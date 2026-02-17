Рецепта на деня: Печен яйчен крем с маслена коричка

Необходими продукти:

За крема:

прясно мляко - 500 мл;

яйца - 3 бр.;

захар - 120 г;

ванилия - 1 ч.л.;

нишесте - 20 г;

масло - 20 г.

За домашната маслена бисквита:

брашно - 180 г;

захар - 80 г;

студено масло - 100 г;

яйце - 1 бр.;

бакпулвер - 1/2 ч.л.;

щипка сол.

Начин на приготвяне:

В купа се разбиват яйцата със захарта до гладка смес. Добавя се нишестето.

Млякото се загрява и се прибавя постепенно към яйчената смес при непрекъснато бъркане.

Сместа се връща на слаб огън и се готви до леко сгъстяване. Добавят се ванилията и маслото.

Кремът се разпределя в метални или керамични формички.

За бисквитата брашното се смесва със захарта, солта и бакпулвера. Добавя се студеното масло и се стриват на трохи. Прибавя се яйцето и се омесва меко тесто.

Тестото се разпределя като ронлив слой върху крема.

Кремчетата се пекат в предварително загрята фурна на 180°C около 25 -30 минути до златиста коричка. Оставят се да се охладят леко преди сервиране, пише gotvach.bg.