Украйна разработва мерки за противодействие на руските хакери

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква Службата за сигурност на Украйна (ССУ) да приложи съществуващите мерки за противодействие на руските хакери, предаде снощи Укринформ, като цитира публикувано в "Телеграм" изявление на украинския държавен глава, съобщи БТА.

Зеленски написа това след брифинг на временно изпълняващия длъжността началник на Службата за сигурност на Украйна, генерал-майор Евгений Хмара. Докладът се фокусираше предимно върху противодействието на руските операции и бойната работа на ССУ.

"Работим и за засилване на защитата на украинските производители на дронове: разкриване на наблюдатели, активни действия. Имаше и доклад за нашите кибероперации. Службата разполага с разработки за противодействие на руските хакери. Очаквам тяхното прилагане и доклад за резултатите", подчерта Зеленски.

Той благодари на ССУ за работата ѝ в полза на Украйна и за защита на украинските граждани.