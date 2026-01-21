Медведев с остра атака срещу Тръмп заради амбициите му към Гренландия

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев отправи серия от остри коментари към президента на САЩ Доналд Тръмп в публикация в своя Telegram канал. Според него Тръмп „няма да успее да стане като руския президент Владимир Путин“, който, по думите му, провежда специална военна операция в Украйна, предава Фокус.

В типичен за себе си саркастичен и агресивен тон Медведев заявява, че „страхливите европейски петли“, парализирани от страх, ще убедят „нахалния чичо“ да поеме пълен контрол над острова, но формално да го остави под суверенитета на датската корона. По думите му обаче това не е истинската цел на Тръмп.

Руският политик твърди, че американският президент се стреми да остане завинаги в историята и в същото време да се приравни с държавния глава на Русия. В публикацията си Медведев използва метафорични образи, описвайки Тръмп като „развълнуван Гаргантюа“, който ще „погълне огромен къс земя“, след което ще демонстрира презрение към Европа. Според него президентът на САЩ действа прибързано, тъй като времето му като лидер е ограничено, а целта му е да остави трайна следа в историческите летописи - независимо от цената, която ще плати за това.

На 5 януари 2026 г. Доналд Тръмп обяви намерението на Съединените щати да поемат контрол над датския остров Гренландия, аргументирайки се с необходимостта от гарантиране на националната сигурност на страната. Това изявление предизвика остра реакция както от страна на гренландските, така и на датските власти, които категорично се противопоставиха на подобен сценарий.

В отговор Копенхаген и местните власти в Гренландия стартираха съвместна разузнавателна мисия на острова - ход, който според наблюдатели може сериозно да обтегне отношенията в рамките на НАТО и да влоши диалога с администрацията на Тръмп.

По време на предстоящия форум в Давос американският президент възнамерява да повдигне темата за Гренландия. Първоначално в рамките на срещата трябваше да бъде обсъден и подписан план за финансова помощ за Украйна на стойност 800 млрд. долара, но според Axios това решение е отложено, което изтласква украинския въпрос на заден план.

На този фон президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че няма да присъства на срещата в Давос заради продължаващите руски удари по ключови инфраструктурни обекти в страната. Очаква се сред темите на форума да бъде и обсъждането на евентуален мащабен пакет от ответни тарифи от страна на ЕС във връзка с митата, с които Тръмп заплаши няколко европейски държави.