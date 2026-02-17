Новини
Русия и Украйна започват нов кръг преговори, засега решение не се вижда
Русия и Украйна започват нов кръг преговори, засега решение не се вижда

17 Февруари, 2026

Целта на Русия на двудневните преговори ще бъде да обсъди териториалния въпрос с Украйна

Русия и Украйна започват нов кръг преговори, засега решение не се вижда - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мирните преговори между Русия и Украйна се очаква да бъдат подновени днес в Женева с посредничеството на САЩ, съобщиха агенциите, предаде БТА.

Поредният кръг от дискусиите бе предшестван от два други в Абу Даби през януари и в началото на февруари. Дипломатите се опитват да намерят начин за прекратяване на конфликта, почти четири години след началото на руската инвазия.

Американският специален пратеник Стив Уиткоф се очаква да присъства на разговорите в рамките на днешния натоварен ден в Женева, където освен Москва и Киев ще преговарят и САЩ и Иран.

Според Кремъл целта на Русия на двудневните преговори ще бъде да обсъди териториалния въпрос с Украйна.

Но въпреки всичко засега решение на военния конфликт не се вижда. Киев отказва да отстъпи земите, искани от Русия, включващи части от Донецка област, които Украйна все още контролира.

Предполага се, че Киев се стреми към частично примирие след изминалите седмици на масирани атаки срещу украинската енергетика, оставили милиони хора на тъмно, студено и без вода насред свирепи зимни условия.

За пръв път тази година на масата на преговорите ще се завърне специалният пратеник на Кремъл Владимир Медински след отсъствие на предишните два кръга в Абу Даби.

Очаква се в Женева успоредно да се състоят и двустранни руско-американски преговори, посветени на икономическите отношения, съобщи руското президентство.

Москва заяви, че иска да приключи войната си в Украйна, но само при изгодни за нея условия. Киев засега отхвърля руските искания като неприемливи.


  • 1 Владимир Путин, президент

    7 8 Отговор
    Защо мълчи Путин ???

    Коментиран от #4, #37

    08:56 17.02.2026

  • 2 Пич

    13 8 Отговор
    Решението е в ръцете на украинския народ! Или да умира, или да направи Зелю да умира!!!

    08:56 17.02.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    6 10 Отговор
    Руси победи НАТО с 1 000 000 : 0 😁

    08:58 17.02.2026

  • 4 От Една Седмица

    8 9 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Не се е появявал
    Бункерния Съсел.

    Най вероятно пак
    Е на Епилации
    И Разкрасителни процедури
    С Хиалурон и Ботокс .

    Коментиран от #8, #11, #12

    09:03 17.02.2026

  • 5 Защото

    7 3 Отговор
    Укрите са ТВЪРДОГЛАВИ !

    Коментиран от #10

    09:04 17.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ПО ТОЧНО

    13 9 Отговор
    МАЙ ТРУДНО СЕ ПРОИЗНАСЯ ДУМАТА .....КАПИ ТУ ЛА ЦИЯ..............АМА ДРУГ НАЧИН.....НЕ МА......!!!

    09:07 17.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Накратко

    12 13 Отговор
    Русия е като престъпник който влиза с оръжие в дома ви и иска да му прехвърлите половината от него, като преди това убива някой от близките ви за да ви сплаши.

    Коментиран от #34

    09:08 17.02.2026

  • 10 Точно

    11 11 Отговор

    До коментар #5 от "Защото":

    Затова 4 Години

    Гледаме

    ОБОСРАНАТА ДВИЖУХА

    на КГБ ПРОПАДНЯКА.

    Упорити са Украинците ,
    Даже в Руските Телевизии
    При Скабеева и СОЛОВЬОВ
    Си го признават
    Кремълските Лаладжии.

    Коментиран от #27

    09:09 17.02.2026

  • 11 КАПИШЕЕЕ

    7 5 Отговор

    До коментар #4 от "От Една Седмица":

    .......С ПРОСТОПИСАНИЯ , НИЩО НЕ СЕ ПОСТИГА.........!!!

    09:09 17.02.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    6 11 Отговор

    До коментар #4 от "От Една Седмица":

    Последната медийна изява беше преди Три Месеца !!!
    Ако не броим глyпocтите на Нова Година.
    В същото време украинците мълчаливо изравняват Белгород, Брянска, Краснодар области със земята и създават буферна зона. Путин мълчаливо мълчи и няма какво да каже. Hpaвится не нpaвится мълчи моя кpacавице 😁

    Коментиран от #17, #22

    09:10 17.02.2026

  • 13 Как не се вижда решение?

    9 1 Отговор
    Ако не е едното, ще е другото решение! Въпросът е кое от двете ще изберат Зеленски и съюзниците му?!
    По всяка вероятност, глобалистите ще изберат второто, защото да готови да пожертват Украйна и дори икономиката на Европа, но ако може да задържат до междинните избори в САЩ. Надявайки се, да се отърват от Тръмп и си върнат "международния ред основан на правила" и "новите ценности"! И да си спасят кожите.

    09:11 17.02.2026

  • 14 Мишел

    5 9 Отговор
    "Чудовищни руски загуби в през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    09:17 17.02.2026

  • 15 Какви преговори?!!

    3 8 Отговор
    За последните два месеца са ликвидирани 65 000 ватенки(убити или направени на самовари).

    09:18 17.02.2026

  • 16 Капейков

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Капейко Капейков":

    Мислех си че ще изчакате с това "Краснов" за след победата на Зеленски и приятели!!
    Ама сърце юнашко не трае! Сигурно си оня юнак що бозал 20 години .. дори много след това...ама не от майка си??

    09:19 17.02.2026

  • 17 Механик

    8 2 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Помниш ли как през 5 минути питаше "Чей Курск"?
    После резко затихна, а щеше да правиш "курска капиталистическа република"... Помниш ли?

    Коментиран от #20, #23, #24

    09:21 17.02.2026

  • 18 .....

    3 7 Отговор
    Какво му става на Тръмп, прекратил бизнеса на Унгария с Русия

    Коментиран от #43

    09:23 17.02.2026

  • 19 Фен

    4 8 Отговор
    Решението е на руският народ!Или да продължи да умира!Или да направи Путин да умира!!

    Коментиран от #25

    09:23 17.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ..........."Путин мълчаливо мълчи"

    7 3 Отговор
    ........А ГЛУХИТЕ КАТО ТЕБ ,....СЛУШАТ ЛИ......?

    09:25 17.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Смех с ватенки

    4 10 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    На прага на петата година от СВО-то ватенките са по-назад от 2022 година.
    Напред са с чувалите.1 милион в пластмасови чували.

    09:27 17.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Механик

    12 3 Отговор

    До коментар #19 от "Фен":

    Може да си се напъваш колкото си искаш, но това, че Русия попиля целюкупнюту натю си е факт.
    Е, преди ден-два от ЕС казаха "свършихме ракетите за Украина". Ами сега? М?
    Путин ви поцепи като на стар индиански вожд мокасината.

    Коментиран от #26, #30

    09:29 17.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Не си точен

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Точно":

    СВО се превърна на война на изтощението след Истанбул, където Украйна капитулира и бе готова да подпише мир, но я спряха. А това са многогодишни войни!
    И тази война на изтощение, вече не е срещу Украйна, защото няма какво повече да и се изтощава!
    Стана ли ти ясно или да го повторя по-бавно?

    09:31 17.02.2026

  • 28 Меншевик

    11 3 Отговор
    Единственото решение е трайна и справедлива капитулация на Украйна, смяна на сегашния фашистки режим с проруски и изхвърляне на всички натовски подразделения далеч от границите с Русия. Иначе - бой !

    Коментиран от #38, #44

    09:33 17.02.2026

  • 29 Механик

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Омазана ватенка":

    Що нямате ток бе? Не е ли щото нямате ракети? Или, имате ракети, ама ей така просто не ги ползвате. Кеф ви е да гледате как руските ракети (дето те ги нямат от преди 3 години) падат върху електропреносната в и мрежа ли?
    Май вас ви вземат от Карлуково?!

    Коментиран от #33

    09:34 17.02.2026

  • 30 ВЕРВАЙ СИ😂😂😂

    4 7 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    ЕС надмина по производство на снаряди Русия още през октомври.Има документи.Просвети се😅

    Коментиран от #36

    09:34 17.02.2026

  • 31 Мишел

    3 7 Отговор
    "Започна внедрявне на украинската система „Делта", пише The Wall Street Journal. „Делта" е високо технологична, изцяло украинска разработка система за управление на на дронове на бойното поле. Тя събира разузнавателна информация в реално време, използва изкуствен интелект за анализ на огромни количества информация, идентифицира цели и координира ударите между командването и подразделенията. Това осигурява изключително бърза „верига от унищожение“. Модулът Deltamonitor е дигитална карта, която показва позициите на вашите и вражеските сили в реално време. Освен това, системата интегрира платформата за видеоанализ на бойното поле Vezha – с нея се излъчва видео от дронове в реално време, както и модула Target Hub за планиране и контрол на операциите на артилерийските части и частите за дронове, който позволява да се определят и задават цели."

    09:35 17.02.2026

  • 32 В Украйна война до Последния Украинец!?

    6 3 Отговор
    Хишниците от ЕС и Стаймър имат Далавера Войната да Продължава! За НАТО войната, е Средство за Препитание и Кариерно Израстване!

    Коментиран от #35

    09:35 17.02.2026

  • 33 Омазана ватенка

    3 7 Отговор

    До коментар #29 от "Механик":

    В превзетия Купянск руснаците водят с 27: 1 (умрели).
    Сори.

    09:38 17.02.2026

  • 34 Още по-кратко

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Накратко":

    Забрави да добавиш: "Непредизвикано"!

    Защото така хората и децата им от руските области, няма да те разберат!

    /Порошенко/

    09:38 17.02.2026

  • 35 Руската пропаганда

    2 6 Отговор

    До коментар #32 от "В Украйна война до Последния Украинец!?":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #41

    09:38 17.02.2026

  • 36 Механик

    8 2 Отговор

    До коментар #30 от "ВЕРВАЙ СИ😂😂😂":

    На тоя сайт все още има статия от 15-ти, качена в 16:05 на която заглавието е:
    "ЕС изчерпа ракетите за ПВО за Украйна"
    По-надолу Радмила Шекеринска казава:
    " Призовахме страните от НАТО, моля, ако имате ракети за противовъздушна отбрана, дайте ги на Украйна. Но се оказа, че можем да направим само това."

    Коментиран от #39

    09:39 17.02.2026

  • 37 И какво искаш да каже?

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Колко още да повтаря?

    09:42 17.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ха ха ха

    3 7 Отговор

    До коментар #36 от "Механик":

    Вервай ти на тоя сайт.Аз вервам,че започва петата година и ватенките са в окопите на Донбас.Те и в къщи им е свинарник така,че в окопите руснаците се чувстват като у дома си.

    09:47 17.02.2026

  • 40 Питам

    3 5 Отговор
    Кога ще извлекат путин от бункера?

    09:48 17.02.2026

  • 41 отг

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Руската пропаганда":

    Значи улучила те е. Право в целта макар и по заобиколен път.

    09:48 17.02.2026

  • 42 Мишел

    3 4 Отговор
    Снощи е била взривена Илската рафинерия в Краснодарския край, съобщи губернаторът Дмитрий Махонин.

    09:48 17.02.2026

  • 43 Българин

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от ".....":

    Не са им прекратили бизнеса с Русия. Просто са ги накарали да подпишат договор за два ядрени реактора Уестингхаус за 37 млрд долара. Това ще стане и у нас.

    09:48 17.02.2026

  • 44 САЩ

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Меншевик":

    не са съгласни с такъв вариант.

    09:54 17.02.2026

  • 45 Запознат

    2 5 Отговор
    След спирането на Старлинк кобзонирането се увеличи в пъти.50% от убитите орки са от други орки.

    09:55 17.02.2026

  • 46 наблюдател

    6 2 Отговор
    Не знам защо намесвате Украина, тя не е субект а само обект в тази война. Страните са САЩ+Британия+еврочакали срещу Русия. За сега Русия поне не губи. Чакалите явно няма да успеят да разчастят и разграбят Русия, но ще получат остатъчна Украина. Пак е плячка. Разбира се евро-чакалите имат и загуби, но основно икономически и в по-дългосрочен план. Освен това плячката Украина може да се окаже нещо с което да се задавят и да понесат повече щети от това което ще награбят.

    Коментиран от #47, #49

    09:56 17.02.2026

  • 47 аz СВО Победа 80

    1 5 Отговор

    До коментар #46 от "наблюдател":

    За 5 дни ВСУ са освободили 200 кв.км.
    Колкото руснаците окупираха за цялата 2025 година.
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #50, #53

    10:00 17.02.2026

  • 48 Запознат

    5 1 Отговор
    "засега решение не се вижда"

    Решението е зеления да развява белия байрак че ако отлага ще става по-лошо.

    Коментиран от #51

    10:01 17.02.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Зевзек

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "аz СВО Победа 80":

    "За 5 дни ВСУ са освободили 200 кв.км"

    Освободили са ги от присъствието си ли? ВСУ уверено напредва към полската граница.

    Коментиран от #54

    10:03 17.02.2026

  • 51 Да де

    2 4 Отговор

    До коментар #48 от "Запознат":

    Това ти и другите трима кретена тук го пишете четвърта година.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА?

    Коментиран от #57

    10:03 17.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "аz СВО Победа 80":

    И като стане ясно че е лъжа ще се извиниш ли?

    10:05 17.02.2026

  • 54 Учуден

    2 5 Отговор

    До коментар #50 от "Зевзек":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като бити кучета,сърдят се,пенявят се и си плюят в пазвата?

    10:05 17.02.2026

  • 55 Мисля си, че Тръмп

    3 4 Отговор
    няма никакво намерение да спира войната. Постоянното му говорене за мир, е пореден театър пред обществото. Действията му показват, че санкциите и войната си продължават с пълна сила. Може и да са истина слуховете, че ще тества нови оръжия по Русия, чрез украинците.

    Коментиран от #56, #60

    10:05 17.02.2026

  • 56 Пациент

    2 3 Отговор

    До коментар #55 от "Мисля си, че Тръмп":

    Тръмп лукави, по инфо на Palantir, "преговорите за мир" целят агонията на РФ, а Украйна е поредният им жертвен ягнец.

    Коментиран от #58

    10:07 17.02.2026

  • 57 Запознат

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Да де":

    Къде ви е "силното и сплотено" НАТО - успяхте да разрушите един паметник и това са ви успехите пък че НАТО се разпадна и ЕС фалира това е дребна работа. Зеления и европуделите че ревът за мир на Путин и това е дребна работа - вече никой не си спомня че щяхте да разговаряте от "позиция на силата", че още 2022 година Русия щеше да фалира и да се разпадне - направо жалка работа.

    Коментиран от #59

    10:08 17.02.2026

  • 58 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Пациент":

    "преговорите за мир" целят агонията на РФ

    Ха ха ха РФ така агонизира че стана четвърта икономическа сила в света а ЕС фалира - дълговете на Франция щели да стават общи че иначе трябва да обяви фалит.

    Коментиран от #61, #62, #64

    10:10 17.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Зевзек

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Мисля си, че Тръмп":

    "че ще тества нови оръжия по Русия, чрез украинците"

    Е ако Тръмп е решил окончателно да ликвидира украинците може и да предостави нови оръжия на хунтата ама следващия път Орешник няма да е без ядрена бойна глава.

    Коментиран от #63, #65

    10:13 17.02.2026

  • 61 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Европеец":

    Как пък един клепар като теб например не напусна циганската махала и не замина за руският рай?



    Благодаря за вниманието!

    10:14 17.02.2026

  • 62 Ти не гледай какво е

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Европеец":

    било по времето на СССР. Сега нещата са трагични, нямат нищо общо с отпреди 40 години.

    10:14 17.02.2026

  • 63 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Зевзек":

    То от дивана не става да дращиш за две банички цял ден.

    10:15 17.02.2026

  • 64 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Европеец":

    Защо в четвъртата икономика минималната заплата е почти 247 €?
    😂😂😂

    Коментиран от #68

    10:17 17.02.2026

  • 65 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Зевзек":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    10:18 17.02.2026

  • 66 Рублевка

    0 0 Отговор
    Кой плаща на толкова много лумпени да пишат глупости за Русия? Путин смята украинците за братски народ и не разрушава градовете. Инак ще.паднат като гнили круши за едно денонощие.

    10:19 17.02.2026

  • 67 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    0 0 Отговор
    Докато шава!

    10:20 17.02.2026

  • 68 Отговарям

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Само питам":

    В Русия валутата е рубла, а не евро. Чужди пари ползват колониите.

    10:21 17.02.2026

