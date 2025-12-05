Новини
Бензиностанциите на "Лукойл" в Румъния могат да работят законно до април 2026 г.
  Тема: Украйна

Бензиностанциите на "Лукойл" в Румъния могат да работят законно до април 2026 г.

5 Декември, 2025 09:52 524 2

Забранен е трансферът на всякакви средства и печалба към Русия, посочи румънският външен министър

Бензиностанциите на "Лукойл" в Румъния могат да работят законно до април 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бензиностанциите на руската компания „Лукойл“ могат да работят законно, могат да изплащат заплати и да купуват запаси до април 2026 г., уточни снощи румънският министър на външните работи Оана Цою, цитирана от Аджерпрес, предаде БТА.

„Решението на САЩ, лицензът 128В за „Лукойл“, осигурява необходимото време за защита на работните места и енергийната сигурност и запазва забраните за трансфери към Русия. През последните седмици се координирахме тясно с OFAC (Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ – бел. ред.) за възможните сценарии за Румъния заедно с ресорните министерства, а правителството предприе необходимите мерки и сега разполага с инструментите за наблюдение на дейността на компанията“, написа в Екс румънският външен министър Оана Цою.

„Зная, че има много служители и техните семейства, които имат нужда от яснота до продажбата, които се питат дали ще получат заплати за Коледа от своя работодател или не“, призна Цою.

Тя обясни, че бензиностанциите могат да работят законно, могат да изплащат заплати и да купуват запаси до април 2026 г. и се позволява изрично продажба или ликвидация на операциите към други оператори.

„Забранен е трансферът на всякакви средства и печалба към Русия, а това е нещо, което не зависи само от тяхната дума, а нещо, което наблюдаваме пряко“, посочи румънският външен министър.

Съединените щати издадоха общ лиценз за определени трансакции, свързани с бензиностанции на „Лукойл“, намиращи се извън Русия, според информация на страницата на американското финансово министерство, цитирана от Ройтерс.

Сделките са разрешени до 12:01 ч. източно време (07:01 часа българско време) на 29 април 2026 г., се посочва в публикацията.

"Лукойл" има 320 бензиностанции в Румъния, оператор е на третата по големина петролна рафинерия и има права за офшорни проучвания в блок в Черно море.


  • 1 Симеон Иванов

    0 1 Отговор
    "Съединените щати издадоха общ лиценз за определени трансакции, свързани с бензиностанции на „Лукойл“, намиращи се извън Русия"
    Не е ли това новината!?
    Каква е тая Румъния, и цялата друга плява ...

    10:15 05.12.2025

  • 2 край на евроробството

    0 0 Отговор
    Браво дядо Дони.Срини режима....

    10:35 05.12.2025

