укрепването на системите за противовъздушна отбрана, за да защитят американските сили и съюзниците си в Близкия изток, заяви Хегсет пред репортери в Пентагона.

„Това не означава, че можем да спрем всичко, но се уверихме, че е налице максималната възможна отбрана и максималната възможна защита на силите, преди да започнем офанзивата“, каза той.

Признанието, че удари с дронове или ракети в региона биха могли да причинят щети или да ранят военнослужещи идва след като президентът Доналд Тръмп и висши военни ръководители предупредиха, че се очакват още американски жертви и че е възможно конфликтът да продължи месеци.

Хегсет също така даде сигнал, че е възможно конфликтът да продължи по-дълго, отколкото бе споменато преди това от представители на администрацията на Тръмп. Той каза, че е възможно той да продължи осем седмици, но САЩ имат достатъчно боеприпаси и оборудване, за да победят Иран във война на изтощение.

Хегсет обаче отказа да посочи конкретна времева рамка, като заяви, че конкретната продължителност на войната ще зависи от това как тя се развие.

„Можете да кажете четири седмици, но може и да са шест, може да са осем, може да са три“, каза Хегсет.

„В крайна сметка ние определяме ритъма и темпа. Врагът е изгубил баланс и ние ще продължим да го държим в това състояние“, добави той.

Хегсет каза още, че в региона продължават да пристигат още сили, включително изтребители и бомбардировачи, и че САЩ ще отделят толкова време, колкото е необходимо, за да постигнат успех.

Техеран се зарече напълно да разруши военната и икономическата инфраструктура на Близкия изток, като по този начин даде сигнал, че войната е далеч от края си и би могла да се разшири още, отбелязва АП.

Междувременно посолството на САЩ в Багдад призова американските граждани да напуснат Ирак възможно най-скоро, предаде Франс прес.

"Американските граждани в Ирак са призовани да напуснат страната веднага щом стане достатъчно безопасно, а дотогава да потърсят убежище", се казва в изявление на посолството. "Ако могат да напуснат страната безопасно, трябва да го направят веднага", се посочва още в него.

По-рано днес няколко безпилотни летателни апарата бяха свалени близо до международното летище в Багдад, часове след друга подобна атака, съобщиха два иракски източника от службите за сигурност пред АФП, без да съобщават за нанесени щети.

На летището се намира и военна база, в която е разположена дипломатическата мисия на САЩ и в която преди това бяха разположени подразделения от коалиционните сили в Ирак под командването на Вашингтон.

Експлозии бяха чути и в Ербил, столицата на Иракски Кюрдистан. Според журналисти на АФП, които са били на място, те са отекнали близо до летището, където има разположени части на водената от САЩ коалиция.

Властите в Ирак съобщиха, че цялата страна е засегната от прекъсване на електроснабдяването. "Електропреносната мрежа е напълно изключена във всички провинции", съобщиха Министерството на електроенергията и иракската информационна агенция ИНА, която добави, че започва постепенно възстановяване.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фъргай атома бай Дончо !!!

    9 59 Отговор
    Атома!

    Коментиран от #24, #34, #61

    20:22 04.03.2026

  • 2 китайски балон

    56 7 Отговор
    Иран за 4 седмици, ъхъ!

    Коментиран от #6, #16, #50

    20:22 04.03.2026

  • 3 Соваж бейби

    7 50 Отговор
    Война като на война,да сте живи и здрави и победа !Харесва ми шоуто което гледам в момента ,до последният терорист !

    Коментиран от #44, #79

    20:22 04.03.2026

  • 4 ГаняПутинофила

    74 6 Отговор
    Тотално сбъркана територия!
    Пращат правителствени самолети да прибират богаташите от Дубай!
    Ганя пак плаща!

    Коментиран от #17

    20:23 04.03.2026

  • 5 Някой

    62 5 Отговор
    И какво стана със златния купол?

    Коментиран от #108

    20:24 04.03.2026

  • 6 Соваж бейби

    4 44 Отговор

    До коментар #2 от "китайски балон":

    Даже за по малко,Америка е голяма хапка за Иран и заедно с Израел и другите с молитви и пости няма спечелят !

    Коментиран от #20, #49

    20:24 04.03.2026

  • 7 Мъдю

    47 6 Отговор
    Дайте Сармат на Аятоласите

    Коментиран от #13, #122

    20:24 04.03.2026

  • 8 ахаххяха

    13 43 Отговор
    Когато Пуслер затъна в Украйна, Иран му помогна с ракети и дронове. Когато нападнаха Иран, Путлер ге а каза "съболезнования".

    20:25 04.03.2026

  • 9 Е тоя

    23 4 Отговор
    тоя ще го пуснат за кандидат за президент. Ванс може да си търси работа а Рубио и той. Срещу Гавин Нюсъм ще ходи стига демократите да не сложат Ппра или Мишел Обама

    Коментиран от #12

    20:26 04.03.2026

  • 10 Вашето мнение

    59 6 Отговор
    няма да са пуашиш, всички видяхме, че нищо не можете да спрете. Баззите ви са напълно разрушени, самолетоноссачите ви пробити, исраелтяните живеят с плъховете. Жив зян сте.

    20:26 04.03.2026

  • 11 Муаххаха

    7 39 Отговор
    Какво стана с безналоговите руски оръжия?

    Коментиран от #55

    20:26 04.03.2026

  • 12 Е тоя

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Е тоя":

    Опра

    20:26 04.03.2026

  • 13 Путин

    5 24 Отговор

    До коментар #7 от "Мъдю":

    Не можем, Сорос не ни дава

    20:27 04.03.2026

  • 14 Сталин

    58 6 Отговор
    Великите перси набиха мутрите на кошерните плъхове, Пентагона е в шаш паника и Бай Дъмп вече ходи с памперс

    20:27 04.03.2026

  • 15 Да,бе

    51 3 Отговор
    Оказа се,че иранската кал е специална...Лепкава до безкрай..Не става само с оръжия,и акъл си требе.

    20:27 04.03.2026

  • 16 Копейка/ ислямист/

    5 26 Отговор

    До коментар #2 от "китайски балон":

    Това не ти е Киев за два дня.

    Коментиран от #37

    20:27 04.03.2026

  • 17 ГаняОлигарха

    29 3 Отговор

    До коментар #4 от "ГаняПутинофила":

    Аз ходим само Дубай. Да живее демокрацията!

    20:29 04.03.2026

  • 18 наркозависим от Киев

    43 4 Отговор
    Не е вярно, може! Вече четвърта година прихващаме и сваляме всички руски ракети и дронове, ако не с ПВО, то със ТЕцове, хотели, складове, ресторанти и жилищни сгради. На война всичко е позволено, ши ходим в Исраел да уча колегата Хитлеряху как се прави!

    20:29 04.03.2026

  • 19 Ха Ха

    4 27 Отговор
    Ами проследете откъде се изстрелват и им пратете крилата благодарност!

    Коментиран от #25

    20:30 04.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 демократ

    7 26 Отговор
    Ми удряйте позициите отдето ги изстрелват бе почвате да приличате на тапаци от Бан.

    20:31 04.03.2026

  • 22 Аятолах в хамак

    38 4 Отговор
    Изгорихме ви базите и посолствата,затворихме протока,запалихме рафинериите и завода за втечняване на газ.Ще се молите за мир.

    20:33 04.03.2026

  • 23 Идва Нов Световен Ред

    5 39 Отговор
    Войната си върви по план - за 5 дни 1100 убити иранци и според мен, ако продължи около 50 дни, то някъде към края и ще има около 100 000 убити иранци. Засега има 6 згинали американци, значи към края и ще са около максимум 70 или 80. Като дойде новото правителство в Иран ще има още 50 000 екзекутирани радикалисти и 50 000 по затворите. Така, че войната си въри по план!

    Коментиран от #32, #57, #90

    20:34 04.03.2026

  • 24 Естет

    20 3 Отговор

    До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо !!!":

    Да тъ върлат у трапа!

    20:35 04.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хм...

    42 4 Отговор
    Четири радара с далечн обсег, общо около $5млрд.
    Четири ф-ки само в Кувейт.
    Базата на 5ти флот вчера още гореше, за днес не знам.
    И още няколко дреболии като ударени двайсетина други бази из целия арабски полуостров, горящи рафинерии на арамко, спрелия добив на газ в Катар изобщо няма смисъл да ги споменаваме. Пък са минали няма пет дни.
    Найс, а?

    20:37 04.03.2026

  • 27 Ххх

    30 1 Отговор
    Единия у.од от снимката, гледа като натровен от гъби!

    20:37 04.03.2026

  • 28 Защо гледа лошо?

    28 1 Отговор
    Запек ли го мъчи?

    20:37 04.03.2026

  • 29 маке

    32 3 Отговор
    Добър ден, свате, това не ви е Венецуела, Нетаняхо ви изигра)))

    20:37 04.03.2026

  • 30 Аятолах в хамак

    27 5 Отговор
    Само ще сънувате.....кошмари.Всичко е под земята бейби.Ще бомбим още 5 години,докато не изгорим всички петролни кладенци , нефтопроводи , рафинерии и небостъргачи на арабите.

    20:37 04.03.2026

  • 31 Не можем да спрем

    26 4 Отговор
    Да бъде сринат Белият дом и Ню Йорк. Трябва да пазим свинарника на Тръмп

    20:39 04.03.2026

  • 32 Афганистанец със сандали

    25 1 Отговор

    До коментар #23 от "Идва Нов Световен Ред":

    лошото е че то ще вариш чорба на огън пред блока с дърва от гардероба си
    иначе сега се радвай още малко

    Коментиран от #85

    20:42 04.03.2026

  • 33 идиоти вън

    37 1 Отговор
    Какво ми направи впечатление; - Най-мощната армия да се моли на кюрдските овчари и козари да помагат срещу иранската армия въоръжена с техника от миналия век?!?!?!

    20:42 04.03.2026

  • 34 Улав

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо !!!":

    Не те слуша главата

    20:43 04.03.2026

  • 35 Дзак

    5 2 Отговор
    Сайта на Провокатора!

    20:44 04.03.2026

  • 36 Новият световен ред е без ред

    16 2 Отговор
    Можем да си избиваме атлантенца на воля каза тоя Пийт Хегсет

    20:45 04.03.2026

  • 37 китайски балон

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Копейка/ ислямист/":

    Събирай копейки, центове, шекелчета, че иде голямата рецесия/криза!

    20:46 04.03.2026

  • 38 Аятолах в хамак

    20 1 Отговор
    А бе и да се пукнете няма какво да ни направите.При нас си е пустиня, на глад сме свикнали и да убиете 500 генерали и политици на другия ден ще има нови.Трябваше да се научите от Афганистан ама нямате акъл.

    20:47 04.03.2026

  • 39 Смешник

    22 1 Отговор
    Още много неща ще се наложи да си признаят Иран Още не са започнали да използват най модерните си ракети В момента изтощават пво системите на САЩ с евтините дронове Шахеди

    20:47 04.03.2026

  • 40 Аятолах в хамак

    16 2 Отговор
    Ще проклинате деня в който се захванахте с Иран.Ще подпалим целия свят.

    Коментиран от #60

    20:49 04.03.2026

  • 41 урко

    14 2 Отговор
    Пуснете снимка на Надежда Михайлова по Иранската телевизия и войната спира, такова чудо не са виждали на земята.

    20:50 04.03.2026

  • 42 Ха Ха

    4 8 Отговор
    Ако четеш само коментарите тук ще си помислиш че иранските ислямисти бомбандират успешно и печелят конфликта със САЩ и Израел, а Европа трепери в ъгъла молеща се на Хизбула да не я удари с високотехничните си апарати от древната цивилизация!

    Коментиран от #68

    20:50 04.03.2026

  • 43 Смешник

    15 0 Отговор
    Според Ирански източници в америконското консулство в Дубай са унищожени около сто морски пехотинци

    20:51 04.03.2026

  • 44 няма как да е

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    до последния терорист защото има още много терористи в сащ тези там са много малко

    20:52 04.03.2026

  • 45 Пич

    11 2 Отговор
    Ама разбира си от работата министъра, а...?! Колкото и да се влачат, войски в Иран няма да вкарат!!! Следователно, ще загубят!!!Такива тъпаци командват държава като САЩ, че направо да се чудиш и маеш!!! Очаквам да се самосвалят!!!

    20:52 04.03.2026

  • 46 Банго Рангел

    5 4 Отговор
    Сега вече Тръмп знае как се чувстват братята украинци без ПВО и кво е нужно за да спре войната в Украйна!

    20:52 04.03.2026

  • 47 Лиз ач евроатлантик

    9 1 Отговор
    Ек соросня,вашата първа армия,май се оказа топкова първа

    20:53 04.03.2026

  • 48 Бай Ганьо

    3 8 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    20:55 04.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Европеец

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "китайски балон":

    Иран трябва да остиска до средата на лятото..... После лудото Дончо кравите ще го свалят есента.... Кравите е време да бъдат върнати в обора.....

    Коментиран от #53

    20:56 04.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Бхбхбхбхбххб

    6 1 Отговор
    Каква офанзива,бе? Това си е ВОЙНА!

    20:58 04.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Руснаци

    14 0 Отговор
    Пълен крах на „Пейтриът“: Иран смаза „Ал Удейд“, най-голямата американска база извън САЩ е в руини

    Хахахха, разбирам защо Киев всеки ден все повече се разпада

    20:58 04.03.2026

  • 55 смени си

    6 0 Отговор

    До коментар #11 от "Муаххаха":

    батериите на дилдото какво се пениш тука имай търпение всяко нещо с времето си ! хората не са като теб НЕумни за да ги извадят преди да им е дошло времето

    20:58 04.03.2026

  • 56 Ами

    10 1 Отговор
    Партньорите от НАТО подкрепиха САЩ само морално.
    Изключвам Испания която направо Ви отряза.
    Арабите и те нещо не изгарят от желание.
    За толкова години ... явно нищо не сте научили за този регион.

    21:01 04.03.2026

  • 57 освен заглавието ти

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Идва Нов Световен Ред":

    няма нищо друго вярно… наистина идва нов световен ред и америка ще бъде на скамейката ако изобщо ще съществува!

    21:01 04.03.2026

  • 58 Хардлайнер

    2 11 Отговор
    Ударете ги когато са по килимчетата!

    21:01 04.03.2026

  • 59 Наблюдател

    17 1 Отговор
    Откачените ционисти Тръмп и Нетаняху призовават иранския народ:
    Драги иранци, въстанете срещу режима в Иран, ние сме с вас!
    В отговор милиони иранци са по площадите и скандират:
    Смърт за Америка, смърт за Израел!

    Хаха

    Коментиран от #70, #105

    21:03 04.03.2026

  • 60 пиночет

    2 11 Отговор

    До коментар #40 от "Аятолах в хамак":

    Този път терористите -палячовци аятоласи и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло

    21:04 04.03.2026

  • 61 Феникс

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо !!!":

    Само чафуТЪ от Ница може да каже това! :)

    21:05 04.03.2026

  • 62 Е, не може да се говори

    6 1 Отговор
    така! Как не може, сащ, не може, не може да Бъде, да не може!

    21:06 04.03.2026

  • 63 Факт

    11 1 Отговор
    Бомбардират работеща атомна централа

    21:07 04.03.2026

  • 64 Е, не може да се говори

    6 1 Отговор
    така! Как не може, сащ, не може, не може да Бъде, да не може!

    21:08 04.03.2026

  • 65 Идва Нов Световен Ред

    2 12 Отговор
    Усещам, че някой ден американците и нас ще навестят! Като продължавате да пишете глупости против тях тук, нищо чудно и да навестят някои от вас! Но мога в момента само да ви кажа, че ако не бяха те, то руснаците и Хитлер щяха да се думкат един друг до към 1950 година!

    21:08 04.03.2026

  • 66 Бай Сандю мустака

    5 3 Отговор
    Тъз годин освен многото рускини, и феpеджета на Слънчев бряг. Обичам екзотиката!

    21:08 04.03.2026

  • 67 Афганистанец със сандали

    6 1 Отговор
    тоя гледа като на убити 160 деца ученички

    21:09 04.03.2026

  • 68 защо

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Ха Ха":

    ти да не си мислиш че не е така?

    21:10 04.03.2026

  • 69 Статистика

    2 1 Отговор
    САЩ признаха официално че Иран са изстреляли 500 балистични ракети от началото на конфликта, като 86% от тях са били свалени. В крайна сметка 70 балестични ракети са поразили целта.

    Коментиран от #74, #78

    21:12 04.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 А ето и истината

    5 1 Отговор
    В началото бройката на ирански дронове и ракети е по-голяма защото основната цел е изтощаване ПВОто на противника със стари модели ракети и дронове. След като ПВОто на противника почне да издъхва, същите попадения могат да се постигат и с по-малко ракети и дронове. Когато ПВОто на противника се спихне съвсем идват новите последни модели. Тогава няколко на ден ще са достатъчни .
    Проверете сами какво пише в платформата си самия Тръмп относно състоянието на ПВО в момента. Дори Тръмп нарече Зеленски- P.T. Barnum, в поста си! Сега се молят на ЮКорея и Зеленски да им върнат Патриотите и другите системи ПВО.

    21:14 04.03.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Яхуууууу

    5 1 Отговор
    Притеснява ме, че краварите не мислят особенно. Т.е. ако нещо не им харесват резултатите до момента, да не повторят Хирошима и Нагасаки...... Доказали са, че не им дреме за цивилни и т.н.

    21:14 04.03.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    САШт НЯМАТ министър на ОТБРАНАТА❗
    Имат министър на ВОЙНАТА❗
    При това ОФИЦИАЛНО ❗

    21:14 04.03.2026

  • 76 ои8уйхътгр

    6 1 Отговор
    Абе, къде го Сатаняху? Нещо се загуби откакто му думнаха резиденцийкътъ и от тогава никой не го е виждал или чувал...

    21:14 04.03.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Матьо

    3 0 Отговор

    До коментар #69 от "Статистика":

    Как тъй? Тея дето не са свалени може да не са стигнали целта.

    21:16 04.03.2026

  • 79 Идва Нов Световен Ред

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Соваж бейби":

    Шоуто е гарантирано, скъпа! Виж само какви готини генерали, и политици има по брифингите - Марко Рубио е страхотен! А за терористите ислямисти не се притеснявай - те вече са на път към Алаха!

    21:20 04.03.2026

  • 80 Ибн Сина

    2 1 Отговор
    Трябва да ги защитим като заклеймим Тръмп, и го призовем да се изтегли като плати и репарации! Нали казват че ние сме иранци!

    21:20 04.03.2026

  • 81 Ъъъъ

    8 1 Отговор
    И тук "4-5 дневната" ще се проточи, защото нещата изобщо не вървят по план.... То не че има и план, но това е за друга тема. От 28-ми февруари насам Иран е унищожил общо 4 американски системи за противовъздушна отбрана THAAD в Катар, Саудитска Арабия, Бахрейн и Йордания. И това не е антиамерикански пропаганда. Сателитни изображения, публикувани от днес от Planet Labs и други източници, потвърдиха, че Иран е успял да удари още две системи THAAD - едната разположена в Саудитска Арабия , а другата в Йордания.
    И докато Пит Хегсет вади кестените от огъня, говорейки за "смазващо превъзходство", става ясно, че САЩ и Израел ще влязат в продължителен конфликт с все по-отслабваща противовъздушна отбрана..... 🤣

    21:20 04.03.2026

  • 82 Фактолог

    7 3 Отговор
    Иран има на склад под земята 80 хиляди бойни дрона и 1000 хиляди ракети. Километрични тунели с ракети, дронове и пускови установки. Впечатляващ ирански арсенал. Имат и почти милионна армия.
    До тук Иран е изразходвал 1000 стари ракети и 3000 дрона. Само!!!
    Впрочем , произвеждат по 500 нови дрона на ден.
    Иран още не е започнал.

    Коментиран от #83

    21:20 04.03.2026

  • 83 Фактолог

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "Фактолог":

    Ракетите които има Иран са 10 хиляди, а не 1000, допуснах грешка. Изразходвал е само 1000.

    Коментиран от #119

    21:22 04.03.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Идва Нов Световен Ред

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Афганистанец със сандали":

    Ако знаеше само колко много пари имам, то нямаше да пишеш толкова глупости за това!

    21:23 04.03.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Дедо

    2 1 Отговор
    Наште иранофили да навиват чaлмите върху тиkвите си, и да се включват в Бангарангата!

    21:25 04.03.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 не може да бъде

    3 0 Отговор
    Конфликтът вероятно ще продължи повече от 4 седмици ---това казва Хегсет !?Въпросът е САЩ Израел подготвени ли са за това!??Режимът в Иран няма да падне до4 седмици това е абсолютно ясно въпреки че според експертите е имало революционна обстановка за свалянето му!?А защо не се получи -ами един английски професор казва -революционно обстановка има но синът на Реза Пахлави не е Ленин !?Американците според думите на Хегсет са готови да бомбардират Иран повече от 4 седмици но през тези 4седмици дали ще успеят да осигурят корабоплаване през Ормузкия пролив -откъдето се прекарва даже тоалетната хартия за държавите в залива!?Искам да напомня както казват някои циници че в България е имало период когато вместо тоалетна хартия са ползвали букови и др. шумки ..а арабите нямат даже такива.. ако спре вноса на тоалетна хартия ...нямам идея какво творчество ще трябва да проявят !?А и не става дума само за тоалетната хартия!?Другото е че засега няма информация че иранците ползват нови ракети и дронове -всичко е старо опразват складовете...а опасните ракети са новите хиперзвукови от които имат немалко-според медиите !?Друг много голям проблем е с петрола и газа -ето напр.специалисти казват че тези които са разчитали че ще могат да минат без руски доставки сега са в патово кризисно положение - типичен пример Индия!?А други са в процес на главозамайване от растежа на цените -вие кажете кои са ...!?Така че положението става много ...международно

    21:32 04.03.2026

  • 90 ои8уйхътгр

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Идва Нов Световен Ред":

    Я вземи да си провериш източниците щото едни АБСОЛЮТНО ДОСТОВЕРНИ арабски източници пряко подчинени на Рижко още вчера съобщиха за 96 ПОТВЪРДЕНИ и идентифицирани ПОИМЕННО краваря които са били ликвидирани при ударите на Иран... Има над 400 ранени и още близо 20 ликвидирани които са леееекичко "разпръснати из района" и още им събират кокалите и карантията...

    И това са ОФИЦИАЛНИ ДАННИ които НЕ СА опровергани, а щом нещо не е опровергано значи Е ВЯРНО...

    21:33 04.03.2026

  • 91 Линкълн

    1 0 Отговор
    Не думай!!

    21:33 04.03.2026

  • 92 Ти да видиш

    5 0 Отговор
    Краварският есминец Арли Бърк в оманския залив в момента гори....хехе
    Вчера един друг се разцепи от собствената си експлозия в индийския океан след като иранските ракети го удариха докато зарежда от краварски танкер. И двата кораба са се запалили мигновено, а разрушителят се е само разрушил, смех бате....

    21:34 04.03.2026

  • 93 не може да бъде -продължение

    0 0 Отговор
    Така че положението става много ...международно и не е ясно изобщо кой пръв ще мигне ...или ще му свършат ракетите !?

    21:34 04.03.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Механик

    5 0 Отговор
    Епа нали вчера и днеска писахте, че Иран е заравнен с земята и нямат ни ракети, нито бойци??
    Нали им потопихте флота?? Или не?! Днеска писахте, че флота на Иран е на дъното вече, а след като убихте водача им, там има бунтове и всички искат да им донесете "демокрация" и "Америка за Иран"???

    21:37 04.03.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Нацист и криминал

    4 0 Отговор
    Хегсет, имитирайки нацисткия министър на пропагандата Йозеф Гьобелс, обявява „тотална война“: САЩ няма да бъдат ограничавани от международното или вътрешното право. Именно това осъди Нюрнбергският трибунал, като съди Третия райх: започването на агресивна война като „престъпление срещу мира“ – „върховното международно престъпление“ – което в крайна сметка доведе до екзекуцията на отговорните. Жадувайки за кръв, Хегсет възхваляваше „воинския етнос“, заявявайки: „Ние вече не сме защитници. Ние сме воини, обучени да убиваме врага и да пречупваме волята му.“ В един момент Хегсет приветства Израел като „способни партньори... за разлика от толкова много от нашите традиционни съюзници, които стискат ръце и стискат перлите си, колебаейки се и мърморейки за употребата на сила.“ Тоест, израелският геноцид в Гааза трябва да бъде модел за Иран.

    21:38 04.03.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Сандо

    5 0 Отговор
    Тепърва ще получаваме признания,че Хегемонът вече е бивш.Дано в тръмповата глава да е останал малко разум,за да не хвърли атом.За Нетаняху нямам никаква надежда.

    Коментиран от #104

    21:40 04.03.2026

  • 101 Ъъъъъ

    1 0 Отговор
    Катар въвежда извънредно положение, както съобщава IRIB News, позовавайки се на официално съобщение на правителството.
    Същевременно властите обявиха пълното спиране на производството на природен газ и свързани с него продукти.
    Qatar Energy обяви прилагането на специфичен план за някои клиенти поради прекъсването на производството на втечнен природен газ.
    Компанията подчерта, че оценява сътрудничеството на всички свои партньори и е ангажирана да предоставя нова информация, когато има такава."

    Честито!

    21:40 04.03.2026

  • 102 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Конфликта ще се проточи с години.тия клоуни си нямат представа от реалностите.

    21:42 04.03.2026

  • 103 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Те това вече е приказка:
    "Иран ще удари Димона и ще предизвика ядрен апокалипсис, ако САЩ и Израел продължат атаките си."

    „Нашите ракети са готови за последен удар по ядрения реактор в израелската Димона и по целия регионален енергиен сектор“, заяви висшето военно ръководство на Иран.

    21:43 04.03.2026

  • 104 ои8уйхътгр

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "Сандо":

    Сатаняху нещо липсва и от няколко дни ни вопъл, ни стон от него- при положение, че тоя трудно млъква и едва му затварят устата... Има реален шанс да са го думнали заедно с резиденцията му онзи ден...

    21:44 04.03.2026

  • 105 Миротворци ли

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Наблюдател":

    Разбойници и убийци!

    21:45 04.03.2026

  • 106 Тоя ши го кръстим-

    2 0 Отговор
    ,,Пийт-Гела"...!
    Гелисан и зализан,бетер от...сиг@нски барон...😂🤣😂!

    21:45 04.03.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Искаш да кажеш...!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    ,,Железният купол"...?!

    21:47 04.03.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 ВВП

    2 0 Отговор
    Тия дни ще пукнат Рижия и ушатия ..Два демона .

    Коментиран от #113

    21:50 04.03.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Още малко

    1 0 Отговор
    И ще го гонят този тарикат, заедно с шефа му

    21:52 04.03.2026

  • 113 ои8уйхътгр

    4 0 Отговор

    До коментар #110 от "ВВП":

    Той ушатия май е дал фира вече, от 3 дни никой не го е виждал и чувал...

    Коментиран от #117

    21:52 04.03.2026

  • 114 Аятолах в хамак

    2 0 Отговор
    Набихме им шушоните

    21:53 04.03.2026

  • 115 ои8уйхътгр

    2 0 Отговор

    До коментар #111 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Нещо от сорта на 2 метра и 140 кила бяха данните...

    Гледал си "Индиана Джоунс", нали... Имаше там една сцена с един огромен мъжага с един още по-огромен сатър... Нали знаеш как свърши...

    21:54 04.03.2026

  • 116 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Май току що набиха канчето на афтутчиту🤔
    Новото заглавие няма нищо общо със старото🤔

    21:56 04.03.2026

  • 117 НЕ БЕ...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #113 от "ои8уйхътгр":

    Жив е,но след бомбандиране на резиденцията му от иранците,отломки от тежки строителни материали са затиснали извънгабаритните му уши и драпа,ли драпа,пъхтейки под развалините ...!
    Дано успее да издрапа,завалийката...?!

    Коментиран от #121

    21:57 04.03.2026

  • 118 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    Свобода на словото ли 🤔🤔🤔🤔🤔

    21:57 04.03.2026

  • 119 ПРОГРЕСИВЕН КИРЯК СТЕФЧОВ

    0 0 Отговор

    До коментар #83 от "Фактолог":

    АВЕ И ВАША МИЛОСТ Е ГРЕШКА ЧуВЕШКА
    АМА НА КОЙ.МУ ПУКА 😀😀😀

    21:58 04.03.2026

  • 120 И какво значи това....

    2 0 Отговор
    "изправени пред пълно унищожение" благодарение на американско-израелските удари ? Давате ли си сметка че само подобен изказ и признание за осъдителна присъда в международният съд ? Впрочем този нацист Хегсет има един куп фашистки татуировки по тялото си, включително латинската фраза „Deus Vult“ („Божията воля“). Този лозунг, произхождащ от средновековните кръстоносни походи, е възприет от днешните бели расисти, християнски фашисти и ислямофоби..... Такива хора са начело на САЩ .Терминът „военен дух“, който използва този нацист се е развил в американските военни през последните две десетилетия, по същество означава необуздана и неконтролируема жестокост и престъпност, насочени към прокарване на интересите на американската олигархия у дома и в чужбина. Неговото прославяне на войната и милитаризацията на обществото има преки корени в нацистката идеология.

    21:59 04.03.2026

  • 121 ои8уйхътгр

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "НЕ БЕ...?!":

    Майтапа настрана, но Ушко съвсем РЕАЛНО се е изпарил от медийното пространство...

    22:00 04.03.2026

  • 122 Шеф Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мъдю":

    Приготвил съм им лозови, зелеви и моя специалитет с зелен хайвер...Да им е сладко!!!

    22:01 04.03.2026

  • 123 Сандо

    0 0 Отговор
    Как сме с Техеран за три дейс?

    22:02 04.03.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.