Експерти: ЕС трябва да ускори адаптацията към климатичните промени

17 Февруари, 2026 08:25 719 22

  • климатични промени-
  • ес-
  • климат-
  • отмар еденхофер-
  • парникови газове

Климатичните бедствия причиняват икономически загуби, които възлизат на средно около 45 милиарда евро годишно

Експерти: ЕС трябва да ускори адаптацията към климатичните промени - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз трябва спешно да ускори подготовката си за нарастващите рискове, свързани с климатичните промени, заявиха климатолози в доклад, публикуван днес, като предупредиха, че усилията в целия блок трябва да бъдат по-добре координирани, предаде ДПА.

"Екстремните метеорологични и климатични явления вече причиняват тежки загуби в цяла Европа", заяви Отмар Еденхофер, председател на Европейския научен консултативен съвет по изменението на климата, който публикува доклада. "Само екстремните жеги са довели до десетки хиляди преждевременни смъртни случаи през последните години."

Освен щетите за екосистемите, климатичните бедствия причиняват икономически загуби, които възлизат на средно около 45 милиарда евро годишно, добави Еденхофер.

Консултативният съвет, базиран в Копенхаген, предупреди, че тези опасности вероятно ще се засилят. Европа се затопля приблизително два пъти по-бързо от средното за света, като въздействията вече се усещат във всички региони, според доклада.

Наред с усилията за ограничаване на емисиите на парникови газове, адаптирането към климатичните промени е от решаващо значение, подчертава Съветът.

Сред препоръките си за повишаване на устойчивостта на ЕС съветът призова за задължително и хармонизирано оценяване на климатичните рискове във всяка политика на Евросъюза и държавите членки. Препоръчва се и ясна "визия за устойчив на климатичните промени ЕС до 2050 г.", по-голяма мобилизация на публични и частни инвестиции и отчитане на климатичните рискове във всички области на политиката. Съюзът трябва да се подготви за различни бъдещи сценарии и непрекъснато да наблюдава и оценява мерките за адаптиране, заяви консултативният орган.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Случаен

    13 1 Отговор
    ЕС да ускори експертите към прозореца и да не им се хваща на глупостите

    08:31 17.02.2026

  • 2 Нямам нищо и съм щастлив (2030г.)

    14 0 Отговор
    Очаквайте скоро данък "дишане"

    08:33 17.02.2026

  • 3 Госあ

    7 1 Отговор
    ЕС трябва да работи по международни нормативи и чисти технологии (ама наистина чисти) свързани с антропогенната дейност, а не вътрешни регулации за съюза, често много съмнителни относно ефективност. Какво става с ITER например ? И как смятат без добра ЖП инфраструктура в целия ЕС да намалят емисиите от транспорта ?

    Коментиран от #16

    08:34 17.02.2026

  • 4 Госあ

    6 5 Отговор
    Тези въпроси са дългосрочни и глобални. Преход трябва да се направи, но трябва да е съгласуван, добре обмислен и устойчив. Плановата икономика и ограниченията в международния туризъм са много съществен елемент.

    08:37 17.02.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор
    Колко време ще мълчи Путин ?

    Коментиран от #11

    08:39 17.02.2026

  • 6 Фон труп

    10 0 Отговор
    Да се наложат санкции на климатичните промени! Прието с мнозинство.

    08:40 17.02.2026

  • 7 Българин 🇧🇬

    10 1 Отговор
    Брюкселските лицемери пак ли се сетиха за това ? Китай се превърна в световен лидер в електрификацията, с нива от около 30%, оставайки много база САЩ и ЕС . През това време англосаксонците и брюкселци успяха само да направят Майданския преврат в Украйна с цел да се избиват украинци и руснаци , но злините им рефлектират върху евроатлантическите "умове" : изпадат в икономическата пропаст , а най-вероятно им предстои и ядрена война .

    Коментиран от #10

    08:41 17.02.2026

  • 8 кой му дреме

    6 2 Отговор
    у русия що нема климат ?

    Коментиран от #22

    08:43 17.02.2026

  • 9 Помнещ

    14 0 Отговор
    "Екстремните метеорологични и климатични явления вече причиняват тежки загуби в цяла Европа"

    Екстремното мал.оум.ие на управляващите евролиберали и зелени причиняват най-тежките загуби в цяла Европа и в частност България. Когато дойдоха едни краварски съветници (Ран и Ът) и унищожиха поливните системи в земеделието тогава едни евроатлантици ревяха че трябвало всичко "комунистическо" да се унищожи. За 36 години като краварска колония няма един язовир построен и добре че бяхме при "лошите руснаци" за да имаме язовири от които поне да пием. Да не говорим пък за хилядите микроязовири които имаше във всяко село и от които поливаха.

    Единственото по-лошо от това краварите да са ти враг е да са ти "приятели".

    08:44 17.02.2026

  • 10 Българин 🇧🇬

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин 🇧🇬":

    Китай остави много база САЩ и ЕС в битката за климата .

    08:44 17.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Рев за пари

    7 0 Отговор
    Единственото което се разбира от доклада на “експертите” е “дайте пари”.

    08:53 17.02.2026

  • 13 Климасекта

    6 0 Отговор
    Не разбраха ли урсулите, че Тръмп ги изложи и показва на целия свят, че балона на клималъжите се спука?!
    От сега се закопава ЕС сама

    08:53 17.02.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Санитаря от Кралуково":

    Аз съм Путин мълчаната водица !!!
    От Три Месеца тихичко си мълча и мълчаливо гледам как укрите мълчаливо си провеждат своя СВО и създават буферна зона в Белгород, Брянск и Краснодар. И си мълча 😎

    Коментиран от #17

    08:55 17.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Възмутен

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Госあ":

    "ЕС трябва да работи по международни нормативи и чисти технологии"

    Всичко в ЕС е мижи да те лажем. Защо забраниха дизелите които имат много по-малки емисии на СО2 от бензинките. Единствено азотните им окиси са по-големи но една светкавица прави толкова азотни окиси колкото един дизел за целия си живот - и това е естествен начин за наторяване на растенията. Азотните торове като ги хвърлят на полето не са вредни ама ако ги прави дизел вече са вредни.

    С американски пикап с огромен V8 мога да отида на центъра на някой град нищо че бълва 10 пъти повече СО2 ама с 1.5 дизел не мога. В еко категориите изобщо не участва СО2 така че всичко е мижи да те лажем.

    В Германия спряха ядрените централи и пуснаха ТЕЦ-овете обаче електричките били с "нулеви емисии" - кого заблуждават - някой който си мисли че тока идва от контакта.

    08:57 17.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ти си

    5 0 Отговор
    Нека бъдем реалисти. Като погледнем на картата на света колко е ЕС (нс Европа) и ни става ясно какво иска да каже поговорката - нагъната се планината и родила мишка .......

    09:03 17.02.2026

  • 19 Танев В-4

    6 0 Отговор
    Никакви мерки немогат да спрат затоплянето на Земната повърхнот. Колкото и средства да изхарчите, колкото и промишлени предприятия на въглища да затворите, все тая. Затоплянето не зависи от дейноста на хората. То е естествен процес, зависещ от Нарастването на Земната магма и Слънцето. Останалите разсъждения са бош лаф.

    09:06 17.02.2026

  • 20 Д-р Марин Белчев

    2 1 Отговор
    Икономиката на ЕС губи средно 45 млрд. евро годишно от климатични щети. В периода 2022–2025 г. бяха мобилизирани десетки милиарди за подкрепа на Украйна. Това не е аргумент срещу помощта – войната има цена. Но показва колко бързо се намират средства при военна криза и колко трудно при климатична.

    Ако нямаше война, парите за Украйна можеха да отидат да се ускори смекчаването и адаптацията – инфраструктура, воден сектор, здравеопазване, всичко.

    И още нещо: ако само ЕС инвестира сериозно в смекчаване и адаптация, а САЩ, КНР и Индия не поемат сравними ангажименти, глобалният ефект ще е ограничен. Климатът е колективен проблем – изисква колективна отговорност. Не споменавам Русия, тъй като нейната икономика е сравнително малка и колкото и да е невероятно климатичния й отпечатък също е малък.

    09:17 17.02.2026

  • 21 1001

    3 0 Отговор
    Атмосферата е само на ЕУ. Болни мозъци. Това е цикличност. Европейската комисия причинява загуби в размер на 450 милярда годишно. PS: 7% е въглеродния отпечатък на Европа.

    09:22 17.02.2026

  • 22 в русия няма

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "кой му дреме":

    нищо, камо ли климат

    09:28 17.02.2026

