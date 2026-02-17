Новини
Украйна разработва мерки за противодействие на руските хакери
  Тема: Украйна

17 Февруари, 2026 07:53 521 22

  • украйна-
  • хакери-
  • русия-
  • володимир зеленски

Работим и за засилване на защитата на украинските производители на дронове, заяви Володимир Зеленски

Украйна разработва мерки за противодействие на руските хакери - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква Службата за сигурност на Украйна (ССУ) да приложи съществуващите мерки за противодействие на руските хакери, предаде снощи Укринформ, като цитира публикувано в "Телеграм" изявление на украинския държавен глава, съобщи БТА.

Зеленски написа това след брифинг на временно изпълняващия длъжността началник на Службата за сигурност на Украйна, генерал-майор Евгений Хмара. Докладът се фокусираше предимно върху противодействието на руските операции и бойната работа на ССУ.

"Работим и за засилване на защитата на украинските производители на дронове: разкриване на наблюдатели, активни действия. Имаше и доклад за нашите кибероперации. Службата разполага с разработки за противодействие на руските хакери. Очаквам тяхното прилагане и доклад за резултатите", подчерта Зеленски.

Той благодари на ССУ за работата ѝ в полза на Украйна и за защита на украинските граждани.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    9 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    07:54 17.02.2026

  • 2 Софиянец

    5 1 Отговор
    Клоуна 😂

    07:55 17.02.2026

  • 3 стоян георгиев

    9 1 Отговор
    То в осрайна няма ток, вода, парно, а потника за интернета се загрижил, бухахахах

    Коментиран от #5

    07:56 17.02.2026

  • 4 БАНДЕРИТЕ ИМАТ НАЙ-ДОБРАТА ЗАЩИТА

    8 1 Отговор
    Не си пускат компютрите защото няма ток = 0 хакерски атаки.

    07:58 17.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Механик

    2 5 Отговор
    Удари копейката с фаража!

    08:00 17.02.2026

  • 7 Казанската афера

    2 1 Отговор
    След четири години се сетил!

    08:00 17.02.2026

  • 8 Бесен - Язовец

    7 2 Отговор
    Руснаците унищожиха фашисткия 🚾 ООкрайна, а тези се правят, че нищо не е станало стигнаха до хакерите 😂😂😂

    08:01 17.02.2026

  • 9 Реалист

    7 2 Отговор
    Само петоколонниците на Сорос наричат този незаконен президент. Украйна няма президент и правителстео има фашистка хунта която води война с Руската Антифашистка Армия

    08:03 17.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 КОЛЬО ПАРЪМА

    3 2 Отговор
    Стига лъжи бе няма такава държава тя е територия руска е наркомана е бита карта

    08:05 17.02.2026

  • 12 Карго 200

    2 5 Отговор
    Руският военен източник „Рибар“ съобщава, че украински формирования са предприели атака близо до Степногорск на западния фланг на запорожката посока по фронт с ширина около 20 км. В него се казва, че Лукияновске е попаднало под стабилен украински контрол, а останалите руски части в Приморско са били отрязани след бързото украинско настъпление между Приморско и Степногорск към Плавни.

    Коментиран от #14

    08:06 17.02.2026

  • 13 Бялото знаме

    2 1 Отговор
    само това ще ви спаси от разгром!

    Коментиран от #16

    08:06 17.02.2026

  • 14 мдааа

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Карго 200":

    Масов мор на руснаци след като им спряха Старлинк.
    УДРИ!

    Коментиран от #20

    08:08 17.02.2026

  • 15 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    МЕДВЕДЕВ.
    " ДОКАТО КЛОУНА НАРКОМАН УНИЩОЖАВА 404, ТОЙ
    Е ПОЛЕЗЕН ЗА НАС "

    Коментиран от #17

    08:09 17.02.2026

  • 16 Руснак без крак

    0 3 Отговор

    До коментар #13 от "Бялото знаме":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    08:09 17.02.2026

  • 17 Учуден

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Медведев колко бункера има?

    08:10 17.02.2026

  • 18 Фейк на часа

    8 0 Отговор
    Копаете дъното.
    Важното за вас е да пишете нещо против Русия независимо дали са пълни глупости.
    Русофобията да върви на пълни обороти и за да получавате парите.
    Примитивна пропаганда.
    Успешен ден на всички нормални хора!

    08:12 17.02.2026

  • 19 гост

    1 0 Отговор
    По физиономията ще го оцените!

    08:20 17.02.2026

  • 20 Евроасматик с нервен тик

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "мдааа":

    Масов мор на мозъчни клетки при урсулите ни...Кая е светъл пример

    Коментиран от #22

    08:24 17.02.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Русия пабеди НАТО !!!
    1 000 000 : 0 таварищи 😁

    08:26 17.02.2026

  • 22 Кая и Уредила са ти шефа!

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Евроасматик с нервен тик":

    Докато си жив.Ако не ти изнася -към Монголското блато.

    08:27 17.02.2026

