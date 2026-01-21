В ЕС влезе още по-строга забрана за вноса на руски нефтопродукти

Считано от днес в Европейския съюз (ЕС) влиза още по-строга забрана за вноса на горива, произведени от руски нефт, съобщават от Агенция „Митници“ на страницата си в интернет, предаде БТА.
Съгласно новите правила се забранява закупуването, вносът или трансферът – пряко или непряко – в ЕС на нефтопродукти от руски нефт, които са рафинирани в трета държава. Мерките се прилагат на основание европейски регламент от 31 юли 2014 г. относно ограничителните мерки във връзка с действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.
За целите на прилагането на забраната санкционното законодателство изисква при вноса икономическите оператори да представят пред митническите органи доказателства за държавата на произход на суровия нефт, използван при рафинирането на нефтопродуктите в третата държава.
От Агенция „Митници“ посочват, че вносителите следва да разполагат с адекватни процедури за надлежна проверка и да предоставят цялата необходима информация за установяване на произхода на суровия нефт, включително документи, удостоверяващи страната на добив. Изключение се допуска, когато нефтопродуктите са внесени от държава партньор, включена в приложение към регламента.
Вносителите могат да се основават на различни документни доказателства за произхода на суровия нефт, но се призовават към повишено внимание при съмнения за фалшифицирани или неточни документи.
На икономическите оператори се препоръчва да включват специални договорни клаузи с доставчиците си, гарантиращи произхода на суровия нефт, както и да прилагат разширена надлежна проверка.
От митническата администрация уточняват, че при внос на нефтопродукти от позиция 2710 от партньорска държава, включена в списъка към регламента, не се изисква представяне на доказателства за произхода на суровия нефт от подпозиция 2709 00.
Агенция „Митници“ е публикувала на интернет страницата си указания към търговците, както и списък на държавите – нетни износители на суров нефт за 2024 г.
