Нов ужас в Сидни: Един убит и двама тежко ранени при нападение с хладно оръжие

17 Февруари, 2026 07:39, обновена 17 Февруари, 2026 06:43 746 3

Нападението е било извършено на натоварена търговска улица

Нов ужас в Сидни: Един убит и двама тежко ранени при нападение с хладно оръжие - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Един човек беше убит, други двама са тежко ранени при нападение с хладно оръжие в Сидни снощи, предаде ДПА, като цитира изявление на полицията.

Службите за спешна помощ са били извикани в предградие на запад от Сидни около 10 часа сутринта местно време, по сигнал, че един мъж е намушкал няколко души и е избягал, съобщи полицията на щата Нов Южен Уелс в изявление.

Нападението е било извършено на натоварена търговска улица.

Медиците са оказали помощ на трима души с тежки наранявания, включително мъж на възраст между 30 и 40 години, който е починал на място, съобщи началникът на полицията в Нови Южен Уелс Саймън Гласер.

Другите двама пострадали, 22-годишен мъж и 47-годишна жена, са били откарани в болница в критично състояние, добави той. След полицейска операция в района малко по-късно е бил арестуван един мъж.

"Заподозреният е известен на полицията за дребни престъпления и редица инциденти, свързани с психичното му здраве", каза Гласер и добави, че заподозреният се очаква да се яви в съда по-късно във вторник.

"Разследването е в много ранен етап. Полицията все още не знае какъв е мотивът. Изглежда обаче, че става дума за случайно нападение", добави той, като подчерта, че то е било извършено "точно преди обяд, когато наоколо е имало много хора".


Австралия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тоапа

    11 0 Отговор
    Хайде пак намесват "психичното му здраве" еййййй всичнки знаем какъв е бил и защо го е направил .нищо добор не ни чака с този подход към тези

    Коментиран от #2

    06:52 17.02.2026

  • 2 Това им се пада

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "тоапа":

    Първо нападат държави в Близкия Изток и създават бежанци, след това приемат същите тия бежанци.

    06:55 17.02.2026

  • 3 Някой

    9 0 Отговор
    Знаем кой обича да използва ножове - представителите на религията на мира.
    Да им е честито на австралийците!

    07:18 17.02.2026

