Украйна разработва мерки за противодействие на руските хакери

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква Службата за сигурност на Украйна (ССУ) да приложи съществуващите мерки за противодействие на руските хакери, предаде снощи Укринформ, като цитира публикувано в "Телеграм" изявление на украинския държавен глава, съобщи БТА.
Зеленски написа това след брифинг на временно изпълняващия длъжността началник на Службата за сигурност на Украйна, генерал-майор Евгений Хмара. Докладът се фокусираше предимно върху противодействието на руските операции и бойната работа на ССУ.
"Работим и за засилване на защитата на украинските производители на дронове: разкриване на наблюдатели, активни действия. Имаше и доклад за нашите кибероперации. Службата разполага с разработки за противодействие на руските хакери. Очаквам тяхното прилагане и доклад за резултатите", подчерта Зеленски.
Той благодари на ССУ за работата ѝ в полза на Украйна и за защита на украинските граждани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
07:54 17.02.2026
2 Софиянец
07:55 17.02.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #5
07:56 17.02.2026
4 БАНДЕРИТЕ ИМАТ НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА
07:58 17.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Механик
08:00 17.02.2026
7 Казанската афера
08:00 17.02.2026
8 Бесен - Язовец
08:01 17.02.2026
9 Реалист
08:03 17.02.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 КОЛЬО ПАРЪМА
08:05 17.02.2026
12 Карго 200
Коментиран от #14
08:06 17.02.2026
13 Бялото знаме
Коментиран от #16
08:06 17.02.2026
14 мдааа
До коментар #12 от "Карго 200":Масов мор на руснаци след като им спряха Старлинк.
УДРИ!
Коментиран от #20
08:08 17.02.2026
15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
" ДОКАТО КЛОУНА НАРКОМАН УНИЩОЖАВА 404, ТОЙ
Е ПОЛЕЗЕН ЗА НАС "
Коментиран от #17
08:09 17.02.2026
16 Руснак без крак
До коментар #13 от "Бялото знаме":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
08:09 17.02.2026
17 Учуден
До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Медведев колко бункера има?
08:10 17.02.2026
18 Фейк на часа
Важното за вас е да пишете нещо против Русия независимо дали са пълни глупости.
Русофобията да върви на пълни обороти и за да получавате парите.
Примитивна пропаганда.
Успешен ден на всички нормални хора!
08:12 17.02.2026
19 гост
08:20 17.02.2026
20 Евроасматик с нервен тик
До коментар #14 от "мдааа":Масов мор на мозъчни клетки при урсулите ни...Кая е светъл пример
Коментиран от #22
08:24 17.02.2026
21 Владимир Путин, президент
1 000 000 : 0 таварищи 😁
08:26 17.02.2026
22 Кая и Уредила са ти шефа!
До коментар #20 от "Евроасматик с нервен тик":Докато си жив.Ако не ти изнася -към Монголското блато.
08:27 17.02.2026