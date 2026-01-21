Медведев с остра атака срещу Тръмп заради амбициите му към Гренландия

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев отправи серия от остри коментари към президента на САЩ Доналд Тръмп в публикация в своя Telegram канал. Според него Тръмп „няма да успее да стане като руския президент Владимир Путин“, който, по думите му, провежда специална военна операция в Украйна, предава Фокус.
В типичен за себе си саркастичен и агресивен тон Медведев заявява, че „страхливите европейски петли“, парализирани от страх, ще убедят „нахалния чичо“ да поеме пълен контрол над острова, но формално да го остави под суверенитета на датската корона. По думите му обаче това не е истинската цел на Тръмп.
Руският политик твърди, че американският президент се стреми да остане завинаги в историята и в същото време да се приравни с държавния глава на Русия. В публикацията си Медведев използва метафорични образи, описвайки Тръмп като „развълнуван Гаргантюа“, който ще „погълне огромен къс земя“, след което ще демонстрира презрение към Европа. Според него президентът на САЩ действа прибързано, тъй като времето му като лидер е ограничено, а целта му е да остави трайна следа в историческите летописи - независимо от цената, която ще плати за това.
На 5 януари 2026 г. Доналд Тръмп обяви намерението на Съединените щати да поемат контрол над датския остров Гренландия, аргументирайки се с необходимостта от гарантиране на националната сигурност на страната. Това изявление предизвика остра реакция както от страна на гренландските, така и на датските власти, които категорично се противопоставиха на подобен сценарий.
В отговор Копенхаген и местните власти в Гренландия стартираха съвместна разузнавателна мисия на острова - ход, който според наблюдатели може сериозно да обтегне отношенията в рамките на НАТО и да влоши диалога с администрацията на Тръмп.
По време на предстоящия форум в Давос американският президент възнамерява да повдигне темата за Гренландия. Първоначално в рамките на срещата трябваше да бъде обсъден и подписан план за финансова помощ за Украйна на стойност 800 млрд. долара, но според Axios това решение е отложено, което изтласква украинския въпрос на заден план.
На този фон президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че няма да присъства на срещата в Давос заради продължаващите руски удари по ключови инфраструктурни обекти в страната. Очаква се сред темите на форума да бъде и обсъждането на евентуален мащабен пакет от ответни тарифи от страна на ЕС във връзка с митата, с които Тръмп заплаши няколко европейски държави.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Българин
Коментиран от #11, #14
10:40 21.01.2026
3 хехе
10:40 21.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Уфф
Коментиран от #18
10:47 21.01.2026
6 Мишел
10:48 21.01.2026
7 Тома
10:53 21.01.2026
8 Ганя Путинофила
Тръмп пунтира путен!
путен пръв отвори кутията на Пандора!
10:53 21.01.2026
9 Тръмп събуди Европа!
Маскалия надигна глава и сега Европа се върти като обран евреин!
10:56 21.01.2026
10 Медведев пак заплаши България!
10:58 21.01.2026
11 Соваж бейби
До коментар #2 от "Българин":Да да защото са много силни американците,започнаха война в Украйна !Идеята е била да прикотка Китай срещу Русия само тя го може ,но на практика никога няма се получи.Въвлече и Европа с наивните лидери ,по ироничното е че днес Америка отправя агресия и срещу Европа което не ме шокира те са такива,не Русия както постоянно го повтаряше Байдън и Зеленски.Сега е момента Европа незабавно да си поправи грешката и си върне контакта с Русия и Китай защо не ,случи ли се ,жална им майка на американци.
Коментиран от #15, #23
11:03 21.01.2026
12 пресолена
11:04 21.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Мишел.
До коментар #2 от "Българин":САЩ разполагат само със стари стратегически оръжия и носители и нямат ПРО. Русия, Китай и Северна Корея са две поколения напред в стратегическите оръжия и имат ПРО. При евентуален ядрен конфликт САЩ изчезват в първите часове. Затова САЩ се зъбят само на малки неядрени държави.
Коментиран от #16, #20, #22, #27, #33, #37
11:08 21.01.2026
15 Ха ха ха ха
До коментар #11 от "Соваж бейби":Човек да се чуди.да се смее ли ,да плаче ли?Цяла свят вижда какво може Русия и цял свят ще види какво ще я стигне!!
11:12 21.01.2026
16 Още един сбъркан русофил
До коментар #14 от "Мишел.":Видяхме го руското ПРО в Иран!
Коментиран от #40
11:12 21.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ха ха ха ха хи хи хи хи
До коментар #5 от "Уфф":Да ни кажеш с кого да се сражава Европа ,е не се сещаме?
11:14 21.01.2026
19 Гост
11:15 21.01.2026
20 Тръмп каза, че
До коментар #14 от "Мишел.":има една подводничка близо до ленинград!
Трябва и 3 минути и Маскалия уже нет.
11:15 21.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гост
До коментар #14 от "Мишел.":Истината е , че про евентуален ядрен конфликт победител няма да има всичко сме губещи и живота какъвто е сега приключва… Там с фантастиките за про на едните и другите е само по филмите…
11:17 21.01.2026
23 лелке
До коментар #11 от "Соваж бейби":Китай никога не е бил на страната на Русия,но след като взема ресурси на безценица от нея,трябва да се прави на приятел.Това е положението.
Коментиран от #30
11:18 21.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Малкия холандец
11:20 21.01.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ехааааа
До коментар #14 от "Мишел.":Разказвай фантазиите си на пейката в тайгата.Никой не иска ядрена война! Победители няма при ядрен конфликт. ЯО се прави с цел превенция!
11:22 21.01.2026
28 ха ха ха
11:25 21.01.2026
29 Критик
Коментиран от #34
11:26 21.01.2026
30 Обективно погледнато
До коментар #23 от "лелке":Русия и Китай са най-големите противници-съседи в този свят. РФ иска да си върне териториите от СССР и да се разшири още повече, да стане суперсила. Китай желае същото, но претендира, че Сибир е негов чак до Урал. Няма интерес от силна РФ защото помни как силен СССР ги нарита за един малък остров Дамански. Мечтата на Китай е да превземе Сибир и да търгува със Запада което е в силно противоречие с това което иска путинска РФ. Др. Си каза, че шахтите на руските стратегически ракети са в Сибир и американците ще ги атакуват с ЯО което прави така ценния за тях Сибир неизползваем (особено дървесината) за хиляди години. Освен това радиацията ще засегне почти половината човечество - Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, така че Китай няма да разреши използването на ЯО от РФ. Ако трябва ще се съюзим със Запада за да го предотвратим (използването на ЯО от РФ) каза др. Си.
11:26 21.01.2026
31 Мишел
Коментиран от #38
11:29 21.01.2026
32 Слава алкохолу
11:30 21.01.2026
33 Ядрено оръжие
До коментар #14 от "Мишел.":не може да се ползва срещу стачки, митинги, партизанско движение, цветни и черно-бели революции с участие на населението на държавата, икономически и политически санкции, на фронтовата линия където има близък и ръкопашен бой. Не можеш да го употребиш срещу неядрена държава за която имаш претенции, че я освобождаваш от фашистки режим. Не става и срещу столици и големи градове на натовски държави защото ще получиш същото тъпкано.
11:31 21.01.2026
34 Путин затри над милион руснаци
До коментар #29 от "Критик":В Украйна...дали Тръмп ша направи същото с американците.
Коментиран от #41
11:31 21.01.2026
35 Слава алкохолу
11:33 21.01.2026
36 Оръжие на Тръмп
11:34 21.01.2026
37 А бе кух
До коментар #14 от "Мишел.":не досаждай с незнанията си.В днешно време да плашиш с нападение,трябва да си изключително първобитен.
11:35 21.01.2026
38 Мишко,
До коментар #31 от "Мишел":съвсем откачаш.
11:36 21.01.2026
39 А вие, кво?
11:37 21.01.2026
40 Мишел
До коментар #16 от "Още един сбъркан русофил":ПВО на Иран не е руско. Имат един дивизион руски С300Е1 експортен първи вариант и над 66 дивизиона собствена разработка . Сега поръчаха С400Е и С500Е.
11:49 21.01.2026
41 а бе..
До коментар #34 от "Путин затри над милион руснаци":Помиярть4о..откога бандерците станаха масковци
12:01 21.01.2026
42 Аууу
12:02 21.01.2026