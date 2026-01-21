Новини
Медведев с остра атака срещу Тръмп заради амбициите му към Гренландия

21 Януари, 2026 10:36, обновена 21 Януари, 2026 10:37 1 923 42

  • дмитрий медведев-
  • доналд тръмп-
  • амбиции-
  • гренландия-
  • русия-
  • сащ

Руският политик заяви, че американският президент иска да остане в историята и да подражава на Владимир Путин

Медведев с остра атака срещу Тръмп заради амбициите му към Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев отправи серия от остри коментари към президента на САЩ Доналд Тръмп в публикация в своя Telegram канал. Според него Тръмп „няма да успее да стане като руския президент Владимир Путин“, който, по думите му, провежда специална военна операция в Украйна, предава Фокус.

В типичен за себе си саркастичен и агресивен тон Медведев заявява, че „страхливите европейски петли“, парализирани от страх, ще убедят „нахалния чичо“ да поеме пълен контрол над острова, но формално да го остави под суверенитета на датската корона. По думите му обаче това не е истинската цел на Тръмп.

Руският политик твърди, че американският президент се стреми да остане завинаги в историята и в същото време да се приравни с държавния глава на Русия. В публикацията си Медведев използва метафорични образи, описвайки Тръмп като „развълнуван Гаргантюа“, който ще „погълне огромен къс земя“, след което ще демонстрира презрение към Европа. Според него президентът на САЩ действа прибързано, тъй като времето му като лидер е ограничено, а целта му е да остави трайна следа в историческите летописи - независимо от цената, която ще плати за това.

На 5 януари 2026 г. Доналд Тръмп обяви намерението на Съединените щати да поемат контрол над датския остров Гренландия, аргументирайки се с необходимостта от гарантиране на националната сигурност на страната. Това изявление предизвика остра реакция както от страна на гренландските, така и на датските власти, които категорично се противопоставиха на подобен сценарий.

В отговор Копенхаген и местните власти в Гренландия стартираха съвместна разузнавателна мисия на острова - ход, който според наблюдатели може сериозно да обтегне отношенията в рамките на НАТО и да влоши диалога с администрацията на Тръмп.

По време на предстоящия форум в Давос американският президент възнамерява да повдигне темата за Гренландия. Първоначално в рамките на срещата трябваше да бъде обсъден и подписан план за финансова помощ за Украйна на стойност 800 млрд. долара, но според Axios това решение е отложено, което изтласква украинския въпрос на заден план.

На този фон президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че няма да присъства на срещата в Давос заради продължаващите руски удари по ключови инфраструктурни обекти в страната. Очаква се сред темите на форума да бъде и обсъждането на евентуален мащабен пакет от ответни тарифи от страна на ЕС във връзка с митата, с които Тръмп заплаши няколко европейски държави.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 23 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    10 17 Отговор
    Америка има 4000 атомни бомби. Така че, Тръмп ще си вземе всичко, което поиска и няма да пита никой. Той е бизнесмен и не разбира, защо американската армия има толкова оръжие, което не се ползва. За това той ще ползва всички видове въоръжения, за да извлече максимални ползи за америкнаския бизнес и за себе си.

    Коментиран от #11, #14

    10:40 21.01.2026

  • 3 хехе

    13 4 Отговор
    Урсула с двете си ръце е за Медведев.

    10:40 21.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Уфф

    21 4 Отговор
    Европейските мишоци, не петли! Петелът е готов да се сражава, когато е застрашен.

    Коментиран от #18

    10:47 21.01.2026

  • 6 Мишел

    12 1 Отговор
    Медведев троли Тръмп и го предизвиква да продължава с подвизите.

    10:48 21.01.2026

  • 7 Тома

    7 1 Отговор
    Това фокус ли го съчини

    10:53 21.01.2026

  • 8 Ганя Путинофила

    3 11 Отговор
    Прав е Медведев!
    Тръмп пунтира путен!
    путен пръв отвори кутията на Пандора!

    10:53 21.01.2026

  • 9 Тръмп събуди Европа!

    3 4 Отговор
    Европа дремА 80 години!
    Маскалия надигна глава и сега Европа се върти като обран евреин!

    10:56 21.01.2026

  • 10 Медведев пак заплаши България!

    3 4 Отговор
    Каза, че щял да ни изпрати една Сарма и щял да изтрепе сумати русофили!

    10:58 21.01.2026

  • 11 Соваж бейби

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Да да защото са много силни американците,започнаха война в Украйна !Идеята е била да прикотка Китай срещу Русия само тя го може ,но на практика никога няма се получи.Въвлече и Европа с наивните лидери ,по ироничното е че днес Америка отправя агресия и срещу Европа което не ме шокира те са такива,не Русия както постоянно го повтаряше Байдън и Зеленски.Сега е момента Европа незабавно да си поправи грешката и си върне контакта с Русия и Китай защо не ,случи ли се ,жална им майка на американци.

    Коментиран от #15, #23

    11:03 21.01.2026

  • 12 пресолена

    0 0 Отговор
    а бе вие си делнахте света но сега ни баламосваш....

    11:04 21.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мишел.

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    САЩ разполагат само със стари стратегически оръжия и носители и нямат ПРО. Русия, Китай и Северна Корея са две поколения напред в стратегическите оръжия и имат ПРО. При евентуален ядрен конфликт САЩ изчезват в първите часове. Затова САЩ се зъбят само на малки неядрени държави.

    Коментиран от #16, #20, #22, #27, #33, #37

    11:08 21.01.2026

  • 15 Ха ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Соваж бейби":

    Човек да се чуди.да се смее ли ,да плаче ли?Цяла свят вижда какво може Русия и цял свят ще види какво ще я стигне!!

    11:12 21.01.2026

  • 16 Още един сбъркан русофил

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел.":

    Видяхме го руското ПРО в Иран!

    Коментиран от #40

    11:12 21.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха ха ха ха хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Уфф":

    Да ни кажеш с кого да се сражава Европа ,е не се сещаме?

    11:14 21.01.2026

  • 19 Гост

    3 0 Отговор
    Тромпета и джуджето… единия с открити империалистически амбиции другия също ама прикрит уж като демократ… не вярвам да бъдат запомнени с добро…

    11:15 21.01.2026

  • 20 Тръмп каза, че

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел.":

    има една подводничка близо до ленинград!
    Трябва и 3 минути и Маскалия уже нет.

    11:15 21.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел.":

    Истината е , че про евентуален ядрен конфликт победител няма да има всичко сме губещи и живота какъвто е сега приключва… Там с фантастиките за про на едните и другите е само по филмите…

    11:17 21.01.2026

  • 23 лелке

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Соваж бейби":

    Китай никога не е бил на страната на Русия,но след като взема ресурси на безценица от нея,трябва да се прави на приятел.Това е положението.

    Коментиран от #30

    11:18 21.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Малкия холандец

    0 1 Отговор
    Реално погледнато американците са по-алчната и нагла част от европейците.Всички знаем от кои и от какви е заселена Америка!

    11:20 21.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ехааааа

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел.":

    Разказвай фантазиите си на пейката в тайгата.Никой не иска ядрена война! Победители няма при ядрен конфликт. ЯО се прави с цел превенция!

    11:22 21.01.2026

  • 28 ха ха ха

    2 0 Отговор
    Медведев се изпусна защо Путин нападна Украйна. Упс...

    11:25 21.01.2026

  • 29 Критик

    2 0 Отговор
    За първи път съм съгласен с кремълския алкохолик. Абсолютно прав е ...

    Коментиран от #34

    11:26 21.01.2026

  • 30 Обективно погледнато

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "лелке":

    Русия и Китай са най-големите противници-съседи в този свят. РФ иска да си върне териториите от СССР и да се разшири още повече, да стане суперсила. Китай желае същото, но претендира, че Сибир е негов чак до Урал. Няма интерес от силна РФ защото помни как силен СССР ги нарита за един малък остров Дамански. Мечтата на Китай е да превземе Сибир и да търгува със Запада което е в силно противоречие с това което иска путинска РФ. Др. Си каза, че шахтите на руските стратегически ракети са в Сибир и американците ще ги атакуват с ЯО което прави така ценния за тях Сибир неизползваем (особено дървесината) за хиляди години. Освен това радиацията ще засегне почти половината човечество - Китай, Индия, Пакистан, Бангладеш, така че Китай няма да разреши използването на ЯО от РФ. Ако трябва ще се съюзим със Запада за да го предотвратим (използването на ЯО от РФ) каза др. Си.

    11:26 21.01.2026

  • 31 Мишел

    0 0 Отговор
    Появяват се сведения, включително и от украински източници, че с вторият Орешник, с който бе разрушен Лвовския авиационен институт - завод и неговото летище, са унищожени и подземите хангари с половината F16 на Украйна.

    Коментиран от #38

    11:29 21.01.2026

  • 32 Слава алкохолу

    0 0 Отговор
    Кога Тръмп ша позволи избиването над милион американци....като Путин бре.

    11:30 21.01.2026

  • 33 Ядрено оръжие

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел.":

    не може да се ползва срещу стачки, митинги, партизанско движение, цветни и черно-бели революции с участие на населението на държавата, икономически и политически санкции, на фронтовата линия където има близък и ръкопашен бой. Не можеш да го употребиш срещу неядрена държава за която имаш претенции, че я освобождаваш от фашистки режим. Не става и срещу столици и големи градове на натовски държави защото ще получиш същото тъпкано.

    11:31 21.01.2026

  • 34 Путин затри над милион руснаци

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Критик":

    В Украйна...дали Тръмп ша направи същото с американците.

    Коментиран от #41

    11:31 21.01.2026

  • 35 Слава алкохолу

    1 0 Отговор
    Кога Тръмп ша позволи да БОМБЯТ Америка, както БОМБЯТ Русия бре

    11:33 21.01.2026

  • 36 Оръжие на Тръмп

    0 0 Отговор
    Бомби Путин....дали обратното някога ша стане.

    11:34 21.01.2026

  • 37 А бе кух

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Мишел.":

    не досаждай с незнанията си.В днешно време да плашиш с нападение,трябва да си изключително първобитен.

    11:35 21.01.2026

  • 38 Мишко,

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мишел":

    съвсем откачаш.

    11:36 21.01.2026

  • 39 А вие, кво?

    1 0 Отговор
    Гледате заедно с Китай, как рижия взема една по една страни и острови с много ресурси? А вие седите и още гледайте!

    11:37 21.01.2026

  • 40 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Още един сбъркан русофил":

    ПВО на Иран не е руско. Имат един дивизион руски С300Е1 експортен първи вариант и над 66 дивизиона собствена разработка . Сега поръчаха С400Е и С500Е.

    11:49 21.01.2026

  • 41 а бе..

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Путин затри над милион руснаци":

    Помиярть4о..откога бандерците станаха масковци

    12:01 21.01.2026

  • 42 Аууу

    0 0 Отговор
    Русите ушанки си мислят ,че са надминали Тръмпелата.Четири години водят една война имат близо милион жертви .Тръмпелата за два часа превзе венецуела и и взе петрола.

    12:02 21.01.2026

