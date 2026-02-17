Рецепта на деня: Печен яйчен крем с маслена коричка

Необходими продукти:
За крема:
- прясно мляко - 500 мл;
- яйца - 3 бр.;
- захар - 120 г;
- ванилия - 1 ч.л.;
- нишесте - 20 г;
- масло - 20 г.
За домашната маслена бисквита:
- брашно - 180 г;
- захар - 80 г;
- студено масло - 100 г;
- яйце - 1 бр.;
- бакпулвер - 1/2 ч.л.;
- щипка сол.
Начин на приготвяне:
В купа се разбиват яйцата със захарта до гладка смес. Добавя се нишестето.
Млякото се загрява и се прибавя постепенно към яйчената смес при непрекъснато бъркане.
Сместа се връща на слаб огън и се готви до леко сгъстяване. Добавят се ванилията и маслото.
Кремът се разпределя в метални или керамични формички.
За бисквитата брашното се смесва със захарта, солта и бакпулвера. Добавя се студеното масло и се стриват на трохи. Прибавя се яйцето и се омесва меко тесто.
Тестото се разпределя като ронлив слой върху крема.
Кремчетата се пекат в предварително загрята фурна на 180°C около 25 -30 минути до златиста коричка. Оставят се да се охладят леко преди сервиране, пише gotvach.bg.
