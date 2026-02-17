Експерти: ЕС трябва да ускори адаптацията към климатичните промени

Европейският съюз трябва спешно да ускори подготовката си за нарастващите рискове, свързани с климатичните промени, заявиха климатолози в доклад, публикуван днес, като предупредиха, че усилията в целия блок трябва да бъдат по-добре координирани, предаде ДПА.
"Екстремните метеорологични и климатични явления вече причиняват тежки загуби в цяла Европа", заяви Отмар Еденхофер, председател на Европейския научен консултативен съвет по изменението на климата, който публикува доклада. "Само екстремните жеги са довели до десетки хиляди преждевременни смъртни случаи през последните години."
Освен щетите за екосистемите, климатичните бедствия причиняват икономически загуби, които възлизат на средно около 45 милиарда евро годишно, добави Еденхофер.
Консултативният съвет, базиран в Копенхаген, предупреди, че тези опасности вероятно ще се засилят. Европа се затопля приблизително два пъти по-бързо от средното за света, като въздействията вече се усещат във всички региони, според доклада.
Наред с усилията за ограничаване на емисиите на парникови газове, адаптирането към климатичните промени е от решаващо значение, подчертава Съветът.
Сред препоръките си за повишаване на устойчивостта на ЕС съветът призова за задължително и хармонизирано оценяване на климатичните рискове във всяка политика на Евросъюза и държавите членки. Препоръчва се и ясна "визия за устойчив на климатичните промени ЕС до 2050 г.", по-голяма мобилизация на публични и частни инвестиции и отчитане на климатичните рискове във всички области на политиката. Съюзът трябва да се подготви за различни бъдещи сценарии и непрекъснато да наблюдава и оценява мерките за адаптиране, заяви консултативният орган.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Случаен
08:31 17.02.2026
2 Нямам нищо и съм щастлив (2030г.)
08:33 17.02.2026
3 Госあ
Коментиран от #16
08:34 17.02.2026
4 Госあ
08:37 17.02.2026
5 Владимир Путин, президент
Коментиран от #11
08:39 17.02.2026
6 Фон труп
08:40 17.02.2026
7 Българин 🇧🇬
Коментиран от #10
08:41 17.02.2026
8 кой му дреме
Коментиран от #22
08:43 17.02.2026
9 Помнещ
Екстремното мал.оум.ие на управляващите евролиберали и зелени причиняват най-тежките загуби в цяла Европа и в частност България. Когато дойдоха едни краварски съветници (Ран и Ът) и унищожиха поливните системи в земеделието тогава едни евроатлантици ревяха че трябвало всичко "комунистическо" да се унищожи. За 36 години като краварска колония няма един язовир построен и добре че бяхме при "лошите руснаци" за да имаме язовири от които поне да пием. Да не говорим пък за хилядите микроязовири които имаше във всяко село и от които поливаха.
Единственото по-лошо от това краварите да са ти враг е да са ти "приятели".
08:44 17.02.2026
10 Българин 🇧🇬
До коментар #7 от "Българин 🇧🇬":Китай остави много база САЩ и ЕС в битката за климата .
08:44 17.02.2026
12 Рев за пари
08:53 17.02.2026
13 Климасекта
От сега се закопава ЕС сама
08:53 17.02.2026
14 Владимир Путин, президент
До коментар #11 от "Санитаря от Кралуково":Аз съм Путин мълчаната водица !!!
От Три Месеца тихичко си мълча и мълчаливо гледам как укрите мълчаливо си провеждат своя СВО и създават буферна зона в Белгород, Брянск и Краснодар. И си мълча 😎
Коментиран от #17
08:55 17.02.2026
16 Възмутен
До коментар #3 от "Госあ":"ЕС трябва да работи по международни нормативи и чисти технологии"
Всичко в ЕС е мижи да те лажем. Защо забраниха дизелите които имат много по-малки емисии на СО2 от бензинките. Единствено азотните им окиси са по-големи но една светкавица прави толкова азотни окиси колкото един дизел за целия си живот - и това е естествен начин за наторяване на растенията. Азотните торове като ги хвърлят на полето не са вредни ама ако ги прави дизел вече са вредни.
С американски пикап с огромен V8 мога да отида на центъра на някой град нищо че бълва 10 пъти повече СО2 ама с 1.5 дизел не мога. В еко категориите изобщо не участва СО2 така че всичко е мижи да те лажем.
В Германия спряха ядрените централи и пуснаха ТЕЦ-овете обаче електричките били с "нулеви емисии" - кого заблуждават - някой който си мисли че тока идва от контакта.
08:57 17.02.2026
18 Ти си
09:03 17.02.2026
19 Танев В-4
09:06 17.02.2026
20 Д-р Марин Белчев
Ако нямаше война, парите за Украйна можеха да отидат да се ускори смекчаването и адаптацията – инфраструктура, воден сектор, здравеопазване, всичко.
И още нещо: ако само ЕС инвестира сериозно в смекчаване и адаптация, а САЩ, КНР и Индия не поемат сравними ангажименти, глобалният ефект ще е ограничен. Климатът е колективен проблем – изисква колективна отговорност. Не споменавам Русия, тъй като нейната икономика е сравнително малка и колкото и да е невероятно климатичния й отпечатък също е малък.
09:17 17.02.2026
21 1001
09:22 17.02.2026
22 в русия няма
До коментар #8 от "кой му дреме":нищо, камо ли климат
09:28 17.02.2026