Рецепта на деня: Печен яйчен крем с маслена коричка
Рецепта на деня: Печен яйчен крем с маслена коричка

17 Февруари, 2026 10:05 376 1

Нежен, ароматен и неустоимо вкусен

Рецепта на деня: Печен яйчен крем с маслена коричка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

За крема:

  • прясно мляко - 500 мл;
  • яйца - 3 бр.;
  • захар - 120 г;
  • ванилия - 1 ч.л.;
  • нишесте - 20 г;
  • масло - 20 г.

За домашната маслена бисквита:

  • брашно - 180 г;
  • захар - 80 г;
  • студено масло - 100 г;
  • яйце - 1 бр.;
  • бакпулвер - 1/2 ч.л.;
  • щипка сол.

Начин на приготвяне:

В купа се разбиват яйцата със захарта до гладка смес. Добавя се нишестето.

Млякото се загрява и се прибавя постепенно към яйчената смес при непрекъснато бъркане.

Сместа се връща на слаб огън и се готви до леко сгъстяване. Добавят се ванилията и маслото.

Кремът се разпределя в метални или керамични формички.

За бисквитата брашното се смесва със захарта, солта и бакпулвера. Добавя се студеното масло и се стриват на трохи. Прибавя се яйцето и се омесва меко тесто.

Тестото се разпределя като ронлив слой върху крема.

Кремчетата се пекат в предварително загрята фурна на 180°C около 25 -30 минути до златиста коричка. Оставят се да се охладят леко преди сервиране, пише gotvach.bg.


  • 1 Кристина

    Аз направо съм развила фетиш към яйчения крем. Моля да ми го поставят върху всякакви сладкиши.

    10:11 17.02.2026