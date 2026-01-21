Новини
В ЕС влезе още по-строга забрана за вноса на руски нефтопродукти

21 Януари, 2026

Изисква се при вноса икономическите оператори да представят пред митническите органи доказателства за държавата на произход

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Считано от днес в Европейския съюз (ЕС) влиза още по-строга забрана за вноса на горива, произведени от руски нефт, съобщават от Агенция „Митници“ на страницата си в интернет, предаде БТА.

Съгласно новите правила се забранява закупуването, вносът или трансферът – пряко или непряко – в ЕС на нефтопродукти от руски нефт, които са рафинирани в трета държава. Мерките се прилагат на основание европейски регламент от 31 юли 2014 г. относно ограничителните мерки във връзка с действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

За целите на прилагането на забраната санкционното законодателство изисква при вноса икономическите оператори да представят пред митническите органи доказателства за държавата на произход на суровия нефт, използван при рафинирането на нефтопродуктите в третата държава.

От Агенция „Митници“ посочват, че вносителите следва да разполагат с адекватни процедури за надлежна проверка и да предоставят цялата необходима информация за установяване на произхода на суровия нефт, включително документи, удостоверяващи страната на добив. Изключение се допуска, когато нефтопродуктите са внесени от държава партньор, включена в приложение към регламента.

Вносителите могат да се основават на различни документни доказателства за произхода на суровия нефт, но се призовават към повишено внимание при съмнения за фалшифицирани или неточни документи.

На икономическите оператори се препоръчва да включват специални договорни клаузи с доставчиците си, гарантиращи произхода на суровия нефт, както и да прилагат разширена надлежна проверка.

От митническата администрация уточняват, че при внос на нефтопродукти от позиция 2710 от партньорска държава, включена в списъка към регламента, не се изисква представяне на доказателства за произхода на суровия нефт от подпозиция 2709 00.

Агенция „Митници“ е публикувала на интернет страницата си указания към търговците, както и списък на държавите – нетни износители на суров нефт за 2024 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рижия

    44 5 Отговор
    Не са руски американски са докарани от Русия

    08:33 21.01.2026

  • 2 Усс...ран русофил

    10 33 Отговор
    Аз съм силно възмутен!

    08:34 21.01.2026

  • 3 Сзо

    45 4 Отговор
    Като гледам световната ситуация, и развитието около Гренландия, ЕС май по добре да въведе забрана за внос на американски продукти....

    08:35 21.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 дядото

    41 4 Отговор
    ес налага строги санкции,а стокообмена сащ - русия нараства все повече,но тези тъ пи невести толкова си могат

    08:35 21.01.2026

  • 6 Тия урсули

    39 5 Отговор
    се самопогребаха, а и нас с тях...

    08:35 21.01.2026

  • 7 Пич

    49 6 Отговор
    Това са утвърдени и затвърдени тъпаци в ЕС !!! Как ще стигнат до Гренландия за да воюват срещу САЩ , когато Тръмп им спре единственият достъп до горива.....???!!! Щото от Русия няма вече!!!

    Коментиран от #16

    08:36 21.01.2026

  • 8 защо

    32 3 Отговор
    "Изключение се допуска, когато нефтопродуктите са внесени от държава партньор, включена в приложение към регламента."

    Да ви ... и регламента, и правилата, и законите.

    08:37 21.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    8 12 Отговор
    От Гърция внасяме евтин газ а Боташ стои неизползван.

    08:38 21.01.2026

  • 10 Ан така

    22 4 Отговор
    Продължавайте смело напред.

    08:38 21.01.2026

  • 11 Уфф

    29 5 Отговор
    Още по строга забрана!??? Браво бре джендъри!

    08:38 21.01.2026

  • 12 истината

    35 5 Отговор
    Цитат: В ЕС влезе още по-строга забрана за вноса на руски нефтопродукти

    ЕС въвежда забрана за обственото си икономоческо, финансово пък и от тук в духовно развитие.

    Тези хора са в оцесия в своята русофобия

    Коментиран от #24

    08:39 21.01.2026

  • 13 Дядо Гого

    28 8 Отговор
    Ще им пръднете на дедовия на руснаците с вашите забрани!!!

    08:40 21.01.2026

  • 14 Нов мощен удар

    8 21 Отговор
    В зурлите на копейките.

    Коментиран от #29

    08:43 21.01.2026

  • 15 Майстора

    28 8 Отговор
    Русия има къде да продава нефта си, а ЕС ,ще купува американски нефт скърцайки със зъби
    . Естествено на двойна цена.

    Коментиран от #22

    08:43 21.01.2026

  • 16 Zaхарова

    6 13 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Брау бе гуведо!Как само се сети!225 рубли към надника!

    08:45 21.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Eдин

    13 6 Отговор
    Как се унижава и унищожава ЕС ...

    Коментиран от #23

    08:49 21.01.2026

  • 19 Русофил

    9 12 Отговор
    Европейците въвеждат забрани, след като Русия спира да изнася. Украйна унищожи 38% от руските нефтопреработвателни съоръжения.

    Мижи да те лажем. Такива са санкциите на ЕС.

    08:50 21.01.2026

  • 20 Омазана ватенка

    6 12 Отговор
    Руснаците си разпродадоха и златото.Увеличиха им минималната заплата на над 200 еврака.

    08:50 21.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гениален ход

    6 16 Отговор

    До коментар #15 от "Майстора":

    Русия от 120 долара за барел сега продава на 50. :))))))))))

    При това обикаля половин свят да го продава на задницата на географията и плаща 4-5 пъти по-високи застраховки. Не ги мисля руснаците :)))))))

    Коментиран от #30

    08:52 21.01.2026

  • 23 Една мисъл не ми дава мира

    7 10 Отговор

    До коментар #18 от "Eдин":

    Защо копейките каквото кажат става точно обратното?!

    Коментиран от #25

    08:53 21.01.2026

  • 24 Гениален ход

    6 13 Отговор

    До коментар #12 от "истината":

    В Русия е спаднало производството на опаковки с 25-35%. Какво говори това? :)))))

    А какво говори това? Че руснакът купува с 25-35% по-малко :))))

    Нека страдаме. Ти видя ли, какво беше по-коледа? А сега? Магазините са фраш с народ! Иди пред коя да е верига - паркингите са пълни на максимум.

    Коментиран от #33

    08:54 21.01.2026

  • 25 Копейка

    5 9 Отговор

    До коментар #23 от "Една мисъл не ми дава мира":

    Защото живеем в измислен свят на алкохол и наркотици.

    08:55 21.01.2026

  • 26 Това са политически

    11 3 Отговор
    Репресии на бизнеса и като срамно звено, на всички нас, потребителите! Нали уж е ПАЗАРНА икономика? И защо да НЕ си купя там нещата, дето е НАЙ-ЕВТИНО? Онези шушумиги за тях си за това са си направили "заплати" от 30 000 до 50 000 евро месечно, за да могат ТЕ да си купуват всичко, без да ги интересува цената! А Сульо, носач на тухли на студа НЕ може сам, ей-така да си качи заплатата на 30 000 евро месечно. Не, тази система трябва да се махне. Какво да ме интересува мен, че на тези дядовците са били убити в някаква си предишна война и сега те воюват, за да отмъщават? И те са чужденки! Те да ни определят живота??? Не, това не е пазарна икономика и не става за нормално!

    08:56 21.01.2026

  • 27 Дон Корлеоне

    2 10 Отговор
    Хаяско Първи закопа Русия.

    08:57 21.01.2026

  • 28 забраняват на лукоил да изнася от бегето

    3 2 Отговор
    90 процента продукцията е за ЕС . за евро . но плаща за войната . то от дистрибуционната мрежа издуха цената до небето . уж родно пройзводство . най скъпото производство сред производствата за работен труд, за ток, за транспортни разходи .

    08:57 21.01.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор

    До коментар #14 от "Нов мощен удар":

    😀😀😀
    Ти ли беше тоА дето наложил санкции на жена си да не прави сеХ и я оставил "на сухо",
    а комшиите му го аплодирали.....
    и я канили "на кафе с райбер" 😀😀😀

    08:59 21.01.2026

  • 30 Може, ама ако

    8 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гениален ход":

    Няма какво да продава "нормално" ще почне да си продава от опасните оръжия по цял свят и тогава всеки брадат ще може да те удари с атом. Това по-добре ли е?

    09:00 21.01.2026

  • 31 Тези тъпаци не разбраха ли, че без руски

    13 1 Отговор
    продукти се самоубиват. Тръмп и до днес им продаваше руски продукти, да не е луд да им влачи от САЩ, като може да го вземе от Русия!? Сега и той като ги отреже, тези главочи даже казачок ще заиграят, пак ще се молят на Путин!

    09:04 21.01.2026

  • 32 ами

    4 0 Отговор
    ха ха ха - супер - сега паднете на колене пред тръмп и искайте прошка инъче газ и нефтопродукти през крив макарон

    09:12 21.01.2026

  • 33 Абе гений

    9 1 Отговор

    До коментар #24 от "Гениален ход":

    Русия е на 4то място в света по покупатлна способност на населението!
    И магазините им са по-пълни от нашите!
    Русия си произвежда всичко и си има горива колкото иска! А и има откъде да внася!
    А Европа като няма горива или купува на тройни цени, какво става?
    Деиндустриализация и рецесия!
    А относно нехранителните стоки в Европа, - всичко което не е сътворено от Бог, е произведено в Китай!

    Коментиран от #36

    09:17 21.01.2026

  • 34 По-строги санкции на Русия

    5 1 Отговор
    = По-дълбока рецесия за Европа!

    Сега и на САЩ да наложат санкции на горивата!
    А и на Саудитска Арабия, ако не споделят евро-ценностите!

    /изпаднал германец/

    09:24 21.01.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Руската пропаганда се цели в глупака

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Абе гений":

    Мобилни телефони? Телевизори? Микрочипове? Микроелектроника? Какво последно руско си си купувал?

    09:54 21.01.2026