Русия и Украйна започват нов кръг преговори, засега решение не се вижда

Мирните преговори между Русия и Украйна се очаква да бъдат подновени днес в Женева с посредничеството на САЩ, съобщиха агенциите, предаде БТА.
Поредният кръг от дискусиите бе предшестван от два други в Абу Даби през януари и в началото на февруари. Дипломатите се опитват да намерят начин за прекратяване на конфликта, почти четири години след началото на руската инвазия.
Американският специален пратеник Стив Уиткоф се очаква да присъства на разговорите в рамките на днешния натоварен ден в Женева, където освен Москва и Киев ще преговарят и САЩ и Иран.
Според Кремъл целта на Русия на двудневните преговори ще бъде да обсъди териториалния въпрос с Украйна.
Но въпреки всичко засега решение на военния конфликт не се вижда. Киев отказва да отстъпи земите, искани от Русия, включващи части от Донецка област, които Украйна все още контролира.
Предполага се, че Киев се стреми към частично примирие след изминалите седмици на масирани атаки срещу украинската енергетика, оставили милиони хора на тъмно, студено и без вода насред свирепи зимни условия.
За пръв път тази година на масата на преговорите ще се завърне специалният пратеник на Кремъл Владимир Медински след отсъствие на предишните два кръга в Абу Даби.
Очаква се в Женева успоредно да се състоят и двустранни руско-американски преговори, посветени на икономическите отношения, съобщи руското президентство.
Москва заяви, че иска да приключи войната си в Украйна, но само при изгодни за нея условия. Киев засега отхвърля руските искания като неприемливи.
1 Владимир Путин, президент
08:56 17.02.2026
2 Пич
08:56 17.02.2026
3 Владимир Путин, президент
08:58 17.02.2026
4 От Една Седмица
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Не се е появявал
Бункерния Съсел.
Най вероятно пак
Е на Епилации
И Разкрасителни процедури
С Хиалурон и Ботокс .
09:03 17.02.2026
5 Защото
09:04 17.02.2026
7 ПО ТОЧНО
09:07 17.02.2026
9 Накратко
09:08 17.02.2026
10 Точно
До коментар #5 от "Защото":Затова 4 Години
Гледаме
ОБОСРАНАТА ДВИЖУХА
на КГБ ПРОПАДНЯКА.
Упорити са Украинците ,
Даже в Руските Телевизии
При Скабеева и СОЛОВЬОВ
Си го признават
Кремълските Лаладжии.
09:09 17.02.2026
11 КАПИШЕЕЕ
До коментар #4 от "От Една Седмица":.......С ПРОСТОПИСАНИЯ , НИЩО НЕ СЕ ПОСТИГА.........!!!
09:09 17.02.2026
12 Владимир Путин, президент
До коментар #4 от "От Една Седмица":Последната медийна изява беше преди Три Месеца !!!
Ако не броим глyпocтите на Нова Година.
В същото време украинците мълчаливо изравняват Белгород, Брянска, Краснодар области със земята и създават буферна зона. Путин мълчаливо мълчи и няма какво да каже. Hpaвится не нpaвится мълчи моя кpacавице 😁
09:10 17.02.2026
13 Как не се вижда решение?
По всяка вероятност, глобалистите ще изберат второто, защото да готови да пожертват Украйна и дори икономиката на Европа, но ако може да задържат до междинните избори в САЩ. Надявайки се, да се отърват от Тръмп и си върнат "международния ред основан на правила" и "новите ценности"! И да си спасят кожите.
09:11 17.02.2026
14 Мишел
09:17 17.02.2026
15 Какви преговори?!!
09:18 17.02.2026
16 Капейков
До коментар #6 от "Капейко Капейков":Мислех си че ще изчакате с това "Краснов" за след победата на Зеленски и приятели!!
Ама сърце юнашко не трае! Сигурно си оня юнак що бозал 20 години .. дори много след това...ама не от майка си??
09:19 17.02.2026
17 Механик
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":Помниш ли как през 5 минути питаше "Чей Курск"?
После резко затихна, а щеше да правиш "курска капиталистическа република"... Помниш ли?
09:21 17.02.2026
18 .....
09:23 17.02.2026
19 Фен
09:23 17.02.2026
21 ..........."Путин мълчаливо мълчи"
09:25 17.02.2026
23 Смех с ватенки
До коментар #17 от "Механик":На прага на петата година от СВО-то ватенките са по-назад от 2022 година.
Напред са с чувалите.1 милион в пластмасови чували.
09:27 17.02.2026
25 Механик
До коментар #19 от "Фен":Може да си се напъваш колкото си искаш, но това, че Русия попиля целюкупнюту натю си е факт.
Е, преди ден-два от ЕС казаха "свършихме ракетите за Украина". Ами сега? М?
Путин ви поцепи като на стар индиански вожд мокасината.
09:29 17.02.2026
27 Не си точен
До коментар #10 от "Точно":СВО се превърна на война на изтощението след Истанбул, където Украйна капитулира и бе готова да подпише мир, но я спряха. А това са многогодишни войни!
И тази война на изтощение, вече не е срещу Украйна, защото няма какво повече да и се изтощава!
Стана ли ти ясно или да го повторя по-бавно?
09:31 17.02.2026
28 Меншевик
09:33 17.02.2026
29 Механик
До коментар #26 от "Омазана ватенка":Що нямате ток бе? Не е ли щото нямате ракети? Или, имате ракети, ама ей така просто не ги ползвате. Кеф ви е да гледате как руските ракети (дето те ги нямат от преди 3 години) падат върху електропреносната в и мрежа ли?
Май вас ви вземат от Карлуково?!
09:34 17.02.2026
30 ВЕРВАЙ СИ😂😂😂
До коментар #25 от "Механик":ЕС надмина по производство на снаряди Русия още през октомври.Има документи.Просвети се😅
09:34 17.02.2026
31 Мишел
09:35 17.02.2026
32 В Украйна война до Последния Украинец!?
09:35 17.02.2026
33 Омазана ватенка
До коментар #29 от "Механик":В превзетия Купянск руснаците водят с 27: 1 (умрели).
Сори.
09:38 17.02.2026
34 Още по-кратко
До коментар #9 от "Накратко":Забрави да добавиш: "Непредизвикано"!
Защото така хората и децата им от руските области, няма да те разберат!
/Порошенко/
09:38 17.02.2026
35 Руската пропаганда
До коментар #32 от "В Украйна война до Последния Украинец!?":Има за цел глупака.
09:38 17.02.2026
36 Механик
До коментар #30 от "ВЕРВАЙ СИ😂😂😂":На тоя сайт все още има статия от 15-ти, качена в 16:05 на която заглавието е:
"ЕС изчерпа ракетите за ПВО за Украйна"
По-надолу Радмила Шекеринска казава:
" Призовахме страните от НАТО, моля, ако имате ракети за противовъздушна отбрана, дайте ги на Украйна. Но се оказа, че можем да направим само това."
09:39 17.02.2026
37 И какво искаш да каже?
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Колко още да повтаря?
09:42 17.02.2026
39 Ха ха ха
До коментар #36 от "Механик":Вервай ти на тоя сайт.Аз вервам,че започва петата година и ватенките са в окопите на Донбас.Те и в къщи им е свинарник така,че в окопите руснаците се чувстват като у дома си.
09:47 17.02.2026
40 Питам
09:48 17.02.2026
41 отг
До коментар #35 от "Руската пропаганда":Значи улучила те е. Право в целта макар и по заобиколен път.
09:48 17.02.2026
42 Мишел
09:48 17.02.2026
43 Българин
До коментар #18 от ".....":Не са им прекратили бизнеса с Русия. Просто са ги накарали да подпишат договор за два ядрени реактора Уестингхаус за 37 млрд долара. Това ще стане и у нас.
09:48 17.02.2026
44 САЩ
До коментар #28 от "Меншевик":не са съгласни с такъв вариант.
09:54 17.02.2026
45 Запознат
09:55 17.02.2026
46 наблюдател
09:56 17.02.2026
47 аz СВО Победа 80
До коментар #46 от "наблюдател":За 5 дни ВСУ са освободили 200 кв.км.
Колкото руснаците окупираха за цялата 2025 година.
🤣🤣🤣
10:00 17.02.2026
48 Запознат
Решението е зеления да развява белия байрак че ако отлага ще става по-лошо.
10:01 17.02.2026
50 Зевзек
До коментар #47 от "аz СВО Победа 80":"За 5 дни ВСУ са освободили 200 кв.км"
Освободили са ги от присъствието си ли? ВСУ уверено напредва към полската граница.
10:03 17.02.2026
51 Да де
До коментар #48 от "Запознат":Това ти и другите трима кретена тук го пишете четвърта година.
Къде ви е лева?
Къде ви е МОЧАТА?
10:03 17.02.2026
53 хаха
До коментар #47 от "аz СВО Победа 80":И като стане ясно че е лъжа ще се извиниш ли?
10:05 17.02.2026
54 Учуден
До коментар #50 от "Зевзек":Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?
10:05 17.02.2026
55 Мисля си, че Тръмп
10:05 17.02.2026
56 Пациент
До коментар #55 от "Мисля си, че Тръмп":Тръмп лукави, по инфо на Palantir, "преговорите за мир" целят агонията на РФ, а Украйна е поредният им жертвен ягнец.
10:07 17.02.2026
57 Запознат
До коментар #51 от "Да де":Къде ви е "силното и сплотено" НАТО - успяхте да разрушите един паметник и това са ви успехите пък че НАТО се разпадна и ЕС фалира това е дребна работа. Зеления и европуделите че ревът за мир на Путин и това е дребна работа - вече никой не си спомня че щяхте да разговаряте от "позиция на силата", че още 2022 година Русия щеше да фалира и да се разпадне - направо жалка работа.
10:08 17.02.2026
58 Европеец
До коментар #56 от "Пациент":"преговорите за мир" целят агонията на РФ
Ха ха ха РФ така агонизира че стана четвърта икономическа сила в света а ЕС фалира - дълговете на Франция щели да стават общи че иначе трябва да обяви фалит.
10:10 17.02.2026
60 Зевзек
До коментар #55 от "Мисля си, че Тръмп":"че ще тества нови оръжия по Русия, чрез украинците"
Е ако Тръмп е решил окончателно да ликвидира украинците може и да предостави нови оръжия на хунтата ама следващия път Орешник няма да е без ядрена бойна глава.
10:13 17.02.2026
61 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #58 от "Европеец":Как пък един клепар като теб например не напусна циганската махала и не замина за руският рай?
Благодаря за вниманието!
10:14 17.02.2026
62 Ти не гледай какво е
До коментар #58 от "Европеец":било по времето на СССР. Сега нещата са трагични, нямат нищо общо с отпреди 40 години.
10:14 17.02.2026
63 Учуден
До коментар #60 от "Зевзек":То от дивана не става да дращиш за две банички цял ден.
10:15 17.02.2026
64 Само питам
До коментар #58 от "Европеец":Защо в четвъртата икономика минималната заплата е почти 247 €?
😂😂😂
10:17 17.02.2026
65 Механик
До коментар #60 от "Зевзек":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
10:18 17.02.2026
66 Рублевка
10:19 17.02.2026
67 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
10:20 17.02.2026
68 Отговарям
До коментар #64 от "Само питам":В Русия валутата е рубла, а не евро. Чужди пари ползват колониите.
10:21 17.02.2026